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Pack | 32'' (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 + 32" (81cm) | Moniteur IPS |
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Votre champ de bataille maîtrisé
sur OLED 4K 32 pouces
Avec son superbe écran OLED 4K de 32 pouces (3840 x 2160), l’UltraGear GX8 permet d’améliorer la clarté visuelle et les détails. L’OLED 4K offre des images plus nettes, pour une expérience plus attrayante.
Une scène de jeu fantastique spectaculaire avec un guerrier vêtu d’une cape debout face à une chaîne de montagnes enneigées avec le texte OLED 4K de 32 pouces dans le coin inférieur droit.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Noir absolu, couleur réaliste
VESA DisplayHDR™ True Black 400 offre un noir absolu et uniforme qui reste identique dans divers environnements. Une gamme de couleurs DCI-P3 98.5 % (Typ.) et une précision de couleur Delta E≦2,, qui garantit des couleurs affichées avec des détails réalistes, comme initialement prévu.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Protection élevée contre la lumière bleue
Jouez librement à des jeux avec la réduction des effets de la lumière bleue. Le WOLED LG utilise la technologie avancée réduisant les niveaux de lumière bleue tout en maintenant des couleurs vives réalistes, certifiée par UL pour Blue Light Platinum, pour profiter d’une expérience visuelle agréable et des couleurs vives des jeux.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les panneaux LG OLED ont été certifiés Flicker-Free, Discomfort Glare Free, et Low Blue Light par UL.
*Numéro de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.
*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon l’environnement ou les conditions d’utilisations informatiques de l’utilisateur.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Plongez dans le jeu et profitez d’une vitesse saisissante
Le temps de réponse ultra-rapide de 0.03ms (GtG),
réduisant les images inversées et offrant un temps de réponse rapide,
vous permet de profiter de nouvelles performances de jeu.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 0.03ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).
Dual-Mode avec options sélectionnables
qui passe de 330 Hz à 165 Hz
Grâce au Dual-Mode certifié VESA, basculez facilement entre UHD 165 Hz pour des jeux aux graphiques riches et FHD 330 Hz pour vivre l’action de façon dynamique. Profitez du Dual-Mode avec des options sélectionnables et choisissez facilement votre taille d’écran préférée parmi deux taux de rafraîchissement (165 Hz, 330 Hz) via l’écran. De plus, vous pouvez facilement basculer entre un raccourci physique ou un raccourci clavier via le LG Switch, optimisant ainsi les jeux quel que soit le genre.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les performances du Dual-Mode peuvent varier en fonction du type de jeu, des spécifications graphiques de l’ordinateur et des configurations.
Mouvements fluides,
jeux sans fin
Réduisez tout déchirement et lag grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium et à la compatibilité G-SYNC® testée et officiellement validée par NVIDIA sur un moniteur pour jeu 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirements et saccades pour une expérience fluide et nette.
Une scène de jeu de course montrant une voiture de sport vert vif en tête sur une piste, avec plusieurs voitures derrière, sous la fonctionnalité AMD FreeSync Premium.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
Dynamic Action Sync
Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Contrôle intelligent, basculement facile par LG Switch.
L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences,
puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de basculer entre 330 Hz et 165 Hz avec le Dual-Mode, de diviser l’écran en 11 mises en page,
et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Compact et élégant
Découvrez notre éclairage hexagonal et un design épuré à 4 côtés quasi sans bord, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison, de hauteur et de rotation. Un support en L peu encombrant et le réglage du pivot occupent un minimum d’espace sur le bureau, pour minimiser les zones inutilisables.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Guide étape par étape
Configurez votre nouveau moniteur LG UltraGear : simple et rapide
Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau moniteur LG rapidement et correctement. Commencez à jouer dès aujourd'hui.
*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration. Les étapes de configuration, les composants ou les formes peuvent varier selon le modèle. Les sections d'assemblage communes peuvent toujours servir de référence. Veuillez consulter le manuel de votre produit pour des instructions spécifiques au modèle.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
PRIMÉ
4K IPS (3840x2160) 32 pouces
1ms (GtG) & 144 Hz
DisplayHDR 400 et DCI-P3 95 %
AMD FreeSync™ Premium
Compatible NVIDIA® G-SYNC®
STREAMING
webOS 24 avec LG IA
Mode Image IA
Dynamic Tone Mapping
Assistant d’image personnalisé IA
Mode Son IA
CONNEXION
Design élégant avec pied en L peu encombrant
Orientation gauche/droite, Inclinaison, Hauteur, Rotation
USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
Application LG Switch
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Profitez de couleurs authentiques, prenez le contrôle du jeu
Notre moniteur de jeu prend en charge l'espace colorimétrique DCI-P3 95 % (Typ.), présentant des couleurs haute définition pour la reproduction avec VESA DisplayHDR 400, afin de proposer une expérience de jeu réaliste.
Détails réalistes du DisplayHDR 400 et DCI-P3 95 %.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Mouvements fluides,
jeu sans limites
Réduisez les saccades et les lags grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium et à la compatibilité G-SYNC® testée et officiellement validée par NVIDIA sur un moniteur pour jeu 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirures d'écran et saccades pour un gameplay fluide et net.
Image d’une voiture verte sur une piste automobile.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.
*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.
webOS 24 avec LG IA
Le premier moniteur pour jeu intelligent alimenté par webOS
Présentation de notre premier moniteur pour jeu intelligent alimenté par webOS avec LG IA, offrant une qualité d’image éclatante et un son immersif sur votre écran personnel. Détendez-vous entre vos parties, grâce au streaming 4K simple d’utilisation, avec les LG Channels gratuites et de nombreuses options de streaming. De plus, accédez au cloud gaming haute performance sans PC ou console à part, le tout facilement contrôlé avec la télécommande pour plus de commodité.
