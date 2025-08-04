Tournez le couvercle du filtre vers la gauche pour le détacher du mur du réfrigérateur.

Le filtre est situé à l’intérieur du couvercle de filtre.

Retirez le filtre du couvercle puis remplacez-le par un nouveau filtre.

* Nous vous conseillons de remplacer le filtre à air.

Tous les six mois environ.

Lorsque la lumière CHANGER DE FILTRE s’allume.