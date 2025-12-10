About Cookies on This Site

Vue avant avec image de remplissage
Vue avant
vue de côté à -45 degrés
vue de côté à -90 degrés
vue de côté de +45 degrés
vue de côté de +90 degrés
Vue de dessus
Vue arrière (* L’image du produit peut différer de son apparence réelle, car elle varie légèrement en fonction de chaque taille exprimée en pouce.)
Vue arrière 2 (* L’image du produit peut différer de son apparence réelle, car elle varie légèrement en fonction de chaque taille exprimée en pouce.)
Vue arrière 3 (* L’image du produit peut différer de son apparence réelle, car elle varie légèrement en fonction de chaque taille exprimée en pouce.)
Vue latérale arrière à -45 degrés (* L’image du produit peut différer de son apparence réelle, car elle varie légèrement en fonction de chaque taille exprimée en pouce.)
Vue latérale arrière à -15 degrés (* L’image du produit peut différer de son apparence réelle, car elle varie légèrement en fonction de chaque taille exprimée en pouce.)
Gros plan sur le coin inférieur droit (* L’image du produit peut différer de son apparence réelle, car elle varie légèrement en fonction de chaque taille exprimée en pouce.)
Image prise en haut à droite
Fonctionnalités principales

    Signage UHD Display avec webOS LG et sécurité avancée

    Un écran d’affichage est installé sur le mur central du magasin de vêtements, affichant des publicités d’une clarté saisissante.

    *Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.

    La qualité Ultra HD se distingue en un coup d’œil. Elle est quatre fois supérieure à la Full HD.

    Écran haute résolution

    Il propose une résolution quatre fois supérieure à celle du FHD, garantissant une expérience visuelle optimale pour les utilisateurs. Son revêtement antireflet diminue les reflets dans les environnements lumineux, améliorant ainsi la visibilité et la lisibilité, pour offrir un confort d'utilisation accru.

    Un certain nombre de tâches peuvent être effectuées simultanément grâce à une interface utilisateur intuitive.

    Plateforme webOS pratique

    UH5N-M intègre un SoC haute performance, permettant de gérer plusieurs tâches simultanément sans nécessiter de lecteur multimédia externe. La plateforme webOS offre des outils de développement d'applications avec une interface utilisateur intuitive, améliorant l'expérience utilisateur.

    Design fin et installation optimisée

    Conçu avec des cadres fins et une gestion simple des câbles, l’écran UH5N-M permet d’économiser de l’espace. Grâce à ses prises d’alimentation spécifiques cachées, il peut être installé près du mur, ne laissant que 13 mm d’espace environ avec le support fin.

    L’écran UM5N-H, avec ses bords fins, est monté près du mur et présente un design arrière optimisé pour économiser de l’espace avec un système simplifié de gestion des câbles.

    * Toutes les images sont fournies à titre d’illustration uniquement.

    * L’image du produit peut différer légèrement de l’apparence réelle du produit en raison de la variance causée par chaque option de pouce.

    Une durabilité qui garantit la fiabilité

    Conçu pour les environnements professionnels, UH5N-M bénéficie d'une protection contre la rouille et la poussière grâce à son revêtement conforme et à sa certification IP5x, garantissant ainsi un fonctionnement stable et fiable.

    Le UH5N-M est recouvert d’un revêtement conforme pour protéger l’écran, y compris dans un environnement salé ou humide.

    L’écran UH5N-M offre des fonctionnalités de sécurité pour protéger les données importantes contre les accès extérieurs ou les attaques.

    Fonctions de sécurité renforcées

    UH5N-M intègre des fonctions de sécurité avancées, telles que la technologie EKP (Enhanced Kernel Protection) de LG, qui protège les données sensibles contre les accès non autorisés et les cyberattaques. De plus, l'affichage UHD de LG bénéficie de certifications reconnues en matière de sécurité de l'information, garantissant la protection des données et des activités des utilisateurs. Ce modèle, par exemple, est certifié ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2.

    LG s’efforce d’assurer un avenir durable en obtenant diverses certifications telles que la classe B de la FCC EMC.

    Durabilité

    LG s’efforce en permanence de créer un avenir meilleur pour les fabricants, les consommateurs et les générations futures en mettant l’accent sur la réduction des déchets, l’optimisation du recyclage et la gestion efficace de la consommation énergétique. LG a obtenu diverses certifications telles que la classe B de la FCC EMC.

    Les Solutions SuperSign

    SuperSign est une solution de gestion de contenu intégrée et intuitive pour un contenu d’affichage dynamique créatif et organisé dans votre espace, donnant aux clients l’accès à une gamme de services avec des expériences utilisateur confortables. Il existe une variété de versions telles que SuperSign Cloud, alors découvrez et profitez de la version qui vous convient le mieux.

    Les gérants de cafés créent des menus qui seront affichés sur l’écran installé sur le mur du café à l’aide d’un logiciel de gestion de contenu.

