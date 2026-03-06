Moniteur WQHD incurvé LG UltraWide™ 34" 144 Hz HDR 10 avec sRGB 99 %

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.

*Les performances de la fonctionnalité sont comparées à celles des modèles ne bénéficiant pas de la technologie sync.

*Les résultats ou les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation

*Des erreurs ou des retards peuvent survenir selon la connexion au réseau.