Pack | Lave-linge F94X71WHST + Sèche-linge RH9V76W
New energy label_RH9V76WH.pdf
Classe énergétique : UE
MEZ69272412 F94X71WHST 改位置.pdf
Classe énergétique : UE
Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Où acheter

Assistance

New energy label_RH9V76WH.pdf
Classe énergétique : UE
MEZ69272412 F94X71WHST 改位置.pdf
Classe énergétique : UE
2 Produit(s) dans ce pack
LG F94X71WHST Vue de face

LG F94X71WHST

Lave-linge 9 kg - 68L | écran LCD | AI DD™
MEZ69272412 F94X71WHST 改位置.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
IR 9.3
Indice
LG RH9V76WH Vue de face

LG RH9V76WH

Sèche-linge | 9kg | Pompe à chaleur | DUAL Dry™
New energy label_RH9V76WH.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Révolutionnez votre expérience de lavage

Image de panneau LCD

Nouvelle identité visuelle

Molette avec écran LCD intégré, pour une utilisation intuitive

Des graphiques et des icônes d’économies d’énergie au-dessus de la machine à laver.

Classe énergétique
A-30 %¹

Des performances de lavage optimales tout en maîtrisant la consommation d'énergie

Il y a du linge à l’intérieur du produit, et le linge a été réduit de 60 %.

Réduction des microplastiques²

Réduit les rejets de microplastiques générés par le lavage des vêtements synthétiques

Des tissus en soie, en jean et des chemises sont montrés et les fonctionnalités de lavage par IA sont décrites.

AI DD™

AI DD™ détecte le textile pour apporter un soin optimal

¹Indice d’efficacité énergétique inférieur de 30% à la limite de la classe d’efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d’efficacité énergétique sur une échelle de A à G

² Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d’entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l’environnement d’utilisation.

Présentation de la Machine à laver molette avec un écran LCD en trois couleurs : blanc, gris clair et gris foncé

*L’image ci-dessus est utilisée à titre d’illustration uniquement. Le produit réel peut être différent.

Des graphiques et des icônes d’économies d’énergie à côté de la machine à laver.

Économisez de l’énergie

Des performances de lavage optimales tout en maîtrisant la consommation d'énergie

¹  indice d’efficacité énergétique inférieur de 30% à la limite de la classe d’efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d’efficacité énergétique sur une échelle de A à G.

 

Cycle de réduction des microplastiques

Le programme de lavage microplastiques conçu par LG réduit jusqu'à 60%* l'émission de microplastiques

Un cycle de brassage réduisant jusqu'à 60%* des émissions de microplastiques issus de la friction des fibres synthétiques.

*Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d’entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l’environnement d’utilisation.

TurboWash™360°

Votre linge est lavé en profondeur et avec soin en 39 minutes

4 jets sous pression, pour un lavage rapide et sans compromis en 39 minutes seulement

*Testé par Intertek, sur la base de la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec 5 kg de charge IEC par rapport au cycle coton conventionnel avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).

*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

AI DD™

Un lavage performant et rapide tout en préservant la qualité de vos textiles

Basé sur plus de 20 000 expériences de lavage, AI DD™ adapte les mouvements de tambour pour prendre soin de votre linge

*Testé par Intertek en janvier 2023.

*Cycle de lavage Al Wash™ avec 3 kg de charge comparé au cycle coton (F4Y7RYW0W). 

*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.

*La détection de l'IA n'est pas activée lorsque l'option vapeur est sélectionnée.

Nettoyage du linge optimisé

Cycles optimisés selon vos habitudes de lavage

Votre lave-linge s'occupe de tout !

Il sélectionnera automatiquement vos programmes et options les plus utilisés pour des lavages adaptés à vos besoins et vos habitudes.

*Après 10 lavages, la sélection du cycle par défaut est définie sur le cycle utilisé le plus fréquemment.

*Une fois que les mêmes options pour un programme spécifique ont été choisies 3 fois de suite, elles sont également sélectionnées automatiquement.

Steam™

Réduit les allergènes

Le programme anti-allergie nettoie les vêtements en profondeur, élimine les allergènes, acariens et pollens afin de vous offrir plus de confort. 

L’enfant et sa mère sont couchés sur le lit.

