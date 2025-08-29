Pack | Moniteur SWING IPS LG 32U889SA + LG xboom Bounce

Aller au ContenuPasser à laide sur laccessibilité
Fiche produit

Vue avant
Vue avant avec l’écran pivotant à 90 degrés
Vue avant avec réglage de la hauteur du moniteur vers le bas
Vue de côté à -15 degrés
vue de côté de -30 degrés du moniteur incliné à +25 degrés
Vue du côté droit à -30 degrés avec réglage de la hauteur du moniteur vers le bas
Vue latérale à -30 degrés avec moniteur incliné à -25 degrés et réglage de la hauteur vers le bas
Vue arrière
Vue de côté de +15 degrés
Vue du côté droit à +15 degrés avec réglage de la hauteur du moniteur vers le bas
Vue latérale gauche
Vue du côté droit avec réglage de la hauteur du moniteur vers le bas
Vue avant
Vue avant avec l’écran pivotant à 90 degrés
Vue avant avec réglage de la hauteur du moniteur vers le bas
Vue de côté à -15 degrés
vue de côté de -30 degrés du moniteur incliné à +25 degrés
Vue du côté droit à -30 degrés avec réglage de la hauteur du moniteur vers le bas
Vue latérale à -30 degrés avec moniteur incliné à -25 degrés et réglage de la hauteur vers le bas
Vue arrière
Vue de côté de +15 degrés
Vue du côté droit à +15 degrés avec réglage de la hauteur du moniteur vers le bas
Vue latérale gauche
Vue du côté droit avec réglage de la hauteur du moniteur vers le bas
Fonctionnalités principales

  • Smart Monitor webOS
  • Dalle IPS UHD 4K (3840x2160) de 32"
  • HDR10, Haut-parleurs 5Wx2
  • Jusqu’à 30h d’autonomie
  • Puissance 40 W
  • Protection IP67
Plus
2 Produit(s) dans ce pack
LG 32U889SA-W

32"(80cm) | Moniteur SWING IPS | Résolution UHD 3840x2160

32U889SA EU.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
LG BOUNCE

LG xboom Bounce par will.i.am | Enceinte Bluetooth Puissante avec Sangle | Jusqu'à 30h d'autonomie | Barre LED Lumineuse | IP67 & MIL-STD 810

Logo LG Smart Monitor Swing.

Flexibilité totale pour le travail et les loisirs

Faites l’expérience d’une flexibilité puissante avec le LG Smart Monitor à écran tactile doté d’un support à roulettes pour un ajustement idéal dans différents angles et positions. Profitez d’un contrôle fluide de l’écran tactile, d’un grand écran 31,5 pouces et d’une qualité d’image 4K époustouflante pour le travail et les loisirs.

L’image montre une femme utilisant un LG Smart Monitor Swing avec un enfant, trois personnes partageant un bureau et regardant un LG Smart Monitor Swing, un homme regardant un écran LG Smart Monitor Swing avec son chien, et un autre homme qui travaille sur un LG Smart Monitor Swing.

L’image montre une femme utilisant un LG Smart Monitor Swing avec un enfant, trois personnes partageant un bureau et regardant un LG Smart Monitor Swing, un homme regardant un écran LG Smart Monitor Swing avec son chien, et un autre homme qui travaille sur un LG Smart Monitor Swing.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Une femme travaille avec un LG Smart Monitor Swing sur cette image.

La flexibilité augmente la productivité

Cette image montre une femme et trois enfants jouant avec un LG Smart Monitor Swing.

IPS 4K UHD 31,5" avec écran tactile

Sur l’image de gauche, un LG Smart Monitor Swing dans un bureau affiche plusieurs graphiques, tandis que celle de droite, un LG Smart Monitor Swing à la maison diffuse un film.

webOS Work & Play

Cette image montre l’arrière d’un LG Smart Monitor Swing.

