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Unité de contrôle en cascade

Unité de contrôle en cascade

Unité de contrôle en cascade

PHCM0 ENCXLEU
Vue avant de Unité de contrôle en cascade PHCM0 ENCXLEU
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, bottom-right view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, right angle view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, left angle view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, bottom-left side view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.
Vue avant de Unité de contrôle en cascade PHCM0 ENCXLEU
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, bottom-right view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, right angle view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, left angle view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.
LG Air to Water Heat Pumps HM051MRS UA40, bottom-left side view of a black outdoor unit featuring a grey wavy grille.

Fonctionnalités principales

  • Jusqu’à 8 unités extérieures peuvent être utilisées comme un seul système
  • Les exigences de chauffage allant jusqu’à 128 kW peuvent être couvertes grâce à une combinaison flexible
  • Facile à configurer, car aucune unité intérieure ni aucun dispositif de contrôle séparé n’est requis, à l’exception de l’unité de contrôle en cascade
  • Fonctionnement extrêmement silencieux et très efficace, combiné au R290 Monobloc sur de larges plages de puissance de chauffage
  • Interface intuitive grâce à un écran tactile et couleur de 4,3 pouces et des graphiques animés
  • Contrôle optimisé du temps de fonctionnement pour la maintenance et un fonctionnement stables
Plus

Évolutivité sans faille

L’unité de contrôle Cascade LG permet une configuration de système évolutive, permettant d’ajouter ou de retirer des unités AWHP en fonction de la demande thermique. Cette flexibilité garantit une adaptation efficace aux différentes exigences de charge et aux environnements d’installation.

Installation intégrée

Conçue pour une installation simplifiée, l’unité de contrôle LG Cascade comprend des capteurs intégrés et Modbus, éliminant ainsi le besoin de composants supplémentaires et réduisant la charge de travail pour l’installation.

Fonctionnement optimisé

Le système offre des performances de chauffage stables et efficaces en prenant en charge un contrôle optimisé de l’autonomie, un fonctionnement de dégivrage et une fonctionnalité de secours fiable en cas de pannes ou d’erreurs1), maintenant le fonctionnement dans diverses conditions.2)

Contrôle à distance intelligent

Avec le contrôle LG Cascade, les paramètres système peuvent être configurés à distance via le LG BECON cloud, tandis que LGMV fournit une surveillance en temps réel de toutes les unités extérieures connectées.

1) En cas d’erreur de l’unité de contrôle Cascade, les ODU fonctionnent indépendamment. Si une unité tombe en panne, d’autres continuent à fonctionner pour assurer un fonctionnement stable.

2) La plage de fonctionnement du chauffage et du DHW est comprise entre -28 °C et 35 °C, tandis que le refroidissement fonctionne entre 5 °C et 48 °C.

SOMMAIRE

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DIMENSIONS

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS

  • Unité extérieure (L × H × P) (mm)

    420 x 490 x 141

EXTÉRIEUR

  • Couleur du châssis de l’unité extérieure (couleur/code RAL)

    Essence white / RAL 9003

PLAGE DE FONCTIONNEMENT (TEMPÉRATURE DE SORTIE D’EAU)

  • Refroidissement (min. ~ max.) (℃)

    5 ~ 27

  • DHW (min. ~ max.) (℃)

    15 ~ 80

  • Chauffage (min. ~ max.) (℃)

    15 ~ 70

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

  • Tension, phase, fréquence pour l’unité extérieure (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

POIDS

  • Unité extérieure (à vide) (kg)

    6.9

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