UHD | Smart TV | Hospitality | LG France
Fiche produit

UHD | Smart TV | Hospitality | LG France

Fiche produit

UHD | Smart TV | Hospitality | LG France

LG 65UR781C0LK
Vue avant avec image de remplissage
Vue avant
vue de côté à -15 degrés
vue de côté à -45 degrés
vue de côté à -90 degrés
vue de côté de +45 degrés
vue de côté de +15 degrés
Vue de dessus
Image prise en haut à droite
Gros plan du côté inférieur
Gros plan du coin supérieur droit
Fonctionnalités principales

  • Écran UHD 65 pouces (3840 × 2160)
  • Processeur α5 AI Processor 4K Gen6
  • Technologie HDR10 Pro + Upscaling 4K
  • webOS 23 avec Wi-Fi
  • Connectique complète & intégration facile
Plus

4K UHD Smart TV

Dans une chambre simple qui donne sur la mer, on voit une TV sur l’étagère d’un mur. Le paysage de mer bleue apparaît lumineux et net sur l’écran de TV.

Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.

4K UHD, qualité d’image éclatante à ultra-haute résolution

Les TVs LG UHD dépassent vos attentes à chaque fois. Faites l’expérience d’une qualité d’image ultra-réaliste et de couleurs vives avec quatre fois plus de précision de pixels que la Full HD.

Le paysage affiché sur l'écran de TV apparaît de manière éclatante, et semble réel.

Enrichissez votre intérieur

Ajoutez l’UHD à votre décoration d’intérieur. Une dalle et un bord fins, combinés avec un design élégant, ajoute une nouvelle dimension à n’importe quel décoration d’intérieur.

Dans le salon, il y une TV aux bords fins, et l’écran éclatant de la TV s’intègre parfaitement à la décoration intérieure.

HGiG,
immergez-vous au cœur du jeu

LG s’est associé à certains des plus grands noms de l’industrie du jeu pour vous offrir les jeux HDR les plus récents avec une immersion irréprochable.

La même scène de jeu est montrée avec plus de détails sur l’écran de TV UHD avec la fonction HGiG, comparée à un écran traditionnel.

Game Optimizer

Trouvez tous les paramètres dont vous avez besoin pour jouer de manière optimale à un seul endroit, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres actuels relatifs au genre de jeu.

Un homme et une femme jouent à des jeux et la scène du jeu affichée sur l’écran de TV est représentée de façon réaliste.

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.