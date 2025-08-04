Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
27" (68,5cm) | Moniteur IPS format 16:9 | Résolution FHD 1920 x 1080
27U421A EU (E).pdf
Classe énergétique : UE
Fonctionnalités principales

  • Écran FHD incurvé de 27” (1 500 R)
  • sRGB 99 % (Typ.) / Taux de rafraîchissement 100 Hz
  • USB-C (15 W PD)
  • Mode Lecture et Anti-scintillement
  • Support à inclinaison réglable
  • Application LG Switch
Plus

Écran FHD VA incurvé de 27"

Des couleurs éclatantes et précises

Notre écran FHD (1920x1080) offre des visuels clairs avec une gamme de couleurs sRGB 99 % (typ.) et une courbure de 1500 R, améliorant ainsi la productivité.

Un moniteur incurvé FHD de 27 pouces sur un bureau affiche des visuels et des applications dynamiques. L’espace de travail comprend une plante, des papiers, un clavier, une souris, des écouteurs et du café, avec un bureau flou en arrière-plan.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le clavier et la souris ne sont pas inclus.

La vitesse du 100 Hz offre un chargement d’image fluide sur divers programmes.

Taux de rafraîchissement 100 Hz

Visuels fluides.
Réalisation des tâches sans failles.

La vitesse du 100 Hz offre un chargement d’image fluide sur divers programmes. En outre, vous pourrez profiter d’une expérience de jeu réaliste avec moins de saccades à l’écran et un flou réduit.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Le taux de rafraîchissement peut varier selon les conditions du PC de l’utilisateur.

USB-C

Un seul port pour couvrir tous vos besoins

Connectez votre ordinateur portable au moniteur à l’aide d’un câble USB-C** pour une alimentation et une connectivité d’affichage jusqu’à 15 W.

Pictogramme écran.

Écran

Pictogramme alimentation en énergie.

Power Delivery
(Jusqu’à 15 W)

Une image d’un ordinateur portable et d’un moniteur connectés par un seul câble USB-C.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

**Pour fonctionner correctement, le câble USB-C doit être connecté au port USB-C du moniteur. Le câble USB-C n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).

Centré sur le confort visuel

Mode Lecture

La réduction de la lumière bleue permet de diminuer la fatigue visuelle. Le Mode Lecture créé à l'écran une température de couleur similaire à celle du papier pour des conditions de lecture optimales.

Sans scintillement

Le mode Sans Scintillement permet de réduire les phénomènes de scintillement à l'écran et vous offre un environnement de travail confortable pour vos yeux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

* La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

Jouez en toute fluidité

Dynamic Action Sync

Réduisez le délai d'affichage grâce à Dynamic Action Sync, afin de percevoir n'importe quel moment en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Le Black Stabilizer permet aux joueurs d’éviter les snipers embusqués dans des recoins obscurs et de s’échapper rapidement des situations qui dégénèrent.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Application LG Switch

Passez rapidement d’une tâche à une autre

L'application LG Switch permet d'optimiser le moniteur selon votre travail et votre mode de vie. Vous pouvez facilement diviser l'ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo à l'aide d'une touche de raccourci programmée.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Pour télécharger l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.

Un moniteur QHD avec un support ultra-fin est posé sur le bureau, avec un porte-crayon, des lunettes, un clavier et une souris à côté.

Support ultra-fin

Profitez pleinement de votre bureau

Le support ultra-fin minimise l’utilisation de l’espace de bureau, ce qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre zone de travail.

*Épaisseur du support : 2,5 mm

* Le clavier et la souris ne sont pas inclus.

Design ergonomique

Solution simple et confortable

Doté d’un cadre fin sur trois côtés et d’un support élégant, notre moniteur QHD vous permet de créer un espace de travail idéal avec un ajustement de l’inclinaison pratique.

L’image montre un cadre fin sur trois côtés, un support élégant, plusieurs ports et une vue inclinée des moniteurs.

*Inclinaison (angle) : -5~20°

Qu’y a-t-il dans la boîte ?

1. Pied du support  2. Base du support  3. Vis  4. Adaptateur d’alimentation  5. Cordon d’alimentation  6. Câble HDMI  7. Guide d’installation

Pied du support, base du support, vis, adaptateur d’alimentation, code d’alimentation, câble HDMI et guide d’installation dans la boîte.

*L'image du produit est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.

*Il est possible que la taille et le design de l’adaptateur diffèrent selon le pays.

*La disponibilité des cordons d’alimentation peut varier en fonction du pays.

Caractéristiques clés

  • Taille [pouce]

    23.8 pouces

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Dalle

    IPS

  • Format de l'image

    16:9

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100Hz

  • Temps de réponse

    5ms (GtG)

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    539.4 x 413.6 x 215

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    539.4 x 321.3 x 45.7

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    613 x 400 x 126

  • Poids avec le support [kg]

    3.6kg

  • Poids sans le support [kg]

    2.8kg

  • Poids du colis [kg]

    4.8kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Super Resolution+

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    Moniteur PC

  • Année

    Anneé 2025

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui (ver. 2.2)

  • USB-C

    Oui (ver. 2.2)

  • Sortie casque

    3 pôles (Audio uniquement)

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe via adaptateur

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    17W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    23.8 pouces

  • Taille [cm]

    60.4cm

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Dalle

    IPS

  • Format de l'image

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2058 x 0.2058

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    200 cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Taux de contraste (min.)

    700:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    1000:1

  • Temps de réponse

    5ms (GtG)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Non

APPLICATION LOGICIELLE

  • Dual Controller

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

