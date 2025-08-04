We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Tuyau flexible pour aspirateur Cyclone
Emplacement de montage
L’emplacement de montage actuel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.
Comment le remplacer
Les instructions de remplacement pour cet article peuvent différer légèrement des informations ci-dessous.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.
ÉTAPE 1
Connectez les buses au tuyau ou au tube de rallonge.
Pour détacher le tube de rallonge du tuyau, appuyez sur le bouton de déverrouillage sur le tube de rallonge et pressez le tube vers le bas.
ÉTAPE 2
Poussez le tube de montage sur le tuyau flexible dans le point de fixation de l’aspirateur.
Pour retirer le tuyau flexible de l’aspirateur, appuyez sur le bouton situé sur le tube de montage, puis enlevez le tube de montage de l’aspirateur.
Avertissement
Le tuyau de cet aspirateur est doté de connexions électriques.
- Ne l’utilisez pas pour aspirer de l’eau.
- Ne le plongez pas dans l’eau pour le nettoyer.
- Vérifiez le tuyau fréquemment et arrêtez de l’utiliser s’il est endommagé.
- Ne coupez pas et ne modifiez pas le tuyau de quelque manière que ce soit.
* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit actuel. L’apparence, les spécifications du produit, etc. peuvent varier sans préavis, à des fins d’amélioration du produit.
* Toutes les images du produits sont des découpes de photos et peuvent différer du produit actuel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution de l’écran, des paramètres de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’usage, et la disponibilité selon le magasin.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Toutes les caractéristiques
GÉNÉRALITÉS
-
Référence de la pièce
AEM73513023
DIMENSIONS ET POIDS
-
Longueur (m)
1.5
-
Diamètre intérieur (mm)
Droite: 2.9, Gauche: 3.6
-
Diamètre extérieur (mm)
Droite : 3.2, Gauche : 4
-
Poids net (g)
747
