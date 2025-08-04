DUALCOOL S1 Premium Climatiseur réversible | 3 Modes Intelligents

-Date : 06.2023, résultats de mesure de la salle de test du climatiseur LG, hauteur de l’installation 1,8 m, mode Ventilation. En utilisant une sonde de mesure de la vitesse du flux aérien, la plage de hauteur de 0,1 à 1,7 m est mesurée par paliers de 0,2 m. Mesure la distance maximale atteinte par le flux aérien des produits à une vitesse supérieure à 0,25 m/s

Modèle de test : S3-M121L1C0, Résultat de test : La plateforme S1 envoie de l’air jusqu’à 22 m de hauteur, pour les conditions du test.

-Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles

-Date : 10.2023, salle d’essai de la maison du climatiseur LG, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, Mode Jet, Intérieur DB (33±0,3) ℃/ RH (60±5) %, Extérieur DB (35±0,3) ℃/ RH (50±5) % 18 ℃, réglage en mode refroidissement, Intérieur DB (12±0,3) ℃/ RH (60±5) %, Extérieur DB (7±0,3) ℃/ RH (87±5) % 30 ℃, réglage en mode chauffage, mesurant le temps requis pour une baisse de 5 ℃ (pour le refroidissement)/ hausse de 5 ℃ (pour le chauffage), par rapport à la température initiale de la pièce en moyenne.

Résultat du test : La nouvelle plateforme S1 est jusqu’à 23 % plus rapide en mode refroidissement, et 6 % plus rapide en mode chauffage que le modèle SK précédent, basé sur les conditions du test.

-Le résultat des performances peut varier en fonction des conditions d’usage réelles