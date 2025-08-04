We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
-
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
809.1 x 568.4 x 369.4 mm
-
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
809.1 x 369.4 x 91.4 mm
-
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
986 x 524 x 212 mm
-
Poids avec le support [kg]
7kg
-
Poids sans le support [kg]
5.1kg
-
Poids du colis [kg]
10kg
CARACTÉRISTIQUES
-
HDR 10
Oui
-
Luminosité automatique
Oui
-
Anti-scintillement
Oui
-
AMD FreeSync™
Non
-
Black Stabilizer
Oui
-
Caméra
Non
INFOS
-
Nom du produit
34SR65QC-B
-
Année
2024
CONNECTIVITÉ
-
HDMI
Oui (2x2.0)
-
Thunderbolt
Non
-
USB-C
Non
-
Sortie casque
Oui
PUISSANCE
-
Type
Alimentation externe (adaptateur)
-
Entrée AC
100~240VAC, 50/60Hz
-
Consommation électrique (Typ.)
31W
-
Consommation électrique (max.)
60W
-
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
-
Consommation électrique (DC Off)
Moins de 0.5W
ACCESSOIRE
-
Cordon d’alimentation
Oui (Noir)
-
Adaptateur
Oui (Noir)
-
HDMI (couleur/longueur)
Noir (1,5m)
-
HDMI
Oui
-
Display Port
Non
-
Télécommande
Oui (blanche)
ECRAN
-
Taille [pouce]
34
-
Taille [cm]
86.42
-
Resolution
3440 x 1440
-
Dalle
VA
-
Pixel Pitch [mm]
0.07725 × 0.23175 mm
-
Luminosité (Min.) [cd/m²]
240cd/m²
-
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
-
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16.7M
-
Bit
8
-
Taux de contraste (min.)
1500:1
-
Taux de contraste (Typ.)
3000:1
-
Temps de réponse
5ms
-
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100Hz
-
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Courbure
Oui 1800R
SON
-
Connectivité Bluetooth
Oui
MÉCANIQUE
-
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
-
Installation au mur [mm]
100mm x 100mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
Ce qu’ils en pensent
Notre sélection pour vous
-
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
-
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
-
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
-
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
-
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
-
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
-
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
-
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
-
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
-
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
-
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
-
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider