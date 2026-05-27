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Pack | 29"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 2560x1080 + 34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440

29U511A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
34U650A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
MNMN
29U511A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
34U650A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
MNMN

Pack | 29"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 2560x1080 + 34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440

LG 29UJ511A-B.34U650A
Vue avant de Pack | 29"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 2560x1080 + 34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440 LG 29UJ511A-B.34U650A
vue de côté à -15 degrés
Vue de côté de +15 degrés
Vue arrière du Moniteur LG 29U511A au fini noir, détaillant les spécifications des ports avec DP-IN, un port HDMI™, port H/P et l'entrée d'alimentation CC-IN.
Moniteur LG 29U511A au fini noir affichant les dimensions de face et de profil, mesurant 688.5 mm de largeur, 313.4 mm de hauteur d'écran, 408.7 mm de hauteur totale et 220 mm de profondeur.
Moniteur LG 29U511A affichant l'écran 21:9 UltraWide™ Full HD, offrant plus d'espace d'écran pour le multitâche et le travail.
Moniteur LG 29U511A affichant un contraste détaillé grâce à HDR 10, à la dalle IPS™ et à la couverture couleur sRGB 99% (Typ.).
Moniteur LG 29U511A présentant la fonctionnalité LG Switch App, qui permet une commutation rapide entre les différents paramètres et modes d'écran.
Moniteur LG 29U511A assurant un affichage clair des mouvements en jeu grâce à la technologie 1ms MBR (Réduction du Flou Cinétique).
Moniteur LG 29U511A présentant le Mode Lecture (Reader Mode), conçu pour le confort et développé pour la productivité en réduisant la lumière bleue.
Moniteur LG 29U511A dans un bureau à domicile moderne avec vue lumineuse sur la ville, affichant son écran 21:9 UltraWide avec des tableaux de bord de données pour le multitâche.
Moniteur LG 29U511A affichant un aperçu de tous les composants fournis, incluant le corps du moniteur, les pièces du support, le manuel et les câbles HDMI, DP et USB-C.
Vue latérale gauche
Vue latérale droite
Vue de dessus
Vue avant de Pack | 29"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 2560x1080 + 34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440 LG 29UJ511A-B.34U650A
vue de côté à -15 degrés
Vue de côté de +15 degrés
Vue arrière du Moniteur LG 29U511A au fini noir, détaillant les spécifications des ports avec DP-IN, un port HDMI™, port H/P et l'entrée d'alimentation CC-IN.
Moniteur LG 29U511A au fini noir affichant les dimensions de face et de profil, mesurant 688.5 mm de largeur, 313.4 mm de hauteur d'écran, 408.7 mm de hauteur totale et 220 mm de profondeur.
Moniteur LG 29U511A affichant l'écran 21:9 UltraWide™ Full HD, offrant plus d'espace d'écran pour le multitâche et le travail.
Moniteur LG 29U511A affichant un contraste détaillé grâce à HDR 10, à la dalle IPS™ et à la couverture couleur sRGB 99% (Typ.).
Moniteur LG 29U511A présentant la fonctionnalité LG Switch App, qui permet une commutation rapide entre les différents paramètres et modes d'écran.
Moniteur LG 29U511A assurant un affichage clair des mouvements en jeu grâce à la technologie 1ms MBR (Réduction du Flou Cinétique).
Moniteur LG 29U511A présentant le Mode Lecture (Reader Mode), conçu pour le confort et développé pour la productivité en réduisant la lumière bleue.
Moniteur LG 29U511A dans un bureau à domicile moderne avec vue lumineuse sur la ville, affichant son écran 21:9 UltraWide avec des tableaux de bord de données pour le multitâche.
Moniteur LG 29U511A affichant un aperçu de tous les composants fournis, incluant le corps du moniteur, les pièces du support, le manuel et les câbles HDMI, DP et USB-C.
Vue latérale gauche
Vue latérale droite
Vue de dessus