Vue avant d’un moniteur avec l’écran webOS.
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*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services, qui n’est pas inclus (acheter séparément).
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.
*Il s’agit du premier moniteur pour jeu intelligent de la gamme UltraGear 2025 à utiliser webOS.
Mode Image IA
Personnages plus nets,
réalisme amélioré
Avec le Mode Image IA, profitez de visuels de jeu réalistes qui mettent en valeur les visages et les corps, réduisent le bruit et ajoutent de la profondeur. Capturez facilement chaque détail, des expressions subtiles aux mouvements des ennemis, garantissant un écran focalisé pour vivre une immersion totale dans votre jeu ou streaming.
Comparaison d’images avec mode Image IA activé et désactivé.
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*Non disponible en mode connexion sur PC et Game Optimizer.
Dynamic Tone Mapping
Donnez vie à chaque scène avec des détails éclatants
Profitez de visuels tels qu’ils étaient censés être vus, avec Dynamic Tone Mapping ajustant la luminosité et le contraste pour un maximum de détails et de réalisme. Vos films et jeux prennent vie avec une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est saisi.
Conçu pour vos envies
Choisissez une image qui vous plaît, et l’assistant d’image personnalisé IA trouvera la compatibilité parfaite entre 85 millions de choix, pour l’enregistrer dans votre profil. Préparez-vous à améliorer votre expérience de jeu et de vidéo avec un design qui vous ressemble.
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Mode Son IA
Un son immersif remplit votre espace
Détecte votre espace et offre un son parfaitement ajusté grâce à une configuration de canaux 9.1 simulée, identifiant les emplacements sonores pour profiter d’un avantage tactique sans enceintes ou casques supplémentaires. De plus, il distingue la voix du joueur du son ambiant en ajustant les niveaux de voix et la clarté pour vous permettre de rester concentré sur votre jeu.
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Compact et élégant,
sous tous les angles
La configuration d'un moniteur de jeu vous permet de vous installer dans un espace de jeu élégant et stylisé. La rotation en mode vertical ne se contente pas de faire pivoter l’écran sur la longueur, ce qui optimise le contenu vertical pour une expérience simplifiée, tandis que le support en L compact minimise l’utilisation de l’espace du bureau.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Alimentez, connectez et simplifiez
Connectez votre ordinateur portable au moniteur avec un câble USB-C pour une alimentation allant jusqu’à 65 W, vous n’avez donc pas besoin d’un adaptateur séparé. Profitez d’une résolution 4K UHD et d’un taux de rafraîchissement 144 Hz via USB-C, DP 1.4 ou HDMI 2.1, pour un bureau bien rangé.
Un moniteur de jeu 32 pouces est positionné au centre du bureau avec plusieurs périphériques informatiques autour.
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*Pour fonctionner correctement, le câble USB-C doit être connecté au port USB-C du moniteur.
*Il prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 4K UHD@144 Hz. Pour un fonctionnement correct, une carte graphique prenant en charge un câble DP 1.4 ou HDMI 2.1 est nécessaire.
*la carte graphique N’est PAS incluse dans l’emballage.
*Les câbles USB-C, DP et HDMI sont inclus dans l’emballage.
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*Pour télécharger l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.
Faible latence
Réduisant le décalage d'entrée avec une faible latence, pour que les joueurs puissent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.
Black Stabilizer
Le Black Stabilizer permet aux joueurs d’éviter les snipers embusqués dans des recoins obscurs et de s’échapper rapidement des situations qui dégénèrent.
Crosshair
Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.
Compteur FPS
Le FPS Counter vous permet de voir si tout se charge bien. Que vous fassiez du montage, jouiez à des jeux ou regardiez un film, chaque image compte, et avec FPS Counter, vous aurez les données en temps réel.
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*La fonctionnalité Crosshair n’est pas disponible lorsque le compteur FPS est activé.
*Le compteur FPS peut afficher une valeur qui dépasse la fréquence de rafraîchissement maximale du moniteur. FPS (Image par seconde) : Mesure du nombre d'images par seconde.
Guide étape par étape
Configurez votre nouveau moniteur LG UltraGear : simple et rapide
Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau moniteur LG rapidement et correctement. Commencez à jouer dès aujourd'hui.
*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration. Les étapes de configuration, les composants ou les formes peuvent varier selon le modèle. Les sections d'assemblage communes peuvent toujours servir de référence. Veuillez consulter le manuel de votre produit pour des instructions spécifiques au modèle.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
PRIMÉ
4K IPS (3840x2160) 32 pouces
1ms (GtG) & 144 Hz
DisplayHDR 400 et DCI-P3 95 %
AMD FreeSync™ Premium
Compatible NVIDIA® G-SYNC®
STREAMING
webOS 24 avec LG IA
Mode Image IA
Dynamic Tone Mapping
Assistant d’image personnalisé IA
Mode Son IA
CONNEXION
Design élégant avec pied en L peu encombrant
Orientation gauche/droite, Inclinaison, Hauteur, Rotation
USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1
Application LG Switch
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Profitez de couleurs authentiques, prenez le contrôle du jeu
Notre moniteur de jeu prend en charge l'espace colorimétrique DCI-P3 95 % (Typ.), présentant des couleurs haute définition pour la reproduction avec VESA DisplayHDR 400, afin de proposer une expérience de jeu réaliste.
Détails réalistes du DisplayHDR 400 et DCI-P3 95 %.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
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