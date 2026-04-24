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Pack | 32'' (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 + 32" (81cm) | Moniteur IPS |

Pack | 32'' (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 + 32" (81cm) | Moniteur IPS |

LG 32GX850A-B.32G810S
Vue avant de Pack | 32'' (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 + 32" (81cm) | Moniteur IPS | LG 32GX850A-B.32G810S
vue latérale droite
vue avant du moniteur avec le support en bas
vue latérale droite avec réglage de l’inclinaison
vue de dessus
vue de côté à -15 degrés
Vue de côté de +15 degrés
Vue arrière des ports du Moniteur LG UltraGear™ 32GX850A en finition noire, détaillant les entrées doubles HDMI™ et DisplayPort (DP-IN), ainsi que les ports USB 3.0 (SS).
Moniteur LG UltraGear™ 32GX850A affichant des nuages de couleurs vives, soulignant VESA DisplayHDR™ True Black 400, DCI-P3 98,5% et la précision des couleurs Delta E inférieure ou égale à 2.
Moniteur LG UltraGear™ 32GX850A affichant les dimensions de face et de profil, mesurant 714,1 mm de largeur, 411,8 mm de hauteur d'écran, 510,9–620,9 mm de hauteur totale et 249,8 mm de profondeur.
Moniteur LG UltraGear™ 32GX850A affichant une scène de bataille épique, soulignant l'écran OLED 4K 32 pouces immersif pour dominer le champ de bataille.
vue latérale droite avec réglage de l’inclinaison
Jouez sans délai et à haute fréquence 0.03ms (GtG) / 165Hz
Suivez votre jeu sans interruption, même à pleine vitesse
Design élégant et espace optimisé
Vue avant de Pack | 32'' (79,9 cm) | Moniteur gaming OLED 16:9 + 32" (81cm) | Moniteur IPS | LG 32GX850A-B.32G810S
vue latérale droite
vue avant du moniteur avec le support en bas
vue latérale droite avec réglage de l’inclinaison
vue de dessus
vue de côté à -15 degrés
Vue de côté de +15 degrés
Vue arrière des ports du Moniteur LG UltraGear™ 32GX850A en finition noire, détaillant les entrées doubles HDMI™ et DisplayPort (DP-IN), ainsi que les ports USB 3.0 (SS).
Moniteur LG UltraGear™ 32GX850A affichant des nuages de couleurs vives, soulignant VESA DisplayHDR™ True Black 400, DCI-P3 98,5% et la précision des couleurs Delta E inférieure ou égale à 2.
Moniteur LG UltraGear™ 32GX850A affichant les dimensions de face et de profil, mesurant 714,1 mm de largeur, 411,8 mm de hauteur d'écran, 510,9–620,9 mm de hauteur totale et 249,8 mm de profondeur.
Moniteur LG UltraGear™ 32GX850A affichant une scène de bataille épique, soulignant l'écran OLED 4K 32 pouces immersif pour dominer le champ de bataille.
vue latérale droite avec réglage de l’inclinaison
Jouez sans délai et à haute fréquence 0.03ms (GtG) / 165Hz
Suivez votre jeu sans interruption, même à pleine vitesse
Design élégant et espace optimisé

Fonctionnalités principales

  • LG 32GX850A-B
  • 32" 4K UHD (3840 x 2160)
  • OLED 0,03ms (GtG), 165Hz
  • LG 32G810SA-W
  • Smart Monitor webOS 24
  • Dalle IPS UHD (3840x2160) de 32"
Plus
LG UltraGear™ Logo GX8.

LG UltraGear™ Logo GX8.



Moniteur pour jeu OLED 4K 32"
avec Dual-Mode

Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ OLED 32GX850A.

Image d’avant du moniteur pour jeu UltraGear™ OLED 32GX850A.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Vue d’ensemble des fonctionnalités d’un moniteur pour jeu mettant en évidence : OLED 4K 32", OLED avec MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 0.03 ms GtG, panneau à reflet.
Écran

Votre champ de bataille maîtrisé
sur OLED 4K 32 pouces

Avec son superbe écran OLED 4K de 32 pouces (3840 x 2160), l’UltraGear GX8 permet d’améliorer la clarté visuelle et les détails. L’OLED 4K offre des images plus nettes, pour une expérience plus attrayante.

