Sèche linge | 18 kg | Dual Dry™
Sèche linge | 18 kg | Dual Dry™

Sèche linge | 18 kg | Dual Dry™

LG RH8P12BS

Fonctionnalités principales

  • Inverter DirectDrive™ Dual inverter heatpump™
  • Dual Dry™ pour un mode de sèchage au choix
  • Programme Anti-allergie Condenseur autonettoyant
  • L'intérieur du tambour en acier inoxydable
Plus
Imprimer

Caractéristiques clés

  • Couleur

    Acier noir

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    18,0

  • Dimensions (LxHxPmm)

    700 x 990 x 820

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    A+++

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • Condenseur autonettoyant

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Porte réversible

    Non

  • Smart Pairing

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

  • Dimensions du colis (L x H x P mm)

    750x1 085x852

  • Profondeur porte ouverte 90° (mm)

    1 340

  • Dimensions (LxHxPmm)

    700 x 990 x 820

  • Poids (kg)

    76,0

  • Poids avec l’emballage (kg)

    82,0

FINITIONS

  • Couleur

    Acier noir

  • Type de porte

    Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

  • Capacité de séchage maximale (kg)

    18,0

AFFICHAGE

  • Fin différée

    3-19 heures

  • Type d’affichage

    Molette + Contrôles tactiles + physiques & Affichage LED

  • Indication de verrouillage de la porte

    Oui

  • Affichage digital

    18:88

CARACTÉRISTIQUES

  • Direct Drive 6 Motion

    Oui

  • Moteur AI Direct Drive (AI DD)

    Oui

  • Type

    Sèche-linge à condensation

  • Condenseur autonettoyant

    Oui

  • Signal de fin de cycle

    Oui

  • Dual Dry

    Oui

  • Pompe à chaleur DUAL Inverter

    Oui

  • Double filtre à peluche

    Oui

  • Alerte de vidange d'eau

    Oui

  • Type de source de chaleur

    Pompe à chaleur électrique

  • Moteur induction

    Oui

  • Redémarrage automatique

    Non

  • Moteur induction Direct Drive

    Oui

  • Porte réversible

    Non

  • Détection de la charge

    Oui

  • Séchage à capteurs

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Pieds réglables

    Oui

  • Tambour

    Oui

ÉNERGIE

  • Efficacité énergétique (Séchage)

    A+++

PROGRAMMES

  • Séchage intelligent

    Oui

  • Anti-allergie

    Oui

  • Rafraîchir literie

    Oui

  • Coton

    Oui

  • Coton+

    Non

  • Rafraîchir doudounes

    Oui

  • Programme téléchargé

    Oui

  • Couette

    Oui

  • Synthétiques

    Oui

  • Séchage rapide

    Oui

  • Séchage à plat

    Non

  • Serviettes

    Oui

  • Laine

    Oui

  • Textiles sport

    Oui

  • Séchage naturel (air froid)

    Oui

  • Eco

    Oui

  • Séchage programmé

    Oui

  • Séchage Turbo

    Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Anti-froissage

    Oui

  • Entretien du condenseur

    Oui

  • Entretien du tambour

    Oui

  • Niveau de séchage

    5 niveaux

  • Favoris

    Non

  • Moins de temps

    Oui

  • Plus de temps

    Oui

  • Séchage à plat

    Non

  • Séchage par minuterie

    Oui

  • Wifi

    Oui

  • Son on/off

    Oui

  • Verrouillage enfant

    Oui

  • Départ différé

    Oui

  • Eclairage du tambour

    Oui

  • Démarrage à distance

    Oui

  • Vapeur

    Non

  • durée du séchage

    Non

FONCTIONS THINQ

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • Téléchargement de cycle

    Oui

  • Démarrage à distance et suivi de cycle

    Oui

  • Connectivité ThinQ via Wifi

    Oui

  • Smart Pairing

    Oui

  • Suivi de la consommation énergétique

    Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

  • Kit de tuyau de vidange

    Oui

  • Kit de superposition

    Non

  • Compatible LG TWINWash

    Non

  • Kit de montage

    Non

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)

  • Classe d'efficacité de condensation

    A

  • Edry (kWh)

    2,93

  • Edry1/2 (kWh)

    1,42

  • Consommation électrique par an (KWh)

    338

  • Efficacité de condensation pleine charge (%)

    91

  • Niveau sonore (dBA)

    63

  • Consommation électrique à l’arrêt (W)

    0,5

  • Consommation électrique en marche (W)

    0,5

  • Temps (min)-pleine charge

    380

  • Durée (min) - Charge partielle

    201

  • Sèche-linge automatique

    Oui

  • A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

    Non

  • Temps mise en veille avant arrêt (min)

    10

  • Efficacité de condensation demi-charge (%)

    91

  • Programme de séchage standard

    ECO > Prêt à ranger > Séchage normal

  • Efficacité de condensation pondérée (%)

    91

  • Durée pondérée du programme

    278

CODE EAN

  • Code EAN

    8806096115787

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

