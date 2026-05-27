Pack | 29"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 2560x1080 + 34"| Moniteur UltraWide| Résolution WQHD 3440 x 1440

1. Plus d'espace à l'écran

Avec un moniteur LG UltraWide doté d'un format d'image 21:9 ou 32:9, vous pouvez visualiser plus de contenu à la fois. Vous pouvez travailler confortablement avec plusieurs fenêtres de programmes (tels qu'Excel, des documents et des navigateurs) côte à côte sans manquer d'espace, ce qui est excellent pour le multitâche.

2. Idéal pour le travail vidéo et de conception

Le large espace de travail et la grande précision des couleurs le rendent particulièrement adapté pour l'édition de longues chronologies vidéo ou pour travailler sur des projets de conception détaillés.

3. Immersion de jeu améliorée

Un champ de vision plus large offre un avantage dans les jeux de course, les FPS (Jeu de tir à la première personne) et les jeux de stratégie. Certains modèles prennent également en charge des taux de rafraîchissement élevés et des designs incurvés, ce qui renforce encore le sentiment d'immersion.

4. Optimisé pour le visionnage de contenu

Vous pouvez profiter de contenu au format cinématographique 21:9 sans bandes noires, remplissant complètement l'écran pour une expérience plus immersive. Il est également optimisé pour la diffusion de divers formats de contenu sur des plateformes comme Netflix™ et YouTube™.