*Le cycle anti-allergie certifié par la BAF (British Allergy Foundation) diminue les allergènes, acariens et pollens.

Smart Pairing™

Grâce à la connectivité, optimisez l'utilisation de votre lave-linge !

Avec la fonction Smart Pairing™, votre machine à laver et votre sèche-linge

communiquent pour offrir un soin optimal à vos vêtements.

*Les deux appareils sont connectés au Wi-Fi et l’application LG ThinQ™ sur un appareil mobile compatible pour utiliser Smart Pairing™.

LG ThinQ™

Optimisez vos cycles de lavage avec LG ThinQ ™

Suivez votre programme de lavage, même si vous n'êtes pas à votre domicile.

L’application LG ThinQ™ vous permet de connecter votre machine d’une manière inédite. Lancez votre lavage en appuyant simplement sur un bouton.

Entretien et contrôle faciles

L'entretien de votre lave-linge devient un jeu d'enfant grâce à l'application LG ThinQ™.

Contrôle à distance, évoluvité, suivi des cycles et de la consommation… Les possibilités sont infinies ou presque !

Passez plus de temps à faire ce que vous aimez et moins à gérer les corvées de linge.

Dites à votre enceinte intelligente ce dont vous avez besoin et laissez votre machine à laver s’occuper du reste.

*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Alexa et Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.

Il y a une machine à laver dans l’espace.

Design épuré

On voit la machine à laver en détail.

Une solution complète pour le soin de votre linge

On voit en détail l’intérieur du compartiment de la machine à laver.

Résistance aux petits chocs du quotidien

On voit l’apparence de la machine à laver.

Matériaux premium et de haute qualité

FAQ

Q.

Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?

A.

Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour. 

Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.

Q.

Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?

A.

LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.

Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.

N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.

Q.

Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?

A.

Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat

peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?

A.

En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.

Q.

Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?

A.

La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).

Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.

 

*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)

Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

Q.

Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?

A.

Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.

Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.

Q.

À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?

A.

La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.

Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.

Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.

Q.

Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?

A.

Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.

Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.

Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.

 

*Testé par Intertek en janvier 2023.

Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.

* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.

Q.

Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?

A.

Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.

La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.

Q.

Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?

A.

Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.

L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !

Q.

Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?

A.

De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.

Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.

Imprimer

Dimension (mm)

F94X71WHST-D

Caractéristiques clés

Capacité de lavage (kg)

9,0

Dimensions (LxHxPmm)

600x850x565

Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

1 350

Dosage automatique ezDispense

Non

Vapeur

Oui

Anti-froissage

Non

Connectivité ThinQ via Wifi

Oui

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du colis (L x H x P mm)

600x890x660

Dimensions (LxHxPmm)

600x850x565

Poids (kg)

68,0

Poids avec l’emballage (kg)

72,0

Profondeur incluant tout (P’ mm)

620

Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)

100

FINITIONS

Couleur

Blanc

Type de porte

Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

Capacité de lavage (kg)

9,0

AFFICHAGE

Fin différée

3-19 heures

Type d’affichage

Molette + et écran LCD + LED

Indication de verrouillage de la porte

Oui

Affichage digital

LCD

CARACTÉRISTIQUES

Direct Drive 6 Motion

Oui

Moteur AI Direct Drive (AI DD)

Oui

Type

Lave-linge hublot

Signal de fin de cycle

Oui

Système anti-vibrations Centum

Non

Ajout de linge

Oui

Dosage automatique ezDispense

Non

Redémarrage automatique

Oui

Moteur induction Direct Drive

Oui

Système de détection de mousse

Oui

Détection de la charge

Oui

Vapeur

Oui

Eclairage du tambour

Non

Steam+

Non

Pieds réglables

Oui

Tambour en acier inoxydable

Oui

TurboWash 360˚

Oui

Tambour

Oui

Capteur de vibration

Oui

Aubes de lavage

Aube en acier inoxydable

Arrivée d'eau chaude/froide

Froide uniquement

Niveau d’eau

Auto

TurboWash

Oui

Sélection de la vitesse d'essorage maximale

1400

ÉNERGIE

Classe d’efficacité énergétique lavage

A

PROGRAMMES

Couette

Oui

Coton

Oui

Baby care vapeur

Non

AI Wash

Oui

Anti-allergie (lave-linge)

