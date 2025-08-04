We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Filtre à eau de réfrigérateur (6 mois)
Emplacement de montage
L’emplacement de montage actuel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.
Comment la remplacer
Les instructions de remplacement pour cet article peuvent différer légèrement des informations ci-dessous.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.
ÉTAPE 1
Retirer l’ancienne cartouche
Tourner le bouton de la cartouche dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Lorsque la cartouche est libérée, vous sentirez qu’elle se déloge en émettant un clic. Retirez la cartouche.
- REMARQUE : le remplacement du filtre entraîne l’écoulement d’une petite quantité d’eau (environ 25 cc). En prévention, placez une tasse sous le trou.
ÉTAPE 2
Remplacer par une nouvelle cartouche
Sortir la nouvelle cartouche de l’emballage et retirer la couche protectrice des anneaux en o. Avec le bouton de la cartouche en position verticale, enfoncez la nouvelle cartouche de filtre dans la couche jusqu’à ce qu’elle s’arrête.
Si vous ne pouvez pas tourner le filtre d’un côté à l’autre, alors il n’est pas complètement inséré. Enfoncez-le fermement et tournez-le pour le mettre en place. Quand il est bien en place, vous entendrez un clic. En utilisant sa poignée, faites tourner la cartouche dans le sens des aiguilles d’une montre, en position 1/4. Quand il est bien en place, vous entendrez un clic.
ÉTAPE 3
Rinçage du système d’eau après le remplacement du filtre
Pour nettoyer le système, distribuez 9,46 l (2,5 gallons) d’eau à travers le filtre avant utilisation (déversez pendant environ 5 minutes).
* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit actuel. L’apparence, les spécifications du produit, etc. peuvent varier sans préavis, à des fins d’amélioration du produit.
* Toutes les images du produit sont des découpes de photos et peuvent différer du produit actuel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution de l’écran, des paramètres de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’usage, et la disponibilité selon le magasin.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les caractéristiques
GÉNÉRALITÉS
-
Référence de la pièce
ADQ32617703
DIMENSIONS ET POIDS
-
Longueur (cm)
29.5
-
Diamètre (cm)
6
-
Diamètre intérieur (mm)
5
-
Diamètre extérieur (mm)
13
-
Poids net (g)
442
