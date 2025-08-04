We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Révolutionnez votre expérience de lavage
Nouvelle identité visuelle
Molette avec écran LCD intégré, pour une utilisation intuitive
Classe énergétique
A-30 %¹
Des performances de lavage optimales tout en maîtrisant la consommation d'énergie
Réduction des microplastiques²
Réduit les rejets de microplastiques générés par le lavage des vêtements synthétiques
AI DD™
AI DD™ détecte le textile pour apporter un soin optimal
¹Indice d’efficacité énergétique inférieur de 30% à la limite de la classe d’efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d’efficacité énergétique sur une échelle de A à G
² Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d’entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l’environnement d’utilisation.
*L’image ci-dessus est utilisée à titre d’illustration uniquement. Le produit réel peut être différent.
¹ indice d’efficacité énergétique inférieur de 30% à la limite de la classe d’efficacité énergétique A conformément au règlement européen 2019/2014. Classe d’efficacité énergétique sur une échelle de A à G.
Cycle de réduction des microplastiques
Le programme de lavage microplastiques conçu par LG réduit jusqu'à 60%* l'émission de microplastiques
Un cycle de brassage réduisant jusqu'à 60%* des émissions de microplastiques issus de la friction des fibres synthétiques.
*Testé par Intertek en juillet 2023. Comparaison des programmes Microplastic Care et Mixed Fabric du modèle F4Y7EYPBW en mesurant la quantité de microplastiques récupérés dans un filtre de 20 ㎛ lors du lavage de 3 kg de linge (veste d’entraînement 100 % polyester). Les résultats peuvent varier selon les vêtements lavés et l’environnement d’utilisation.
TurboWash™360°
Votre linge est lavé en profondeur et avec soin en 39 minutes
4 jets sous pression, pour un lavage rapide et sans compromis en 39 minutes seulement
*Testé par Intertek, sur la base de la norme IEC 60456 : édition 5.0. Cycle TurboWash39 avec 5 kg de charge IEC par rapport au cycle coton conventionnel avec TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W).
*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.
AI DD™
Un lavage performant et rapide tout en préservant la qualité de vos textiles
Basé sur plus de 20 000 expériences de lavage, AI DD™ adapte les mouvements de tambour pour prendre soin de votre linge
*Testé par Intertek en janvier 2023.
*Cycle de lavage Al Wash™ avec 3 kg de charge comparé au cycle coton (F4Y7RYW0W).
*Les résultats réels peuvent varier en fonction des vêtements et de l'environnement.
*La détection de l'IA n'est pas activée lorsque l'option vapeur est sélectionnée.
Nettoyage du linge optimisé
Cycles optimisés selon vos habitudes de lavage
Votre lave-linge s'occupe de tout !
Il sélectionnera automatiquement vos programmes et options les plus utilisés pour des lavages adaptés à vos besoins et vos habitudes.
*Après 10 lavages, la sélection du cycle par défaut est définie sur le cycle utilisé le plus fréquemment.
*Une fois que les mêmes options pour un programme spécifique ont été choisies 3 fois de suite, elles sont également sélectionnées automatiquement.
Steam™
Réduit les allergènes
Le programme anti-allergie nettoie les vêtements en profondeur, élimine les allergènes, acariens et pollens afin de vous offrir plus de confort.
L’enfant et sa mère sont couchés sur le lit.
*Le cycle anti-allergie certifié par la BAF (British Allergy Foundation) diminue les allergènes, acariens et pollens.
Smart Pairing™
Grâce à la connectivité, optimisez l'utilisation de votre lave-linge !
Avec la fonction Smart Pairing™, votre machine à laver et votre sèche-linge
communiquent pour offrir un soin optimal à vos vêtements.
*Les deux appareils sont connectés au Wi-Fi et l’application LG ThinQ™ sur un appareil mobile compatible pour utiliser Smart Pairing™.
LG ThinQ™
Optimisez vos cycles de lavage avec LG ThinQ ™
Suivez votre programme de lavage, même si vous n'êtes pas à votre domicile.
L’application LG ThinQ™ vous permet de connecter votre machine d’une manière inédite. Lancez votre lavage en appuyant simplement sur un bouton.
Entretien et contrôle faciles
L'entretien de votre lave-linge devient un jeu d'enfant grâce à l'application LG ThinQ™.