Oui

Lavage automatique

Non

Baby care

Non

Spécial bébé

Non

Draps

Oui

Basse température

Non

Couleurs

Non

Coton+

Non

Noir éclat

Non

Délicat

Oui

Programme téléchargé

Oui

Duvet

Oui

Synthétiques

Oui

Eco 40-60

Oui

Lavage à la main

Non

Hygiène

Non

Lavage intensif 60

Non

Mix 40℃

Oui

Vêtements d'extérieur

Non

Rapide 14

Oui

Rapide 30

Non

Rapide

Non

Propre & sec

Non

Rafraîchissement

Non

Rinçage+Essorage

Oui

Ultra silence

Non

Peaux sensibles

Non

Chemise

Oui

Essorage

Oui

Textiles sport

Oui

Anti-taches

Non

Défroissage vapeur

Non

Nettoyage de la cuve

Oui

TurboWash 39

Oui

TurboWash 49

Non

TurboWash 59

Non

Lavage+Séchage

Non

Laine (Main/Laine)

Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Wifi

Oui

Ajout de linge

Oui

Son on/off

Oui

Verrouillage enfant

Oui

Départ différé

Oui

Eclairage du tambour

Non

Prélavage

Oui

Démarrage à distance

Oui

Rinçage+

Oui

Essorage

1400/1200/1000/800/400/Sans essorage

Vapeur

Oui

Température

Froid/20/30/40/60/95°C

Nettoyage de la cuve

Non

TurboWash

Oui

Anti-froissage

Non

ColdWash

Non

Niveau de détergent

Oui

Nettoyage ezDispense

Non

Rinçage

Non

Rinçage+essorage

Oui

Niveau d'adoucissant

Oui

Lavage

Non

FONCTIONS THINQ

Smart Diagnosis

Oui

Téléchargement de cycle

Oui

Démarrage à distance et suivi de cycle

Oui

Connectivité ThinQ via Wifi

Oui

Suivi de la consommation énergétique

Oui

Rappel de nettoyage de la cuve

Oui

Smart Pairing

Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

Compatible LG TWINWash

Non

FICHE PRODUIT (LAVAGE)

Consommation électrique par 100cycles (kWh)

29

Éco 40-60 pleine charge

0,445

Classe d’efficacité énergétique

A

Vitesse d’essorage maximale (tr/min)

1 350

Niveau sonore essorage (dBA)

71

Classe d’efficacité d’essorage

B

Temps (min)-pleine charge

228

Temps (min) -demi-charge

174

Temps (min)-quart de charge

130

Capacité de lavage (kg)

9,0

A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

Oui

Temps mise en veille avant arrêt (min)

5

Éco 40-60 demi-charge

0,295

Éco 40-60 quart de charge

0,166

Consommation électrique à l’arrêt (W)

0,5

Consommation électrique en marche (W)

0,5

Humidité résiduelle (%)

53,9

Programme standard (lavage uniquement)

Éco 40-60 40°C

Consommation d’eau par cycle (ℓ)

46

CODE EAN

Code EAN

8806096057735

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

EU Energy label 2019(F94X71WHST)
Product information sheet (F94X71WHST)
GPSR Safety Information(F94X71WHST)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

Imprimer

Dimension (mm)

RH9V76WH-new
Capacité de séchage (kg)
9
Dimensions (LxHxPmm)
600 x 850 x 660
TECHNOLOGIE PRINCIPALE
Compresseur DUAL Inverter
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (SÉCHAGE)
A+++

Caractéristiques clés

Couleur

Blanc

Capacité de séchage maximale (kg)

9

Dimensions (LxHxPmm)

600 x 850 x 660

Pompe à chaleur DUAL Inverter

Oui

Condenseur autonettoyant

Oui

Type de source de chaleur

Pompe à chaleur électrique

Porte réversible

Oui

Smart Pairing

Oui

Connectivité ThinQ via Wifi

Oui

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du colis (L x H x P mm)

660 x 890 x 702

Profondeur porte ouverte 90° (mm)

1 115

Dimensions (LxHxPmm)

600 x 850 x 660

Poids (kg)

56,0

Poids avec l’emballage (kg)

