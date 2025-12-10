UHD | Smart TV | Hospitality | LG France

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
4K UHD Smart TV
Dans une chambre simple qui donne sur la mer, on voit une TV sur l’étagère d’un mur. Le paysage de mer bleue apparaît lumineux et net sur l’écran de TV.
Toutes les images de cette page sont fournies à titre d’illustration seulement.
4K UHD, qualité d’image éclatante à ultra-haute résolution
Les TVs LG UHD dépassent vos attentes à chaque fois. Faites l’expérience d’une qualité d’image ultra-réaliste et de couleurs vives avec quatre fois plus de précision de pixels que la Full HD.
Le paysage affiché sur l'écran de TV apparaît de manière éclatante, et semble réel.
Enrichissez votre intérieur
Ajoutez l’UHD à votre décoration d’intérieur. Une dalle et un bord fins, combinés avec un design élégant, ajoute une nouvelle dimension à n’importe quel décoration d’intérieur.
Dans le salon, il y une TV aux bords fins, et l’écran éclatant de la TV s’intègre parfaitement à la décoration intérieure.
HGiG,
immergez-vous au cœur du jeu
LG s’est associé à certains des plus grands noms de l’industrie du jeu pour vous offrir les jeux HDR les plus récents avec une immersion irréprochable.
La même scène de jeu est montrée avec plus de détails sur l’écran de TV UHD avec la fonction HGiG, comparée à un écran traditionnel.
Game Optimizer
Trouvez tous les paramètres dont vous avez besoin pour jouer de manière optimale à un seul endroit, ce qui vous permet de modifier rapidement les paramètres actuels relatifs au genre de jeu.
Un homme et une femme jouent à des jeux et la scène du jeu affichée sur l’écran de TV est représentée de façon réaliste.
Toutes les caractéristiques
CONNECTIVITÉ
Prise en charge Bluetooth
Yes (v 5.0)
CI Slot
1ea
Entrée Ethernet
1ea
Canal de retour audio HDMI
eARC (HDMI 2)
Entrée HDMI
3ea (supports eARC, ALLM as specified in HDMI 2.1)
Entrée RF (Antenne/Câble)
2ea
Simplink (HDMI CEC)
Yes
SPDIF (sortie audio numérique optique)
1ea
Entrée USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
PUISSANCE
Alimentation (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consommation d'énergie en veille
Under 0.5W
ACCESSIBILITÉ
Echelle de gris
Yes
Hauts contrastes
Yes
Inversion des couleurs
Yes
ACCESSOIRES INCLUS
Câble d'alimentation
Yes (Attached)
Télécommande
Standard Remote
Piles télécommande
Yes (AAA x 2EA)
SON
AI Acoustic Tuning
Ready
AI Sound
AI Sound (Virtual 5.1 Up-mix)
Sortie Son
20W
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
Clear Voice Pro
Oui
Synchronisation du son LG
Yes
Sortie Audio simultanée
Yes
Mode partage du son
Yes
Direction du Haut Parleur
Down Firing
Système Son
2.0 channel
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions de l'emballage (LxHxP)
1820 x 1115 x 200 mm (ISTA6 : 1880 x 1115 x 200)
Poids carton (kg)
40.7 kg (ISTA6 : 41.2)
Dimensions du TV sans pied (LxHxP)
1678 x 964 x 59.9 mm
Dimensions du TV avec pied (LxHxP)
1678 x 1027 x 361 mm
Dimensions du pied (LxHxP)
1344 x 361 mm
Poids du TV sans pied
31.4 kg
Poids du TV avec pied
31.8 kg
Fixation VESA
400 x 400 mm
GAMING
ALLM (Mode automatique faible latence)
Yes
Optimiseur de Jeu
Yes (Game Dashboard)
HGIG Mode
Yes
IMAGE (ECRAN)
Type de rétroéclairage
Direct
Brightness (Set Typ.)
280 nit
Résolution de l'écran
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Type d'écrans
4K UHD
Taux de rafraichissement
50Hz Native
PICTURE (PROCESSING)
AI Brightness Control
Yes
AI Upscaling
4K Upscaling
Dynamic Tone Mapping
Yes
FILMMAKER MODE™
Yes
HDR (Plage dynamique élevée)
HDR10 / HLG
Modes image
9 modes (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Bright Room), (ISF)Expert(Dark Room))
Processeur image
α5 AI Processor 4K Gen6
SMART TV
Réglages famille
Yes
Navigateur Web
Yes
Tableau de bord maison
Yes
Reconnaissance vocale intelligente
Ready
LG Channels
Yes
Télécommande Magic Remote
Ready
Système d'exploitation (OS)
webOS 23
Télécommande via App mobile
Yes (LG ThinQ)
Sports Alert
Yes
ThinQ
Yes
USB Camera Compatible
Yes
Compatible avec Apple Airplay 2
Yes
Works with Apple Home
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider
Pour accéder à une documentation et des ressources plus techniques, rendez vous sur Le portail des partenaires professionnels de LG.