DUALCOOL S1 DELUXE Climatiseur réversible

Les nouveaux climatiseurs LG vous offrent
Flux d'air agréable
Contrôle de l'humidité
Contrôle de la consommation d'énergie
Système Air Care
Soft Air
Une douce brise, adaptée à vos besoins
Le mode Soft Air permet de changer la direction du flux d’air pour profiter d’un air frais agréable. Personnalisez la direction et la température du flux d’air.
Un flux d'air direct ou indirect
Quand le mode Soft Air est activé, l'ailette inférieure se ferme. Cela génère un flux d’air indirect qui circule du plafond jusqu’au sol.
En fonction de l'ailette qui opère, la direction du flux d’air varie, et différents modes de fonctionnement peuvent être sélectionnées en fonction de la situation, comme un moment de relaxation ou de sport
Refroidissement personnalisé
Contrôlez la température et la vitesse du flux d'air, afin de personnaliser le refroidissement de votre espace. Le contrôle de la température se fait en 9 étapes et l’ajustement de la vitesse du flux d'air en 5 étapes. Cela vous permet de trouver l’équilibre idéal selon vos préférences.
Personnalisez la température et la vitesse de flux d’air grâce à différents niveaux.
*Cette fonctionnalité s’applique au mode Refroidissement/Ventilation uniquement. (En mode Ventilation, seule la vitesse de soufflage peut être contrôlée.)
*La température de soufflage peut être contrôlée avec la télécommande ou l'app ThinQ.
*Le réglage de la température de la pièce peut être contrôlé avec ThinQ uniquement.
*Cette fonctionnalité est disponible lorsque la température intérieure est en dessous de 28 ℃.
*Vérifié par TUV, avec une amélioration de 70 % du confort thermique(-0,5<PMV<0,5) sur l’espace avant du produit durant le fonctionnement en mode Soft Air, par rapport au modèle précédent.
*Institution du test : Test témoin TÜV Rheinland,
*Emplacement du test : Site de test environnemental de LG, 27,0 ㎡ (superficie), 64,8 ㎥ (volume)
*Date de test : Décembre 2023
*Modèle de test : S3-M121L1C0, SW09BAJWAN(SW09AJAU)
*Conditions de test : En intérieur 30±0,3 ˚C RH 60±5 %, Extérieur 30±0,3 ˚C RH 60±5 %
*Méthode de test : La mesure de la température, de la vitesse de l’aie et le calcul du confort thermique dans la zone spécifiée après 1 heure de fonctionnement en mode Soft Air.
- Zone de mesure : distance de 0 à 4,8 m du produit (intervalles de 1,2 m), 0,6 m de hauteur, 1,1 m (hauteur assis)
- Calcul du confort thermique (ISO 7730 équation PMV) : La température, l’humidité, la vitesse de l’air, la température radiante (valeurs mesurées), l’isolation des tissus (0,5 clo : tissu d’été), taux métabolique (1MET : état assis) utilisé.
*Résultats du test :
Le mode Soft Air du modèle S3-M121L1C0 a été étudié pour fournir un confort thermique dans tout l’espace. (PMV : -0,14~0,28, Courant d’air : 2,6~8,5 %)
Le mode Confort du modèle SW09BAJWAN (SW09AJAU) a été étudié pour fournir un confort thermique dans certaines zones. (PMV : -1,73~0,21, Courant d’air : 7,0~33,8 %)
- Niveau de confort thermique 7 niveaux, -3 : froid, -2 : froid, -1 : légèrement froid, 0 : neutre, +1 : légèrement chaud, +2 : chaud, +3 : chaud
- Gamme de confort thermique : -0,5 < PMV < +0,5, Courant d’air <10 % (Standard de référence : ISO7730(2005) Ergonomie de l’ambiance thermique)
*Rapport de test Num. : KR238S9L 001
*L’environnement d’utilisation réel peut être différent des résultats de mesure en laboratoire.
DUAL Vane
Direction du flux d'air optimale, pour une température idéale
Offrant un confort optimal en toutes saisons, les 2 ailettes diffusent un flux d'air vers le haut ou le bas.
Un flux d’air étendu
Recevez de l’air frais même depuis l’autre côté de la pièce, grâce à une portée allant jusqu'à 22m (plus étendue que les modèles précédents).
L’air frais circule plus vite et plus loin, grâce à deux ailettes inférieures
Refroidissement rapide
Les deux ailettes (Dual Vane) diffusent de l’air frais vers le haut pour un refroidissement rapide, sans sentir de courants d’air.