Support flexible sur roulettes

LG Smart Monitor Swing, le moniteur adapté à tous vos besoins

Une femme travaille sur une illustration à l’aide d’un LG Smart Monitor Swing.
Une fête des mères avec Swing 
Un homme tient un clavier dans une main tout en touchant l’écran d’un LG Smart Monitor Swing avec l’autre.
Une journée d’activités avec Swing 
Un homme regarde une vidéo sur un LG Smart Monitor Swing avec son chien.
Un créateur de contenu avec Swing 
Une vidéo en direct d’e-commerce diffusée sur un LG Smart Monitor Swing.
Une journée en entreprise avec Swing.
Une publicité d’un produit est diffusée sur un LG Smart Monitor Swing dans un grand magasin.
Journée d’un chef des ventes avec Swing 

Écran tactile IPS 4K UHD 31,5 pouces

Des images réalistes, à portée de main

Profitez de couleurs et de détails éclatants avec notre écran IPS 4K UHD 31,5 pouces. L’écran tactile intuitif offre un contrôle sans effort, avec un accès rapide aux réglages. Profitez d’images nettes et de couleurs précises grâce à une large gamme de couleurs DCI-P3 à 95 % et une luminosité de 350 nits. Profitez d’une clarté époustouflante et d’images réalistes donnant vie à votre contenu.

Cette image montre une femme et trois enfants jouant avec un LG Smart Monitor Swing.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Luminosité : 350 nits (typique), Gamme de couleurs : DCI-P3 95 % (Typ.)

Ajustements sans effort, adaptables selon ses envies

Notre moniteur intelligent est doté d’un support flexible avec une charnière à ressort de torsion, qui permet de régler l’inclinaison, le pivotement, la hauteur et le mode Portrait pour une personnalisation de l’angle sans effort. La base carrée épaisse garantit la stabilité, tandis que le ton gris-blanc élégant se fond parfaitement dans n’importe quelle maison ou lieu de travail. 

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Ce support est conçu pour supporter des poids de tête compris entre 4 et 6,5 kg, et les dommages causés par le dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.

Support à roulettes avec adaptateur caché

Grâce à ses roulettes robustes, déplacez-le facilement où vous le voulez, tout en profitant d’une mobilité fluide et stable. En outre, l’adaptateur caché maintient les câbles soigneusement dissimulés, pour un look impeccable et organisé.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*L’adaptateur intégré peut varier selon le pays.

La flexibilité augmente la productivité

Adaptez-vous à n’importe quelle tâche ou environnement grâce à de nombreuses possibilités. Alimenté par webOS, vous pouvez gérer les tâches du bureau à domicile sans PC et profiter d’une multitude de contenus, en équilibrant parfaitement le travail et le divertissement. De plus, l’écran tactile intuitif et le support flexible améliorent la productivité, offrant un contrôle sans effort et des réglages dynamiques.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

USB-C

Centre de productivité avec une connectivité simple

Trois ports USB-C permettent un excellent affichage, le transfert de données et le chargement du périphérique connecté (jusqu’à 65 W), permettant ainsi de tout faire avec votre ordinateur portable, tout ça avec un seul câble.

Un ordinateur portable est connecté à un LG Smart Monitor Swing via USB-C. Il se charge via USB-C tout en affichant le même écran.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour fonctionner correctement, le câble USB-C inclus dans l’emballage doit être connecté au port USB-C du moniteur. Veuillez noter que l’inclusion des câbles peut varier selon le pays.

Appli LG Switch

Facile à optimiser avec LG Switch

L'appli LG Switch permet d'optimiser le moniteur en fonction de votre travail et de votre quotidien. Vous pouvez rapidement naviguer et sélectionner des fonctions intelligentes à l’aide du clavier et de la souris, tout en basculant facilement entre votre PC et webOS à l’aide des raccourcis clavier. En outre, vous pouvez facilement diviser l'écran en 6 sections, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo avec un raccourci mappé.

Contrôle rapide

Découvrez le contrôle rapide pratique du LG Smart Monitor Swing, qui offre un accès facile aux menus grâce à des actions simples avec le clavier et la souris. Il permet également de basculer facilement entre PC et webOS à l’aide de raccourcis clavier.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*L’application LG Switch est une application PC uniquement.

*Pour télécharger l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.

