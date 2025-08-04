We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Taux de rafraîchissement 100 Hz
Visuels fluides.
Réalisation des tâches sans failles.
La vitesse du 100 Hz offre un chargement d’image fluide sur divers programmes. En outre, vous pourrez profiter d’une expérience de jeu réaliste avec moins de saccades à l’écran et un flou réduit.