Les flux d’air frais sont envoyés vers le haut pour refroidir l’intérieur de la pièce plus vite
Chauffage rapide
Les deux ailettes diffusent de l’air chaud vers le bas pour un chauffage rapide, sans ressentir directement la chaleur.
Les flux d’air chaud sont envoyés vers le bas et circulent vers le haut, ce qui réchauffe la pièce plus vite.
*Date : 06.2023, résultats de mesure de la salle de test du climatiseur LG, hauteur de l’installation 1,8 m, mode Ventilation. En utilisant une sonde de mesure de la vitesse du flux aérien, la plage de hauteur de 0,1 à 1,7 m est mesurée par paliers de 0,2 m. Mesure la distance maximale atteinte par le flux aérien des produits à une vitesse supérieure à 0,25 m/s
Modèle de test : S3-M121L1C0, Résultat de test : La plateforme S1 envoie de l’air jusqu’à 22 m de hauteur, pour les conditions du test.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles
*Date : 10.2023, salle d’essai de la maison du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, Mode Jet, Intérieur DB (33±0,3) ℃/ RH (60±5) %, Extérieur DB (35±0,3) ℃/ RH (50±5) % 18 ℃, réglage en mode refroidissement, Intérieur DB (12±0,3) ℃/ RH (60±5) %, Extérieur DB (7±0,3) ℃/ RH (87±5) % 30 ℃, réglage en mode chauffage, mesurant le temps requis pour une baisse de 5 ℃ (pour le refroidissement)/ hausse de 5 ℃ (pour le chauffage), par rapport à la température initiale de la pièce en moyenne.
Modèle de test : S3-M121L1C0, Résultat de test : La plateforme S1 envoie de l’air jusqu’à 22 m de hauteur, pour les conditions du test.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles.
Résultat du test : La nouvelle plateforme S1 est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, et 6 % plus rapide en mode chauffage que le modèle SK précédent, basé sur les conditions du test.
*Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles
Contrôle de l'Humidité
Profitez d’un confort optimal
Ni trop humide, ni trop sec : le mode "Contrôle de l'Humidité" permet d'ajuster le niveau d’humidité de la pièce pour atteindre la température désirée.
Lorsque le mode « Contrôle de l'Humidité » est activé, la fonctionnalité capte le taux d'humidité de la pièce et ajuste le niveau d’humidité en fonction de la température souhaitée.
*La direction du soufflage change automatiquement en fonction de l’environnement.
*Cette fonctionnalité peut être utilisée avec la télécommande et l'app ThinQ.
*Cette fonctionnalité permet de configurer la température souhaitée uniquement (L’humidité est contrôlée automatiquement).
*Cette fonctionnalité peut varier selon le produit et le pays.
*Pendant la période définie, l’électricité accumulée est surveillée et des opérations limitant la consommation d’électricité effectuées pour la période restante.
*Si la consommation d’électricité quotidienne dépasse la cible définie pour la période, l’usage d’électricité restant est recalculé automatiquement pour préserver la quantité ciblée.
*Cette fonctionnalité est uniquement disponible par le biais de l’application intelligente LG ThinQ™.
*Si l’électricité totale utilisée durant la période définie dépasse votre quantité cible, la fonctionnalité kW Manager est désélectionnée et la machine reviendra à un mode de fonctionnement normal. Vous serez alerté par une notification par l’application LG ThinQ™.
Système Air Care
Prenez soin de votre intérieur avec LG ThinQ™
Contrôlez votre climatiseur à distance et recevez toutes les alertes directement sur l’application.
Un climatiseur et un smartphone avec l’écran LG ThinQ™. Autour du téléphone portable, sont affichées des icônes qui présentent les fonctionnalités ThinQ.
Contrôle facile avec assistant vocal
Plus besoin d'appuyer sur des boutons ; dites simplement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Dites « Allume/éteins le climatiseur » à votre enceinte connectée, et elle allumera ou éteindra le climatiseur.
L’homme parle au haut-parleur AI et active le climatiseur.
Se connecter et tout contrôler de n’importe où
L’application LG ThinQ™ vous permet de contrôler facilement votre climatiseur. Lancez votre climatiseur en appuyant simplement sur un bouton ou par commande vocale.
Des hommes rafraîchissent leur maison à l’avance en allumant le climatiseur avec ThinQ™ après être sortis.
Contrôle et Maintenance simplifié
L’application LG ThinQ™ permet de contrôler aisément sa consommation d’énergie mais également de surveiller l'état et l'entretien du climatiseur.
