Un voyageur se tient dans un salon d’aéroport, consultant son téléphone tout en regardant un panneau numérique affichant les horaires de départ. La scène met en avant l’utilisation moderne et efficace de la signalétique pour des mises à jour en temps réel.

*Toutes les images utilisées sont à des fins d’illustration.

Vous promettre une grande tranquillité d’esprit

De nombreuses marques proposent des plans de service, mais nous sommes convaincus que LG ExtendedCare est celle qui comprend réellement vos besoins et vous simplifie la vie.

Contactez-nous

La véritable valeur de LG commence après l’achat

Garantie prolongée
Apporte un vrai soulagement

Plus les écrans numériques évoluent, plus leur prix augmente. L’extension de garantie de LG vous permet de conserver votre précieux équipement en parfait état.

Problèmes résolus
aussi rapidement que possible

Notre équipe de service LG vous contactera le jour ouvrable suivant* en fonction de la couverture que vous sélectionnez, afin de minimiser les interruptions et de remettre votre équipement en service rapidement.

Confiez cela
à nos experts

Les techniciens agréés et expérimentés de LG s’occuperont de tous les détails, de la réparation à la réinstallation.

*Le délai d’intervention le jour ouvré suivant peut varier selon les pays. *Veuillez noter que les conditions générales peuvent varier d’un pays à l’autre. *Veuillez vous adresser au service commercial local de LG pour LG ExtendedCare.

LG ExtendedCare
Fournir des services exclusifs à votre entreprise

Infographie présentant les fonctionnalités de LG ExtendedCare : pièces certifiées, techniciens agréés, expédition sans tracas, tarifs compétitifs, remplacement le jour ouvré suivant, et forfaits pluriannuels. Accompagné d’une image d’une salle de contrôle avec des écrans de visualisation de données avancés.

*Veuillez noter que les conditions générales peuvent varier d’un pays à l’autre. Veuillez vous adresser au service commercial local de LG pour LG ExtendedCare.

Des plans qui répondent à vos besoins

Tableau comparatif des plans de service LG : « Service gants blancs avec échange rapide », « Service d’échange rapide » et « Service de garantie étendue ». Parmi les points forts, citons les techniciens agréés par LG, le service NBD Quick Swap pour réduire les temps d’arrêt, et une protection étendue jusqu’à 5 ans pour les pièces et la main-d’œuvre. Un calendrier illustre les options d’extension de garantie au-delà de la période standard de 3 ans.

*Les informations ci-dessus sont basées sur des normes générales. Veuillez noter que les conditions générales peuvent varier d’un pays à l’autre. *NBD : Jour ouvrable suivant (Next Business Day). Veuillez noter que les conditions générales peuvent varier d’un pays à l’autre. Veuillez vous adresser au service commercial local de LG pour une gamme de services détaillée.