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Pack | 29"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 2560x1080 + 34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440
LG 29UJ511A-B.34U650A
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2 Produit(s) dans ce pack
Écran IPS 21:9 WFHD (2560x1080) 34 pouces
Écran UltraWide™ Full HD 21:9
Facilitez vos tâches grâce à une meilleure visibilité
L’écran UltraWide™ Full HD (2560×1080) offre plus d’espace horizontal à l’écran qu’un moniteur FHD standard (1920×1080). Le design pratiquement sans bord offre une vue ininterrompue et plus large. Cela permet un multitâche plus efficace, sans devoir passer d’une fenêtre à l’autre.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
VESA DisplayHDR™ 400
Une netteté qui permet de rester concentré
Prend en charge VESA DisplayHDR™ 400, offrant plus de luminosité et de contraste pour des détails plus nets dans le contenu HDR.
Écran IPS™
Le moniteur LG IPS™ affiche une précision des couleurs exceptionnelle avec un angle de vision large.
HDR 10
Le HDR10 (plage dynamique élevée) prend en charge des niveaux de couleur et de luminosité spécifiques.
sRGB 99 % (Typ.)
Avec une couverture de 99 % du spectre DCI-P3, c’est une excellente solution pour l’affichage précis des couleurs.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Appli LG Switch
Passer rapidement d’une tâche à une autre
Vous pouvez facilement diviser l'ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo à l'aide d'une touche de raccourci mappée. Il prend également en charge les modes PIP et PBP pour un multitâche efficace sur plusieurs sources d’entrée.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, rendez-vous dans le menu Support de LG.com.
1ms MBR
Image fluide avec 1ms MBR
1ms MBR réduit le flou de mouvement et les images fantômes, pour une expérience de jeu plus fluide et des visuels plus nets dans des scènes au rythme rapide.
ノートパソコンとデスクトップの両方に接続されたモニターでデュアルコントローラーを説明する画像です。モニターが、それぞれのデバイスの画像を同時に表示します。
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*La réduction de flou de mouvement 1ms entraîne une réduction de la luminosité et les fonctionnalités ci-dessous ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elle est activée : AMD FreeSync™.
*Des scintillements sont susceptibles d’apparaître lors de l’utilisation du 1ms MBR.
Conçu pour le confort et la productivité
Mode Lecture
Ajuste la température et la luminosité des couleurs pour réduire la fatigue oculaire lors de la visualisation de documents pendant des périodes prolongées.
Sans scintillement
Le mode Sans Scintillement permet de réduire le scintillement invisible à l’écran et offre un environnement de travail plus confortable pour vos yeux.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
* La fonctionnalité ci-dessus peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.
Support élégant avec une base fine
Non encombrant avec support élégant
Un support élégant en forme de L, conçu pour offrir un confort ergonomique avec un réglage de l’inclinaison, et également compatible avec une fixation murale VESA 100×100 pour une installation flexible et une utilisation efficace de l’espace de travail.
Guide étape par étape
Configurez votre nouveau moniteur LG UltraWide : simple et rapide
Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau moniteur LG UltraWide rapidement et correctement. Démarrez votre espace de travail élargi dès aujourd'hui.
*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration. Les étapes de configuration, les composants ou les formes peuvent varier selon le modèle. Les sections d'assemblage communes peuvent toujours servir de référence. Veuillez consulter le manuel de votre produit pour des instructions spécifiques au modèle.
- 29"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 2560x1080
- 34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440
Caractéristiques clés
Ecran - Taille [pouce]
29 pouces
Ecran - Resolution
2560 x 1080
Ecran - Dalle
IPS
Ecran - Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Ecran - Luminosité (Typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Ecran - Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100Hz
Ecran - Temps de réponse
5ms (GtG)
Mécanique - Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
Toutes les caractéristiques
INFOS
Nom du produit
UltraWide
Année
Année 2025
ECRAN
Taille [pouce]
29 pouces
Taille [cm]
73cm
Resolution
2560 x 1080
Dalle
IPS
Pixel Pitch [mm]
0.2626 x 0.2628 mm
Luminosité (Min.) [cd/m²]
200 cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16.7M
Taux de contraste (min.)
700:1
Taux de contraste (Typ.)
1000:1
Temps de réponse
5ms (GtG)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Non
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
Dolby Vision™
Non
VESA DisplayHDR™
Non
Effet HDR
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
Super Resolution+
Oui
Technologie de réduction du flou de mouvement.
Oui
NVIDIA G-Sync™
Non
AMD FreeSync™
Non
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Crosshair
Oui
Switch d’entrée automatique
Oui
APPLICATION LOGICIELLE
Dual Controller
Oui
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui vers. 1.4
DisplayPort
Oui vers. 1.4
Sortie casque
Sortie Casque (3) (Son uniquement)
PUISSANCE
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (Typ.)