Une scène de jeu fantastique spectaculaire avec un guerrier vêtu d’une cape debout face à une chaîne de montagnes enneigées avec le texte OLED 4K de 32 pouces dans le coin inférieur droit.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Les images planétaires apparaissent plus éclatantes et plus nettes sur les écrans LG OLED.

OLED avec MLA+

L’OLED éclatant doté de la technologie Micro Lens Array+ (MLA+) améliore la luminosité et la performance en optimisant l’efficacité de l’éclairage et minimisant la perte de lumière, pour des images vives avec une luminosité supérieure de 37,5 % (SDR) comparée aux modèles précédents avec MLA.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Noir absolu, couleur réaliste

VESA DisplayHDR™ True Black 400 offre un noir absolu et uniforme qui reste identique dans divers environnements. Une gamme de couleurs DCI-P3 98.5 % (Typ.) et une précision de couleur Delta E≦2,, qui garantit des couleurs affichées avec des détails réalistes, comme initialement prévu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Protection élevée contre la lumière bleue

Jouez librement à des jeux avec la réduction des effets de la lumière bleue. Le WOLED LG utilise la technologie avancée réduisant les niveaux de lumière bleue tout en maintenant des couleurs vives réalistes, certifiée par UL pour Blue Light Platinum, pour profiter d’une expérience visuelle agréable et des couleurs vives des jeux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les panneaux LG OLED ont été certifiés Flicker-Free, Discomfort Glare Free, et Low Blue Light par UL.

*Numéro de certificat : Flicker-Free Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (conditions d’UGR inférieures à 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.

*La fonctionnalité ci-dessus peut varier selon l’environnement ou les conditions d’utilisations informatiques de l’utilisateur. 

vitesse
Un moniteur montrant une course de motos à grande vitesse dans les rues d’une ville éclairées par des néons, mettant en valeur les mouvements fluides avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz.

Mouvement de jeu fluide avec
Taux de rafraîchissement
165 Hz

Pour offrir un taux de rafraîchissement de 165 Hz pour des visuels fluides et cristallins, tout en minimisant le flou de mouvement.

Profitez d’une expérience de jeu plus immersive à chaque image.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Plongez dans le jeu et profitez d’une vitesse saisissante

Le temps de réponse ultra-rapide de 0.03ms (GtG), 

réduisant les images inversées et offrant un temps de réponse rapide, 

vous permet de profiter de nouvelles performances de jeu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Sélectionnez « Mode plus rapide » pour obtenir un « Temps de réponse de 0.03ms ». (Mode Jeu → Temps de réponse → Mode plus rapide).

Dual-Mode avec options sélectionnables
qui passe de 330 Hz à 165 Hz

Grâce au Dual-Mode certifié VESA, basculez facilement entre UHD 165 Hz pour des jeux aux graphiques riches et FHD 330 Hz pour vivre l’action de façon dynamique. Profitez du Dual-Mode avec des options sélectionnables et choisissez facilement votre taille d’écran préférée parmi deux taux de rafraîchissement (165 Hz, 330 Hz) via l’écran. De plus, vous pouvez facilement basculer entre un raccourci physique ou un raccourci clavier via le LG Switch, optimisant ainsi les jeux quel que soit le genre.

Un chevalier et une voiture de course présentant une WQHD 165 Hz et une WFHD 330 Hz.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les performances du Dual-Mode peuvent varier en fonction du type de jeu, des spécifications graphiques de l’ordinateur et des configurations.

Technologie

Mouvements fluides,
jeux sans fin

Réduisez tout déchirement et lag grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium et à la compatibilité G-SYNC® testée et officiellement validée par NVIDIA sur un moniteur pour jeu 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirements et saccades pour une expérience fluide et nette.

Une scène de jeu de course montrant une voiture de sport vert vif en tête sur une piste, avec plusieurs voitures derrière, sous la fonctionnalité AMD FreeSync Premium.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

Dynamic Action Sync

Réduisant le décalage d’entrée avec Dynamic Action Sync, les joueurs peuvent capturer des moments critiques en temps réel et réagir rapidement.

Black Stabilizer

Le Black Stabilizer aide les joueurs à détecter les tireurs embusqués dans les coins les plus sombres et à naviguer rapidement à travers les explosions éclair.

Crosshair

Le point de la cible est fixé au centre pour renforcer la précision du tir.

