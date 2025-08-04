Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
34" (86cm) | Moniteur VA Incurvé | Résolution QHD 3440x1440
34SR65QC EU.pdf
Classe énergétique : UE
34" (86cm) | Moniteur VA Incurvé | Résolution QHD 3440x1440

34" (86cm) | Moniteur VA Incurvé | Résolution QHD 3440x1440

LG 34SR65QC-B
vue avant avec webcam et télécommande
vue avant
vue de côté à -15 degrés
vue de côté à -30 degrés
vue de côté de +15 degrés
Vue de côté de +30 degrés
vue latérale
Vue latérale du moniteur avec une plage d’ajustement de la hauteur de 0 mm
Vue latérale du moniteur avec une plage d’ajustement de la hauteur de 110 mm
Vue latérale du moniteur avec une plage d’ajustement de l’inclinaison de +20 degrés
Vue latérale du moniteur avec une plage d’ajustement de l’inclinaison de -5 degrés
vue arrière
Vue arrière de +15 degrés
gros plan des ports
Life Style

Fonctionnalités principales

  • Smart Monitor webOS 23
  • Dalle VA QHD (3440x1440) de 34"
  • Design fin et élégant
  • AirPlay 2, Screen Share, Bluetooth
DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    809.1 x 568.4 x 369.4 mm

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    809.1 x 369.4 x 91.4 mm

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    986 x 524 x 212 mm

  • Poids avec le support [kg]

    7kg

  • Poids sans le support [kg]

    5.1kg

  • Poids du colis [kg]

    10kg

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • Luminosité automatique

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • AMD FreeSync™

    Non

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Caméra

    Non

INFOS

  • Nom du produit

    34SR65QC-B

  • Année

    2024

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui (2x2.0)

  • Thunderbolt

    Non

  • USB-C

    Non

  • Sortie casque

    Oui

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Entrée AC

    100~240VAC, 50/60Hz

  • Consommation électrique (Typ.)

    31W

  • Consommation électrique (max.)

    60W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

  • Consommation électrique (DC Off)

    Moins de 0.5W

ACCESSOIRE

  • Cordon d’alimentation

    Oui (Noir)

  • Adaptateur

    Oui (Noir)

  • HDMI (couleur/longueur)

    Noir (1,5m)

  • HDMI

    Oui

  • Display Port

    Non

  • Télécommande

    Oui (blanche)

ECRAN

  • Taille [pouce]

    34

  • Taille [cm]

    86.42

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Dalle

    VA

  • Pixel Pitch [mm]

    0.07725 × 0.23175 mm

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    240cd/m²

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Bit

    8

  • Taux de contraste (min.)

    1500:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    3000:1

  • Temps de réponse

    5ms

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Oui 1800R

SON

  • Connectivité Bluetooth

    Oui

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

  • Installation au mur [mm]

    100mm x 100mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

