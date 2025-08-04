Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
MAN63668401
  • vue de côté de 15 degrés
  • vue avant
  • vue latérale
  • vue de dessus
vue de côté de 15 degrés
vue avant
vue latérale
vue de dessus

Fonctionnalités principales

  • Panier pour réfrigérateurs LG authentique
  • Bac de porte de réfrigérateur
  • Compartiment de stockage du réfrigérateur

Emplacement de montage

L’emplacement de montage actuel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle. 

C’est le panier au bas du compartiment du réfrigérateur

Comment le remplacer

Les instructions de remplacement pour cet article peuvent différer légèrement des informations ci-dessous. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.

ÉTAPE 1
Retirer le panier de porte de réfrigérateur

Maintenir les bords du panier et le retirer en le levant vers le haut.

Maintenir les bords du panier et le retirer en le levant vers le haut

ÉTAPE 2
Réajuster le panier de porte de réfrigérateur

Maintenir les bords du panier de porte, pousser délicatement un bord pour l’assembler puis, de la même manière, assembler l’autre bord.

Maintenir les bords du panier de porte, pousser délicatement un bord pour l’assembler puis, de la même manière, assembler l’autre bord

ÉTAPE 3

Après l’assemblage, appuyer délicatement sur le panier de porte pour le placer horizontalement.

Après l’assemblage, appuyer délicatement sur le panier de porte pour le placer horizontalement

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Toutes les caractéristiques

GÉNÉRALITÉS

  • Référence de la pièce

    MAN63668401

