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Pack | Lave-linge | 13kg | 81L | AI DD™ | Smart Diagnosis™ + Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant
*Testé par Intertek en Mars 2019 sur le cycle Coton avec 2kg de sous-vêtements en comparaison avec un cycle Coton conventionnel (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Les résultats peuvent varier en fonction de l'environnement et des types de textiles.
*AIDD est disponible avec les programmes Coton, Mix 40° et Synthétiques.
*Certification 1442 de la BAF (British Allergy Foundation) basé sur des tests réalisés par Intertek en 2015 sur le modèle LG FH4B3PDYK6N (rapport 102013051CRT-001).
*La capacité maximale recommandée pour chaque programme de lavage peut varier, merci de vous référer au manuel de l’utilisateur pour plus de détails.
FAQ
Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?
Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour.
Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.
Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?
LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.
Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.
N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.
Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?
Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat
peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?
En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.
Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?
La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).
Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)
Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?
Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.
Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.
À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?
La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.
Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.
Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.
Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?
Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.
Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.
Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.
*Testé par Intertek en janvier 2023.
Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.
* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.
Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?
Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.
La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.
Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?
Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.
L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !
Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?
De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.
Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.
Guide étape par étape
Installez votre nouveau lave-linge LG : simple et rapide
Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau lave-linge LG à chargement frontal, y compris les raccordements d'eau et d'évacuation et la mise à niveau. Commencez à laver dès aujourd'hui.
*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration et peuvent différer du produit réel. Les étapes d'installation peuvent varier selon le modèle de produit et la réglementation locale. Consultez toujours le manuel de votre produit pour la sécurité et les instructions spécifiques au modèle.
*La propreté du condensateur peut varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
**La fréquence de l’exécution du nettoyage automatique du condensateur peut varier en fonction des dimensions et du degré d’humidité initial du linge.
- Lave-linge | 13kg | 81L | AI DD™ | Smart Diagnosis™
- Sèche-linge 9kg | A++ | Condenseur Autonettoyant | Compresseur DUAL Inverter et moteur Inverter garanti 10 ans
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Capacité de lavage (kg)
13
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 615
FICHE PRODUIT (LAVAGE) - Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 360
CARACTÉRISTIQUES - Dosage automatique ezDispense
Non
CARACTÉRISTIQUES - Vapeur
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES - Anti-froissage
Non
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1 145
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660 x 890 x 705
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 615
Poids (kg)
73,0
Poids avec l’emballage (kg)
77,0
Profondeur incluant tout (P’ mm)
655
FINITIONS
Couleur
Blanc
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
Capacité de lavage (kg)
13
AFFICHAGE
Fin différée
3-19 heures
Type d’affichage
Molette + LED tactile
Indication de verrouillage de la porte
Oui
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Oui
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Oui
Type
Lave-linge hublot
Signal de fin de cycle
Oui
Système anti-vibrations Centum
Non
Ajout de linge
Oui
Dosage automatique ezDispense
Non
Redémarrage automatique
Oui
Moteur induction Direct Drive
Oui
Système de détection de mousse
Oui
Détection de la charge
Oui
Vapeur
Oui
Eclairage du tambour
Non
Steam+
Non
Pieds réglables