AirPlay 2 + Partage d’écran + Bluetooth

Partage direct depuis vos appareils

Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent sur votre moniteur avec AirPlay 2* (pour les appareils Apple) ou Partage d'écran** (pour les appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle et audio harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics.

Le même écran est partagé sur un LG Smart Monitor Swing, un ordinateur portable, une tablette et un smartphone à l’aide d’AirPlay 2 et du Partage d’écran.

*Apple, les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple In. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et régions.

*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. Apple AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque déposée d’Apple Inc.

*Partage d’écran : Pris en charge sur Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs.

*Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.

webOS

Prêt pour le télétravail sans PC

webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et votre Cloud PC via un PC à distance. Cette fonctionnalité
vous permet d’utiliser divers services de télétravail, comme la visioconférence et les applications basées sur le cloud, le tout sans PC.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, la webcam (type Pogo), ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

*Les PC à distance sont uniquement disponibles sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou d’un système d’exploitation ultérieur.

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).

*La fonctionnalité de PC à distance est prise en charge par Windows 10 Pro ou les versions ultérieures et compatible avec les PC tiers prenant en charge la connexion à un PC à distance, y compris gram.

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

webOS

Naviguez facilement

Grâce à webOS, profitez d’un accès simplifié à une variété de contenus via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV et LG Channels gratuites. Obtenez des recommandations personnalisées, explorez des applications telles que Sports, Jeu et LG Fitness, et contrôlez facilement tout à l’aide d’une télécommande ou d’une touche. Le design sans bord sur 3 côtés du boîtier blanc et fin améliore l’immersion, tandis que les enceintes stéréo 5Wx2 offrent un son cristallin pour une expérience visuelle ultime.

Grâce à webOS, profitez d’un accès simplifié à une variété de contenus via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV et LG Channels gratuites. Obtenez des recommandations personnalisées, explorez des applications telles que Sports, Jeu et LG Fitness, et contrôlez facilement tout à l’aide d’une télécommande ou d’une touche.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les applications et services de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.

*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements séparés.

*Offre une variété d’applications et de services personnalisés, dont Musique, Sports, Bureau à domicile, et Cloud gaming pour chaque compte enregistré.

Jeux

Plongez dans le jeu

Pas besoin de console de jeu - jouez à vos jeux avec le LG Smart Monitor. Accédez aux jeux cloud directement depuis Accueil et connectez-vous rapidement aux applis de streaming pour du contenu jeux.

Musique

Sélectionnés selon vos goûts musicaux

Vivez une immersion musicale personnalisée avec les enceintes 5 W x 2. Cherchez facilement de la musique et accédez aux derniers morceaux rapidement depuis vos services de streaming. et recommandations de chansons selon vos préférences.

Sport

Suivez vos équipes préférées

Supportez votre équipe avec un service personnalisé. Vous avez accès à des informations mises à jour sur votre équipe de sport préférée, selon votre profil.

LG Fitness

Fitness personnalisé à domicile

Transformez votre salon en salle de sport personnelle avec LG Fitness. Profitez d’un large éventail d’entraînements, suivez vos progrès et atteignez vos objectifs, le tout depuis le confort de votre canapé.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).

*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).

*La disponibilité du portail de jeu peut varier selon la région. Dans les régions non prises en charge, les utilisateurs seront redirigés vers le portail de jeux existant.

*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.

Contrôle de la luminosité

Intelligence brillante quelle que soit la luminosité

Le contrôle de la luminosité détecte les sources de lumière dans votre espace et ajuste automatiquement
la luminosité de l’écran pour des visuels nets et éclatants, de jour comme de nuit.

L’image de gauche montre l’apparence de jour, avec la fonctionnalité de réglage de la luminosité, tandis que l’image de droite montre l’apparence de nuit avec la même fonctionnalité.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

Cartographie dynamique des tons

Vos images prennent vie grâce à la luminosité et au contraste

Profitez de visuels tels qu’ils étaient censés être vus, avec Dynamic Tone Mapping (Cartographie dynamique des tons)
ajustant la luminosité et le contraste pour un maximum de détails et de réalisme. Vos films et jeux prennent vie avec
une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est entré.