Contrôle à distance, évoluvité, suivi des cycles et de la consommation… Les possibilités sont infinies ou presque !
Passez plus de temps à faire ce que vous aimez et moins à gérer les corvées de linge.
Dites à votre enceinte intelligente ce dont vous avez besoin et laissez votre machine à laver s’occuper du reste.
*La prise en charge des appareils domestiques intelligents compatibles avec Alexa et Google Assistant peut varier d’un pays à l’autre et dépend de votre configuration personnelle.
FAQ
Qu'elles sont les dimensions standards d'un lave-linge ?
Tous les lave-linge LG sont dotés d’une taille et d’une largeur standard. La profondeur peut varier en fonction de la taille/capacité du tambour.
Les dimensions standard sont : largeur 600 mm x hauteur 850 mm x profondeur 565-675 mm.
Quelle est la meilleure capacité en kg pour un lave-linge ?
LG recommande un lave-linge avec une capacité de 8 à 9 kg pour un foyer moyen (4 personnes). Optez pour un modèle plus grand de 11 à 13 kg pour une grande famille (5-6 personnes) ou si vous lavez une quantité de linge particulièrement importante.
Les plus grands modèles peuvent également contenir une couette, même de très grande taille.
N’oubliez pas que nos électroménagers sont dotés de la technologie innovante de LG, les machines à laver de même taille disposent donc d’une capacité augmentée.
Comment choisir un lave-linge économe en énergie ?
Vérifiez le label énergétique de votre machine à laver, entre la classe A (la meilleure) et la G (la moins bonne). Les lave-linge LG sont classés Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. L’IA des machines LG vous permet également de profiter des mouvements de lavage les plus appropriés pour votre lessive, pour faire le plus d’économies d’énergie possible.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3) Le résultat
peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Comment puis-je choisir le bon cycle de lavage ?
En général, il faut regarder l’étiquette d’entretien de votre vêtement et sélectionner le cycle de lavage correspondant sur votre machine. Les machines à laver LG avec fonction AI DD pèseront et détecteront la douceur de votre linge automatiquement afin de déterminer un type de lavage optimal et d’ajuster en fonction les mouvements de lavage pendant la machine. Si vous associez votre machine à laver et votre sèche-linge LG, ils peuvent coopérer pour garantir la sélection du cycle correct sans avoir à vous inquiéter de devoir manipuler les boutons.
Comment puis-je réduire le bruit de ma machine à laver ?
La solution est d’acheter un lave-linge LG classée Triple A* en matière d’énergie, d’essorage et de niveau sonore. La technologie innovante du moteur LG DirectDrive™ réduit le nombre de parties en mouvement dans votre lave-linge, ainsi que le bruit produit (en plus d’augmenter sa durée de vie avec moins d’usure).
Lorsque vous installez votre machine à laver, veillez à ce qu’elle repose sur une surface plane. Vérifiez la surface régulièrement. Une unité instable peut se déplacer ou être cahoteuse, et ainsi faire plus de bruit. Placez des plaques anti-vibration sous votre machine à laver, qui peuvent aider à réduire le bruit.
*Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE. 2) Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014. 3)
Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.
Comment la technologie AI DD™ optimise-t-elle le lavage ?
Les lave-linge dotés de la technologie AI DD™ utilisent la technologie intelligente pour analyser de manière individuelle le poids et le type de tissu de votre lessive.
Pour quel résultat ? L’optimisation automatique des mouvements de lavage de votre machine permet une meilleure protection des tissus, pour conserver plus longtemps l’aspect de vos vêtements. Le moteur DirectDrive™ offre une technologie à 6 mouvements pour un lavage efficace et un soin du linge inégalé.
À quoi sert la fonction Lavage rapide de LG ?
La technologie rapide TurboWash™ 360˚permet un lavage intégral en seulement 39 minutes, qui s’ajuste aux besoins de vos vêtements.
Le pulvérisateur 3D multi-jets projette l’eau depuis tous les angles tandis que la pompe à inverseur intelligente contrôle la puissance du pulvérisateur. Combinés, ils offrent un équilibre optimal entre puissance de pulvérisateur, détergent et mouvement de cycle qui vous fait gagner un temps précieux sans compromis sur la qualité du lavage ou l’entretien du tissu.