Oui
Tambour en acier inoxydable
Oui
TurboWash 360˚
Non
Tambour
Oui
Capteur de vibration
Oui
Aubes de lavage
Aube en acier inoxydable
Arrivée d'eau chaude/froide
Froide uniquement
Niveau d’eau
Auto
Sélection de la vitesse d'essorage maximale
1400
ÉNERGIE
Classe d’efficacité énergétique lavage
A
PROGRAMMES
Couette
Oui
Coton
Oui
Baby care vapeur
Non
Anti-allergie (lave-linge)
Oui
Lavage automatique
Non
Baby care
Non
Spécial bébé
Non
Basse température
Non
Couleurs
Non
Coton+
Non
Noir éclat
Non
Délicat
Oui
Programme téléchargé
Non
Vidange + Essorage
Non
Synthétiques
Oui
Eco 40-60
Oui
Lavage à la main
Non
Hygiène
Non
Lavage intensif 60
Non
Mix 40℃
Oui
Vêtements d'extérieur
Non
Rapide 30
Non
Rapide
Non
Rafraîchissement
Non
Rinçage+Essorage
Oui
Ultra silence
Non
Peaux sensibles
Non
Rapide 14
Oui
Lavage rapide + Séchage
Non
Textiles sport
Oui
Anti-taches
Non
Défroissage vapeur
Non
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash 39
Non
TurboWash 49
Non
TurboWash 59
Non
Coton 20°C
Non
Lavage main
Non
Jeans/Couleurs sombres
Non
Prélavage + Coton
Non
Rapide 12
Non
Rapide 60
Non
Rinçage
Non
Essorage+Vidange
Non
Lavage+Séchage
Non
Laine (Main/Laine)
Non
Duvet
Non
Draps
Non
Chemise
Non
AI Wash
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Wifi
Non
Ajout de linge
Non
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
Oui
Eclairage du tambour
Non
Prélavage
Oui
Démarrage à distance
Non
Rinçage+
Oui
Essorage
1400/1200/1000/800/400/Sans essorage
Vapeur
Non
Température
Froid/20/30/40/60/95°C
Nettoyage de la cuve
Oui
TurboWash
Non
Anti-froissage
Non
ColdWash
Non
Niveau de détergent
Non
Nettoyage ezDispense
Non
Rinçage
2 fois
Rinçage+essorage
Non
Niveau d'adoucissant
Non
Lavage
Non
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Oui
Téléchargement de cycle
Non
Démarrage à distance et suivi de cycle
Non
Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Suivi de la consommation énergétique
Non
Rappel de nettoyage de la cuve
Non
Smart Pairing
Non
OPTIONS/ACCESSOIRES
Compatible LG TWINWash
Non
FICHE PRODUIT (LAVAGE)
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
44
Éco 40-60 pleine charge
0,848
Classe d’efficacité énergétique
A
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 360
Niveau sonore essorage (dBA)
72
Classe d’efficacité d’essorage
A
Temps (min)-pleine charge
240
Temps (min) -demi-charge
180
Temps (min)-quart de charge
142
Capacité de lavage (kg)
13,0
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Oui
Temps mise en veille avant arrêt (min)
5
Éco 40-60 demi-charge
0,564
Éco 40-60 quart de charge
0,277
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,5
Consommation électrique en marche (W)
0,5
Humidité résiduelle (%)
44,9
Programme standard (lavage uniquement)
Éco 40-60 40°C
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
58
CODE EAN
Code EAN
8806084133144
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Caractéristiques clés
FINITIONS - Couleur
Blanc
CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)
9 kg
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 660 mm
ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)
D
CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Pompe à chaleur DUAL Inverter
CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant
Oui
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
OUI
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
1140mm
Dimensions du colis (L x H x P mm)
660x 920 x 720mm
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 660 mm
Poids (kg)
57 kg
Poids avec l’emballage (kg)
62 kg
FINITIONS
Couleur
Blanc
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
9 kg
AFFICHAGE
Type d’affichage
LED Tactile
CARACTÉRISTIQUES
Condenseur autonettoyant
Oui
Dual Dry
Oui
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Séchage à capteurs
Électronique par sondes
Eclairage du tambour
LED
Pieds réglables
4
Tambour
Acier Alcosta
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
D
PROGRAMMES
Synthétique
Oui
Séchage par minuterie
A plat / Air froid / Air chaud
Anti-allergie
Oui
Coton
Oui
Délicat
Oui
Programme téléchargé
OUI
Couette
Oui
Mix
Oui
Rapide 30
Oui
Textiles sport
Oui
Serviettes
Oui
Laine
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Anti-froissage
Oui
Niveau de séchage
Prêt à repasser / Prêt à ranger / Extra sec
Favoris
Oui
Moins de temps
OUI
Plus de temps
Oui
Séchage à plat
Oui
Séchage par minuterie
A plat / Air froid / Air chaud
Wifi
Oui
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
3 à 19h
Eclairage du tambour
LED
Démarrage à distance
Oui
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
OUI
OPTIONS/ACCESSOIRES
Kit de tuyau de vidange
Oui
Kit de superposition
Oui
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)
Classe d'efficacité de condensation
A
Consommation électrique par an (KWh)
228 kWh/an
Efficacité de condensation pleine charge (%)
91%
Niveau sonore (dBA)
64 dB
Consommation électrique à l’arrêt (W)
,38 kWh
Consommation électrique en marche (W)
,38 kWh
Temps (min)-pleine charge
230 min
CODE EAN
Code EAN
88691781
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
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