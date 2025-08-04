We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Support sur pied pour TV
Emplacement de montage
L’emplacement de montage actuel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.
Comment l’installer
Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.
ÉTAPE 1
Alignez la base avec la saillie rectangulaire à l’extrémité du support et utilisez six vis pour terminer l’assemblage.
ÉTAPE 2
Placez un coussin ou un tissu doux sur une table et placez le moniteur dessus avec l’écran orienté vers le bas.
ÉTAPE 3
Placez les éléments d’espacement sur les quatre trous, en vous assurant qu’ils sont bien alignés pour les quatre vis de fixation murale.
ÉTAPE 4
Placez le support assemblé au-dessus des éléments d’espacement, en vous assurant que les trous sont visibles.
ÉTAPE 5
Si le haut du support dépasse du téléviseur, montez-le à nouveau.
Positionnez la base du support aussi près que possible de la partie inférieure de la TV et utilisez les quatre vis pour fixer le support. Vissez d’abord les deux parties inférieures du support, puis les deux parties supérieures.
ÉTAPE 6
Soulevez la TV et l’installation est terminée.
* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit actuel. L’apparence, les spécifications du produit, etc. peuvent varier sans préavis, à des fins d’amélioration du produit.
* Toutes les images du produit sont des découpes de photos et peuvent différer du produit actuel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution de l’écran, des paramètres de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’usage, et la disponibilité selon le magasin.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les caractéristiques
GÉNÉRALITÉS
-
Référence de la pièce
AAN76669101
-
Composants
Base (2 EA), Support (2 EA), Vis (6 EA) Entretoise (4 EA), Vis d'entretoise (4 EA)
DIMENSIONS ET POIDS
-
Dimension du produit (L x H x P, mm)
233 x 684 x 301
-
Poids net (kg)
2.84