Un lavage rapide qui offre un nettoyage parfait en un temps record.
Quels sont les avantages d'avoir un lave-linge connecté ?
Les machines à laver LG utilisent l’intelligence artificielle pour des mouvements de lavage optimaux à chaque lessive. La technologie AI DD™ basée sur l’intelligence artificielle bénéficie de l'analyse de données de milliers de lessives, permettant ainsi à la machine de capter automatiquement les caractéristiques du tissu comme le poids et la douceur.
Le résultat ? Une protection des tissus améliorée de 10 %*, pour conserver l’aspect de vos vêtements pendant longtemps. Vous pouvez également accéder et contrôler les lave-linge intelligentes disposant du Wi-Fi par commande vocale ou depuis l’application LG ThinQ™ sur votre smartphone. Démarrez votre appareil à distance soit en appuyant sur un bouton ou par commande vocale. Recevez une notification quand une lessive est terminée ou pour effectuer un dépannage via Smart Diagnosis.
Téléchargez des cycles préréglés sur mesure, le tout via l’application ThinQ™.
*Testé par Intertek en janvier 2023.
Cycle AI Wash™ avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton(F4Y7RYW0W). Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement.
* La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.
Qu'est-ce que le cycle anti-allergie sur un lave-linge LG ?
Le programme Steam™ de LG (disponible sur certains modèles) réduit de manière significative les allergènes, pollens et autres acariens.
La température de la cuve est chauffée jusqu'à 60° pour assainir, dissoudre et éliminer jusqu'à 99,9% des allergènes.
Comment la fonction de dosage automatique marche-t-elle ?
Le système de dosage automatique LG ezDispense™ vous permet de remplir le distributeur de détergent et de laisser votre machine à laver faire le reste.
L’appareil dispose d’une technologie qui capte le poids de votre linge et ajuste automatiquement la quantité exacte de détergent à chaque fois. Cela évite le risque de surdosage, vous fait gagner du temps et prolonge la vie de vos vêtements. Le bon dosage de détergent permet également le fonctionnement optimal du lave-linge. Les compartiments de détergent et d’adoucissant peuvent contenir ensemble jusqu’à 35 cycles. Il suffit de fermer la porte et d’appuyer sur Démarrer !
Les machines à laver sont disponibles dans plusieurs couleurs ?
De part leurs couleurs neutres et modernes, les lave-linge LG trouveront leur place dans tous les styles d'intérieur.
Coloris disponibles (selon les modèles) : blanc, noir acier et noir graphite.
Lave-linge 9 kg - 68L | écran LCD | AI DD™
Sèche-linge | 9kg | Pompe à chaleur | DUAL Dry™
SOMMAIRE
Dimension (mm)
Caractéristiques clés
Capacité de lavage (kg)
9,0
Dimensions (LxHxPmm)
-
600x850x565
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
1 350
-
-
Non
Vapeur
-
Oui
-
-
Non
Connectivité ThinQ via Wifi
-
Oui
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions du colis (L x H x P mm)
-
600x890x660
Dimensions (LxHxPmm)
-
600x850x565
Poids (kg)
-
68,0
Poids avec l’emballage (kg)
-
72,0
Profondeur incluant tout (P’ mm)
-
620
Profondeur porte ouverte 90˚ (P’’ mm)
-
100
FINITIONS
Couleur
-
Blanc
Type de porte
-
Hublot verre trempé teinté
CAPACITÉ
