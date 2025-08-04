LG 34WR50QK-B

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Expérience visuelle immersive
WQHD (3440 x 1440) Incurvé de 34”
Presque sans aucune bordure sur trois côtés
Qualité d’image
HDR10
sRGB 99 % (Typ.)
Poste de travail confortable
Support ergonomique
Mode Lecture et Sans scintillement
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Faites-en plus grâce à une meilleure visibilité
L’écran UltraWide™ QHD (3440 x 1440) avec courbure de 1800R et rapport d’aspect de 21:9 est idéal pour travailler, car il peut afficher plusieurs programmes à la fois.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
Fonctionnalité PBP (Picture-By-Picture)
Réglage multitâche facile
34WR50QK vous permet de voir plusieurs contenus depuis deux ordinateurs avec la fonctionnalité Picture-By-Picture, pour traiter efficacement le travail.
Ce moniteur vous permet de voir plusieurs contenus depuis deux ordinateurs avec la fonctionnalité Picture-By-Picture, pour traiter efficacement le travail.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Il peut être connecté via le câble HDMI et DisplayPort.
*Le câble DisplayPort N’est PAS inclus dans l’emballage.
Appli LG Switch
Passer rapidement d’une tâche à une autre
L'appli LG Switch permet d'optimiser le moniteur en fonction de votre travail et de votre vie. Vous pouvez facilement diviser l'ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo à l'aide d'une touche de raccourci mappée.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
*Pour télécharger la dernière version de l'appli LG Switch, recherchez 34WR50QK dans le menu Support de LG.com.
HDR10 avec sRGB 99 % (Typ.)
Profitez de couleurs exceptionnelles
La technologie HDR est maintenant appliquée à divers contenus. Ce moniteur est compatible avec la HDR10, la norme d’affichage à grande gamme dynamique de l’industrie sRGB 99 %, et prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui permettent aux spectateurs de profiter des couleurs spectaculaires du contenu.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Luminosité : 300 nits (typique), Gamme de couleurs : sRGB 99 % (Typ.).
Facile et confortable
Profitez d’une position optimale avec le pied ergonomique : Réglez facilement l’inclinaison en un clic pour une expérience visuelle idéale.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle..
Protégez vos yeux
Mode Lecture
Le mode Lecture ajuste la température des couleurs et la luminance qui aident à réduire la fatigue oculaire et offrent un confort oculaire lors de la lecture de documents sur un moniteur.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités. Elles peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Images simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités.
Toutes les caractéristiques
DIMENSIONS/POIDS
-
Dimension avec support (L x H x P) [mm]
809 x 483.3 x 223.2
-
Dimension sans support (L x H x P) [mm]
809 x 358.9 x 91.5
-
Dimension du colis (L x H x P) [mm]
986 x 524 x 212
-
Poids avec le support [kg]
5.9
-
Poids sans le support [kg]
4.9
-
Poids du colis [kg]
8.4
CARACTÉRISTIQUES
-
HDR 10
Oui
-
Effet HDR
Oui
-
Couleur calibrée en usine
Oui
-
Anti-scintillement
Oui
-
Mode Lecture
Oui
-
Faiblesse de la couleur
Oui
-
Super Resolution+
Oui
-
Black Stabilizer
Oui
-
Dynamic Action Sync
Oui
-
Switch d’entrée automatique
Oui
-
PBP
Oui (2PBP)
-
Smart Energy Saving
Oui
INFOS
-
Nom du produit
UltraWide
-
Année
Y24
CONNECTIVITÉ
-
HDMI
Oui (2.2)
-
DisplayPort
Oui(1.4)
-
Version DP
1.4
-
Sortie casque
3 pôles (uniquement le son)
PUISSANCE
-
Type
Alimentation externe (adaptateur)
-
Entrée AC
100~240V (50/60Hz)
-
Consommation électrique (Typ.)
31W
-
Consommation électrique (max.)
33.2W
-
Consommation d’énergie (mode veille)
Moins de 0.5W
ACCESSOIRE
-
HDMI
Oui
-
Display Port
Oui
ECRAN
-
Taille [pouce]
34
-
Taille [cm]
86.42
-
Resolution
3440 x 1440
-
Dalle
VA
-
Format de l'image
21:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.23175 x 0.23175
-
Luminosité (Min.) [cd/m²]
240
-
Luminosité (Typ.) [cd/m²]
300
-
Gamme de couleurs (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
-
Gamme de couleurs (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Profondeur de couleur (nombre de couleurs)
16.7M
-
Taux de contraste (min.)
1500:1
-
Taux de contraste (Typ.)
3000:1
-
Temps de réponse
5ms (GtG at Faster)
-
Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]
100Hz
-
Angle de vision (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
Courbure
Oui (1800R)
MÉCANIQUE
-
Réglages de la position de l'écran
Inclinaison
-
Installation au mur [mm]
100 x 100 mm
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
-
extension
Ce qu’ils en pensent
Trouver à proximité
Notre sélection pour vous
-
Manuel et logiciel
Téléchargez les manuels et les logiciels de vos produits.
-
Dépannage
Nos tutos dépannage concernant votre produit
-
Garantie
Consultez la garantie de votre produit
-
Pièce& accessoire
Découvrez des accessoires pour votre produit.
-
Enregistrer un produit
Enregistrer votre produit vous permettra d’obtenir une assistance plus rapide.
-
Recherches connexes
Trouver le manuel, le dépannage et la garantie de votre produit LG.
-
Assistance relatives aux commandes
Suivez votre commande et consulter la FAQ liée aux commandes.
-
Demande de réparation
Demandez un service de réparation facilement en ligne.
Contactez-nous
-
Livechat
Chattez avec les experts produits de LG pour obtenir de l’aide lors de vos achats, des réductions et des offres en temps réel
-
Chattez avec le service assistance de LG en utilisant la messagerie instantanée la plus populaire
-
Envoyez-nous un email
Une question ? Envoyer votre demande à notre service assistance
-
Appelez-nous
Notre SAV est à votre disposition pour vous aider