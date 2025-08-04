*LG gram Style: Essais et certification de la norme MIL-STD-810 par KOLAS Labs en décembre 2022. A passé avec succès 7 différents tests MIL-STD 810H de durabilité effectués par un laboratoire indépendant conforme aux normes militaires américaines. Conforme aux méthodes suivantes de la norme MIL-STD-810H : méthode 500.6 basse pression (altitude) (procédure I - stockage et méthode et procédure II - fonctionnement) ; méthode 501.7 haute température (procédure I - stockage et procédure II - fonctionnement) ; méthode 502.7 basse température (procédure I - stockage et procédure II - fonctionnement) ; méthode 509.7 - essai de brouillard salin ; méthode 510.7 - poussière ; méthode 514.8 - vibration ; méthode 516.8 choc (procédure II) - choc de transport. Le dispositif peut ne pas fonctionner comme testé dans toutes les conditions. Le test a été effectué dans un environnement contrôlé. N'essayez pas de le reproduire chez vous.