Élargissez votre vue en un seul clic
Accès rapide avec les raccourcis
Des couleurs riches et fidèles
Une expérience visuelle fluide et immersive
Une durabilité à toute épreuve
Même l'adaptateur est signé gram
Déballez et recyclez
Des images magnifiques
L'image illustre l'aspect réaliste d'une vaste scène nocturne, pleine d'étoiles, et du lac peu profond qui reflète les étoiles.
**La luminosité est de 400nits (Typ.), la luminosité maximale en mode HDR est supérieure à 500nits.
***La dalle a obtenu les certifications suivantes : Halo Free, Superior Image Quality, et Green Guard.
**DCI-P3 typique de 100%, minimum de 90%. DCI-P3 : Norme de couleur définie par le groupement d'experts Digital Cinema Initiatives (DCI).
Stimulez votre productivité
**La taille et le poids de l'adaptateur sont comparés à ceux de l'adaptateur du modèle précédent.
Des technologies dernier cri
**L'emplacement du clavier a été modifié pour améliorer la circulation de l'air. Le ventilateur est plus grand avec plus de pales. Une feuille de graphite a été ajoutée sous le clavier.
*Cette fonction n'est disponible que lorsque le produit et le téléphone portable sont connectés à Internet.
*Pour utiliser cette fonction, scannez le code QR généré par l'application PC avec votre téléphone. Si vous ne pouvez pas scanner le QR code, entrez le code PIN à 6 chiffres pour vous connecter.
LG Security Guard
L'image montre que LG Security Guard fonctionne lorsque l'utilisateur s'éloigne du gram et envoie une alerte à l'utilisateur.
*La notification par courrier électronique ne fonctionne que lorsque le produit est connecté à Internet et que l'adaptateur est branché. LG Security Guard fonctionne toujours, que le produit soit connecté ou non à Internet.
Laissez le chargeur derrière vous
*Images simulées pour faciliter votre compréhension. Elles peuvent différer de l’environnement réel.