Fonctionnalités principales

  • 29U511A-B
  • Écran IPS 21:9 WFHD (2560x1080) 29 pouces
  • Design ergonomique quasiment sans bord sur 3 côtés
  • 34U650A
  • Moniteur UltraWide™ de 34"
  • Dalle IPS résolution WQHD (3440 x 1440)
Plus
2 Produit(s) dans ce pack
Vue avant

LG 29U511A-B

29"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 2560x1080
29U511A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
Vue avant du moniteur UltraWide

LG 34U650A-B

34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440
34U650A_EU new Erp label.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
Visuels époustouflants Fonctionnalités pratiques Expérience de jeu ultime Confort amélioré
Logo LG UltraWide Monitor.

Logo LG UltraWide Monitor.

Écran IPS 21:9 WFHD (2560x1080) 34 pouces

Moniteur LG ultra large sur un bureau blanc dans un espace de travail moderne, affichant plusieurs tableaux de bord et graphiques de données pour la productivité et le multitâche.
Moniteur LG ultra large de 29 pouces illustrant la différence entre les rapports d’aspect 21:9 et 16:9 et plusieurs applications affichées côte à côte pour le multitâche.

WFHD 29"
Écran IPS™

avec écran sans bordures

Un motocycliste futuriste participant à une course dans un paysage urbain éclairé par des néons, avec une section mise en évidence montrant une vue plus claire et plus nette qui montre la clarté des mouvements.

Clair et fluide avec un taux de rafraîchissement de 100Hz

Vue latérale d’un moniteur illustrant le réglage de l’inclinaison avec des contours superposés, montrant sa liberté de mouvement ergonomique.

Espace optimisé avec support élégant

Vue nocturne d’un pont moderne et de gratte-ciels lumineux avec un éclairage vif qui se reflète dans l’eau, démontrant un contraste élevé et les détails des couleurs.

HDR10 : contraste détaillé

Écran UltraWide™ Full HD 21:9

Facilitez vos tâches grâce à une meilleure visibilité

L’écran UltraWide™ Full HD (2560×1080) offre plus d’espace horizontal à l’écran qu’un moniteur FHD standard (1920×1080). Le design pratiquement sans bord offre une vue ininterrompue et plus large. Cela permet un multitâche plus efficace, sans devoir passer d’une fenêtre à l’autre.

Moniteur LG ultra large de 29 pouces illustrant la différence entre les rapports d’aspect 21:9 et 16:9 et plusieurs applications affichées côte à côte pour le multitâche.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

VESA DisplayHDR™ 400

Une netteté qui permet de rester concentré

Prend en charge VESA DisplayHDR™ 400, offrant plus de luminosité et de contraste pour des détails plus nets dans le contenu HDR.

Écran IPS™

Le moniteur LG IPS™ affiche une précision des couleurs exceptionnelle avec un angle de vision large.

HDR 10

Le HDR10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux de couleur et de luminosité spécifiques.

sRGB 99 % (Typ.)

Avec une couverture de 99 % du spectre DCI-P3, c’est une excellente solution pour l’affichage précis des couleurs.

Calibrage des couleurs

Assure une reproduction précise et constante des couleurs.

Moniteur LG ultra large affichant un paysage urbain nocturne éclatant avec un pont et une réflexion lumineux, affichés dans une interface logicielle d’édition photo mettant en valeur les outils de couleurs et de contraste.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Appli LG Switch

Passer rapidement d’une tâche à une autre

Vous pouvez facilement diviser l'ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo à l'aide d'une touche de raccourci mappée. Il prend également en charge les modes PIP et PBP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, rendez-vous dans le menu Support de LG.com.

1ms MBR

Image fluide avec 1ms MBR

1ms MBR réduit le flou de mouvement et les images fantômes, pour une expérience de jeu plus fluide et des visuels plus nets dans des scènes au rythme rapide.

ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。

Des motocyclistes futuristes participent à une course dans la rue d’une ville éclairée par des néons, avec un effet de flou de mouvement en arrière-plan et une section mise en évidence montrant des visuels nets et clairs pour montrer la réduction du flou de mouvement (MBR) de 1ms.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*La réduction de flou de mouvement 1ms entraîne une réduction de la luminosité et les fonctionnalités ci-dessous ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™.

*Des scintillements sont susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation du 1ms MBR.

Conçu pour le confort et la productivité

Mode Lecture

Ajuste la température et la luminosité des couleurs pour réduire la fatigue oculaire lors de la visualisation de documents pendant des périodes prolongées.

Sans scintillement

Le mode Sans Scintillement permet de réduire le scintillement invisible à l’écran et offre un environnement de travail plus confortable pour vos yeux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

* La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

Support élégant avec une base fine

Non encombrant avec support élégant

Un support élégant en forme de L, conçu pour offrir un confort ergonomique avec un réglage de l’inclinaison, et également compatible avec une fixation murale VESA 100×100 pour une installation flexible et une utilisation efficace de l’espace de travail.

Vues de dessus et inclinées d’un moniteur installé sur un bureau impeccable, avec une tasse à café, un clavier sans fil, une souris et un support élégant et discret qui garantit la stabilité et économise de l’espace.

Guide étape par étape

Configurez votre nouveau moniteur LG UltraWide : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau moniteur LG UltraWide rapidement et correctement. Démarrez votre espace de travail élargi dès aujourd'hui.

*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration. Les étapes de configuration, les composants ou les formes peuvent varier selon le modèle. Les sections d'assemblage communes peuvent toujours servir de référence. Veuillez consulter le manuel de votre produit pour des instructions spécifiques au modèle.

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Caractéristiques clés

Ecran - Taille [pouce]

29 pouces

Ecran - Resolution

2560 x 1080

Ecran - Dalle

IPS

Ecran - Gamme de couleurs (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Ecran - Luminosité (Typ.) [cd/m²]

250 cd/m²

Ecran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

100Hz

Ecran - Temps de réponse

5ms (GtG)

Mécanique - Réglages de la position de l'écran

Inclinaison

Toutes les caractéristiques

INFOS

Nom du produit

UltraWide

Année

Année 2025

ECRAN

Taille [pouce]

29 pouces

Taille [cm]

73cm

Resolution

2560 x 1080

Dalle

IPS

Pixel Pitch [mm]

0.2626 x 0.2628 mm

Luminosité (Min.) [cd/m²]

200 cd/m²

Luminosité (Typ.) [cd/m²]

250 cd/m²

Gamme de couleurs (Min.)

sRGB 90% (CIE1931)

Gamme de couleurs (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

16.7M

Taux de contraste (min.)

700:1

Taux de contraste (Typ.)

1000:1

Temps de réponse

5ms (GtG)

Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

100Hz

Angle de vision (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Courbure

Non

CARACTÉRISTIQUES

HDR 10

Oui

Dolby Vision™

Non

VESA DisplayHDR™

Non

Effet HDR

Oui

Anti-scintillement

Oui

Mode Lecture

Oui

Faiblesse de la couleur

Oui

Super Resolution+

Oui

Technologie de réduction du flou de mouvement.

Oui

NVIDIA G-Sync™

Non

AMD FreeSync™

Non

Black Stabilizer

Oui

Dynamic Action Sync

Oui

Crosshair

Oui

Switch d’entrée automatique

Oui

APPLICATION LOGICIELLE

Dual Controller

Oui

CONNECTIVITÉ

HDMI

Oui vers. 1.4

DisplayPort

Oui vers. 1.4

Sortie casque

Sortie Casque (3) (Son uniquement)

PUISSANCE

Type

Alimentation externe (adaptateur)

Entrée AC

100~240V (50/60Hz)

Consommation électrique (Typ.)

