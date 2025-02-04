We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Révolutionnez votre expérience de signalétique avec
une sécurité améliorée et des performances fluides
Polyvalence
L’utilisation de webOS Signage permet une configuration flexible de la taille du contenu interne ou des écrans externes en fonction de l’intention de l’utilisateur. Le degré de flexibilité de l’agencement de l’écran dépend souvent de l’emplacement ou de l’objectif des produits de signalétique. L’utilisation de la signalétique basée sur webOS répond efficacement à ces exigences.
Composition à écrans multiples
Pour répondre aux divers besoins du marché, la solution doit offrir différentes configurations d’écran. webOS Signage permet la différenciation des zones d’affichage, permettant diverses dispositions de contenu, et offre diverses sources de saisie de contenu pour la commodité de l’utilisateur.
Multi-écrans avec PBP/PIP
Le PBP (Image par image) affiche plusieurs écrans sur un seul écran, tandis que le PIP (Image incrustée) permet de lire simultanément l’écran principal et un sous-écran selon différentes mises en page. Cela offre une grande flexibilité dans l’allocation d’espace pour chaque source de contenu.
Étiquettes multi-vidéo
Les balises multi-vidéo prennent en charge la diffusion simultanée de plusieurs entrées, telles que les fichiers multimédias locaux, le streaming URL, l’entrée externe et le streaming vidéo en direct. Cette fonctionnalité sert à mettre en valeur la large gamme d’attributs vidéo pouvant être affichés. Les balises multi-vidéo prennent en charge la diffusion simultanée de plusieurs entrées, telles que des fichiers multimédias locaux, du streaming via URL, des entrées externes et de la vidéo en direct. Cette fonctionnalité sert à mettre en valeur la large gamme d’attributs vidéo qui peuvent être affichés. Cette fonctionnalité sert à mettre en valeur la large gamme d’attributs vidéo qui peuvent être affichés.
*La disponibilité de plusieurs balises vidéo peut varier selon les modèles.
Facilité d’utilisation
L’affichage numérique est souvent livré en grandes quantités, nécessitant des configurations répétitives et chronophages. webOS Signage offre diverses commodités aux utilisateurs pour atténuer ce désagrément.
Disposition de l’écran personnalisable
webOS Signage offre une évolutivité grâce à des tailles d’écran personnalisables (par ex., 2×2, 4×6), permettant des installations personnalisées pour s’adapter à des objectifs spécifiques, avec la flexibilité supplémentaire des écrans rotatifs. De plus, il fournit des paramètres préconfigurés adaptés à différents secteurs verticaux tels que les centres commerciaux, les QSR (Quick Service Restaurants), le transport, l’éducation, etc., chacun avec son propre mode prédéfini dédié. Cette fonctionnalité simplifie la configuration initiale et permet des configurations vidéo polyvalentes pour chaque secteur.
Configuration initiale simplifiée
Le menu « DÉMARRAGE RAPIDE » contient toutes les valeurs de configuration initiales sur une seule page, vous offrant un accès centralisé pour sélectionner chaque élément tel que la langue, la rotation ou la source d’entrée. Vous pouvez aussi accéder facilement à d’autres paramètres détaillés en cliquant sur le bouton du bas. Toutes les fonctions liées à la signalétique sont indexées dans le menu « EZ SETTING », ce qui permet de rechercher et de configurer facilement les menus les plus utilisés. Même si vous êtes débutant, chaque menu est accompagné de descriptions détaillées pour en faciliter l’utilisation. La configuration et l’installation des applications associées sont simples.
Gestion de l’appareil
L’enregistrement des appareils webOS sur la plateforme cloud de LG, connue sous le nom de LG Business Cloud, permet une gestion sans effort. Au sein de LG Business Cloud, la personnalisation de certains paramètres comme le mode DPM ou les configurations serveur pour la signalétique est possible et peut être appliquée de manière uniforme.
*Des mises à jour du micrologiciel peuvent être nécessaires pour enregistrer les appareils webOS sur LG Business Cloud.
Fiabilité
La fiabilité est essentielle lorsqu’il s’agit d’utiliser des produits de signalétique. Dans un contexte commercial, la durabilité du matériel est importante pour permettre une lecture prolongée par rapport aux écrans classiques, mais la fiabilité de la lecture du contenu l’est tout autant : elle ne doit pas être interrompue. webOS Signage propose diverses fonctionnalités pour renforcer la fiabilité, de l’installation à l’usage réel.
SoC haute performance
Basé sur un système sur puce (SoC) haute performance, il peut exécuter plusieurs tâches simultanément et assurer une lecture fluide du contenu.
Lecture de contenu constante
Dans la signalétique commerciale, la lecture du contenu peut parfois s’interrompre à cause de problèmes réseau inattendus. Pour limiter les interruptions liées à ces défaillances, une lecture automatique de contenu alternatif peut être activée.
Précision de l’installation
Si les produits de signalétique sont installés à un angle incorrect dès le départ, le contenu affiché le sera également à un angle incorrect par la suite. Pour éviter ce type d’erreur lors de l’installation, les produits webOS Signage sont équipés d’un outil de nivellement intégré permettant de vérifier les niveaux horizontaux et verticaux pendant l’installation, minimisant ainsi les risques d’erreur.
* La disponibilité de la fonctionnalité d’outil de nivellement peut varier selon les modèles.
Compatibilité
Les produits de signalétique sont utilisés de manière autonome ou en complément d’autres solutions ou équipements. webOS Signage offre une grande compatibilité, permettant une intégration avec divers matériels et solutions.
