Classe énergétique : UE
34"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 3440x1440

34"| Moniteur UltraWide| Résolution QHD 3440x1440

LG 34WR50QK-B
Fonctionnalités principales

  • Moniteur UltraWide™ de 34"
  • Dalle VA résolution QHD (3440x1440)
  • Black Stabilizer et Mode DAS
  • Display HDR10
LG UltraWide Monitor Curved.

Expérience visuelle immersive

WQHD (3440 x 1440) Incurvé de 34”

Presque sans aucune bordure sur trois côtés

Qualité d’image

HDR10

sRGB 99 % (Typ.)

Poste de travail confortable

Support ergonomique

Mode Lecture et Sans scintillement

21:9 WQHD (3440x1440) incurvé (1800R)

Faites-en plus grâce à une meilleure visibilité

L’écran UltraWide™ QHD (3440 x 1440) avec courbure de 1800R et rapport d’aspect de 21:9 est idéal pour travailler, car il peut afficher plusieurs programmes à la fois.

Fonctionnalité PBP (Picture-By-Picture)

Réglage multitâche facile

34WR50QK vous permet de voir plusieurs contenus depuis deux ordinateurs avec la fonctionnalité Picture-By-Picture, pour traiter efficacement le travail.

Ce moniteur vous permet de voir plusieurs contenus depuis deux ordinateurs avec la fonctionnalité Picture-By-Picture, pour traiter efficacement le travail.

Appli LG Switch

Passer rapidement d’une tâche à une autre

L'appli LG Switch permet d'optimiser le moniteur en fonction de votre travail et de votre vie. Vous pouvez facilement diviser l'ensemble en 6 parties maximum, changer le design du thème ou même lancer une plateforme d'appel vidéo à l'aide d'une touche de raccourci mappée.

HDR10 avec sRGB 99 % (Typ.)

Profitez de couleurs exceptionnelles

La technologie HDR est maintenant appliquée à divers contenus. Ce moniteur est compatible avec la HDR10, la norme d’affichage à grande gamme dynamique de l’industrie sRGB 99 %, et prend en charge des niveaux spécifiques de couleur et de luminosité qui permettent aux spectateurs de profiter des couleurs spectaculaires du contenu.

Design ergonomique

Facile et confortable

Profitez d’une position optimale avec le pied ergonomique : Réglez facilement l’inclinaison en un clic pour une expérience visuelle idéale.

Pictogramme représentant le design presque sans aucun bord sur trois côtés

Presque sans aucune bordure sur trois côtés

Pictogramme, sur pied en 1 clic.

Sur pied en 1 clic

Pictogramme représentant l’inclinaison.

Inclin. (-5~15˚)

Image montrant le Design presque sans aucun bord sur trois côtés, Sur pied en 1 clic, hauteur et Inclinaison sur les écrans.

Protégez vos yeux

Mode Lecture

Le mode Lecture ajuste la température des couleurs et la luminance qui aident à réduire la fatigue oculaire et offrent un confort oculaire lors de la lecture de documents sur un moniteur.

Sans scintillement

Le mode Sans Scintillement réduit le scintillement invisible sur l’écran, ce qui permet de réduire la fatigue oculaire Il offre un environnement de travail confortable sur une longue durée.

Toutes les caractéristiques

DIMENSIONS/POIDS

  • Dimension avec support (L x H x P) [mm]

    809 x 483.3 x 223.2

  • Dimension sans support (L x H x P) [mm]

    809 x 358.9 x 91.5

  • Dimension du colis (L x H x P) [mm]

    986 x 524 x 212

  • Poids avec le support [kg]

    5.9

  • Poids sans le support [kg]

    4.9

  • Poids du colis [kg]

    8.4

CARACTÉRISTIQUES

  • HDR 10

    Oui

  • Effet HDR

    Oui

  • Couleur calibrée en usine

    Oui

  • Anti-scintillement

    Oui

  • Mode Lecture

    Oui

  • Faiblesse de la couleur

    Oui

  • Super Resolution+

    Oui

  • Black Stabilizer

    Oui

  • Dynamic Action Sync

    Oui

  • Switch d’entrée automatique

    Oui

  • PBP

    Oui (2PBP)

  • Smart Energy Saving

    Oui

INFOS

  • Nom du produit

    UltraWide

  • Année

    Y24

CONNECTIVITÉ

  • HDMI

    Oui (2.2)

  • DisplayPort

    Oui(1.4)

  • Version DP

    1.4

  • Sortie casque

    3 pôles (uniquement le son)

PUISSANCE

  • Type

    Alimentation externe (adaptateur)

  • Entrée AC

    100~240V (50/60Hz)

  • Consommation électrique (Typ.)

    31W

  • Consommation électrique (max.)

    33.2W

  • Consommation d’énergie (mode veille)

    Moins de 0.5W

ACCESSOIRE

  • HDMI

    Oui

  • Display Port

    Oui

ECRAN

  • Taille [pouce]

    34

  • Taille [cm]

    86.42

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Dalle

    VA

  • Format de l'image

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.23175 x 0.23175

  • Luminosité (Min.) [cd/m²]

    240

  • Luminosité (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Gamme de couleurs (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Gamme de couleurs (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Profondeur de couleur (nombre de couleurs)

    16.7M

  • Taux de contraste (min.)

    1500:1

  • Taux de contraste (Typ.)

    3000:1

  • Temps de réponse

    5ms (GtG at Faster)

  • Taux de rafraîchissement (max.) [Hz]

    100Hz

  • Angle de vision (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Courbure

    Oui (1800R)

MÉCANIQUE

  • Réglages de la position de l'écran

    Inclinaison

  • Installation au mur [mm]

    100 x 100 mm

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