22W

Consommation d’énergie (mode veille)

Moins de 0.5W

Consommation électrique (DC Off)

Moins de 0.3W

MÉCANIQUE

Réglages de la position de l'écran

Inclinaison

Installation au mur [mm]

100 x 100 mm

DIMENSIONS/POIDS

Dimension avec support (L x H x P) [mm]

688.5 x 408.7 x 220 mm

Dimension sans support (L x H x P) [mm]

688.5 x 313.4 x 76.9 mm

Dimension du colis (L x H x P) [mm]

781 x 391 x 132

Poids avec le support [kg]

5.1 kg

Poids sans le support [kg]

4.0 kg

Poids du colis [kg]

6.6 kg

ACCESSOIRE

HDMI

Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
Dismantling information(29U511A-B)
extension
ENERGY LABEL(29U511A-B)
extension
EU Energy label 2019(29U511A-B)
extension
External Power supply ErP(29U511A-B)
extension
Product Environmental Characteristics(29U511A-B)
extension
PRODUCT FICHE(29U511A-B)
extension
Product information sheet (29U511A-B)
extension
GPSR Safety Information(29U511A-B)
extension
WEB INFO(29U511A-B)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Imprimer

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

Dimension avec support (L x H x P) [mm]

816.7 x 535.2 x 230.0 (Haut)
816.7 x 385.2 x 267.5 (Bas)

Dimension sans support (L x H x P) [mm]

816.7 x 364.4 x 83.6

Dimension du colis (L x H x P) [mm]

988 x 481 x 203

Poids avec le support [kg]

10.1 kg

Poids sans le support [kg]

7.3 kg

Poids du colis [kg]

12.5 kg

CARACTÉRISTIQUES

HDR 10

Oui

Effet HDR

Oui

Couleur calibrée en usine

Oui

Anti-scintillement

Oui

Mode Lecture

Oui

Faiblesse de la couleur

Oui

Super Resolution+

Oui

Black Stabilizer

Oui

Dynamic Action Sync

Oui

Touche définie par l’utilisateur

Oui

Switch d’entrée automatique

Oui

PBP

Oui (2PBP)

PIP

PIP

Smart Energy Saving

Oui

INFOS

Nom du produit

UltraWide

Année

Année 2025

CONNECTIVITÉ

HDMI

Oui vers. 2.0

DisplayPort

Oui vers. 1.4

USB-C

Oui

USB-C (Transmission de données)

Oui

USB-C (Power Delivery)

96W

Port USB montant

Oui (ver. 3.2 Gen1)

Port USB descendants

USB-C(ver 3.2 Gen1),
USB-A(ver 3.2 Gen1)

KVM intégré

Oui

LAN (RJ-45)

Oui

Entrée micro

Oui

Sortie casque

Sortie casque 4 pôles (audio + micro)

PUISSANCE

Type

Alimentation intégrée

Entrée AC

100~240V (50/60Hz)

Consommation électrique (Typ.)

43W

Consommation d’énergie (mode veille)

Moins de 0.5W

Consommation électrique (DC Off)

Moins de 0.3W

ACCESSOIRE

HDMI

Oui

USB-C

Oui

Display Port

Oui

ECRAN

Taille [pouce]

34 pouces

Taille [cm]

86.7 cm

Resolution

3440 x 1440

Dalle

IPS

Format de l'image

21:9

Pixel Pitch [mm]

0.2325 x 0.2325

Luminosité (Min.) [cd/m²]

240 cd/m²

Luminosité (Typ.) [cd/m²]

300 cd/m²

Gamme de couleurs (Min.)

sRGB 90% (CIE1931)

Gamme de couleurs (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

1.07B

Taux de contraste (min.)

700:1

Taux de contraste (Typ.)

