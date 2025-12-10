We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Écran haute résolution
Il propose une résolution quatre fois supérieure à celle du FHD, garantissant une expérience visuelle optimale pour les utilisateurs. Son revêtement antireflet diminue les reflets dans les environnements lumineux, améliorant ainsi la visibilité et la lisibilité, pour offrir un confort d'utilisation accru.