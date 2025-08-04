We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG gram Style 14Z90RS | Windows 11 Home Advanced | 14" 999g | Intel® Core™ i7 | RAM 32Go | SSD 1To NVMe™
Toutes les caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
-
Système d'exploitation
Windows 11 Home Advanced
-
Clavier
Clavier AZERTY
-
Pavé tactile
Pavé tactile de précision qui s’allume lorsqu’on l’utilise 111.6 x 69.6mm
-
MIL-STD 810H
Oui
-
Webcam
Webcam FHD avec reconnaissance faciale
INFORMATIONS GÉNÉRALES
-
Modèle
14Z90RS-G.AD77F
-
Année du modèle
2023
-
Couleur
Blanc irisé
PROCESSEUR
-
Processeur
i7-1360P
-
Nombre de cœurs
12 cœurs: 4P + 8E
-
Mémoire cache
18Mo
-
Fréquence
P: 2.2 jusqu’à 5.0 GHz / E: 1.6 jusqu’à 3.7 GHz
MÉMOIRE
-
Mémoire RAM
32Go
-
Type de RAM
LPDDR5 (Dual Channel, 6000MHz)
STOCKAGE
-
Type
M.2(2280) Emplacements Dual SSD
-
Stockage
1To
-
Interface
NVMe™
CONNECTIVITÉ
-
Connexion sans fil
Intel® Wireless-AX211 (Wi-Fi 6E)
-
Bluetooth
BT 5.1
ÉCRAN
-
Taille de l'écran
14"
-
Format
16:10
-
Résolution
WQXGA+ (2880x1800)
-
Carte graphique
Intel Iris Xe Graphics
-
Type de dalle
OLED
-
Aspect dalle
Mate
-
Gamut Couleur
DCI-P3 100% (Typique, min 90%)
-
Tactile
Non
-
Luminosité
400nits
AUDIO
-
Haut-parleurs
Haut-parleurs 2.0W x 2 + Smart AMP Max 5W (Dolby Atmos)
CONNECTIQUES
-
HDMI (Standard)
Non
-
USB
USB 3.2 Gen2x1
-
Écouteurs
Sortie casque (4 pôles)
-
Slot carte mémoire
UFS/ Micro SD
-
Thunderbolt 4
Thunderbolt™ 4 (Power Delivery) (2)
BATTERIE
-
Capacité
72Wh
-
Alimentation
USB Type-C 65W
DIMENSIONS
-
Dimensions produit
311.6 x 213.9 x 15.9 mm
-
Poids
999g
-
Dimensions carton
432 x 262 x 60 mm
-
Poids carton
1.9kg
AUTRES
-
EAN
8806084013477
-
DAS tronc/membres
1.464
-
Logiciels préinstallés
LG Glance by Mirametrix® / LG Security Guard/ Sync on Mobile / LG Display extension / LG On screen Display / LG Smart Assistant 2.0 / LG Update & Recovery/ LG PC Manuals / PC Mover Professional / McAfee Live Safe (30 jours d’essai / Microsoft 365 (30 jours d'essai)
-
Garantie
La garantie LG du produit est valable pour une durée de deux (2) ans et les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit seront disponibles cinq (5) ans à compter de la date d’achat du client final.
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
-
extension
-
extension