Une femme profitant du flux d’air frais du climatiseur contrôle la consommation d’énergie du climatiseur via l’écran de l’appli ThinQ™.
*LG SmartThinQ est désormais renommé en LG ThinQ.
*Les fonctionnalités intelligentes et le produit d’assistance vocale peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.
*Google et Google Home sont des marques déposées de Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo et tous les logos et marques de mouvement associés sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales.
*Enceinte intelligente à activation vocale non incluse.
Nettoyage à froid(1)
Maintenez l’intérieur de votre climatiseur propre
Le processus de “nettoyage à froid” consiste à créer une couche de glace qui sépare efficacement les substances responsables des odeurs, y compris la poussière et les bactéries accumulées sur l’évaporateur. Lorsque la glace fond, ces polluants sont évacués par l’eau de condensation, ce qui garantit un mécanisme de nettoyage complet.
L’icône montre le processus du lavage de l’intérieur du climatiseur avec la fonctionnalité Nettoyage Frigorifique. (gel, lavage et séchage)
Découvrez le système Air Care de notre gamme DUALCOOL
Nettoyage Automatique
Déshumidifie et sèche l'échangeur de chaleur et permet d'empêcher la formation de moisissures et de certaines bactéries dans le climatiseur.(2)
Un échangeur thermique séché par le flux d’air interne.
Plasmaster™ Ionizer++
Protège des mauvaises odeurs et de certaines bactéries(3) grâce à la diffusion d'environ 3 millions d'ions pour purifier et désodoriser l'air intérieur.(4)
Des bulles avec des signes plus et moins se déplacent dans l’air en raison du Plasmaster Ionizer. On voit des bulles à ions positifs et négatifs entourant les bactéries. Le logo Plasmaster Ionizer peut être vu dans le coin de l’image.
Pré=Filtre
Capture les poussières et particules au-dessus de 10µ (micromètres)*
Un climatiseur avec un filtre ouvert, et une coupe qui montre la poussière étant filtrée
Filtre anti-allergène
Capture et élimine les allergènes(5) pour améliorer votre confort.
Le climatiseur est montré avec les filtres flottant au-dessus pour montrer le filtre anti-allergique installé à l’intérieur. Dans la machine, on voit le filtre vert anti-allergique avec des acariens attrapés à l’intérieur. Le logo du filtre anti-allergique se trouve dans le coin en bas à gauche.
*L'image du produit est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.
1) TÜV Rheinland Corée, confirme que le mode de nettoyage à froid permet de nettoyer l'évaporateur des climatiseurs LG pour offrir des performances optimales et réduire la présence de bactéries (basées sur des résultats de text aux conditions de test proposées). Rapport num. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
Le résultat de ce test a donné un rapport de test sur un taux de réduction de 99,0 % de la pseudomonas aeruginosa, issu d’un laboratoire reconnu internationalement, qui peut varier en fonction de l’environnement réel.
Institution du test : TUV Rheinland
Période de test : 2023. 04~05
Modèle de test : SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
Bactérie du test : Taux de réduction jusqu’à 99,0 % de la « Pseudonomas aeruginosa » confirmé
Cette fonctionnalité peut être opérée uniquement via ThinQ.
En fonction de l’environnement, le temps de fonctionnement du mode Nettoyage à froid peut durer jusqu’à 65 minutes.
2) Lorsque le climatiseur est à l'arrêt, la fonctionnalité de Nettoyage Automatique fonctionne automatiquement. En mode Nettoyage Automatique, le produit opère en mode Ventilation pendant une certaine période afin d’éliminer la moisissure restante de l’échangeur thermique. Le mode Nettoyage Automatique est activé au moment de l’expédition du produit. Avec l’application ThinQ, vous pouvez définir la vitesse de soufflage et ajuster la vitesse de séchage. Les conditions de séchage à l’intérieur de l’appareil peuvent varier en fonction de la température ou de l’humidité de l’air intérieur.
3) L’organisme TÜV Rheinland a vérifié que le Plasmaster™Ionizer++ élimine jusqu’à 99,9 % de certaines bactéries (Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa) dans une salle de test de 30 m³. Le modèle testé était SW09BAJWAN. Le test ne mesurait pas l’efficacité de l’élimination des bactéries du climatiseur. Ce résultat peut varier par rapport aux conditions d’usage réelles.
