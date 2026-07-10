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Filtre à air pour réfrigérateur LG AF120S

Filtre à air pour réfrigérateur LG AF120S

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Vue avant de Filtre à air pour réfrigérateur LG AF120S ADQ73334010
vue avant
vue arrière
Vue du colis
Vue avant de Filtre à air pour réfrigérateur LG AF120S ADQ73334010
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vue arrière
Vue du colis

Fonctionnalités principales

  • Filtre authentique du réfrigérateur LG pour un ajustement idéal, une filtration optimale et un remplacement facile
  • Préserve la fraîcheur de l’air du réfrigérateur en éliminant les odeurs
  • Permet de conserver la fraîcheur des aliments
  • Il est recommandé de changer le filtre tous les 12 mois ou lorsque le voyant du filtre s’allume
Plus
Filtre d’air frais

Filtre d’air frais

Fresh Air Filter

*Les images du produit sont présentées à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

La fraîcheur, c’est bien meilleur

Vos aliments ne sont pas les seuls qui restent frais.

LG propose un filtre d’air frais avec un ventilateur dédié qui entraîne l’air plus propre et plus frais dans le réfrigérateur.

"Vos aliments ne sont pas les seuls qui restent frais LG propose un filtre d’air frais avec un ventilateur dédié qui entraîne l’air plus propre et plus frais dans le réfrigérateur"

Système de filtre d’air à 3 couches

Le filtre d’air frais à 3 couches avec circulation d’air forcée et ventilateur dédié permet de désodoriser l’air, en faisant entrer un air plus propre et plus frais dans le réfrigérateur.

Le filtre d’air frais à 3 couches avec circulation d’air forcée et ventilateur dédié permet de désodoriser l’air, en faisant entrer un air plus propre et plus frais dans le réfrigérateur.

Un ajustement parfait et des performances garanties

Seuls les filtres à air LG authentiques offrent l’ajustement et les performances exigées par votre réfrigérateur — garanti. Bien que les filtres de rechange semblent identiques, ils n’atteignent pas le même niveau de qualité, de sécurité et de fiabilité. Maintenez l’appareil dans lequel vous avez investi en parfait état, en optant pour des filtres LG.

Seuls les filtres à air LG authentiques offrent l’ajustement et les performances exigées par votre réfrigérateur — garanti. Bien que les filtres de rechange semblent identiques, ils n’atteignent pas le même niveau de qualité, de sécurité et de fiabilité Maintenez l’appareil dans lequel vous avez investi en parfait état, en optant pour des filtres LG

Emplacement de montage

Le filtre à air est installé dans le boîtier du filtre à l’intérieur du réfrigérateur L’emplacement de montage actuel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit

L’emplacement de montage actuel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.

Comment le remplacer

Les instructions de remplacement pour cet article peuvent différer légèrement des informations ci-dessous.

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.

* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit actuel. L’apparence, les spécifications du produit, etc. peuvent varier sans préavis, à des fins d’amélioration du produit.

* Toutes les images de produits sont des découpes de photos et peuvent différer du produit actuel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution de l’écran, des paramètres de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.

* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’usage, et la disponibilité selon le magasin.

SOMMAIRE

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DIMENSIONS

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Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimension du produit (L x H x P, mm)

    80 x 10 x 80

  • Poids net (g)

    22

GÉNÉRALITÉS

  • Catégorie

    Filtre à air

  • Référence de la pièce

    ADQ73334010

Ce qu’ils en pensent

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