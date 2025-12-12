We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sèche linge | 8 kg | Pompe à chaleur
LG RH8N15WH
Fonctionnalités principales
- Pompe à chaleur Séchage par capteurs - durée de séchage adaptée
- Top amovible
- Capteur d'humidité
Pompe à chaleur
Un séchage en douceur pour votre linge du quotidien
Profitez d'un séchage doux pour vos textiles.
*La pompe à chaleur sèche le linge à basse température, pour un processus doux.
Séchage par capteur
Détection automatique du temps de séchage
Le capteur d’humidité ajuste automatiquement la durée du cycle en fonction du niveau d’humidité.
*Les résultats peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation.
*Potentiel de réchauffement global (PRG) : R290 ≈ 3, R134a ≈ 1430
Verrouillage enfant
Évite toute utilisation accidentelle
Le verrouillage enfant bloque les réglages pour éviter toute manipulation accidentelle par les enfants.
FAQ
Q.
Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?
A.
Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour.
Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.
Q.
Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?
A.
LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.
Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.
N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.
Q.
Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?
A.
Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat
peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Q.
Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?
A.
En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.
Q.
Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?
A.
La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).
Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)
Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Q.
Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?
A.
Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.
Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.
Q.
À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?
A.
La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.
Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.
Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.
Q.
Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?
A.
Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.
Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.
Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.
*Testé par Intertek en janvier 2023.
Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.
* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.
Q.
Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?
A.
Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.
La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.
Q.
Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?
A.
Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.
L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !
Q.
Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?
A.
De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.
Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.
SOMMAIRE
DIMENSIONS
Caractéristiques clés
FINITIONS - Couleur
Blanc
CAPACITÉ - Capacité de séchage maximale (kg)
8
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions (LxHxPmm)
600x850x600
ÉNERGIE - Efficacité énergétique (Séchage)
A++
CARACTÉRISTIQUES - Pompe à chaleur DUAL Inverter
Non
CARACTÉRISTIQUES - Condenseur autonettoyant
Non
CARACTÉRISTIQUES - Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
CARACTÉRISTIQUES - Porte réversible
Non
FONCTIONS THINQ - Smart Pairing
Non
FONCTIONS THINQ - Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
705x885x655
Profondeur porte ouverte 90° (mm)
1 080
Dimensions (LxHxPmm)
600x850x600
Poids (kg)
45,0
Poids avec l’emballage (kg)
49,0
FINITIONS
Couleur
Blanc
Type de porte
Hublot
CAPACITÉ
Capacité de séchage maximale (kg)
8
AFFICHAGE
Fin différée
1-24h
Type d’affichage
Tout tactile & affichage LED
Affichage digital
18:88
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
Non
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
Non
Type
Sèche-linge à condensation
Condenseur autonettoyant
Non
Signal de fin de cycle
Oui
Dual Dry
Non
Pompe à chaleur DUAL Inverter
Non
Double filtre à peluche
Non
Alerte de vidange d'eau
Oui
Type de source de chaleur
Pompe à chaleur électrique
Moteur induction
Non
Redémarrage automatique
Non
Moteur induction Direct Drive
Non
Porte réversible
Non
Détection de la charge
Non
Séchage à capteurs
Non
Eclairage du tambour
Oui
Pieds réglables
Oui
Tambour
Non
ÉNERGIE
Efficacité énergétique (Séchage)
A++
PROGRAMMES
Séchage intelligent
Non
Anti-allergie
Non
Rafraîchir literie
Non
Article volumineux
Non
Coton
Oui
Coton+
Non
Délicat
Oui
Rafraîchir doudounes
Non
Programme téléchargé
Non
Couette
Non
Synthétiques
Non
Jeans
Non
Mix
Oui
Rapide 30
Non
Séchage rapide
Non
Séchage à plat
Non
Rafraîchissement
Non
Peaux sensibles
Non
Hygiène vapeur
Non
Rafraîchissement vapeur
Non
Serviettes
Non
Air chaud
Oui
Laine
Oui
Textiles sport
Oui
Séchage naturel (air froid)
Oui
Eco
Oui
Petite charge 40
Non
Séchage programmé
Non
Séchage Turbo
Non
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Anti-froissage
Oui
Entretien du condenseur
Non
Entretien du tambour
Non
Niveau de séchage
3 niveaux
Favoris
Non
Moins de temps
Non
Plus de temps
Non
Séchage à plat
Non
Séchage par minuterie
Non
Wifi
Non
Son on/off
Oui
Verrouillage enfant
Oui
Départ différé
Oui
Eclairage du tambour
Non
Démarrage à distance
Non
Vapeur
Non
durée du séchage
Non
FONCTIONS THINQ
Smart Diagnosis
Non
Téléchargement de cycle
Non
Démarrage à distance et suivi de cycle
Non
Connectivité ThinQ via Wifi
Non
Smart Pairing
Non
Suivi de la consommation énergétique
Non
OPTIONS/ACCESSOIRES
Kit de tuyau de vidange
Non
Kit de superposition
Non
Compatible LG TWINWash
Non
Kit de montage
Non
CODE EAN
Code EAN
8806096133347
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
Ce qu’ils en pensent