60,0

FINITIONS

Couleur

Blanc

Type de porte

Hublot verre trempé teinté

CAPACITÉ

Capacité de séchage maximale (kg)

9

AFFICHAGE

Fin différée

3-19 heures

Type d’affichage

Molette + LED tactile

Indication de verrouillage de la porte

Non

Affichage digital

18:88

CARACTÉRISTIQUES

Direct Drive 6 Motion

Non

Moteur AI Direct Drive (AI DD)

Non

Type

Sèche-linge à condensation

Condenseur autonettoyant

Oui

Signal de fin de cycle

Oui

Dual Dry

Oui

Pompe à chaleur DUAL Inverter

Oui

Double filtre à peluche

Oui

Alerte de vidange d'eau

Oui

Type de source de chaleur

Pompe à chaleur électrique

Moteur induction

Oui

Redémarrage automatique

Non

Moteur induction Direct Drive

Non

Porte réversible

Oui

Détection de la charge

Non

Séchage à capteurs

Oui

Eclairage du tambour

Oui

Pieds réglables

Oui

Tambour

Oui

PROGRAMMES

Baby care

Non

Hygiène

Non

Extérieur

Non

Rapide 34

Non

Chemise 20

Non

Synthétique

Non

Séchage par minuterie

Non

Rafraîchissement laine

Non

Séchage intelligent

Non

Anti-allergie

Oui

Rafraîchir literie

Non

Article volumineux

Non

Air froid

Non

Coton

Oui

Coton+

Oui

Délicat

Oui

Rafraîchir doudounes

Non

Programme téléchargé

Oui

Couette

Oui

Synthétiques

Oui

Jeans

Non

Mix

Oui

Rapide 30

Oui

Séchage rapide

Non

Séchage à plat

Oui

Rafraîchissement

Non

Peaux sensibles

Non

Textiles sport

Oui

Hygiène vapeur

Non

Rafraîchissement vapeur

Non

Serviettes

Oui

Air chaud

Oui

Laine

Oui

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Anti-froissage

Oui

Entretien du condenseur

Oui

Entretien du tambour

Oui

Niveau de séchage

3 niveaux

Favoris

Non

Moins de temps

Oui

Plus de temps

Oui

Séchage à plat

Non

Séchage par minuterie

Non

Wifi

Oui

Son on/off

Oui

Verrouillage enfant

Oui

Départ différé

Oui

Eclairage du tambour

Oui

Démarrage à distance

Oui

Vapeur

Non

FONCTIONS THINQ

Smart Diagnosis

Oui

Téléchargement de cycle

Oui

Démarrage à distance et suivi de cycle

Oui

Connectivité ThinQ via Wifi

Oui

Smart Pairing

Oui

Suivi de la consommation énergétique

Oui

OPTIONS/ACCESSOIRES

Kit de tuyau de vidange

Oui

Kit de superposition

Oui

Compatible LG TWINWash

Non

Kit de montage

Oui

FICHE PRODUIT (SÈCHE-LINGE)

Classe d'efficacité de condensation

A

Edry (kWh)

1,66

Edry1/2 (kWh)

0,86

Consommation électrique par an (KWh)

194

Efficacité de condensation pleine charge (%)

91

Niveau sonore (dBA)

62

Consommation électrique à l’arrêt (W)

0,18

Consommation électrique en marche (W)

0,18

Temps (min)-pleine charge

212

Durée (min) - Charge partielle

115

Sèche-linge automatique

Oui

A reçu un prix «Écolabel de l’UE»

Non

Temps mise en veille avant arrêt (min)

10

Efficacité de condensation demi-charge (%)

91

Programme de séchage standard

Prêt-à-ranger énergie Coton+

Efficacité de condensation pondérée (%)

91

Durée pondérée du programme

157

CODE EAN

Code EAN

8806084192523

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

ENERGY LABEL(RH9V76WH)
EU Energy Label 2025(RH9V76WH)
EU Product information sheet 2025(RH9V76WH)
Product Environmental Characteristics(RH9V76WH)
PRODUCT FICHE(RH9V76WH)
GPSR Safety Information(RH9V76WH)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

Ce qu’ils en pensent

Trouver à proximité

Découvrez ce produit autour de vous.

