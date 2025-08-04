We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Caractéristiques clés
-
Couleur
Acier noir
-
Capacité de séchage maximale (kg)
18,0
-
Dimensions (LxHxPmm)
700 x 990 x 820
-
Efficacité énergétique (Séchage)
A+++
-
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
-
Condenseur autonettoyant
Oui
-
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
-
Porte réversible
Non
-
Smart Pairing
Oui
-
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
-
Dimensions du colis (L x H x P mm)
750x1 085x852
-
Profondeur porte ouverte 90° (mm)
1 340
-
Dimensions (LxHxPmm)
700 x 990 x 820
-
Poids (kg)
76,0
-
Poids avec l’emballage (kg)
82,0
FINITIONS
-
Couleur
Acier noir
-
Type de porte
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
-
Capacité de séchage maximale (kg)
18,0
AFFICHAGE
-
Fin différée
3-19 heures
-
Type d’affichage
Molette + Contrôles tactiles + physiques & Affichage LED
-
Indication de verrouillage de la porte
Oui
-
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
-
Direct Drive 6 Motion
Oui
-
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Oui
-
Type
Sèche-linge à condensation
-
Condenseur autonettoyant
Oui
-
Signal de fin de cycle
Oui
-
Dual Dry
Oui
-
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Oui
-
Double filtre à peluche
Oui
-
Alerte de vidange d'eau
Oui
-
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
-
Moteur induction
Oui
-
Redémarrage automatique
Non
-
Moteur induction Direct Drive
Oui
-
Porte réversible
Non
-
Détection de la charge
Oui
-
Séchage à capteurs
Oui
-
Eclairage du tambour
Oui
-
Pieds réglables
Oui
-
Tambour
Oui
ÉNERGIE
-
Efficacité énergétique (Séchage)
A+++
PROGRAMMES
-
Séchage intelligent
Oui
-
Anti-allergie
Oui
-
Rafraîchir literie
Oui
-
Coton
Oui
-
Coton+
Non
-
Rafraîchir doudounes
Oui
-
Programme téléchargé
Oui
-
Couette
Oui
-
Synthétiques
Oui
-
Séchage rapide
Oui
-
Séchage à plat
Non
-
Serviettes
Oui
-
Laine
Oui
-
Textiles sport
Oui
-
Séchage naturel (air froid)
Oui
-
Eco
Oui
-
Séchage programmé
Oui
-
Séchage Turbo
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
-
Anti-froissage
Oui
-
Entretien du condenseur
Oui
-
Entretien du tambour
Oui
-
Niveau de séchage
5 niveaux
-
Favoris
Non
-
Moins de temps
Oui
-
Plus de temps
Oui
-
Séchage à plat
Non
-
Séchage par minuterie
Oui
-
Wifi
Oui
-
Son on/off
Oui
-
Verrouillage enfant
Oui
-
Départ différé
Oui
-
Eclairage du tambour
Oui
-
Démarrage à distance
Oui
-
Vapeur
Non
-
durée du séchage
Non
FONCTIONS THINQ
-
Smart Diagnosis
Oui
-
Téléchargement de cycle
Oui
-
Démarrage à distance et suivi de cycle
Oui
-
Connectivité ThinQ via Wifi
Oui
-
Smart Pairing
Oui
-
Suivi de la consommation énergétique
Oui
OPTIONS/ACCESSOIRES
-
Kit de tuyau de vidange
Oui
-
Kit de superposition
Non
-
Compatible LG TWINWash
Non
-
Kit de montage
Non
FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)
-
Classe d'efficacité de condensation
A
-
Edry (kWh)
2,93
-
Edry1/2 (kWh)
1,42
-
Consommation électrique par an (KWh)
338
-
Efficacité de condensation pleine charge (%)
91
-
Niveau sonore (dBA)
63
-
Consommation électrique à l’arrêt (W)
0,5
-
Consommation électrique en marche (W)
0,5
-
Temps (min)-pleine charge
380
-
Durée (min) - Charge partielle
201
-
Sèche-linge automatique
Oui
-
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
Non
-
Temps mise en veille avant arrêt (min)
10
-
Efficacité de condensation demi-charge (%)
91
-
Programme de séchage standard
ECO > Prêt à ranger > Séchage normal
-
Efficacité de condensation pondérée (%)
91
-
Durée pondérée du programme
278
CODE EAN
-
Code EAN
8806096115787
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
-
extension
-
extension
