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Unité Hydro Monobloc R290, 1Ø, 9 kW
Energy+label_HM091HF_250304.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Unité Hydro Monobloc R290, 1Ø, 9 kW

Energy+label_HM091HF_250304.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Unité Hydro Monobloc R290, 1Ø, 9 kW

HN1616HC NK0 + HM091HF UB40
Vue avant de Unité Hydro Monobloc R290, 1Ø, 9 kW HN1616HC NK0 + HM091HF UB40
Vue avant de Unité Hydro Monobloc R290, 1Ø, 9 kW HN1616HC NK0 + HM091HF UB40

Fonctionnalités principales

  • Agent frigorigène naturel R290 avec faible PRP (3)
  • Pas de travaux sur la tuyauterie d’agent frigorigène
  • Label énergétique ErP classe LWT A+++/A+++ (35 °C/55 °C)
  • Design gris raffiné qui s’adapte à plusieurs environnements
  • Température élevée de sortie d’eau jusqu'à 75 °C et large plage de fonctionnement jusqu'à une température ambiante de -28 °C
  • L’un des modèles les plus silencieux sur le marché (50 dB(A) pour le modèle 9 kW)
Plus

Design sûr et harmonieux

R290 Monobloc privilégie une grande fiabilité. Avec des technologies de dégivrage et anti-glaçage, il est optimisé pour un fonctionnement sûr. Le nouveau design gris raffiné s’intègre parfaitement à tout environnement.

Chauffage avancé et efficace

Le R290 Monobloc peut générer un début d’eau de jusqu’à 75 °C et opérer à des températures basses jusqu’à -28 °C. Alimenté naturellement, il garantit un chauffage naturel avec une évaluation énergétique A+++.*

Fonctionnement extrêmement silencieux

Réchauffez votre maison en silence. R290 Monobloc chauffe la maison avec des technologies de réduction du bruit exceptionnelles. Il maintient un faible niv. sonore de 49 dB(A) @12 kW avec des performances max.*

Système de contrôle intégré

La configuration du LG BECON cloud avec le R290 Monobloc offre de multiples capacités à distance. Les installateurs et partenaires de service peuvent également effectuer des mises à jour des réglages, de contrôle et du firmware sans visites sur site.*

* Tous les tests ont été menés selon l’environnement et la politique de test interne de LG.
* Le cycle de vie du produit peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
* La disponibilité du service LG BECON cloud peut varier en fonction de chaque pays.

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Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS

  • Unité intérieure (L × H × P) (mm)

    490 x 850 x 315

  • Unité extérieure (L × H × P) (mm)

    1,320 x 1,019 x 520

EXTÉRIEUR

  • Couleur du châssis de l’unité extérieure (couleur/code RAL)

    Dawn gray / RAL 7037

  • Couleur de grille avant de l’unité extérieure (couleur/code RAL)

    Dark dawn gray / RAL 7012

  • Unité intérieure (couleur/code RAL)

    Noble white / RAL 9016

CAPACITÉ NOMINALE ET COP (A-7/W+35)

  • COP

    2.70

  • Capacité de chauffage (kW)

    9.00

CAPACITÉ NOMINALE ET COP (A-7/W+55)

  • COP

    2.20

  • Capacité de chauffage (kW)

    8.00

CAPACITÉ NOMINALE ET COP (A+2/W+35)

  • COP

    3.70

  • Capacité de chauffage (kW)

    8.00

CAPACITÉ NOMINALE ET COP (A+7/W+35)

  • COP

    4.70

  • Capacité de chauffage (kW)

    9.00

CAPACITÉ NOMINALE ET COP (A+7/W+55)

  • COP

    3.30

  • Capacité de chauffage (kW)

    5.50

CAPACITÉ NOMINALE ET EER (A+35/W+18)

  • Capacité de refroidissement (kW)

    5.50

  • EER

    4.20

CAPACITÉ NOMINALE ET EER (A+35/W+7)

  • Capacité de refroidissement (kW)

    5.50

  • EER

    2.60

PLAGE DE FONCTIONNEMENT (TEMPÉRATURE DE SORTIE D’EAU)

  • Refroidissement (min. ~ max.) (℃)

    5 ~ 27

  • DHW (min. ~ max.) (℃)

    15 ~ 80

  • Chauffage (min. ~ max.) (℃)

    15 ~ 75

PLAGE DE FONCTIONNEMENT (TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE DE L’AIR)

  • Refroidissement (min. ~ max.) (℃)

    5 ~ 48

  • Chauffage et DHW (min. ~ max.) (℃)

    -28 ~ 35

RACCORDS DE LA TUYAUTERIE (EAU/UNITÉ INTÉRIEURE)

  • Diamètre d’entrée/de sortie pour la connexion ODU (po)

    Male PT 1"

  • Diamètre d’entrée/de sortie pour le chauffage des locaux (po)

    Male PT 1"

RACCORDS DE LA TUYAUTERIE (EAU/UNITÉ EXTÉRIEURE)

  • Diamètre d’entrée (po)

    Male PT 1"

  • Diamètre de sortie (po)

    Male PT 1"

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

  • Tension, phase, fréquence pour l’unité intérieure (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

  • Tension, phase, fréquence pour l’unité extérieure (V, Ø, Hz)

    220 ~ 240, 1, 50

AGENT FRIGORIGÈNE

  • GWP

    3

  • Précharge (g)

    900

  • Type

    R290

DONNÉES D’EFFICACITÉ SAISONNIÈRE (CHAUFFAGE)

  • SCOP (35 ℃ / 55 ℃)

    5.20 / 3.86

  • Efficacité saisonnière de chauffage des locaux (ηS) (35 ℃ / 55 ℃)

    205 / 151

  • Classe d’efficacité saisonnière de chauffage des locaux (35 ℃ / 55 ℃)

    A+++/A+++

NIVEAU DE PUISSANCE SONORE (UNITÉ INTÉRIEURE)

  • Puissance nominale (dB(A))

    39

NIVEAU DE PUISSANCE SONORE (UNITÉ EXTÉRIEURE)

  • Mode de bruit nominal/faible (dB(A))

    50 / 48

NIVEAU DE PRESSION SONORE À 1 M (UNITÉ INTÉRIEURE, CONVERSION À L’AIDE DE SWL)

  • Puissance nominale (dB(A))

    31

NIVEAU DE PRESSION SONORE À 5 M (UNITÉ EXTÉRIEURE, CONVERSION À L’AIDE DE SWL)

  • Mode de bruit nominal/faible (dB(A))

    28 / 26

POIDS

  • Unité intérieure (à vide) (kg)

    30.0

  • Unité extérieure (à vide) (kg)

    130.0

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

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