Compatibilité avec le matériel
webOS Signage propose une fonction de mise en miroir d’écran via la fonctionnalité Miracast. Cela permet la lecture de contenu en mettant en miroir des appareils tels que des smartphones et des tablettes sur webOS Signage. Cela facilite le partage d’écran dans les salles de réunion où des produits de signalétique sont installés.
Compatibilité avec les solutions
webOS Signage est compatible non seulement avec les solutions développées par LG, comme LG Business Cloud, mais aussi avec des solutions de contrôle audiovisuel professionnelles telles que CISCO et Crestron Connected.
Compatibilité avec les langages de programmation
webOS Signage facilite le développement des applications utilisées dans webOS Signage en étant compatible avec les langages de programmation tels que HTML, JavaScript et CSS. De plus, le moteur web LTS (support à long terme) fournit les conditions de développement les plus récentes.
Sécurité
Lorsqu’un affichage numérique est exposé à un piratage externe, cela peut entraîner la diffusion de contenus non souhaités. D’un point de vue commercial, ces incidents peuvent avoir un impact significatif sur l’image de l’entreprise. LG Shield prend diverses mesures de sécurité pour atténuer les risques associés au piratage externe.
Système de défense à cinq niveaux
LG Shield va au-delà des mesures de sécurité au niveau du système d’exploitation (OS). Il repose sur un système de défense à cinq niveaux, couvrant le serveur, l’application, le système d’exploitation, le système (noyau) et le matériel. Chaque couche fonctionne de manière indépendante afin d’assurer une protection étendue contre diverses menaces.
Surveillance en temps réel
La détection des problèmes de sécurité en temps réel permet de réagir rapidement et de prendre des décisions dès l’apparition de comportements suspects. Le renforcement de la sécurité est assuré par des technologies de protection en temps réel et des fonctions de journalisation des incidents, renforçant ainsi l’ensemble du dispositif de sécurité.
*Toutes les fonctionnalités de surveillance en temps réel sont désactivées par défaut et ne peuvent être activées que selon les préférences de l’utilisateur.
Système de détection et de prévention des intrusions (IDPS)
Il s’agit d’un mécanisme de défense robuste, dédié à la sécurité des réseaux et des systèmes via une surveillance continue et en temps réel.
Journalisation d’audit sécurisée
Il joue un rôle essentiel dans la protection des réseaux et des systèmes contre les menaces de sécurité. Ce système combine une surveillance en temps réel avec des mesures proactives pour garantir des mécanismes de défense robustes contre les accès non autorisés et les activités malveillantes.
Système de gestion des menaces de sécurité
Avec LG ConnectedCare, lorsque des facteurs de risque sont détectés, les informations sont transmises au serveur, qui envoie en retour des commandes de défense et de réponse en temps réel à l’appareil.
*L’utilisation de LG ConnectedCare nécessite un abonnement payant distinct.
Division des zones de sécurité
Un moyen simple mais efficace de renforcer la sécurité consiste à établir des zones de sécurité distinctes. Cette méthode renforce la sécurité sur trois des cinq couches : Système d’exploitation, système et matériel.
Protection de noyau améliorée (EKP)
Le noyau est essentiel pour la sécurité de l’appareil et la protection des données. Pour se défendre contre les attaques visant à exfiltrer des données sensibles ou à contrôler l’appareil à distance, les composants clés sont séparés dans des zones sécurisées distinctes et renforcés par une surveillance en temps réel.
Environnement d’exécution fiable (TEE)
Cela isole une zone sécurisée dans l’appareil afin de garantir que les opérations liées à la sécurité, telles que l’authentification ou le traitement du chiffrement, soient effectuées dans un environnement sûr, réduisant ainsi les risques de piratage.
Certification de sécurité
webOS démontre un niveau de sécurité élevé grâce à des certifications externes en matière de cybersécurité. De plus, ses processus de développement internes rigoureux garantissent l’intégration de la sécurité à chaque étape, pour offrir une expérience utilisateur fiable et sécurisée.
CC EAL2
Basée sur la plateforme webOS 6.0, la solution a obtenu la certification Common Criteria (ISO/IEC 15408) EAL2.
LG-SDL
LG a mis en place un processus de développement logiciel interne (LG-SDL : Secure Development Lifecycle) pour développer des logiciels sécurisés pour tous les produits LG Electronics.
Une vie meilleure pour tous
webOS Signage est un écran écoénergétique doté d’une fonctionnalité avancée de réduction de la consommation électrique. Certains produits webOS ont reçu des certifications de la Carbon Trust et d’EPEAT.
Gestion efficace de l’énergie
La luminosité des écrans webOS s’ajuste automatiquement en fonction de la lumière ambiante, garantissant une gestion optimisée de l’énergie. Dans les environnements faiblement éclairés, la luminosité diminue grâce au capteur de luminosité automatique. Cette fonctionnalité intégrée améliore la gestion de l’alimentation en adaptant dynamiquement la luminosité de l’écran de signalétique aux niveaux d’éclairage externes.
Certifications environnementales
Depuis 2022, certains produits webOS sont certifiés « CO2 Mesuré » par la Carbon Trust et visent désormais la certification supérieure « CO2 Réduit ». Conformément à cet engagement, certains écrans webOS Signage ont obtenu la certification EPEAT Bronze, qui reconnaît un impact environnemental réduit tout au long du cycle de vie du produit, de la fabrication à la fin de vie.
*La gamme de certification peut varier en fonction du produit.