Sèche linge 10 kg | Molette écran LCD

*Les images sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

*Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle AI Dry a montré une réduction de la durée de séchage et de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.). (Basé sur le modèle représentatif AI Dry : RH90X75V3N. Les résultats peuvent varier en fonction des modèles, des charges et de l’environnement.) Toutes les situations ne permettent pas de réaliser des économies. En fonction du type et de l’épaisseur des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée ou la consommation d’énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier.

*La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. La technologie AI Dry ne doit être utilisée qu’avec des types de tissus similaires [tous les tissus ne sont pas détectés].

*Testé par Intertek en août 2024, le cycle Coton du sèche-linge à pompe à chaleur LG comparé au cycle Séchage uniquement du lave-linge-séchant à chauffage traditionnel LG basé sur 3 kg de charges IEC avec une teneur en humidité initiale de 60 % (RH90X75V3N contre F4Y7RRPYW).

*La garantie de 10 ans est liée au Dual Inverter Compressor et Moteur Inverter uniquement. La période/politique de garantie peut varier en fonction du pays ou de la région.

*Niveau sonore : 62 dB (Niveau de puissance sonore), conformément à la réglementation UE 392/2012 (RH90X75V3N).