4) L’organisme Intertek a vérifié que le Plasmaster™Ionizer++ élimine jusqu’à 99,9 % de certaines bactéries (Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa) dans une salle de test de 30 m³. Le modèle testé était SW09BAJWAN. Le test ne mesurait pas l’efficacité de l’élimination des bactéries du climatiseur. Le résultat peut varier par rapport aux conditions d’usage réelles.
5) Le filtre anti-allergènes vérifié par BAF élimine les substances provoquant des allergies, comme les acariens, qui flottent dans l’air.
[Certification BAF] Autorité de certification : Fondation britannique contre les allergies BAF (British Allergy Foundation), Catégorie de certification : Pour la réduction de l’exposition aux allergènes acariens provoqué par : champignons, acariens et moisissures Num. de licence : 397 Valable jusqu’au : 31 décembre 2024
Un confort optimal grâce à la technologie du Compresseur DUAL Inverter™
Toutes les caractéristiques
GENERAL
-
Puissance absorbée en froid Nom/Min (W)
890 / 180
-
Puissance chaud Max (W)
5 400
-
Puissance absorbée en chaud Nom/Min (W)
920 / 180
-
Dimensions de l'unité intérieure LxHxP (mm)
895x307x235
-
Puissance froid Max (W)
4 200
-
Poids de l'unité intérieure (kg)
11,0
-
Poids de l'unité intérieure (lb)
24,3
-
Dimensions de l'unité extérieure LxHxP (mm)
717x495x230
-
Poids de l'unité extérieure (kg)
25,1
-
Poids de l'unité extérieure (lb)
55,3
-
Alimentation (V, Hz)
220 ~ 240, 50
-
Type de fluide frigorigène
R32
-
Puissance froid Nom/Min (W)
3 500 / 890
-
HNE. Zone de refroidissement (pieds carrés)
N/A
-
HNE. Superficie de chauffage (pieds carrés)
N/A
-
Puissance chaud Nom/Min (W)
4 000 / 650
-
Type de produit
Mural
-
Puissance acoustique en froid (TG,G,M,P,TP)
47 / 40 / 35 / 27 / 19
-
Puissance acoustique en chaud (TG,G,M,P,TP)
48 / 40 / 35 / 27 / 0
DESHUMIDIFICATION
-
Déshumidification
Oui
-
Sonde d'humidité
Oui
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
-
Contrôle actif de l'énergie
Oui
-
Classe énergétique de refroidissement
A+++
-
Contact sec
Oui
-
Affichage du niveau d’énergie
Oui
-
Visualisation de la consommation
Oui
-
Economie d'énergie
NA
-
Classe énergétique du chauffage
A++
-
ICA (I control Ampere)
NA
-
Détection d'ouverture de fenêtre
Oui (ThinQ uniquement)
CODE BAR
-
EAN13
8806084690258
PURIFICATION DE L'AIR
-
Affichage de purification d'air
NA
-
Ioniseur
Oui
-
Capteur PM 1.0
NA
REGLEMENTATION
-
date de mise sur le marché (AAAA-MM)
2024-03
-
Fabricant (Importateur)
LG Electronics
-
Référence du produit
S3-M121A1D0
-
Type et référence du produit
Wall Mounted & H12S1D
FONCTIONS
-
Redémarrage automatique
Oui
-
Mode Ventilation
Oui
-
Signal filtre encrassé
NA
-
Inversion automatique
Oui
-
Détection de présence
NA
-
Silencieux
Oui
-
Progarmmation On/Off
Oui
-
Télécommande
Oui
-
Programmation
Oui
-
Smart Diagnosis
Oui
-
Guide intelligent
NA
-
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
-
Sommeil Confort Nuit Tropicale
NA
-
Commande vocale (appareil tiers)
NA
REFROIDISSEMENT
-
4 directions
Haut bas Gauche Droite
-
Contrôle de la direction du débit d’air (gauche et droit)
Oui
-
Contrôle de la direction du débit d’air (haut et bas)
Oui(6 étapes)
-
Air confort
Oui
-
Vitesses de ventilation
6 étapes
-
Power Cooling
Oui
DESIGN
-
Couleur (corps)
Blanc
-
Couleur (soufflage)
Noir
-
Afficheur
88 caché
FILTRE
-
Filtre anti-allergènes
Oui
-
Filtre à poussière fine
NA
-
Pré-filtre
Oui
CHAUFFAGE
-
Low Heating
Oui
-
Power Heating
Oui
FILTRATION
-
Nettoyage auto
Oui
-
Nettoyage de l'échangeur de chaleur
Oui
UNITE EXTERIEURE
-
Référence de l'unité extérieure
S3UM121A1D0
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