Compteur FPS

Le compteur FPS vous permet de voir si tout se charge bien. Que vous éditiez, jouiez à des jeux ou regardiez un film, chaque image compte, et avec le compteur FPS, vous aurez les données en temps réel.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Contrôle intelligent, basculement facile par LG Switch.

L’application LG Switch permet d’optimiser facilement votre moniteur pour les jeux et l’usage quotidien. Gérez sans effort les paramètres de votre moniteur : ajustez la qualité et la luminosité de l’image selon vos préférences,

puis appliquez vos paramètres instantanément avec une touche de raccourci. L’application vous permet également de basculer entre 330 Hz et 165 Hz avec le Dual-Mode, de diviser l’écran en 11 mises en page,

et de lancer votre plateforme d’appels vidéo en un clic, pour une configuration encore plus pratique. 

Courte vidéo de fonctionnalité montrant la fonction LG Switch de LG UltraGear, présentant un basculement simple de la source d’entrée et un contrôle utilisateur amélioré pour profiter de l’expérience de jeu optimisée de la gamme de moniteurs UltraGear 2025.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Compact et élégant

Découvrez notre éclairage hexagonal et un design épuré à 4 côtés quasi sans bord, avec une base entièrement ajustable, en termes de pivotement, d’inclinaison, de hauteur et de rotation. Un support en L peu encombrant et le réglage du pivot occupent un minimum d’espace sur le bureau, pour minimiser les zones inutilisables.

Vue avant et arrière du moniteur pour jeu UltraGear™ 32GX850A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Vue avant et arrière du moniteur pour jeu UltraGear™ 32GX850A, affichant une scène de course futuriste à l’écran.

Icônes pour l’inclinaison, la hauteur, la rotation, le pivotement et la fixation murale.

Icônes pour l’inclinaison, la hauteur, la rotation, le pivotement et la fixation murale.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Guide étape par étape

Configurez votre nouveau moniteur LG UltraGear : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau moniteur LG rapidement et correctement. Commencez à jouer dès aujourd'hui.

*Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration. Les étapes de configuration, les composants ou les formes peuvent varier selon le modèle. Les sections d'assemblage communes peuvent toujours servir de référence. Veuillez consulter le manuel de votre produit pour des instructions spécifiques au modèle.

PRIMÉSTREAMINGCONNEXION
Logo UltraGear™ G8s.

Moniteur de jeu 32 pouces 4K 144Hz 1ms avec webOS

Vue latérale à -15 degrés du moniteur pour jeu UltraGear™

Vue latérale à -15 degrés du moniteur pour jeu UltraGear™

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

PRIMÉ

4K IPS (3840x2160) 32 pouces

1ms (GtG) & 144 Hz

DisplayHDR 400 et DCI-P3 95 %

AMD FreeSync™ Premium

Compatible NVIDIA® G-SYNC®

STREAMING

webOS 24 avec LG IA

Mode Image IA

Dynamic Tone Mapping 

Assistant d’image personnalisé IA

Mode Son IA

CONNEXION

Design élégant avec pied en L peu encombrant

Orientation gauche/droite, Inclinaison, Hauteur, Rotation

USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

Application LG Switch

Appuyez sur anchor-primé.

Appuyez sur anchor-primé.

Vue avant du moniteur pour jeu UHD 4K avec écran IPS.

Vue avant du moniteur pour jeu UHD 4K avec écran IPS.

Une résolution 4K exceptionnelle pour les jeux

Le moniteur de jeu UHD 4K (3840x2160) avec dalle IPS prend en charge des couleurs haute définition pour restituer des scènes saisissantes.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Profitez de couleurs authentiques, prenez le contrôle du jeu

Notre moniteur de jeu prend en charge l'espace colorimétrique DCI-P3 95 % (Typ.), présentant des couleurs haute définition pour la reproduction avec VESA DisplayHDR 400, afin de proposer une expérience de jeu réaliste.

