Filtre à eau de réfrigérateur (6 mois)

ADQ32617703
Fonctionnalités principales

  • Remplacement des filtres à eau du réfrigérateur LG
  • Filtration efficace
  • Filtres à eau de réfrigérateur LG authentiques
  • Facile d’accès, facile à remplacer
Plus

Emplacement de montage

L’emplacement de montage actuel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle. 

Un filtre à eau se situe dans le coin supérieur droit du réfrigérateur

Comment la remplacer

Les instructions de remplacement pour cet article peuvent différer légèrement des informations ci-dessous. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.

ÉTAPE 1
Retirer l’ancienne cartouche

Tourner le bouton de la cartouche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Lorsque la cartouche est libérée, vous sentirez qu’elle se déloge en émettant un clic. Retirez la cartouche.

 

- REMARQUE : le remplacement du filtre entraîne l’écoulement d’une petite quantité d’eau (environ 25 cc). En prévention, placez une tasse sous le trou.

ÉTAPE 2
Remplacer par une nouvelle cartouche

Sortir la nouvelle cartouche de l’emballage et retirer la couche protectrice des anneaux en o. Avec le bouton de la cartouche en position verticale, enfoncez la nouvelle cartouche de filtre dans la couche jusqu’à ce qu’elle s’arrête.

 

Si vous ne pouvez pas tourner le filtre d’un côté à l’autre, alors il n’est pas complètement inséré. Enfoncez-le fermement et tournez-le pour le mettre en place. Quand il est bien en place, vous entendrez un clic. En utilisant sa poignée, faites tourner la cartouche dans le sens des aiguilles d’une montre, en position 1/4.  Quand il est bien en place, vous entendrez un clic.

ÉTAPE 3
Rinçage du système d’eau après le remplacement du filtre

Pour nettoyer le système, distribuez 9,46 l (2,5 gallons) d’eau à travers le filtre avant utilisation (déversez pendant environ 5 minutes).

DIMENSIONS

Toutes les caractéristiques

GÉNÉRALITÉS

  • Référence de la pièce

    ADQ32617703

DIMENSIONS ET POIDS

  • Longueur (cm)

    29.5

  • Diamètre (cm)

    6

  • Diamètre intérieur (mm)

    5

  • Diamètre extérieur (mm)

    13

  • Poids net (g)

    442

