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Filtre à air pour réfrigérateur LG AF120S
Filtre à air pour réfrigérateur LG AF120S
Fonctionnalités principales
- Filtre authentique du réfrigérateur LG pour un ajustement idéal, une filtration optimale et un remplacement facile
- Préserve la fraîcheur de l’air du réfrigérateur en éliminant les odeurs
- Permet de conserver la fraîcheur des aliments
- Il est recommandé de changer le filtre tous les 12 mois ou lorsque le voyant du filtre s’allume
|*Les images du produit sont présentées à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
La fraîcheur, c’est bien meilleur
Vos aliments ne sont pas les seuls qui restent frais.
LG propose un filtre d’air frais avec un ventilateur dédié qui entraîne l’air plus propre et plus frais dans le réfrigérateur.
Système de filtre d’air à 3 couches
Le filtre d’air frais à 3 couches avec circulation d’air forcée et ventilateur dédié permet de désodoriser l’air, en faisant entrer un air plus propre et plus frais dans le réfrigérateur.
Un ajustement parfait et des performances garanties
Seuls les filtres à air LG authentiques offrent l’ajustement et les performances exigées par votre réfrigérateur — garanti. Bien que les filtres de rechange semblent identiques, ils n’atteignent pas le même niveau de qualité, de sécurité et de fiabilité. Maintenez l’appareil dans lequel vous avez investi en parfait état, en optant pour des filtres LG.
Emplacement de montage
L’emplacement de montage actuel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.
Comment le remplacer
Les instructions de remplacement pour cet article peuvent différer légèrement des informations ci-dessous.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.
ÉTAPE 1
Tournez le couvercle du filtre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour libérer les languettes, puis retirez le couvercle.
ÉTAPE 2
Retirez le filtre de l’intérieur du couvercle en appuyant sur le côté du filtre et en tirant le centre vers l’extérieur.
ÉTAPE 3
Placer le nouveau filtre à l’intérieur du couvercle, en plaçant le côté disant « FRONT » (AVANT) face vers l’extérieur
Alignez les languettes sur le couvercle du filtre avec les crochets sur la paroi du réfrigérateur.
ÉTAPE 4
Tournez le couvercle du filtre à air dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à ce que les crochets s’engagent et que le couvercle se verrouille.
ÉTAPE 5
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Filtre d’air frais sur le panneau de commande pendant 3 secondes pour réinitialiser le capteur de filtre.
* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit actuel. L’apparence, les spécifications du produit, etc. peuvent varier sans préavis, à des fins d’amélioration du produit.
* Toutes les images de produits sont des découpes de photos et peuvent différer du produit actuel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution de l’écran, des paramètres de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’usage, et la disponibilité selon le magasin.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimension du produit (L x H x P, mm)
80 x 10 x 80
Poids net (g)
22
GÉNÉRALITÉS
Catégorie
Filtre à air
Référence de la pièce
ADQ73334010
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