Détails réalistes du DisplayHDR 400 et DCI-P3 95 %.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Scène d’un jeu de course avec un temps de réponse extrêmement rapide de 1ms (GtG) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

1ms (GtG) & taux de rafraîchissement 144 Hz

Écran dynamique,
gameplay fluide

Pour vous offrir un taux de réponse rapide de 1ms (GtG) et de rafraîchissement rapide de 144 Hz, réduisant les images rémanentes pour des visuels nets et fluides. Profitez d’un gameplay plus immersif à chaque image.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Mouvements fluides,
jeu sans limites

Réduisez les saccades et les lags grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium et à la compatibilité G-SYNC® testée et officiellement validée par NVIDIA sur un moniteur pour jeu 4K. Profitez d’une réduction significative des déchirures d'écran et saccades pour un gameplay fluide et net.

Image d’une voiture verte sur une piste automobile.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.

Appuyez sur anchor-streaming.

Appuyez sur anchor-streaming.

webOS 24 avec LG IA

Le premier moniteur pour jeu intelligent alimenté par webOS

Présentation de notre premier moniteur pour jeu intelligent alimenté par webOS avec LG IA, offrant une qualité d’image éclatante et un son immersif sur votre écran personnel. Détendez-vous entre vos parties, grâce au streaming 4K simple d’utilisation, avec les LG Channels gratuites et de nombreuses options de streaming. De plus, accédez au cloud gaming haute performance sans PC ou console à part, le tout facilement contrôlé avec la télécommande pour plus de commodité.

Vue avant d’un moniteur avec l’écran webOS.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services, qui n’est pas inclus (acheter séparément).

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

*Il s’agit du premier moniteur pour jeu intelligent de la gamme UltraGear 2025 à utiliser webOS.

Mode Image IA

Personnages plus nets,
réalisme amélioré

Avec le Mode Image IA, profitez de visuels de jeu réalistes qui mettent en valeur les visages et les corps, réduisent le bruit et ajoutent de la profondeur. Capturez facilement chaque détail, des expressions subtiles aux mouvements des ennemis, garantissant un écran focalisé pour vivre une immersion totale dans votre jeu ou streaming.

Comparaison d’images avec mode Image IA activé et désactivé.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Non disponible en mode connexion sur PC et Game Optimizer.

Dynamic Tone Mapping

Donnez vie à chaque scène avec des détails éclatants

Profitez de visuels tels qu’ils étaient censés être vus, avec Dynamic Tone Mapping ajustant la luminosité et le contraste pour un maximum de détails et de réalisme. Vos films et jeux prennent vie avec une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est saisi.

Assistant d’image personnalisé IA

Conçu pour vos envies

Choisissez une image qui vous plaît, et l’assistant d’image personnalisé IA trouvera la compatibilité parfaite entre 85 millions de choix, pour l’enregistrer dans votre profil. Préparez-vous à améliorer votre expérience de jeu et de vidéo avec un design qui vous ressemble.

Vidéo animée de la fonctionnalité Assistant d’image personnalisé avec IA en action.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Mode Son IA

Un son immersif remplit votre espace

Détecte votre espace et offre un son parfaitement ajusté grâce à une configuration de canaux 9.1 simulée, identifiant les emplacements sonores pour profiter d’un avantage tactique sans enceintes ou casques supplémentaires. De plus, il distingue la voix du joueur du son ambiant en ajustant les niveaux de voix et la clarté pour vous permettre de rester concentré sur votre jeu.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Appuyez sur anchor-connexion

Appuyez sur anchor-connexion

Compact et élégant,
sous tous les angles

La configuration d'un moniteur de jeu vous permet de vous installer dans un espace de jeu élégant et stylisé. La rotation en mode vertical ne se contente pas de faire pivoter l’écran sur la longueur, ce qui optimise le contenu vertical pour une expérience simplifiée, tandis que le support en L compact minimise l’utilisation de l’espace du bureau.

Icône pivotable et ajustable.

Orientation gauche/droite

Icône réglable en inclinaison.

Inclinaison

Icône ajustable en hauteur.

Hauteur

Icône de rotation.

Rotation

Un moniteur pivoté à 90 degrés montrant des streamers qui jouent à des jeux.

Un moniteur pivoté à 90 degrés montrant des streamers qui jouent à des jeux.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Alimentez, connectez et simplifiez

Connectez votre ordinateur portable au moniteur avec un câble USB-C pour une alimentation allant jusqu’à 65 W, vous n’avez donc pas besoin d’un adaptateur séparé. Profitez d’une résolution 4K UHD et d’un taux de rafraîchissement 144 Hz via USB-C, DP 1.4 ou HDMI 2.1, pour un bureau bien rangé.