L’écran du LG Smart Monitor Swing montre l’interface du tableau de bord d’accueil ThinQ.

Tableau de bord Accueil ThinQ

Contrôlez facilement vos appareils

Le tableau de bord Accueil ThinQ vous facilite la vie. Gérez et contrôlez le statut de vos dispositifs et appareils LG sur un écran avec la télécommande.

*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions d’usage détaillées.

*L’accès Internet sans fil à domicile est requis pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.

*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du modèle.

*Ce produit est enregistré en tant que TV dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application LG ThinQ.

*Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle du volume, le curseur et les fonctions d’alimentation.

Contrôle vocal avec la télécommande Magic Remote

Grâce à l’application ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle facile à distance à l’aide de commandes vocales via Alexa,
garantissant que le moniteur intelligent ne sert pas seulement d’écran.
Il devient un portail central pour tous vos besoins de divertissement et de productivité, pour une expérience multimédia globale améliorée. Vous avez seulement besoin de la télécommande Magic.

Une femme augmente le volume du LG Smart Monitor Swing avec une télécommande Magic.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

*Pour un fonctionnement correct, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’appli ThinQ.

*Les images affichées à l’écran peuvent varier par rapport à celles de l’application. Les services peuvent varier en fonction de la région/du pays ou des versions de l’appli.

*Vous pouvez modifier la langue et les paramètres de région parmi 22 langues, pour 146 pays : Anglais / Coréen / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Polonais / Turc / Japonais / Arabe (Arabie saoudite/EAU) / Vietnamien / Thaïlandais / Suédois / Taïwanais / Indonésien / Danois / Néerlandais / Norvégien / Grec / Israélien (par ex. États-Unis/Anglais).

*La télécommande du moniteur est incluse dans l’emballage.

**La télécommande Magic est vendue séparément et peut varier selon les pays. 

**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications détaillées du produit.

Productivité quel que soit l’espace de travail

Augmentez l’efficacité de votre entreprise grâce à un moniteur polyvalent

Découvrez la liberté de créer votre entreprise. Ses fonctionnalités polyvalentes, son support réglable et sa connectivité étendue en font le compagnon idéal, qui s’adapte parfaitement à vos besoins dans n’importe quel environnement de travail. Que vous travailliez au bureau, sur le site d’un client ou à distance, cette solution vous permet de travailler plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement.

Quatre personnes sont assises autour d’un bureau, en réunion à l’aide d’un LG Smart Monitor Swing.

Bureau personnel : Notre moniteur intelligent prend en charge une solution polyvalente pour les présentations et les réunions à petite échelle dans votre bureau personnel.

Un homme tient une veste, tandis qu’une femme touche l’écran LG Smart Monitor Swing pour connaître les informations sur la veste.

Petite entreprise : Notre moniteur intelligent permet une collaboration et une conceptualisation faciles et efficaces d’une simple pression.

Un patient est allongé dans un lit d’hôpital, avec deux professionnels de la santé à côté de lui. Un LG Smart Monitor Swing se trouve à côté du médecin.

Hôpital : Notre moniteur intelligent peut être réglé pour permettre aux patients de visualiser confortablement les résultats de leurs tests sans avoir à bouger.

Un homme joue au golf dans une installation de golf à écran intérieur, avec un LG Smart Monitor Swing à côté de lui affichant des données.

Pratique du golf avec l’écran : Placez notre moniteur intelligent dans l’espace intérieur de votre choix pour créer sans effort votre propre zone d’entraînement de golf.

Une femme regarde une bannière d’événement affichée sur un LG Smart Monitor Swing dans un café.

Point de vente : Notre moniteur intelligent affiche des vidéos promotionnelles ou des bannières d’événements, ce qui en fait un outil efficace pour la promotion commerciale.

Un homme dans le salon VIP lit l’actualité sur un LG Smart Monitor Swing.

Salon VIP : Notre moniteur intelligent sert d’écran privé pour les clients patientant dans les salons, il diffuse des actualités ou des documents dans le salon VIP.

Une femme regarde un tableau sur un LG Smart Monitor Swing dans une chambre d’hôtel.

Chambre d’hôtel : Notre moniteur intelligent vous aide à rester productif grâce au webOS intégré, qui offre vos applications et services de productivité préférés pour vous permettre de travailler de manière harmonieuse.

Un enfant regarde un cours en ligne sur un LG Smart Monitor Swing dans une pièce.

Apprentissage à distance : Notre moniteur intelligent dispose d’un grand écran haute résolution et d’un support flexible, maximisant votre concentration d’étude et votre productivité à domicile.

*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.

will.i.am en tenue blanche et lunettes de soleil tient la xboom Bounce juste à côté de son visage.


Son signature xboom optimisé par will.i.am

Présentation de la nouvelle xboom Bounce, créée en collaboration avec will.i.am. Faites l’expérience d’un son conçu par un expert, incarné dans un style unique.

*Cette vidéo est utilisée à des fins de démonstration

will.i.am comme architecte expérientiel de LG pour l'enceinte xboom Bounce

LG a nommé will.i.am pour redéfinir xboom comme marque améliorant l’expérience d’écoute avec un son et un style unique. Récompensé neuf fois aux Grammy, will.i.am est sans nul doute une véritable icône de la culture pop. Tous les modèles « xboom by will.i.am » sont affinés professionnellement par will.i.am pour offrir un son plus équilibré au ton plus chaud. Grâce à son expertise en matière de musique et de technologie, la xboom Bounce optimisée par will.i.am offre un son immersif et dynamique avec des rythmes qui prennent vie.

Un son unique du produit conçu par will.i.am

Découvrez l’expérience sonore complexe et extraordinaire du produit créée par will.i.am. Chaque son qui accompagne le fonctionnement de la nouvelle xboom - la mise sous/hors tension, la connexion via Bluetooth et le réglage du volume - a été développé par l’artiste.

will.i.am travaille en studio, en regardant un écran placé sous un micro.

Profitez des basses puissantes et d'une énergie débordante

Sentez le rythme prendre vie grâce aux deux radiateurs passifs. Laissez-vous emporter par des rythmes intenses et une énergie pleine de vie.

*Cette vidéo est utilisée à des fins de démonstration

Son dynamique grâce au tweeter à dôme conçu par Peerless

Conçu avec des tweeters à double dôme de Peerless, fabricant danois centenaire spécialisé dans l'audiovisuel haut de gamme, pour une qualité sonore exceptionnelle. Profitez d’un son réaliste avec une clarté et un dynamisme inégalés.

*Cette vidéo est utilisée à des fins de démonstration

Conçue pour durer, certifiée conforme aux normes militaires

Conçue pour les aventures en plein air. Testée conformément aux normes militaires américaines et ayant passé avec succès les 7 tests de résistance. Conçue pour résister à des conditions variées quel que soit l’environnement.

La xboom Bounce est placée sur un sol couvert de feuilles humides, entre une racine d’arbre et une pierre. Sur le côté, en haut à gauche, on voit le logo standard militaire.

*Les résultats ou les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation. 

**Détails des tests militaires

- Norme de test : MIL-STD-810H

- Paramètres de test : Pluie, vibration, impact, eau salée pulvérisée, inondation, poussière de sable et température élevée

- Résultat de la certification : RÉUSSITE

- Date de certification : 18 décembre 2024

Résistance à l'eau et à la poussière IP67

Certifiée IP67 pour sa résistance à l’eau et à la poussière. Écoutez de la musique partout, lors d’une fête au bord de la piscine ou à la plage.

*Les résultats ou les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation. 

**La certification IP67 protège entièrement contre la poussière et d’autres particules similaires mais aussi complètement contre l’immersion jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes.

Prolongez le plaisir jusqu'au lendemain avec 30 heures d'autonomie.

La musique ne doit pas s’arrêter avant vous. L'enceinte LG xboom Bounce offre jusqu'à 30 heures avec une charge complète.

*L’autonomie de lecture indiquée est basée sur des tests internes à 50 % du volume, avec les modes Bluetooth et d’amélioration vocale Voice Enhance activés, et sans éclairage.

**L’autonomie réelle peut varier.

***La batterie est remplaçable et les batteries de remplacement sont vendues séparément. 

****La batterie peut être remplacée à l’aide d’outils simples, à la discrétion de l’utilisateur.

AI Sound

L’IA perfectionne le son pour tous les genres

Choisissez manuellement entre les modes rythme, mélodie ou voix selon vos préférences, ou laissez l'IA définir automatiquement le mode le plus optimal pour vous. L'IA analyse l'audio et ajuste le son en fonction du genre.

will.i.am tient la xboom Bounce juste à côté de son visage.

AI Calibration

AI Calibration pour un son qui remplit l’espace

L’IA calibre l’audio en fonction de la taille et de la forme de l’espace dans lequel vous vous trouvez. Ainsi elle fournit un son complet et sans distorsion, que ce soit dans un espace vaste ou une petite pièce.

*Cette vidéo est utilisée à des fins de démonstration

AI Lighting

Éclairage dynamique ajusté par l'IA, parfaitement synchronisé avec le son.

L’IA détecte le genre de musique et fournit un éclairage optimal qui se synchronise avec le son. Choisissez entre les modes Ambiant, Fête et Voix pour définir l’ambiance. Vérifiez l'état de l'enceinte grâce à l'éclairage informatif.

*Cette vidéo est utilisée à des fins de démonstration

La nouvelle xboom Bounce au style élégant avec sa sangle pratique

Conçue pour repousser les limites et améliorer le confort. Transportez et suspendez facilement votre enceinte grâce à la sangle. Elle lui confère également une touche unique et élégante.

Sur la lumière supérieure, la xboom Bounce est suspendue au bras d’une personne par la sangle. En haut à droite, une personne avec une veste violette tient la xboom Bounce avec la main droite. En bas à gauche, will.i.am tient la xboom Bounce avec sa main gauche. En bas à droite, will.i.am avec la même tenue tient la xboom Bounce avec sa main droite.

Connectez plusieurs enceintes pour sublimer l’ambiance avec Auracast™

Créez un lien de fête en connectant les appareils via Auracast™. Accédez-y instantanément en appuyant simplement sur un bouton dédié. Immergez-vous dans un son immersif, renforcé par la connexion de différentes enceintes.

*Seuls les modèles Bounce, Grab et Stage 301 sortis en 2025 peuvent être connectés l’un à l’autre.

**La représentation est fournie à titre d’illustration. La taille réelle peut varier.

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

Dimension avec support (L x H x P) [mm]

727.4 x 1312.3 x 420mm

Dimension sans support (L x H x P) [mm]

727.4 x 437.4 x 27.8mm

Dimension du colis (L x H x P) [mm]

900 x 617 x 337mm

Poids avec le support [kg]

21.2kg

Poids sans le support [kg]

6.1kg

CARACTÉRISTIQUES

HDR 10

Oui

Dolby Vision™

Non

VESA DisplayHDR™

Non

Effet HDR

Non

Technologie Mini-LED

Non

Technologie Nano IPS™

Non

True Wide Pol. Avancé

Non

Calibration HW

Non

Luminosité automatique

Oui

Anti-scintillement

Oui

Mode Lecture

Oui

Faiblesse de la couleur

Non

Super Resolution+

Non

Technologie de réduction du flou de mouvement.

Non

NVIDIA G-Sync™

Non

AMD FreeSync™

Non

Black Stabilizer

Non

Dynamic Action Sync

Non

Crosshair

Non

Compteur FPS

Non

OverClocking

Non

Touche définie par l’utilisateur

Non

Switch d’entrée automatique

Non

Éclairage LED RVB

Non

PBP

Non

PIP

Non

Smart Energy Saving

Oui

Caméra

Non

Micro

Non

INFOS

Nom du produit

Smart Monitor Swing 32U889SA-W

Année

Année 2025

CONNECTIVITÉ

VGA

Non

DVI-D

Non

HDMI

Oui (vers. 2.0)

Thunderbolt

Non

USB-C

Oui (vers. 2.2)

USB-C (Transmission de données)

Oui

USB-C (Power Delivery)

65W

Chaînage en série

Non

Port USB montant

Oui (USB-C)

Port USB descendants

Oui (USB-C)

KVM intégré

Non

LAN (RJ-45)

Non

Sortie SPDIF (sortie audio numérique optique)

Non

Entrée audio

Non

Entrée micro

Non

Sortie casque

Non

Line out

Non

PUISSANCE

Type

Alimentation externe (adaptateur)

Entrée AC

100~240Vac, 50/60Hz

Consommation d’énergie (mode veille)

Moins de 0.5W

Consommation électrique (DC Off)

Moins de 0.5W

ACCESSOIRE

HDMI

Oui

Thunderbolt

Non

Télécommande

Oui

ECRAN

Taille [pouce]

31.5 pouces

Taille [cm]

80cm

Resolution

3840 x 2160

Dalle

IPS

Format de l'image

16:9

Pixel Pitch [mm]

0.18159 x 0.18159

Luminosité (Min.) [cd/m²]

280cd/m²

Luminosité (Typ.) [cd/m²]

350cd/m²

Gamme de couleurs (Min.)

DCI-P3 90%

Gamme de couleurs (Typ.)

DCI-P3 95%

Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

1.07B

Taux de contraste (min.)

700:1

Taux de contraste (Typ.)

1000:1

Temps de réponse

5ms (GtG)

Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

60Hz

Angle de vision (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Courbure

Non

SON

Haut-parleurs

5W x2

DTS HP:X

Non

Maxx Audio

Non

Connectivité Bluetooth

Oui

MÉCANIQUE

Réglages de la position de l'écran

Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Rotation verticale

Installation au mur [mm]

100 x 100 mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
Dismantling information(32U889SA-W)
extension
EU Energy label 2019(32U889SA-W)
extension
External Power supply ErP(32U889SA-W)
extension
Product information sheet (32U889SA-W)
extension
GPSR Safety Information(32U889SA-W)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
Toutes les caractéristiques

GÉNÉRAL

Nombre de Canaux

2.1ch (Stereo)

Puissance de Sortie

30 W + 5 W x 2

HAUT-PARLEUR

Radiateur Passif

Yes (2)

Taille du Haut-parleur d'Aigus (Tweeter)

20 mm x 2

Type de Haut-parleur d'Aigus (Tweeter)

dome

Haut-Parleur de Graves

93 x 53 mm

FORMAT AUDIO

AAC

Oui

SBC

Oui

ÉGALISEUR

AI Sound

Oui

Bass Boost

Oui

Personnalisé (App)

Oui

Standard

Oui

CONNECTIVITÉ

Version Bluetooth

5.4

PRATICITÉ

Multipoint

Oui

Commande Vocale (Google Assistant, Siri)

Oui

Protection contre les éclaboussures/projections d'eau

IP67

Indicateur de Niveau de Batterie

Oui

Appli Bluetooth (Android / iOS)

Oui

Éclairage

Oui

Party Link (Mode double)

Oui

Party Link (Mode multi)

Oui

Kit Mains Libres

Oui

Gestion des mises à jour (FOTA)

Oui

DIMENSIONS (LXHXP)

Boîte en Carton

316,5 x 142,5 x 136,0 mm

Haut-Parleur

272 x 103 x 88 mm

POIDS

Poids Brut

2,04 kg

Poids Net

1,42 kg

ACCESSOIRE

Carte de Garantie

Oui

Sangle

Oui

Câble USB type C

Oui

CODE BARRE

Code Barre

8806096327241

BATTERIE

Temps de Charge de la Batterie (en Heures)

3

Autonomie de la Batterie

30

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Mode Marche

20 W

Mode Veille

0.3 W

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Sortie DC (Type USB C)

Oui

USB type C

Oui

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

extension
GPSR Safety Information(BOUNCE)
extension
WEB INFO(BOUNCE)
PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

