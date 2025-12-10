UHD | Smart TV | Hospitality | LG France

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
4K UHD Smart TV
Dans une chambre simple qui donne sur la mer, on voit une TV sur l’étagère d’un mur. Le paysage de mer bleue apparaît lumineux et net sur l’écran de TV.
Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.
4K UHD, qualité d’image éclatante à ultra-haute résolution
Les TVs LG UHD dépassent vos attentes à chaque fois. Faites l’expérience d’une qualité d’image ultra-réaliste et de couleurs vives avec quatre fois plus de précision de pixels que la Full HD.
Le paysage affiché sur l'écran de TV apparaît de manière éclatante, et semble réel.
Enrichissez votre intérieur
Ajoutez l’UHD à votre décoration d’intérieur. Une dalle et un bord fins, combinés avec un design élégant, ajoute une nouvelle dimension à n’importe quel décoration d’intérieur.
Dans le salon, il y une TV aux bords fins, et l’écran éclatant de la TV s’intègre parfaitement à la décoration intérieure.
HGiG,
immergez-vous au cœur du jeu
LG s’est associé à certains des plus grands noms de l’industrie du jeu pour vous offrir les jeux HDR les plus récents avec une immersion irréprochable.
La même scène de jeu est montrée avec plus de détails sur l’écran de TV UHD avec la fonction HGiG, comparée à un écran traditionnel.
Game Optimizer
Trouvez tous les paramètres dont vous avez besoin pour jouer de manière optimale à un seul endroit, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres actuels relatifs au genre de jeu.
Un homme et une femme jouent à des jeux et la scène du jeu affichée sur l’écran de TV est représentée de façon réaliste.
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider
Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.