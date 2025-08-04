Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
Batterie pour Robot Cleaner (2 330 mAh)

Batterie pour Robot Cleaner (2 330 mAh)

AGM30061001
vue de côté à 15 degrés 1
vue avant
vue de haut 1
vue de côté à 15 degrés 2
vue latérale
vue de haut 2

Fonctionnalités principales

  • Batterie d’origine du Robot Cleaner LG 2 300 mAh
  • Batterie du Hombot Roboking
  • Batterie du robot laveur double rotation M9

Emplacement de montage

L’emplacement de montage actuel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle. 

La batterie est située sur la surface inférieure du robot cleaner

Comment la remplacer

Les instructions de remplacement pour cet article peuvent différer légèrement des informations ci-dessous. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.

Robot Cleaner
ÉTAPE 1

Éteignez le robot cleaner en appuyant sur l’interrupteur principal en bas à gauche.

 

Placez un chiffon doux au sol, retirez le réservoir à poussière et retournez le robot cleaner.

Éteignez le robot cleaner en appuyant sur l’interrupteur principal en bas à gauche Placez un chiffon doux au sol, retirez le réservoir à poussière et retournez le robot cleaner

ÉTAPE 2

Insérez un tournevis fin dans l’encoche sous la batterie, pour la sortir.

 

Après avoir retiré la batterie du robot cleaner laveur, appuyez sur le crochet du connecteur, qui est connecté à la batterie, pour la séparer.

Insérez un tournevis fin dans l’encoche sous la batterie, pour la sortir Après avoir retiré la batterie du robot cleaner laveur, appuyez sur le crochet du connecteur, qui est connecté à la batterie, pour la séparer

ÉTAPE 3

Préparez une batterie de remplacement et un connecteur compatible.

Préparez une batterie de remplacement et un connecteur compatible

ÉTAPE 4

Connectez l’extrémité à 2 broches du connecteur au harnais du robot cleaner laveur.

 

Connectez l’extrémité à 6 broches du connecteur à la batterie de remplacement.

Connectez l’extrémité à 2 broches du connecteur au harnais du robot cleaner laveur Connectez l’extrémité à 6 broches du connecteur à la batterie de remplacement

ÉTAPE 5

Placez la batterie dans son compartiment, tout en pliant le connecteur dans l’espace interne.

 

Fixez la batterie avec les deux vis retirées précédemment.

Placez la batterie dans son compartiment, tout en pliant le connecteur dans l’espace interne Fixez la batterie avec les deux vis retirées précédemment

Robot Cleaner laveur
ÉTAPE 1

Avant de remplacer la batterie, appuyez sur l’interrupteur du robot cleaner laveur pour l’éteindre.

Avant de remplacer la batterie, appuyez sur l’interrupteur du robot cleaner laveur pour l’éteindre

ÉTAPE 2

Placez un chiffon doux au sol et positionnez le robot cleaner laveur à l’envers sur le chiffon.

Utilisez un tournevis pour desserrer les deux vis qui sécurisent la batterie.

Placez un chiffon doux au sol et positionnez le robot cleaner laveur à l’envers sur le chiffon Utilisez un tournevis pour desserrer les deux vis qui sécurisent la batterie

ÉTAPE 3

Insérez un tournevis fin dans l’encoche sous la batterie, pour la sortir.

Insérez un tournevis fin dans l’encoche sous la batterie, pour la sortir

ÉTAPE 4

Après avoir retiré la batterie du robot cleaner laveur, appuyez sur le crochet du connecteur, qui est connecté à la batterie, pour la séparer.

Après avoir retiré la batterie du robot cleaner laveur, appuyez sur le crochet du connecteur, qui est connecté à la batterie, pour la séparer

ÉTAPE 5

Préparez une batterie de remplacement et un connecteur compatible.

Préparez une batterie de remplacement et un connecteur compatible

ÉTAPE 6

Connectez l’extrémité à 2 broches du connecteur au harnais du robot cleaner laveur.

 

Connectez l’extrémité à 6 broches du connecteur à la batterie de remplacement.

Connectez l’extrémité à 2 broches du connecteur au harnais du robot cleaner laveur Connectez l’extrémité à 6 broches du connecteur à la batterie de remplacement

ÉTAPE 7

Placez la batterie dans son compartiment, tout en pliant le connecteur dans l’espace interne.

 

Fixez la batterie avec les deux vis retirées précédemment.

Placez la batterie dans son compartiment, tout en pliant le connecteur dans l’espace interne Fixez la batterie avec les deux vis retirées précédemment

* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit actuel. L’apparence, les spécifications du produit, etc. peuvent varier sans préavis, à des fins d’amélioration du produit.

* Toutes les images du produits sont des découpes de photos et peuvent différer du produit actuel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution de l’écran, des paramètres de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.

* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’usage, et la disponibilité selon le magasin.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

Toutes les caractéristiques

GÉNÉRALITÉS

  • Référence de la pièce

    AGM30061001