Capacité de lavage (kg)
-
9,0
-
Fin différée
-
3-19 heures
Type d’affichage
-
Molette + et écran LCD + LED
Indication de verrouillage de la porte
-
Oui
-
-
LCD
CARACTÉRISTIQUES
Direct Drive 6 Motion
-
Oui
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
-
Oui
Type
-
Lave-linge hublot
Signal de fin de cycle
-
Oui
Système anti-vibrations Centum
-
Non
Ajout de linge
-
Oui
Dosage automatique ezDispense
-
Non
Redémarrage automatique
-
Oui
Moteur induction Direct Drive
-
Oui
Système de détection de mousse
-
Oui
Détection de la charge
-
Oui
Vapeur
-
Oui
Eclairage du tambour
-
Non
Steam+
-
Non
Pieds réglables
-
Oui
Tambour en acier inoxydable
-
Oui
TurboWash 360˚
-
Oui
Tambour
-
Oui
Capteur de vibration
-
Oui
Aubes de lavage
-
Aube en acier inoxydable
Arrivée d'eau chaude/froide
-
Froide uniquement
Niveau d’eau
-
Auto
TurboWash
-
Oui
Sélection de la vitesse d'essorage maximale
-
1400
-
Classe d’efficacité énergétique lavage
-
A
-
Couette
-
Oui
Coton
-
Oui
Baby care vapeur
-
Non
AI Wash
-
Oui
Anti-allergie (lave-linge)
-
Oui
Lavage automatique
-
Non
Baby care
-
Non
Spécial bébé
-
Non
Draps
-
Oui
Basse température
-
Non
Couleurs
-
Non
Coton+
-
Non
Noir éclat
-
Non
Délicat
-
Oui
Programme téléchargé
-
Oui
Duvet
-
Oui
Synthétiques
-
Oui
Eco 40-60
-
Oui
Lavage à la main
-
Non
Hygiène
-
Non
Lavage intensif 60
-
Non
Mix 40℃
-
Oui
Vêtements d'extérieur
-
Non
Rapide 14
-
Oui
Rapide 30
-
Non
Rapide
-
Non
Propre & sec
-
Non
Rafraîchissement
-
Non
Rinçage+Essorage
-
Oui
Ultra silence
-
Non
Peaux sensibles
-
Non
Chemise
-
Oui
Essorage
-
Oui
Textiles sport
-
Oui
Anti-taches
-
Non
Défroissage vapeur
-
Non
Nettoyage de la cuve
-
Oui
TurboWash 39
-
Oui
TurboWash 49
-
Non
TurboWash 59
-
Non
Lavage+Séchage
-
Non
Laine (Main/Laine)
-
Oui
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Wifi
-
Oui
Ajout de linge
-
Oui
Son on/off
-
Oui
Verrouillage enfant
-
Oui
Départ différé
-
Oui
Eclairage du tambour
-
Non
Prélavage
-
Oui
Démarrage à distance
-
Oui
Rinçage+
-
Oui
Essorage
-
1400/1200/1000/800/400/Sans essorage
Vapeur
-
Oui
Température
-
Froid/20/30/40/60/95°C
Nettoyage de la cuve
-
Non
TurboWash
-
Oui
Anti-froissage
-
Non
ColdWash
-
Non
Niveau de détergent
-
Oui
Nettoyage ezDispense
-
Non
Rinçage
-
Non
Rinçage+essorage
-
Oui
Niveau d'adoucissant
-
Oui
Lavage
-
Non
-
Smart Diagnosis
-
-
Téléchargement de cycle
-
-
Démarrage à distance et suivi de cycle
-
-
Connectivité ThinQ via Wifi
-
-
Suivi de la consommation énergétique
-
-
Rappel de nettoyage de la cuve
-
-
Smart Pairing
-
-
Compatible LG TWINWash
-
Non
-
Consommation électrique par 100cycles (kWh)
-
29
Éco 40-60 pleine charge
-
0,445
Classe d’efficacité énergétique
-
A
Vitesse d’essorage maximale (tr/min)
-
1 350
Niveau sonore essorage (dBA)
-
71
Classe d’efficacité d’essorage
-
B
Temps (min)-pleine charge
-
228
Temps (min) -demi-charge
-
174
Temps (min)-quart de charge
-
130
Capacité de lavage (kg)
-
9,0
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
-
Oui
Temps mise en veille avant arrêt (min)
-
5
Éco 40-60 demi-charge
-
0,295
Éco 40-60 quart de charge
-
0,166
Consommation électrique à l’arrêt (W)
-
0,5
Consommation électrique en marche (W)
-
0,5
Humidité résiduelle (%)
-
53,9
Programme standard (lavage uniquement)
-
