Tuyau de vidange pour lave-linge à chargement frontal (2,5 m)

Tuyau de vidange pour lave-linge à chargement frontal (2,5 m)

5214FR3188H
Fonctionnalités principales

  • Tuyau et connecteur de tuyau pour machines à laver LG authentique

Emplacement de montage

L’emplacement de montage actuel de cet article peut varier en fonction du modèle du produit. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle. 

Il est installé sur la partie inférieure à l’arrière

Comment le remplacer

Les instructions de remplacement pour cet article peuvent différer légèrement des informations ci-dessous. 

Pour obtenir plus d’informations, veuillez vous référer au manuel du produit pour votre modèle.

ÉTAPE 1

 Attachez l’extrémité du tuyau au support de fixation.

 

- Connectez le support de fixation à moins de 10 cm de l’extrémité du tuyau de vidange. Si le tuyau de vidange est étendu plus de 10 cm au-delà de l’extrémité du support de fixation, de la moisissure ou des microorganismes peuvent se propager à l’intérieur de la machine à laver.

ÉTAPE 2

Insérez l’extrémité du tuyau de vidange dans le tube vertical.

ÉTAPE 3

Utilisez une courroie d’attache pour bien fixer le tuyau de vidange.

* Les images et caractéristiques du produit peuvent contenir des expressions publicitaires et différer du produit actuel. L’apparence, les spécifications du produit, etc. peuvent varier sans préavis, à des fins d’amélioration du produit.

* Toutes les images du produits sont des découpes de photos et peuvent différer du produit actuel. La couleur du produit peut varier en fonction de la résolution de l’écran, des paramètres de luminosité et des spécifications de l’ordinateur.

* Les performances du produit peuvent varier en fonction de l’environnement d’usage, et la disponibilité selon le magasin.

DIMENSIONS

Toutes les caractéristiques

GÉNÉRALITÉS

  • Référence de la pièce

    5214FR3188H

DIMENSIONS ET POIDS

  • Longueur (m)

    2.5

  • Diamètre (cm)

    3

  • Poids net (g)

    170