Un moniteur de jeu 32 pouces est positionné au centre du bureau avec plusieurs périphériques informatiques autour.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Pour fonctionner correctement, le câble USB-C doit être connecté au port USB-C du moniteur.

*Il prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 4K UHD@144 Hz. Pour un fonctionnement correct, une carte graphique prenant en charge un câble DP 1.4 ou HDMI 2.1 est nécessaire.

*la carte graphique N’est PAS incluse dans l’emballage.

*Les câbles USB-C, DP et HDMI sont inclus dans l’emballage.

L’application LG Switch permet d’optimiser le moniteur pour un environnement de travail efficace, comme diviser l’écran en six zones, gérer les programmes ou lancer facilement la plateforme d’appel vidéo via des touches de raccourci mappées.

Application LG Switch

Passer rapidement d’une tâche à une autre

L'appli LG Switch permet d'optimiser le moniteur en fonction de votre travail et de votre quotidien. Vous pouvez facilement diviser l'écran en 6 sections, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo avec un raccourci mappé. De plus, vous pouvez rapidement naviguer et sélectionner des fonctions intelligentes à l’aide du clavier et de la souris, tout en basculant facilement entre votre PC et webOS à l’aide des raccourcis clavier.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Pour télécharger l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*La fonctionnalité Crosshair n’est pas disponible lorsque le compteur FPS est activé.

*Le compteur FPS peut afficher une valeur qui dépasse la fréquence de rafraîchissement maximale du moniteur. FPS (Image par seconde) : Mesure du nombre d'images par seconde.

Guide étape par étape

Configurez votre nouveau moniteur LG UltraGear : simple et rapide

Suivez notre guide vidéo simple, étape par étape, pour installer votre nouveau moniteur LG rapidement et correctement. Commencez à jouer dès aujourd'hui.

 *Images basées sur un modèle 3D représentatif à des fins d'illustration. Les étapes de configuration, les composants ou les formes peuvent varier selon le modèle. Les sections d'assemblage communes peuvent toujours servir de référence. Veuillez consulter le manuel de votre produit pour des instructions spécifiques au modèle.

Logo UltraGear™ G8s.

Moniteur de jeu 32 pouces 4K 144Hz 1ms avec webOS

Vue latérale à -15 degrés du moniteur pour jeu UltraGear™

Vue latérale à -15 degrés du moniteur pour jeu UltraGear™

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

PRIMÉ

4K IPS (3840x2160) 32 pouces

1ms (GtG) & 144 Hz

DisplayHDR 400 et DCI-P3 95 %

AMD FreeSync™ Premium

Compatible NVIDIA® G-SYNC®

STREAMING

webOS 24 avec LG IA

Mode Image IA

Dynamic Tone Mapping 

Assistant d’image personnalisé IA

Mode Son IA

CONNEXION

Design élégant avec pied en L peu encombrant

Orientation gauche/droite, Inclinaison, Hauteur, Rotation

USB-C (PD 65W) & HDMI 2.1

Application LG Switch

Appuyez sur anchor-primé.

Appuyez sur anchor-primé.

Vue avant du moniteur pour jeu UHD 4K avec écran IPS.

Vue avant du moniteur pour jeu UHD 4K avec écran IPS.

Une résolution 4K exceptionnelle pour les jeux

Le moniteur de jeu UHD 4K (3840x2160) avec dalle IPS prend en charge des couleurs haute définition pour restituer des scènes saisissantes.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Profitez de couleurs authentiques, prenez le contrôle du jeu

Notre moniteur de jeu prend en charge l'espace colorimétrique DCI-P3 95 % (Typ.), présentant des couleurs haute définition pour la reproduction avec VESA DisplayHDR 400, afin de proposer une expérience de jeu réaliste.

Détails réalistes du DisplayHDR 400 et DCI-P3 95 %.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

Scène d’un jeu de course avec un temps de réponse extrêmement rapide de 1ms (GtG) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

1ms (GtG) & taux de rafraîchissement 144 Hz

Écran dynamique,
gameplay fluide

Pour vous offrir un taux de réponse rapide de 1ms (GtG) et de rafraîchissement rapide de 144 Hz, réduisant les images rémanentes pour des visuels nets et fluides. Profitez d’un gameplay plus immersif à chaque image.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

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