Éco 40-60 40°C
Consommation d’eau par cycle (ℓ)
-
46
-
Code EAN
-
8806096057735
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
SOMMAIRE
Dimension (mm)
Caractéristiques clés
Couleur
-
Blanc
Capacité de séchage maximale (kg)
-
9
Dimensions (LxHxPmm)
-
600 x 850 x 660
Pompe à chaleur DUAL Inverter
-
Oui
Condenseur autonettoyant
-
Oui
Type de source de chaleur
-
Pompe à chaleur électrique
Porte réversible
-
Oui
Smart Pairing
-
Oui
Connectivité ThinQ via Wifi
-
Oui
Toutes les caractéristiques
-
Dimensions du colis (L x H x P mm)
-
-
Profondeur porte ouverte 90° (mm)
-
-
Dimensions (LxHxPmm)
-
-
Poids (kg)
-
-
Poids avec l’emballage (kg)
-
FINITIONS
Couleur
-
Blanc
Type de porte
-
Hublot verre trempé teinté
-
Capacité de séchage maximale (kg)
-
AFFICHAGE
-
Fin différée
3-19 heures
-
Type d’affichage
Molette + LED tactile
-
Indication de verrouillage de la porte
Non
-
Affichage digital
18:88
-
Direct Drive 6 Motion
-
-
Moteur AI Direct Drive (AI DD)
-
-
Type
-
-
Condenseur autonettoyant
-
-
Signal de fin de cycle
-
-
Dual Dry
-
-
Pompe à chaleur DUAL Inverter
-
-
Double filtre à peluche
-
-
Alerte de vidange d'eau
-
-
Type de source de chaleur
-
-
Moteur induction
-
-
Redémarrage automatique
-
-
Moteur induction Direct Drive
-
-
Porte réversible
-
-
Détection de la charge
-
-
Séchage à capteurs
-
-
Eclairage du tambour
-
-
Pieds réglables
-
-
Tambour
-
-
Baby care
-
-
Hygiène
-
-
Extérieur
-
-
Rapide 34
-
-
Chemise 20
-
-
Synthétique
-
-
Séchage par minuterie
-
-
Rafraîchissement laine
-
-
Séchage intelligent
-
-
Anti-allergie
-
-
Rafraîchir literie
-
-
Article volumineux
-
-
Air froid
-
-
Coton
-
-
Coton+
-
-
Délicat
-
-
Rafraîchir doudounes
-
-
Programme téléchargé
-
-
Couette
-
-
Synthétiques
-
-
Jeans
-
-
Mix
-
-
Rapide 30
-
-
Séchage rapide
-
-
Séchage à plat
-
-
Rafraîchissement
-
-
Peaux sensibles
-
-
Textiles sport
-
-
Hygiène vapeur
-
-
Rafraîchissement vapeur
-
-
Serviettes
-
-
Air chaud
-
-
Laine
-
-
Anti-froissage
-
-
Entretien du condenseur
-
-
Entretien du tambour
-
-
Niveau de séchage
-
-
Favoris
-
-
Moins de temps
-
-
Plus de temps
-
-
Séchage à plat
-
-
Séchage par minuterie
-
-
Wifi
-
-
Son on/off
-
-
Verrouillage enfant
-
-
Départ différé
-
-
Eclairage du tambour
-
-
Démarrage à distance
-
-
Vapeur
-
-
Smart Diagnosis
-
-
Téléchargement de cycle
-
-
Démarrage à distance et suivi de cycle
-
-
Connectivité ThinQ via Wifi
-
-
Smart Pairing
-
-
Suivi de la consommation énergétique
-
-
Kit de tuyau de vidange
-
-
Kit de superposition
-
-
Compatible LG TWINWash
-
-
Kit de montage
-
-
Classe d'efficacité de condensation
-
-
Edry (kWh)
-
-
Edry1/2 (kWh)
-
-
Consommation électrique par an (KWh)
-
-
Efficacité de condensation pleine charge (%)
-
-
Niveau sonore (dBA)
-
-
Consommation électrique à l’arrêt (W)
-
-
Consommation électrique en marche (W)
-
-
Temps (min)-pleine charge
-
-
Durée (min) - Charge partielle
-
-
Sèche-linge automatique
-
-
A reçu un prix «Écolabel de l’UE»
-
-
Temps mise en veille avant arrêt (min)
-
-
Efficacité de condensation demi-charge (%)
-
-
Programme de séchage standard
-
-
Efficacité de condensation pondérée (%)
-
-
Durée pondérée du programme
-
-
Code EAN
8806084192523
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
