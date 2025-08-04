Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Moniteur de jeu incurvé OLED WQHD 160Hz 34 pouces LG UltraGear™ | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium
Fiche produit

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Assistance

Moniteur de jeu incurvé OLED WQHD 160Hz 34 pouces LG UltraGear™ | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

Fiche produit

Moniteur de jeu incurvé OLED WQHD 160Hz 34 pouces LG UltraGear™ | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium

34G600A-B
  • vue avant
  • vue de côté à -15 degrés
  • Vue de côté de +15 degrés
  • vue avant du moniteur avec le support en bas
  • vue latérale
  • vue latérale du moniteur incliné
  • vue de dessus
  • vue du dessus à -15 degrés
  • vue du dessus à +15 degrés
  • vue arrière avec voyants éteints
  • vue arrière avec voyants allumés
  • vue arrière en perspective avec voyants éteints
  • vue arrière en perspective avec voyants allumés
  • gros plan de l’emblème à l’arrière avec voyants éteints
  • gros plan de l’emblème à l’arrière avec voyants allumés
vue avant
vue de côté à -15 degrés
Vue de côté de +15 degrés
vue avant du moniteur avec le support en bas
vue latérale
vue latérale du moniteur incliné
vue de dessus
vue du dessus à -15 degrés
vue du dessus à +15 degrés
vue arrière avec voyants éteints
vue arrière avec voyants allumés
vue arrière en perspective avec voyants éteints
vue arrière en perspective avec voyants allumés
gros plan de l’emblème à l’arrière avec voyants éteints
gros plan de l’emblème à l’arrière avec voyants allumés

Fonctionnalités principales

  • Écran OLED QHD 34 pouces (3440 x 1440)
  • Taux de rafraîchissement de 160Hz, 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium

Logo UltraGear™ OLED GX6 avec image du produit UltraGear.

WQHD 34 pouces 160Hz 1ms MBR Moniteur pour jeu incurvé

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

WQHD 21:9 3440 x 1440, sRGB 99 %, 160Hz, 1ms MBR

Le mot « Display » est écrit en majuscules et le logo LG UltraGear se trouve dans le coin supérieur droit.

Élargissez l’espace de l’écran pour le jeu

L’écran WQHD de 34 pouces (3440 x 1440) permet aux joueurs de voir plus de détails sur l’écran du jeu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Plongez dans l’action avec des couleurs éclatantes

Notre moniteur prend en charge HDR10 et offre une couverture de 99 % du sRGB, offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation des couleurs haute fidélité pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de découvrir des champs de bataille spectaculaires, tels qu’ils ont été conçus par les développeurs du jeu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Le mot « Speed » est écrit en majuscules et le logo LG UltraGear se trouve dans le coin supérieur droit.

Les jeux de course bénéficient d’une réponse extrêmement rapide et d’un taux de rafraîchissement de 160Hz.

Mouvement de jeu fluide

Pour offrir un taux de rafraîchissement de 160Hz pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement. Profitez d’une expérience de jeu plus immersive à chaque image.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Une voiture de course jaune est montrée à l’écran en train d’avancer à toute vitesse, l’intérieur de la boîte carrée blanche étant clairement exprimé et l’extérieur étant flou.

Vitesse rapide vers la victoire

La réduction du flou de mouvement 1ms garantit une expérience de jeu fluide, en réduisant le flou et les images fantômes. Des objets rapides et dynamiques au cœur de l’action peuvent donner aux joueurs un avantage concurrentiel.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La réduction de flou de mouvement 1ms entraîne une réduction de la luminosité et les fonctionnalités ci-dessous ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Des scintillements sont susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation du 1ms MBR.

Plus clair, plus fluide et plus rapide

Grâce à la technologie FreeSync™ Premium, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et harmonieux dans les jeux ultra-dynamiques en haute résolution. Cela permet d’éliminer de façon significative toutes les saccades et déchirures d’écran.

Un chevalier portant une cape rouge et tenant un grand bouclier et une épée, l’écran de gauche est divisé en deux et est flou et l’écran de droite est clairement exprimé, et il y a un logo AMD FreeSync Premium en bas à droite.

Dynamic Action Sync

Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Black Stabilizer

Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Crosshair

Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Le mot « Usability » est écrit en majuscules et le logo LG UltraGear se trouve dans le coin supérieur droit.

Expérience de jeu immersive

Cet écran profilé se caractérise par un cadre fin sur 3 côtés, un design pratiquement sans bordure et aucune distraction de l’image éblouissante de précision et de vivacité, tandis que les haut-parleurs stéréo 5W x 2 avec MaxxAudio® complètent votre gameplay immersif.

Une voiture de course rouge accélère le long de la route avec en toile de fond une ville bordée de magnifiques bâtiments hauts, avec un moniteur UltraGear devant et une manette de jeu en bas à gauche. Le son est exprimé dynamiquement via les haut-parleurs MaxxAudio des deux côtés du moniteur.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Design élégant, sans encombrement

Découvrez l’éclairage hexagonal et un design épuré à 3 côtés presque sans bordure, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison et de hauteur. Le support en L sans encombrement est conçu pour économiser l’espace de bureau et éliminer les zones mortes, ce qui rend votre installation propre et efficace.

Icône pivotable et ajustable.

Pivotement

±30º

Icône réglable en inclinaison.

Inclinaison

-5 à +15º

Icône ajustable en hauteur.

Hauteur

110 mm

Icône de conception sans bordures.

Design sans bordures

Image de produits UltraGear posés sur un fond bleu marine foncé, le produit de gauche montrant l’arrière et le produit de droite montrant l’avant.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Imprimer

Toutes les caractéristiques

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous