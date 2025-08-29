We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Pack | Moniteur SWING IPS LG 32U889SA + LG xboom Bounce
Flexibilité totale pour le travail et les loisirs
Faites l’expérience d’une flexibilité puissante avec le LG Smart Monitor à écran tactile doté d’un support à roulettes pour un ajustement idéal dans différents angles et positions. Profitez d’un contrôle fluide de l’écran tactile, d’un grand écran 31,5 pouces et d’une qualité d’image 4K époustouflante pour le travail et les loisirs.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
LG Smart Monitor Swing, le moniteur adapté à tous vos besoins
Écran tactile IPS 4K UHD 31,5 pouces
Des images réalistes, à portée de main
Profitez de couleurs et de détails éclatants avec notre écran IPS 4K UHD 31,5 pouces. L’écran tactile intuitif offre un contrôle sans effort, avec un accès rapide aux réglages. Profitez d’images nettes et de couleurs précises grâce à une large gamme de couleurs DCI-P3 à 95 % et une luminosité de 350 nits. Profitez d’une clarté époustouflante et d’images réalistes donnant vie à votre contenu.
Cette image montre une femme et trois enfants jouant avec un LG Smart Monitor Swing.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Luminosité : 350 nits (typique), Gamme de couleurs : DCI-P3 95 % (Typ.)
Ajustements sans effort, adaptables selon ses envies
Notre moniteur intelligent est doté d’un support flexible avec une charnière à ressort de torsion, qui permet de régler l’inclinaison, le pivotement, la hauteur et le mode Portrait pour une personnalisation de l’angle sans effort. La base carrée épaisse garantit la stabilité, tandis que le ton gris-blanc élégant se fond parfaitement dans n’importe quelle maison ou lieu de travail.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Ce support est conçu pour supporter des poids de tête compris entre 4 et 6,5 kg, et les dommages causés par le dépassement de cette limite ne sont pas couverts par la garantie.
Support à roulettes avec adaptateur caché
Grâce à ses roulettes robustes, déplacez-le facilement où vous le voulez, tout en profitant d’une mobilité fluide et stable. En outre, l’adaptateur caché maintient les câbles soigneusement dissimulés, pour un look impeccable et organisé.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*L’adaptateur intégré peut varier selon le pays.
La flexibilité augmente la productivité
Adaptez-vous à n’importe quelle tâche ou environnement grâce à de nombreuses possibilités. Alimenté par webOS, vous pouvez gérer les tâches du bureau à domicile sans PC et profiter d’une multitude de contenus, en équilibrant parfaitement le travail et le divertissement. De plus, l’écran tactile intuitif et le support flexible améliorent la productivité, offrant un contrôle sans effort et des réglages dynamiques.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
USB-C
Centre de productivité avec une connectivité simple
Trois ports USB-C permettent un excellent affichage, le transfert de données et le chargement du périphérique connecté (jusqu’à 65 W), permettant ainsi de tout faire avec votre ordinateur portable, tout ça avec un seul câble.
Un ordinateur portable est connecté à un LG Smart Monitor Swing via USB-C. Il se charge via USB-C tout en affichant le même écran.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour fonctionner correctement, le câble USB-C inclus dans l’emballage doit être connecté au port USB-C du moniteur. Veuillez noter que l’inclusion des câbles peut varier selon le pays.
Appli LG Switch
Facile à optimiser avec LG Switch
L'appli LG Switch permet d'optimiser le moniteur en fonction de votre travail et de votre quotidien. Vous pouvez rapidement naviguer et sélectionner des fonctions intelligentes à l’aide du clavier et de la souris, tout en basculant facilement entre votre PC et webOS à l’aide des raccourcis clavier. En outre, vous pouvez facilement diviser l'écran en 6 sections, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo avec un raccourci mappé.
Contrôle rapide
Découvrez le contrôle rapide pratique du LG Smart Monitor Swing, qui offre un accès facile aux menus grâce à des actions simples avec le clavier et la souris. Il permet également de basculer facilement entre PC et webOS à l’aide de raccourcis clavier.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*L’application LG Switch est une application PC uniquement.
*Pour télécharger l’application LG Switch, rendez-vous sur LG.com.
AirPlay 2 + Partage d’écran + Bluetooth
Partage direct depuis vos appareils
Partagez facilement le contenu de votre appareil intelligent sur votre moniteur avec AirPlay 2* (pour les appareils Apple) ou Partage d'écran** (pour les appareils Android). Connectez-vous instantanément et profitez d’une expérience visuelle et audio harmonieuse sur un écran plus grand en quelques clics.
Le même écran est partagé sur un LG Smart Monitor Swing, un ordinateur portable, une tablette et un smartphone à l’aide d’AirPlay 2 et du Partage d’écran.
*Apple, les marques et logos associés sont des marques déposées d’Apple In. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier selon les pays et régions.
*Pour utiliser AirPlay et HomeKit avec ce moniteur, la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS est recommandée. Apple AirPlay et HomeKit sont des marques commerciales déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays et régions. Le badge Works with Apple Home est une marque déposée d’Apple Inc.
*Partage d’écran : Pris en charge sur Android ou sur Windows 10 et systèmes ultérieurs.
*Connectez votre appareil au même réseau que votre moniteur.
webOS
Prêt pour le télétravail sans PC
webOS vous permet d’accéder à distance à votre PC et votre Cloud PC via un PC à distance. Cette fonctionnalité
vous permet d’utiliser divers services de télétravail, comme la visioconférence et les applications basées sur le cloud, le tout sans PC.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, la webcam (type Pogo), ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
*Les PC à distance sont uniquement disponibles sur les PC équipés de Windows 10 Pro ou d’un système d’exploitation ultérieur.
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).
*La fonctionnalité de PC à distance est prise en charge par Windows 10 Pro ou les versions ultérieures et compatible avec les PC tiers prenant en charge la connexion à un PC à distance, y compris gram.
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.
webOS
Naviguez facilement
Grâce à webOS, profitez d’un accès simplifié à une variété de contenus via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV et LG Channels gratuites. Obtenez des recommandations personnalisées, explorez des applications telles que Sports, Jeu et LG Fitness, et contrôlez facilement tout à l’aide d’une télécommande ou d’une touche. Le design sans bord sur 3 côtés du boîtier blanc et fin améliore l’immersion, tandis que les enceintes stéréo 5Wx2 offrent un son cristallin pour une expérience visuelle ultime.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les applications et services de streaming intégrés peuvent varier selon le pays.
*Une connexion Internet et des abonnements aux services de streaming sont requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour certains services, car ils ne sont pas inclus et nécessitent des abonnements séparés.
*Offre une variété d’applications et de services personnalisés, dont Musique, Sports, Bureau à domicile, et Cloud gaming pour chaque compte enregistré.
Jeux
Plongez dans le jeu
Pas besoin de console de jeu - jouez à vos jeux avec le LG Smart Monitor. Accédez aux jeux cloud directement depuis Accueil et connectez-vous rapidement aux applis de streaming pour du contenu jeux.
Sport
Suivez vos équipes préférées
Supportez votre équipe avec un service personnalisé. Vous avez accès à des informations mises à jour sur votre équipe de sport préférée, selon votre profil.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Les accessoires ci-dessus comme la manette de jeu, le clavier, la souris et le casque, ne sont pas inclus dans l’emballage (vendus séparément).
*Une connexion Internet et un abonnement aux services de streaming sont requis. Un paiement peut être requis pour l’abonnement aux autres services de streaming, qui n’est pas inclus (acheter séparément).
*La disponibilité du portail de jeu peut varier selon la région. Dans les régions non prises en charge, les utilisateurs seront redirigés vers le portail de jeux existant.
*Les services pris en charge peuvent varier selon les pays.
Contrôle de la luminosité
Intelligence brillante quelle que soit la luminosité
Le contrôle de la luminosité détecte les sources de lumière dans votre espace et ajuste automatiquement
la luminosité de l’écran pour des visuels nets et éclatants, de jour comme de nuit.
L’image de gauche montre l’apparence de jour, avec la fonctionnalité de réglage de la luminosité, tandis que l’image de droite montre l’apparence de nuit avec la même fonctionnalité.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
Cartographie dynamique des tons
Vos images prennent vie grâce à la luminosité et au contraste
Profitez de visuels tels qu’ils étaient censés être vus, avec Dynamic Tone Mapping (Cartographie dynamique des tons)
ajustant la luminosité et le contraste pour un maximum de détails et de réalisme. Vos films et jeux prennent vie avec
une immersion riche et une qualité constante sur tous les contenus.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Disponible uniquement lorsque le signal vidéo HDR est entré.
*Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. Consultez la section d’aide de l’application pour des instructions d’usage détaillées.
*L’accès Internet sans fil à domicile est requis pour enregistrer les appareils dans l’application LG ThinQ.
*Les fonctionnalités réelles de l’application LG ThinQ peuvent varier en fonction du produit et du modèle.
*Ce produit est enregistré en tant que TV dans l’application LG ThinQ. Vous pouvez modifier le nom de l’appareil enregistré dans l’application LG ThinQ.
*Grâce à l’application LG ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle du volume, le curseur et les fonctions d’alimentation.
Contrôle vocal avec la télécommande Magic Remote
Grâce à l’application ThinQ, vous pouvez utiliser le contrôle facile à distance à l’aide de commandes vocales via Alexa,
garantissant que le moniteur intelligent ne sert pas seulement d’écran.
Il devient un portail central pour tous vos besoins de divertissement et de productivité, pour une expérience multimédia globale améliorée. Vous avez seulement besoin de la télécommande Magic.
Une femme augmente le volume du LG Smart Monitor Swing avec une télécommande Magic.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Pour un fonctionnement correct, vous devez connecter le LG Smart Monitor à l’appli ThinQ.
*Les images affichées à l’écran peuvent varier par rapport à celles de l’application. Les services peuvent varier en fonction de la région/du pays ou des versions de l’appli.
*Vous pouvez modifier la langue et les paramètres de région parmi 22 langues, pour 146 pays : Anglais / Coréen / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Polonais / Turc / Japonais / Arabe (Arabie saoudite/EAU) / Vietnamien / Thaïlandais / Suédois / Taïwanais / Indonésien / Danois / Néerlandais / Norvégien / Grec / Israélien (par ex. États-Unis/Anglais).
*La télécommande du moniteur est incluse dans l’emballage.
**La télécommande Magic est vendue séparément et peut varier selon les pays.
**La fonctionnalité Alexa est disponible. Veuillez consulter les spécifications détaillées du produit.
Productivité quel que soit l’espace de travail
Augmentez l’efficacité de votre entreprise grâce à un moniteur polyvalent
Découvrez la liberté de créer votre entreprise. Ses fonctionnalités polyvalentes, son support réglable et sa connectivité étendue en font le compagnon idéal, qui s’adapte parfaitement à vos besoins dans n’importe quel environnement de travail. Que vous travailliez au bureau, sur le site d’un client ou à distance, cette solution vous permet de travailler plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement.
Bureau personnel : Notre moniteur intelligent prend en charge une solution polyvalente pour les présentations et les réunions à petite échelle dans votre bureau personnel.
Petite entreprise : Notre moniteur intelligent permet une collaboration et une conceptualisation faciles et efficaces d’une simple pression.
Hôpital : Notre moniteur intelligent peut être réglé pour permettre aux patients de visualiser confortablement les résultats de leurs tests sans avoir à bouger.
Pratique du golf avec l’écran : Placez notre moniteur intelligent dans l’espace intérieur de votre choix pour créer sans effort votre propre zone d’entraînement de golf.
Point de vente : Notre moniteur intelligent affiche des vidéos promotionnelles ou des bannières d’événements, ce qui en fait un outil efficace pour la promotion commerciale.
Salon VIP : Notre moniteur intelligent sert d’écran privé pour les clients patientant dans les salons, il diffuse des actualités ou des documents dans le salon VIP.
Chambre d’hôtel : Notre moniteur intelligent vous aide à rester productif grâce au webOS intégré, qui offre vos applications et services de productivité préférés pour vous permettre de travailler de manière harmonieuse.
Apprentissage à distance : Notre moniteur intelligent dispose d’un grand écran haute résolution et d’un support flexible, maximisant votre concentration d’étude et votre productivité à domicile.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Cette vidéo est utilisée à des fins de démonstration
will.i.am comme architecte expérientiel de LG pour l'enceinte xboom Bounce
LG a nommé will.i.am pour redéfinir xboom comme marque améliorant l’expérience d’écoute avec un son et un style unique. Récompensé neuf fois aux Grammy, will.i.am est sans nul doute une véritable icône de la culture pop. Tous les modèles « xboom by will.i.am » sont affinés professionnellement par will.i.am pour offrir un son plus équilibré au ton plus chaud. Grâce à son expertise en matière de musique et de technologie, la xboom Bounce optimisée par will.i.am offre un son immersif et dynamique avec des rythmes qui prennent vie.
Un son unique du produit conçu par will.i.am
Découvrez l’expérience sonore complexe et extraordinaire du produit créée par will.i.am. Chaque son qui accompagne le fonctionnement de la nouvelle xboom - la mise sous/hors tension, la connexion via Bluetooth et le réglage du volume - a été développé par l’artiste.
will.i.am travaille en studio, en regardant un écran placé sous un micro.
Profitez des basses puissantes et d'une énergie débordante
Sentez le rythme prendre vie grâce aux deux radiateurs passifs. Laissez-vous emporter par des rythmes intenses et une énergie pleine de vie.
*Cette vidéo est utilisée à des fins de démonstration
Son dynamique grâce au tweeter à dôme conçu par Peerless
|Conçu avec des tweeters à double dôme de Peerless, fabricant danois centenaire spécialisé dans l'audiovisuel haut de gamme, pour une qualité sonore exceptionnelle. Profitez d’un son réaliste avec une clarté et un dynamisme inégalés.
*Cette vidéo est utilisée à des fins de démonstration
Conçue pour durer, certifiée conforme aux normes militaires
|Conçue pour les aventures en plein air. Testée conformément aux normes militaires américaines et ayant passé avec succès les 7 tests de résistance. Conçue pour résister à des conditions variées quel que soit l’environnement.
La xboom Bounce est placée sur un sol couvert de feuilles humides, entre une racine d’arbre et une pierre. Sur le côté, en haut à gauche, on voit le logo standard militaire.
*Les résultats ou les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
**Détails des tests militaires
- Norme de test : MIL-STD-810H
- Paramètres de test : Pluie, vibration, impact, eau salée pulvérisée, inondation, poussière de sable et température élevée
- Résultat de la certification : RÉUSSITE
- Date de certification : 18 décembre 2024
Résistance à l'eau et à la poussière IP67
Certifiée IP67 pour sa résistance à l’eau et à la poussière. Écoutez de la musique partout, lors d’une fête au bord de la piscine ou à la plage.
*Les résultats ou les performances peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation.
**La certification IP67 protège entièrement contre la poussière et d’autres particules similaires mais aussi complètement contre l’immersion jusqu’à 1 m de profondeur pendant 30 minutes.
Prolongez le plaisir jusqu'au lendemain avec 30 heures d'autonomie.
La musique ne doit pas s’arrêter avant vous. L'enceinte LG xboom Bounce offre jusqu'à 30 heures avec une charge complète.
*L’autonomie de lecture indiquée est basée sur des tests internes à 50 % du volume, avec les modes Bluetooth et d’amélioration vocale Voice Enhance activés, et sans éclairage.
**L’autonomie réelle peut varier.
***La batterie est remplaçable et les batteries de remplacement sont vendues séparément.
****La batterie peut être remplacée à l’aide d’outils simples, à la discrétion de l’utilisateur.
AI Sound
L’IA perfectionne le son pour tous les genres
Choisissez manuellement entre les modes rythme, mélodie ou voix selon vos préférences, ou laissez l'IA définir automatiquement le mode le plus optimal pour vous. L'IA analyse l'audio et ajuste le son en fonction du genre.
will.i.am tient la xboom Bounce juste à côté de son visage.
AI Calibration
AI Calibration pour un son qui remplit l’espace
L’IA calibre l’audio en fonction de la taille et de la forme de l’espace dans lequel vous vous trouvez. Ainsi elle fournit un son complet et sans distorsion, que ce soit dans un espace vaste ou une petite pièce.
*Cette vidéo est utilisée à des fins de démonstration
AI Lighting
Éclairage dynamique ajusté par l'IA, parfaitement synchronisé avec le son.
L’IA détecte le genre de musique et fournit un éclairage optimal qui se synchronise avec le son. Choisissez entre les modes Ambiant, Fête et Voix pour définir l’ambiance. Vérifiez l'état de l'enceinte grâce à l'éclairage informatif.
*Cette vidéo est utilisée à des fins de démonstration
La nouvelle xboom Bounce au style élégant avec sa sangle pratique
|Conçue pour repousser les limites et améliorer le confort. Transportez et suspendez facilement votre enceinte grâce à la sangle. Elle lui confère également une touche unique et élégante.
Sur la lumière supérieure, la xboom Bounce est suspendue au bras d’une personne par la sangle. En haut à droite, une personne avec une veste violette tient la xboom Bounce avec la main droite. En bas à gauche, will.i.am tient la xboom Bounce avec sa main gauche. En bas à droite, will.i.am avec la même tenue tient la xboom Bounce avec sa main droite.
Connectez plusieurs enceintes pour sublimer l’ambiance avec Auracast™
Créez un lien de fête en connectant les appareils via Auracast™. Accédez-y instantanément en appuyant simplement sur un bouton dédié. Immergez-vous dans un son immersif, renforcé par la connexion de différentes enceintes.
*Seuls les modèles Bounce, Grab et Stage 301 sortis en 2025 peuvent être connectés l’un à l’autre.
**La représentation est fournie à titre d’illustration. La taille réelle peut varier.
- 32"(80cm) | Moniteur SWING IPS | Résolution UHD 3840x2160
- LG xboom Bounce par will.i.am | Enceinte Bluetooth Puissante avec Sangle | Jusqu’à 30h d’autonomie | Barre LED Lumineuse | IP67 & MIL-STD 810
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
727.4 x 1312.3 x 420mm
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8mm
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
900 x 617 x 337mm
Poids avec le support [kg]
21.2kg
Poids sans le support [kg]
6.1kg
CARACTÉRISTIQUES
HDR 10
Oui
Dolby Vision™
Non
VESA DisplayHDR™
Non
Effet HDR
Non
Technologie Mini-LED
Non
Technologie Nano IPS™
Non
True Wide Pol. Avancé
Non
Calibration HW
Non
Luminosité automatique
Oui
Anti-scintillement
Oui
Mode Lecture
Oui
Faiblesse de la couleur
Non
Super Resolution+
Non
Technologie de réduction du flou de mouvement.
Non
NVIDIA G-Sync™
Non
AMD FreeSync™
Non
Black Stabilizer
Non
Dynamic Action Sync
Non
Crosshair
Non
Compteur FPS
Non
OverClocking
Non
Touche définie par l’utilisateur
Non
Switch d’entrée automatique
Non
Éclairage LED RVB
Non
PBP
Non
PIP
Non
Smart Energy Saving
Oui
Caméra
Non
Micro
Non
INFOS
Nom du produit
Smart Monitor Swing 32U889SA-W
Année
Année 2025
CONNECTIVITÉ
VGA
Non
DVI-D
Non
HDMI
Oui (vers. 2.0)
Thunderbolt
Non
USB-C
Oui (vers. 2.2)
USB-C (Transmission de données)
Oui
USB-C (Power Delivery)
65W
Chaînage en série
Non
Port USB montant
Oui (USB-C)
Port USB descendants
Oui (USB-C)
KVM intégré
Non
LAN (RJ-45)
Non
Sortie SPDIF (sortie audio numérique optique)
Non
Entrée audio
Non
Entrée micro
Non
Sortie casque
Non
Line out
Non
PUISSANCE
Type
Alimentation externe (adaptateur)
Entrée AC
100~240Vac, 50/60Hz
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.5W
ACCESSOIRE
HDMI
Oui
Thunderbolt
Non
Télécommande
Oui
ECRAN
Taille [pouce]
31.5 pouces
Taille [cm]
80cm
Resolution
3840 x 2160
Dalle
IPS
Format de l'image
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.18159 x 0.18159
Luminosité (Min.) [cd/m²]
280cd/m²
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
350cd/m²
Gamme de couleurs (Min.)
DCI-P3 90%
Gamme de couleurs (Typ.)
DCI-P3 95%
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
1.07B
Taux de contraste (min.)
700:1
Taux de contraste (Typ.)
1000:1
Temps de réponse
5ms (GtG)
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
60Hz
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Courbure
Non
SON
Haut-parleurs
5W x2
DTS HP:X
Non
Maxx Audio
Non
Connectivité Bluetooth
Oui
MÉCANIQUE
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison / Hauteur / Rotation horizontale / Rotation verticale
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
extension
extension
extension
Toutes les caractéristiques
GÉNÉRAL
Nombre de Canaux
2.1ch (Stereo)
Puissance de Sortie
30 W + 5 W x 2
HAUT-PARLEUR
Radiateur Passif
Yes (2)
Taille du Haut-parleur d'Aigus (Tweeter)
20 mm x 2
Type de Haut-parleur d'Aigus (Tweeter)
dome
Haut-Parleur de Graves
93 x 53 mm
FORMAT AUDIO
AAC
Oui
SBC
Oui
ÉGALISEUR
AI Sound
Oui
Bass Boost
Oui
Personnalisé (App)
Oui
Standard
Oui
CONNECTIVITÉ
Version Bluetooth
5.4
PRATICITÉ
Multipoint
Oui
Commande Vocale (Google Assistant, Siri)
Oui
Protection contre les éclaboussures/projections d'eau
IP67
Indicateur de Niveau de Batterie
Oui
Appli Bluetooth (Android / iOS)
Oui
Éclairage
Oui
Party Link (Mode double)
Oui
Party Link (Mode multi)
Oui
Kit Mains Libres
Oui
Gestion des mises à jour (FOTA)
Oui
DIMENSIONS (LXHXP)
Boîte en Carton
316,5 x 142,5 x 136,0 mm
Haut-Parleur
272 x 103 x 88 mm
POIDS
Poids Brut
2,04 kg
Poids Net
1,42 kg
ACCESSOIRE
Carte de Garantie
Oui
Sangle
Oui
Câble USB type C
Oui
CODE BARRE
Code Barre
8806096327241
BATTERIE
Temps de Charge de la Batterie (en Heures)
3
Autonomie de la Batterie
30
CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Mode Marche
20 W
Mode Veille
0.3 W
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Sortie DC (Type USB C)
Oui
USB type C
Oui
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
extension
extension
