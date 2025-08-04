Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
Buse de moquette motorisée pour aspirateur CordZero™ A9

AGB74272431
vue à 15 degrés
vue de dessus
Vue de dessous
vue rapprochée

Fonctionnalités principales

  • Buse de tapis motorisée d’origine pour aspirateur LG CordZero™
  • Buse motorisée universelle
  • Buse motorisée pour tapis et parquets
  • Buse Multi-Surface
Plus

Comment la remplacer

Les instructions de remplacement pour cet article peuvent différer légèrement des informations ci-dessous. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la buse pour retirer la buse du tube de rallonge ou du corps du produit.

 

Fixez les buses, les outils ou le tube de rallonge en les glissant dans l’entrée du corps jusqu’à entendre un clic. 

 

Les buses et outils peuvent être attachés à la fin du tube de rallonge.

Avertissement

Utilisez cette buse pour nettoyer les tapis et moquettes.

- En cas d’utilisation sur sols durs, la buse sera bruyante.

- Toutes les buses motorisées (pour tapis ou turbo) sont équipées d’un moteur et peuvent faire du bruit lors de leur utilisation.

- N’utilisez pas les buses motorisées pour les tapis en PVC ou sur les tapis en polyuréthane destinés aux bébés

et aux enfants. 

- Le matelas pourrait coller à la buse, rendant son utilisation difficile ou endommager le tapis et créer de l’électricité statique sur l’appareil.

Nettoyer les tapis à l’aide de l’outil pour fentes.

Comment nettoyer

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle. 

ÉTAPE 1

Nettoyer les têtes de brosse et rouleau avant chaque utilisation.

 

- Si la brosse contient des corps étrangers, la brosse peut ne pas tourner ou cela peut provoquer un bruit durant son utilisation.

 

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la buse pour retirer la buse du tube de rallonge ou du corps du produit.

ÉTAPE 2

Retourner la buse et tourner la fente de verrouillage du couvercle dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

ÉTAPE 3

Tirer le cache du balai vers l’avant et retirer le balai.

ÉTAPE 4

Fixez l’embout plat du corps du produit et utilisez l’aspirateur pour enlever les objets étrangers et la poussière de la brosse et du bas de la buse.

ÉTAPE 5

Utilisez une serviette ou un chiffon humide pour retirer tout objet étranger restant et la poussière de la brosse et du bas de buse.

Enlevez les objets étrangers, débris, cheveux et poils des roulettes et têtes de brosse en utilisant les pinces.

 

- Enveloppez la poignée de la brosse de nettoyage avec une serviette ou un chiffon humide et utilisez-la pour nettoyer la brosse rotative et la buse.

ÉTAPE 6

Faire glisser la brosse dans la buse et replacer le couvercle par une rotation.

 

Tourner le verrou du couvercle pour le verrouiller.

* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit actuel. L’apparence, les spécifications du produit, etc. peuvent varier sans préavis, à des fins d’amélioration du produit.
* Toutes les images du produits sont des découpes de photos et peuvent différer du produit actuel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution de l’écran, des paramètres de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.
* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’usage, et la disponibilité selon le magasin.

DIMENSIONS

Toutes les caractéristiques

GÉNÉRALITÉS

  • Référence de la pièce

    AGB74272431

