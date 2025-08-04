We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Moniteur de jeu incurvé OLED WQHD 160Hz 34 pouces LG UltraGear™ | 160Hz, AMD FreeSync™ Premium
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Élargissez l’espace de l’écran pour le jeu
L’écran WQHD de 34 pouces (3440 x 1440) permet aux joueurs de voir plus de détails sur l’écran du jeu.
Plongez dans l’action avec des couleurs éclatantes
Notre moniteur prend en charge HDR10 et offre une couverture de 99 % du sRGB, offrant un large spectre de couleurs qui permet une représentation des couleurs haute fidélité pour une expérience de jeu immersive. Il permet aux joueurs de découvrir des champs de bataille spectaculaires, tels qu’ils ont été conçus par les développeurs du jeu.
*La réduction de flou de mouvement 1ms entraîne une réduction de la luminosité et les fonctionnalités ci-dessous ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Des scintillements sont susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation du 1ms MBR.
Plus clair, plus fluide et plus rapide
Grâce à la technologie FreeSync™ Premium, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et harmonieux dans les jeux ultra-dynamiques en haute résolution. Cela permet d’éliminer de façon significative toutes les saccades et déchirures d’écran.
Un chevalier portant une cape rouge et tenant un grand bouclier et une épée, l’écran de gauche est divisé en deux et est flou et l’écran de droite est clairement exprimé, et il y a un logo AMD FreeSync Premium en bas à droite.
Dynamic Action Sync
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.
Crosshair
Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.
Expérience de jeu immersive
Cet écran profilé se caractérise par un cadre fin sur 3 côtés, un design pratiquement sans bordure et aucune distraction de l’image éblouissante de précision et de vivacité, tandis que les haut-parleurs stéréo 5W x 2 avec MaxxAudio® complètent votre gameplay immersif.
Une voiture de course rouge accélère le long de la route avec en toile de fond une ville bordée de magnifiques bâtiments hauts, avec un moniteur UltraGear devant et une manette de jeu en bas à gauche. Le son est exprimé dynamiquement via les haut-parleurs MaxxAudio des deux côtés du moniteur.
Design élégant, sans encombrement
Découvrez l’éclairage hexagonal et un design épuré à 3 côtés presque sans bordure, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison et de hauteur. Le support en L sans encombrement est conçu pour économiser l’espace de bureau et éliminer les zones mortes, ce qui rend votre installation propre et efficace.
