Buanderie

Intelligent et efficace. Conçue pour s’adapter à votre style de vie.

Découvrez une gamme complète d’appareils de lessive adaptés à vos besoins quotidiens. 

Lave-linge et sèche-linge LG installés sous un plan de travail dans une buanderie avec des étagères et des articles décoratifs

Lessive alimentée par l’IA

La nouvelle norme

Des solutions de lessive avancées avec un contrôle intelligent et un entretien délicat des tissus.

Une intelligence attentionnée pour vous

LG AI gère votre linge quotidien pour que vous profitiez des moments agréables du quotidien.

En savoir plus
Gros plan de la puce de processeur AI Core-Tech montée sur une carte de circuit imprimé sombre aux lignes et connexions brillantes
T-shirt blanc avec effet de balayage de lumière numérique rouge et bleu au milieu, sur un fond noir
Entretien des tissus

Cycles optimisés¹⁾ adaptés à chaque lessive. Protège les tissus tout en rendant la lessive plus efficace.

Vue avant de la porte de la machine à laver LG avec chemise à l’intérieur et graphique de progression circulaire décroissant autour du verre
Efficacité énergétique

Économise de l’énergie²⁾ grâce à un contrôle précis de l’onduleur et à des algorithmes de lessive intelligents³⁾.

Vue avant de la machine à laver LG noire avec graphique d’onde sonore et icône dB indiquant un niveau de bruit réduit
Bruit et vibrations faibles

Faible bruit grâce à une connexion directe du moteur, tout en réduisant les vibrations grâce aux composants intégrés⁴⁾.

Deux machines à laver LG ; la gauche est sombre à l’avant, la droite montre une veste rose avec une puce AI DD et 6 icônes de mouvement superposées

Machine à laver

AI DD™

AI DD™ utilise le Deep Learning et 6 Motion Direct Drive pour analyser les types de tissus et optimiser chaque lavage. Il offre un entretien personnalisé, améliore l’efficacité et aide à réduire l’usure du tissu⁵⁾.

AI DD™ En savoir plus
Sèche-linge LG avec vue de coupe montrant AI DUAL Inverter à gauche, et modèle à chargement frontal entièrement sombre à droite

Sèche-linge

AI DUAL Inverter™

L’IA détecte avec précision le poids et l’humidité pour personnaliser le temps de séchage et la température⁶⁾, avec une garantie de 10 ans⁷⁾.

AI DUAL Inverter™ En savoir plus
La LG WashTower avec sèche-linge sur le dessus et machine à laver en dessous, installée dans une buanderie avec des étagères et des vêtements suspendus
LG WashTower™

Grâce à sa forme tout-en-un et au contrôle central, la LG WashTower™ offre un entretien facile du linge dans un design moderne et compact.

Système d’entretien des vêtements LG Styler installé dans une penderie moderne, entouré d’étagères, de tiroirs et de vêtements suspendus
Styler™

Le LG Styler™ garde vos vêtements frais et propres grâce à un entretien à la vapeur qui élimine les odeurs et les microbes⁸⁾.

*Les articles en fourrure, en cuir ou en soie ne doivent être traités qu’avec le cycle Air Fresh.

Fonctionnalités principales

Innovation conçue pour apporter du confort à votre quotidien.

Vue avant de la machine à laver LG blanche sur fond vert avec une étiquette d’efficacité énergétique A -30 % dans le coin
Efficacité énergétique

Économisez de l’énergie²⁾ tous les jours grâce à une lessive intelligente et efficace.

Vue avant de la machine à laver LG noire avec des flèches dirigées vers l’extérieur depuis l’ouverture du tambour pour indiquer une grande capacité du tambour
Plus grande capacité

Effectuez facilement des lessives plus importantes avec une capacité de tambour étendue⁹⁾.

Une main tenant un smartphone montrant l’application LG ThinQ liée à un lave-linge et un sèche-linge installés côte à côte dans une buanderie avec des vêtements
LG ThinQ™

Contrôlez vos appareils à distance avec l’application LG ThinQ via WiFi¹⁰⁾.

Guide complet pour
Votre configuration de lessive

Une aide étape par étape pour choisir le bon produit et préparer votre espace.

Gamme pour lessives LG avec icônes pour la couleur, la capacité et l’énergie. Machine à laver blanche, sèche-linge noir et WashTower beige-vert

Guide d’achat

Trouvez celle qui vous correspond,
faites le bon choix

Comparez les tailles et les fonctionnalités, et obtenez des conseils pour vous aider à choisir en toute confiance.

Trouvez celle qui vous correspond,<Br> faites le bon choix En savoir plus

Guide d’achat

Trouvez celle qui vous correspond, faites le bon choix

Comparez les tailles, les fonctionnalités et obtenez des conseils pour vous aider à choisir en toute confiance.

En savoir plus

Guide d’installation

Vérifiez votre espace, planifiez votre configuration

Suivez des étapes simples pour vous préparer à une installation harmonieuse.

En savoir plus

Conseils utiles, optimisés par LG

Suivez des conseils simples au quotidien pour mieux utiliser vos appareils.

Vue avant de la machine à laver LG installée dans un espace de style placard, avec portes ouvertes et linge à l’intérieur du tambour

Démentis sur la capacité des lave-linge fins

Gros plan sur les mains retirant les peluches roses du filtre du sèche-linge

Guide du sèche-linge à pompe à chaleur

Personne tenant une pile de vêtements en maille pliés aux couleurs neutres, dont des pulls crème, beige et gris foncé

Lessive intelligente : réussissez vos lavages quotidiens avec les sèche-linge intelligents LG

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

 

1)Cycles optimisés

- Après 10 lavages, la sélection du cycle par défaut est définie sur le cycle utilisé le plus fréquemment.

. Une fois que les mêmes options pour un programme spécifique ont été choisies 3 fois de suite, elles sont également sélectionnées automatiquement.

 

2)Efficacité énergétique

- 55 %/40 %/30 % de moins à l’indice d’efficacité énergétique par rapport au seuil minimum de la classe d’efficacité énergétique A, tel que défini par la réglementation de l’UE 2019/2014. La classe énergétique A-55 % représente le taux d’efficacité le plus élevé de notre nouvelle machine à laver AI. Disponible sur certains modèles.

-26 %/15 % de moins à l’indice d’efficacité énergétique par rapport au seuil minimum de la classe d’efficacité énergétique A+++, tel que défini par la réglementation de l’UE 392/2012. Lorsque le modèle est réglé sur le programme Eco. La classe énergétique A+++-26 % représente le taux d’efficacité le plus élevé de notre nouveau sèche-linge AI. Disponible sur certains modèles.

 

3)

-26 %/15 % de moins à l’indice d’efficacité énergétique par rapport au seuil minimum de la classe d’efficacité énergétique A+++, tel que défini par la réglementation de l’UE 392/2012. Lorsque le modèle est réglé sur le programme Eco. La classe énergétique A+++-26 % représente le taux d’efficacité le plus élevé de notre nouveau sèche-linge AI. Disponible sur certains modèles.

 

4)Bruit et vibrations faibles

-Certaines machines à laver LG sont classées Triple A en matière d’énergie, d’essorage et de bruit.

-Testé par le laboratoire interne LG conformément à la norme EN 60456:2016/A11:2020 avec F6V7RWP1WE.

-Les niveaux d’énergie, d’essorage et de bruits sont conformes à la norme EU 2019/2014.

-Le résultat peut dépendre de l’environnement d’utilisation.

-Capteur de vibrations inclus avec le modèle de profondeur 615/565 uniquement. (Design fin exclus).

 

5)

-Testé par Intertek en janvier 2023.

-Cycle Lavage IA avec 3 kg de linge comparé à un cycle Coton (F4Y7RYW0W).

-La détection par IA n’est pas activée quand l’option Vapeur est sélectionnée.

-Le lavage par IA ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [not all fabric is detected] et un détergent adapté.

-Les résultats peuvent varier en fonction des vêtements et de l’environnement d’utilisation.

 

6)AI Dry™

-Testé par Intertek en juillet 2024. Par rapport au cycle Coton, le cycle de séchage AI Dry™ a montré une réduction de 32,1 % de la durée de séchage et 9,1 % de hausse de la consommation d’énergie avec une charge mixte de 3 kg des tissus doux (mélange de t-shirts, chemisiers, t-shirts fonctionnels, jupes en mousseline, short en polyester, etc.)(RH90X75V3N). En fonction du type et de l’épaisseur des vêtements mais aussi de l’environnement, la durée ou la consommation d’énergie peuvent augmenter et les résultats peuvent varier.

-La détection par IA est activée lorsque la charge est inférieure à 5 kg. L’AI Dry™ ne doit être utilisé qu’avec des types de tissus similaires [not all fabric is detected].

 

7)

-Garantie de 10 ans sur le compresseur/moteur.

-Cette garantie des pièces s’applique uniquement au compresseur/moteur, les frais de main-d’œuvre seront facturés.

 

8)

-Testé par Intertek : Vérifié pour la stérilisation de 99,9 % de l’E.coli et de la salmonelle.

-Approuvé BAF : Offre des performances soutenues par la certification de la BAF (British Allergy Foundation) et prévient les allergènes qui peuvent causer des maladies respiratoires et cutanées.

 

9)Plus grande capacité

-Le clapet à friction et le numéro de contre-poids peuvent varier en fonction du modèle.

-Capacité augmentée - 3 kg dans 615 mm(Profondeur), 2 kg dans 565 mm/475 mm(Profondeur) Profondeur 615 : F4Y9LDP2W vs F14U1JBSK2 / Profondeur 565 : F4Y7RYW2W vs FH4U2VCNW2 / Profondeur 475 : F2Y7FYPYH vs F2J8HYP2W.

 

10)LG ThinQ

-Les fonctionnalités intelligentes et le produit d’assistance vocale peuvent varier selon le pays et le modèle. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.