LG gram Style 16Z90RS | Windows 11 Home Plus | 16" 1250g | Intel® Core™ i7 | RAM 16Go | SSD 1To NVMe™
Caractéristiques clés
-
Système d’exploitation
Windows 11 Famille
-
Taille (pouce)
16
-
Processeur
i7-1360P
-
Mémoire
16 Go LPDDR5 (double canal, 6000 MHz)
-
SSD
1 To NVMe Gen4 M.2(2280) Deux slots SSD
-
Poids (kg)
1.23
-
Résolution
WQXGA+ 3200 x 2000
-
Graphique
Intel Iris Xe Graphics
-
Gamme de couleurs
DCI-P3 100% (typique, min 90%)
-
Dimension (mm)
355.1 x 241.3 x 15.9
Toutes les caractéristiques
INFOS
-
Catégorie de produit
gram
-
Année
Y23
ECRAN
-
Luminosité
400nit
-
Gamme de couleurs
DCI-P3 100% (typique, min 90%)
-
Taux de Contraste
1 000 000 :1 (typique)
-
Type de dalle
OLED
-
Pol
Anti Refrection faible éblouissement
-
Format
16:10
-
Taux de rafraîchissement
120Hz
-
Résolution
WQXGA+ 3200 x 2000
-
Temps de réponse
0.2ms
-
Taille (pouce)
16
SYSTÈME
-
Graphique
Intel Iris Xe Graphics
-
Mémoire
16 Go LPDDR5 (double canal, 6000 MHz)
-
Système d’exploitation
Windows 11 Famille
-
Processeur
i7-1360P
STOCKAGE
-
eMMC
NC
-
Disque dur
NC
-
Slot MMC
Micro SD
-
SSD
1 To NVMe Gen4 M.2(2280) Deux slots SSD
CONNECTIVITÉ
-
BT
BT 5.1
-
Interface
NC
-
Tuner TV
NC
-
Webcam
Webcam FHD IR avec Double Micro (reconnaissance faciale)
-
Sans fil
Intel® Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo)
SON
-
Audio
Audio HD avec Dolby Atmos
-
Haut-parleurs
Haut-parleurs stéréo 3.0W x 2
SÉCURITÉ
-
empreinte digitale
NON
-
fTPM/HW TPM
fTPM, HW TMP
-
Sécurité du disque dur
NON
-
Mode sécurisé
NON
-
Encoche de sécurité Kensington Slim
NON
-
Sécurité SSD
OUI
BATTERIE
-
Batterie
80Wh
PUISSANCE
-
Adaptateur AC
65W
THERMIQUE
-
Thermique
Méga cooling 4.0
BOUTON
-
Bouton
Bouton d’alimentation sans empreinte digitale
LED
-
LED
Alimentation, entrée DC, verrouillage des majuscules, webcam
DIMENSION / POIDS
-
Dimension (mm)
355.1 x 241.3 x 15.9
-
Dimension du colis (mm)
475 x 290 x 60
-
Poids du colis (kg)
2.2
-
Poids (kg)
1.23
CONCEPTION
-
Matériaux du châssis
Glass, Magnesium, PC-ABS
-
Couleur
Blanc Dynamique
LOGICIEL PRÉINSTALLÉ
-
Cyberlink Power Media, Directeur photo LE*, Directeur Power LE*, Directeur audio LE*, Directeur couleur LE*
NON
-
Dolby Atmos
OUI
-
DTS X:Ultra
NON
-
Suite de performances de connectivité Intel®
OUI
-
Intel® Unision
OUI
-
LG Control Center
NON
-
LG Display Extension
OUI
-
LG Easy Guide / Guide de dépannage
NON
-
LG Glance par Mirametrix®
OUI
-
LG On Screen Display 3
OUI
-
Manuels PC LG
OUI
-
LG Pen Settings
NON
-
LG Power Manager
NON
-
LG Reader Mode
NON
-
LG Security Guard
OUI
-
LG UltraGear Studio
NON
-
LG Update & Recovery
OUI
-
LG Update Center
NON
-
McAfee Live Safe (version d'essai de 30 jours)
OUI
-
Microsoft 365 (version d'essai de 30 jours)
OUI
-
Nebo pour LG
NON
-
PCmover Professional
OUI
-
Sync on Mobile
OUI
-
Wacom notes
NON
ACCESSOIRE
-
Accessoire
Adaptateur USB-C vers RJ45 (option B2B)
CERTIFIÉ
-
Certifié
HDR True Black500
PÉRIPHÉRIQUE D’ENTRÉE
-
Clavier
Clavier rétroéclairé full size (États-Unis: 97 touches, Royaume-Uni: 98 touches avec pavé numérique à 3 colonnes)
-
Souris
Pavé tactile de précision avec fonction de défilement et de geste (Taille: 131.5 x 82.6mm)
PORT D’ENTRÉE/SORTIE
-
HP-Out
Casque 4 Pole de type US
-
USB Type A
USB 3.2 Gen2x1 (x1)
-
USB Type C
USB 4 Gen3x2 Type C (x2, avec Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)
-
HDMI
NC
-
DC-in
NC
-
RJ45
NC
-
Etc.
NC
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
-
extension
-
extension