1000:1

Temps de réponse

5ms (GtG at Faster)

Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

100 Hz

Angle de vision (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Courbure

Oui 3800R

APPLICATION LOGICIELLE

Dual Controller

Oui

MÉCANIQUE

Réglages de la position de l'écran

Inclinaison / Hauteur / Rotation

Installation au mur [mm]

100 x 100 mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
Dismantling information(34U650A-B)
extension
ENERGY LABEL(34U650A-B)
extension
EU Energy label 2019(34U650A-B)
extension
Product Environmental Characteristics(34U650A-B)
extension
PRODUCT FICHE(34U650A-B)
extension
Product information sheet (34U650A-B)
extension
GPSR Safety Information(34U650A-B)
extension
WEB INFO(34U650A-B)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

Ce qu’ils en pensent

FAQ

Quels sont les avantages d'utiliser un moniteur ultra-large ?

1. Plus d'espace à l'écran

Avec un moniteur LG UltraWide doté d'un format d'image 21:9 ou 32:9, vous pouvez visualiser plus de contenu à la fois. Vous pouvez travailler confortablement avec plusieurs fenêtres de programmes (tels qu'Excel, des documents et des navigateurs) côte à côte sans manquer d'espace, ce qui est excellent pour le multitâche.

 

 

2. Idéal pour le travail vidéo et de conception

Le large espace de travail et la grande précision des couleurs le rendent particulièrement adapté pour l'édition de longues chronologies vidéo ou pour travailler sur des projets de conception détaillés.

 

3. Immersion de jeu améliorée

Un champ de vision plus large offre un avantage dans les jeux de course, les FPS (Jeu de tir à la première personne) et les jeux de stratégie. Certains modèles prennent également en charge des taux de rafraîchissement élevés et des designs incurvés, ce qui renforce encore le sentiment d'immersion.

 

4. Optimisé pour le visionnage de contenu

Vous pouvez profiter de contenu au format cinématographique 21:9 sans bandes noires, remplissant complètement l'écran pour une expérience plus immersive. Il est également optimisé pour la diffusion de divers formats de contenu sur des plateformes comme Netflix™ et YouTube™.

Qui bénéficierait particulièrement de l'utilisation d'un moniteur ultra-large ?

Les moniteurs LG UltraWide sont particulièrement recommandés pour les utilisateurs qui souhaitent tirer le meilleur parti d'un écran large.

 

Ils sont idéaux pour les personnes effectuant plusieurs tâches à la fois qui ont besoin de travailler avec plusieurs fenêtres en même temps, pour les monteurs vidéo et les designers qui bénéficient de la visualisation côte à côte de longues chronologies et de panneaux d'outils, pour les développeurs qui ont besoin d'organiser le code et les aperçus simultanément, et pour les traders ou les analystes de données qui ont besoin de surveiller les graphiques et les données en temps réel en un coup d'œil. Ils conviennent également aux joueurs et aux spectateurs de contenu qui recherchent une expérience immersive pour les jeux et les films.

 

En bref, les moniteurs LG UltraWide sont le choix parfait pour les utilisateurs qui apprécient à la fois la productivité et l'immersion.

Quelles sont les différences entre les dalles OLED, IPS et VA ?

Les dalles OLED émettent leur propre lumière au niveau du pixel, offrant des noirs absolus, un contraste exceptionnel et des couleurs vives. Elles offrent également des temps de réponse ultra-rapides, ce qui les rend idéales pour les moniteurs de jeu haut de gamme, les téléviseurs premium et le montage vidéo professionnel.

 

 

Les dalles IPS sont réputées pour leur reproduction précise des couleurs et leurs larges angles de vision, qui permettent de conserver des images claires depuis différentes positions. Cela les rend bien adaptées au travail de bureau, à la conception et au jeu. Leur excellente précision des couleurs est particulièrement intéressante pour les joueurs qui veulent vivre les jeux exactement comme les développeurs l'ont voulu.

 

Les dalles VA affichent le rapport de contraste le plus élevé parmi les types de LCD, offrant une expérience immersive pour regarder des films et des vidéos. Bien qu'elles ne soient pas aussi rapides que les dalles TN, elles offrent des performances presque comparables.

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