22W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
688.5 x 408.7 x 220 mm
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
688.5 x 313.4 x 76.9 mm
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
781 x 391 x 132
Poids avec le support [kg]
5.1 kg
Poids sans le support [kg]
4.0 kg
Poids du colis [kg]
6.6 kg
ACCESSOIRE
HDMI
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
extension
extension
extension
extension
extension
extension
extension
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
816.7 x 535.2 x 230.0 (Haut)
816.7 x 385.2 x 267.5 (Bas)
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
988 x 481 x 203
Poids avec le support [kg]
10.1 kg
Poids sans le support [kg]
7.3 kg
Poids du colis [kg]
12.5 kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
Effet HDR
Oui
Couleur calibrée en usine
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Oui
Super Resolution+
Oui
Black Stabilizer
Oui
Dynamic Action Sync
Oui
Touche définie par l’utilisateur
Oui
Switch d’entrée automatique
Oui
PBP
Oui (2PBP)
PIP
PIP
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
Nom du produit
UltraWide
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
HDMI
Oui vers. 2.0
DisplayPort
Oui vers. 1.4
USB-C
Oui
USB-C (Transmission de données)
Oui
USB-C (Power Delivery)
96W
Port USB montant
Oui (ver. 3.2 Gen1)
Port USB descendants
USB-C(ver 3.2 Gen1),
USB-A(ver 3.2 Gen1)
KVM intégré
Oui
LAN (RJ-45)
Oui
Entrée micro
Oui
Sortie casque
Sortie casque 4 pôles (audio + micro)
PUISSANCE
Type
Alimentation intégrée
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
Consommation électrique (Typ.)
43W
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.3W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui
USB-C
Oui
Display Port
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
34 pouces
Taille [cm]
86.7 cm
Resolution
3440 x 1440
Dalle
IPS
Format de l'image
21:9
Pixel Pitch [mm]
0.2325 x 0.2325
Luminosité (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Taux de contraste (min.)
700:1
Taux de contraste (Typ.)
1000:1
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100 Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Oui 3800R
APPLICATION LOGICIELLE
Dual Controller
Oui
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
extension
extension
extension
extension
extension
extension
Ce qu’ils en pensent
FAQ
Quels sont les avantages d'utiliser un moniteur ultra-large ?
1. Plus d'espace à l'écran
Avec un moniteur LG UltraWide doté d'un format d'image 21:9 ou 32:9, vous pouvez visualiser plus de contenu à la fois. Vous pouvez travailler confortablement avec plusieurs fenêtres de programmes (tels qu'Excel, des documents et des navigateurs) côte à côte sans manquer d'espace, ce qui est excellent pour le multitâche.
2. Idéal pour le travail vidéo et de conception
Le large espace de travail et la grande précision des couleurs le rendent particulièrement adapté pour l'édition de longues chronologies vidéo ou pour travailler sur des projets de conception détaillés.
3. Immersion de jeu améliorée
Un champ de vision plus large offre un avantage dans les jeux de course, les FPS (Jeu de tir à la première personne) et les jeux de stratégie. Certains modèles prennent également en charge des taux de rafraîchissement élevés et des designs incurvés, ce qui renforce encore le sentiment d'immersion.
4. Optimisé pour le visionnage de contenu
Vous pouvez profiter de contenu au format cinématographique 21:9 sans bandes noires, remplissant complètement l'écran pour une expérience plus immersive. Il est également optimisé pour la diffusion de divers formats de contenu sur des plateformes comme Netflix™ et YouTube™.
Qui bénéficierait particulièrement de l'utilisation d'un moniteur ultra-large ?
Les moniteurs LG UltraWide sont particulièrement recommandés pour les utilisateurs qui souhaitent tirer le meilleur parti d'un écran large.
Ils sont idéaux pour les personnes effectuant plusieurs tâches à la fois qui ont besoin de travailler avec plusieurs fenêtres en même temps, pour les monteurs vidéo et les designers qui bénéficient de la visualisation côte à côte de longues chronologies et de panneaux d'outils, pour les développeurs qui ont besoin d'organiser le code et les aperçus simultanément, et pour les traders ou les analystes de données qui ont besoin de surveiller les graphiques et les données en temps réel en un coup d'œil. Ils conviennent également aux joueurs et aux spectateurs de contenu qui recherchent une expérience immersive pour les jeux et les films.
En bref, les moniteurs LG UltraWide sont le choix parfait pour les utilisateurs qui apprécient à la fois la productivité et l'immersion.
Quelles sont les différences entre les dalles OLED, IPS et VA ?
Les dalles OLED émettent leur propre lumière au niveau du pixel, offrant des noirs absolus, un contraste exceptionnel et des couleurs vives. Elles offrent également des temps de réponse ultra-rapides, ce qui les rend idéales pour les moniteurs de jeu haut de gamme, les téléviseurs premium et le montage vidéo professionnel.
Les dalles IPS sont réputées pour leur reproduction précise des couleurs et leurs larges angles de vision, qui permettent de conserver des images claires depuis différentes positions. Cela les rend bien adaptées au travail de bureau, à la conception et au jeu. Leur excellente précision des couleurs est particulièrement intéressante pour les joueurs qui veulent vivre les jeux exactement comme les développeurs l'ont voulu.
Les dalles VA affichent le rapport de contraste le plus élevé parmi les types de LCD, offrant une expérience immersive pour regarder des films et des vidéos. Bien qu'elles ne soient pas aussi rapides que les dalles TN, elles offrent des performances presque comparables.
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