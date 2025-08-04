Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
LG gram Style 14Z90RS | Windows 11 Home Advanced | 14" 999g | Intel® Core™ i7 | RAM 32Go | SSD 1To NVMe™
IR 8.1

Caractéristiques

Avis

Assistance

Fonctionnalités principales

  • Poids ultra-léger de 999g, châssis avec finition irisée
  • Windows 11 Home Advanced
  • Écran OLED format 16:10, antireflet
  • Résolution WQXGA+ (2880 x 1800), DCI-P3 100%
  • Processeur Intel® Core™ de 13e génération avec Intel® Iris® Xe
  • Certification Intel®Evo™
Plus
Imprimer

Toutes les caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

  • Système d'exploitation

    Windows 11 Home Advanced

  • Clavier

    Clavier AZERTY

  • Pavé tactile

    Pavé tactile de précision qui s’allume lorsqu’on l’utilise 111.6 x 69.6mm

  • MIL-STD 810H

    Oui

  • Webcam

    Webcam FHD avec reconnaissance faciale

INFORMATIONS GÉNÉRALES

  • Modèle

    14Z90RS-G.AD77F

  • Année du modèle

    2023

  • Couleur

    Blanc irisé

PROCESSEUR

  • Processeur

    i7-1360P

  • Nombre de cœurs

    12 cœurs: 4P + 8E

  • Mémoire cache

    18Mo

  • Fréquence

    P: 2.2 jusqu’à 5.0 GHz / E: 1.6 jusqu’à 3.7 GHz

MÉMOIRE

  • Mémoire RAM

    32Go

  • Type de RAM

    LPDDR5 (Dual Channel, 6000MHz)

STOCKAGE

  • Type

    M.2(2280) Emplacements Dual SSD

  • Stockage

    1To

  • Interface

    NVMe™

CONNECTIVITÉ

  • Connexion sans fil

    Intel® Wireless-AX211 (Wi-Fi 6E)

  • Bluetooth

    BT 5.1

ÉCRAN

  • Taille de l'écran

    14"

  • Format

    16:10

  • Résolution

    WQXGA+ (2880x1800)

  • Carte graphique

    Intel Iris Xe Graphics

  • Type de dalle

    OLED

  • Aspect dalle

    Mate

  • Gamut Couleur

    DCI-P3 100% (Typique, min 90%)

  • Tactile

    Non

  • Luminosité

    400nits

AUDIO

  • Haut-parleurs

    Haut-parleurs 2.0W x 2 + Smart AMP Max 5W (Dolby Atmos)

CONNECTIQUES

  • HDMI (Standard)

    Non

  • USB

    USB 3.2 Gen2x1

  • Écouteurs

    Sortie casque (4 pôles)

  • Slot carte mémoire

    UFS/ Micro SD

  • Thunderbolt 4

    Thunderbolt™ 4 (Power Delivery) (2)

BATTERIE

  • Capacité

    72Wh

  • Alimentation

    USB Type-C 65W

DIMENSIONS

  • Dimensions produit

    311.6 x 213.9 x 15.9 mm

  • Poids

    999g

  • Dimensions carton

    432 x 262 x 60 mm

  • Poids carton

    1.9kg

AUTRES

  • EAN

    8806084013477

  • DAS tronc/membres

    1.464

  • Logiciels préinstallés

    LG Glance by Mirametrix® / LG Security Guard/ Sync on Mobile / LG Display extension / LG On screen Display / LG Smart Assistant 2.0 / LG Update & Recovery/ LG PC Manuals / PC Mover Professional / McAfee Live Safe (30 jours d’essai / Microsoft 365 (30 jours d'essai)

  • Garantie

    La garantie LG du produit est valable pour une durée de deux (2) ans et les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit seront disponibles cinq (5) ans à compter de la date d’achat du client final.

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

