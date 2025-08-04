Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Fonctionnalités

Galerie

Caractéristiques

Avis

Assistance

  • Vue avant de
Vue avant de
Logo LG gram Style.
Démarquez-vous avec un Style unique

Démarquez-vous avec un Style unique

Vue latérale à -30 degrés et vue d'un ordinateur LG gram Style à demi ouvert.

La beauté de la force

Avec de subtiles variations de tons et de couleurs inspirés des aurores boréales, le châssis attrayant du LG gram Style change d'apparence en fonction de l'angle de la lumière. Le revêtement en verre Corning® Gorilla® Glass offre un toucher agréable, tout en apportant solidité et élégance au design général. Les bords du pavé tactile se révèlent au toucher du doigt, ce qui rend cet ordinateur portable à la fois solide et élégant.
L'image du puma dans l'obscurité exprime sa couleur exacte et le détail de sa fourrure.
Taux de contraste de
1 000 000:1

Détails époustouflants et réalisme grâce au noir absolu et au HDR

Avec le noir absolu et la prise en charge du HDR, cet ordinateur portable vous permet d'apprécier le moindre détail, même sur les images les plus sombres. La luminosité réglable met en valeur les détails les plus fins des textures.
L'image montre une femme qui porte un LG gram Style d'une seule main sans effort.

Ultra-léger, ultra-puissant

Fin et léger, doté de performances puissantes, le LG gram Style se transporte facilement tout en offrant une productivité exceptionnelle.
L'image montre que le son émis par les haut-parleurs du gram est diffusé dans tout l'espace qui entoure le pc portable.
Dolby Atmos et Smart Amp

Un son surround de qualité supérieure

Entendez, ressentez et soyez transporté par la musique et les films grâce à la technologie Dolby Atmos. Laissez-vous émouvoir par l'expérience immersive du son surround.
Découvrez des impressions amplifiées par l'amplificateur intelligent.
L'image montre que l'appareil mobile et gram sont connectés pour transférer facilement des fichiers, envoyer des messages de test et passer un appel téléphonique avec gram Style.
Intel® Unison™

Associez vos appareils avec un effort minimal

Ne jonglez plus avec vos appareils pour transférer des fichiers, passer des appels ou envoyer des messages. Transférez toutes les tâches de vos appareils Android ou iOS sur votre gram Style.
Consignes de Tri

Consignes de Tri

Pour plus de renseignements, voir sur le site
Consignes de Tri www.quefairedemesdechets.fr

Élargissez votre vue en un seul clic

LG Display Extension vous permet de cliquer simplement dans la direction du deuxième écran pour l'utiliser.

Accès rapide avec les raccourcis

Maintenez la touche Fn ou Windows enfoncée pour afficher la liste des touches de raccourci. Les touches de raccourci les plus intuitives ont été préprogrammées sur le LG gram.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tatio

Des couleurs riches et fidèles

La prise en charge par l'OLED de 100% de l'espace colorimétrique DCI-P3 vous offre des couleurs riches et précises.

Une expérience visuelle fluide et immersive

Que ce soit pour jouer, regarder des vidéos ou simplement faire défiler des documents, profitez de visuels fluides avec une réduction significative des saccades et des effets de rémanence, grâce à un temps de réponse de 0.2 ms et un taux de rafraîchissement élevé de 90 Hz.
MIL-STD-810H

Une durabilité à toute épreuve

LG gram Style a passé avec succès les tests de la norme militaire MIL-STD-810H. Fabriqué à partir de matériaux légers mais résistants, il est aussi solide que portable.

Même l'adaptateur est signé gram

Obtenez la même puissance pour une taille moindre**, grâce à l'adaptateur LG gram. Cet adaptateur ultra-compact rend votre gram encore plus mobile.

Déballez et recyclez

Transformez la boîte de l'emballage en un cadre photo en forme de rhinocéros au lieu de la jeter. Conservez vos moments précieux.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*L'image représente le produit LG gram Style à des fins d'illustration. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
Écran OLED

Des images magnifiques

Qu'il s'agisse de vidéos, de jeux, de contenus numériques ou de conception graphique, profitez de visuels captivants avec une lumière bleue réduite.

L'image illustre l'aspect réaliste d'une vaste scène nocturne, pleine d'étoiles, et du lac peu profond qui reflète les étoiles.

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
**La luminosité est de 400nits (Typ.), la luminosité maximale en mode HDR est supérieure à 500nits.
***La dalle a obtenu les certifications suivantes : Halo Free, Superior Image Quality, et Green Guard.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
**DCI-P3 typique de 100%, minimum de 90%. DCI-P3 : Norme de couleur définie par le groupement d'experts Digital Cinema Initiatives (DCI).
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
Écran Premium

Stimulez votre productivité

L'écran WQXGA au format 16:10 offre non seulement des images de haute qualité, mais aussi une large surface de travail tout en limitant le défilement de la souris. Grâce à une dalle à faible réflexion, vous pouvez travailler à l'extérieur en toute sérénité.

Stimulez votre productivité

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
**La luminosité est de 400nits (Typ.), la luminosité maximale en mode HDR est supérieure à 500nits.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*LG gram Style: Essais et certification de la norme MIL-STD-810 par KOLAS Labs en décembre 2022. A passé avec succès 7 différents tests MIL-STD 810H de durabilité effectués par un laboratoire indépendant conforme aux normes militaires américaines. Conforme aux méthodes suivantes de la norme MIL-STD-810H : méthode 500.6 basse pression (altitude) (procédure I - stockage et méthode et procédure II - fonctionnement) ; méthode 501.7 haute température (procédure I - stockage et procédure II - fonctionnement) ; méthode 502.7 basse température (procédure I - stockage et procédure II - fonctionnement) ; méthode 509.7 - essai de brouillard salin ; méthode 510.7 - poussière ; méthode 514.8 - vibration ; méthode 516.8 choc (procédure II) - choc de transport. Le dispositif peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Le test a été effectué dans un environnement contrôlé. N'essayez pas de le reproduire chez vous.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
**La taille et le poids de l'adaptateur sont comparés à ceux de l'adaptateur du modèle précédent.

Des technologies dernier cri

Des technologies dernier cri

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
**L'emplacement du clavier a été modifié pour améliorer la circulation de l'air. Le ventilateur est plus grand avec plus de pales. Une feuille de graphite a été ajoutée sous le clavier.
It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
*Cette fonction n'est disponible que lorsque le produit et le téléphone portable sont connectés à Internet.
*Pour utiliser cette fonction, scannez le code QR généré par l'application PC avec votre téléphone. Si vous ne pouvez pas scanner le QR code, entrez le code PIN à 6 chiffres pour vous connecter.

LG Security Guard

Protégez-vous, même lorsque vous êtes dehors. Votre gram se verrouille et envoie une alerte lorsqu'il détecte une situation anormale.

L'image montre que LG Security Guard fonctionne lorsque l'utilisateur s'éloigne du gram et envoie une alerte à l'utilisateur.

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
*La notification par courrier électronique ne fonctionne que lorsque le produit est connecté à Internet et que l'adaptateur est branché. LG Security Guard fonctionne toujours, que le produit soit connecté ou non à Internet.

Laissez le chargeur derrière vous

Bénéficiez d'une longue autonomie, grâce à la batterie haute capacité de 72Wh.

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

It must be between 4 and 40 characters

Headline can be up to 200 characters.

Body text can be up to 1000 characters.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*L'autonomie réelle de la batterie peut varier par rapport aux spécifications en fonction du modèle, de la configuration, des applications utilisées, des fonctions utilisées et des paramètres de gestion de l'énergie.
*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
Folding headline text can be up to 240 characters.
Body text can be up to 1000 characters.

Alt text

*Le câble de connexion au deuxième écran n'est PAS inclus. Il est vendu séparément.
*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.

Ce qu’ils en pensent

Notre sélection pour vous

Vous avez besoin d’aide ?

Nous sommes là pour vous aider en cas de besoin.

Obtenir de l’assistance

Contactez-nous