LG gram Style 16Z90RS | Windows 11 Home Plus | 16" 1250g | Intel® Core™ i7 | RAM 16Go | SSD 1To NVMe™
IR-8.0

Caractéristiques

Avis

Assistance

  • Front view
Fonctionnalités principales

  • Poids ultra-léger de 1250g, châssis avec finition irisée
  • Windows 11 Home Plus
  • Écran OLED format 16:10, antireflet
  • Résolution WQXGA+ (3200 x 2000), DCI-P3 100%
  • Processeur Intel® Core™ de 13e génération avec Intel® Iris® Xe
  • Certification Intel®Evo™
Plus
Imprimer

Caractéristiques clés

  • Système d’exploitation

    Windows 11 Famille

  • Taille (pouce)

    16

  • Processeur

    i7-1360P

  • Mémoire

    16 Go LPDDR5 (double canal, 6000 MHz)

  • SSD

    1 To NVMe Gen4 M.2(2280) Deux slots SSD

  • Poids (kg)

    1.23

  • Résolution

    WQXGA+ 3200 x 2000

  • Graphique

    Intel Iris Xe Graphics

  • Gamme de couleurs

    DCI-P3 100% (typique, min 90%)

  • Dimension (mm)

    355.1 x 241.3 x 15.9

Toutes les caractéristiques

INFOS

  • Catégorie de produit

    gram

  • Année

    Y23

ECRAN

  • Luminosité

    400nit

  • Gamme de couleurs

    DCI-P3 100% (typique, min 90%)

  • Taux de Contraste

    1 000 000 :1 (typique)

  • Type de dalle

    OLED

  • Pol

    Anti Refrection faible éblouissement

  • Format

    16:10

  • Taux de rafraîchissement

    120Hz

  • Résolution

    WQXGA+ 3200 x 2000

  • Temps de réponse

    0.2ms

  • Taille (pouce)

    16

SYSTÈME

  • Graphique

    Intel Iris Xe Graphics

  • Mémoire

    16 Go LPDDR5 (double canal, 6000 MHz)

  • Système d’exploitation

    Windows 11 Famille

  • Processeur

    i7-1360P

STOCKAGE

  • eMMC

    NC

  • Disque dur

    NC

  • Slot MMC

    Micro SD

  • SSD

    1 To NVMe Gen4 M.2(2280) Deux slots SSD

CONNECTIVITÉ

  • BT

    BT 5.1

  • Interface

    NC

  • Tuner TV

    NC

  • Webcam

    Webcam FHD IR avec Double Micro (reconnaissance faciale)

  • Sans fil

    Intel® Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo)

SON

  • Audio

    Audio HD avec Dolby Atmos

  • Haut-parleurs

    Haut-parleurs stéréo 3.0W x 2

SÉCURITÉ

  • empreinte digitale

    NON

  • fTPM/HW TPM

    fTPM, HW TMP

  • Sécurité du disque dur

    NON

  • Mode sécurisé

    NON

  • Encoche de sécurité Kensington Slim

    NON

  • Sécurité SSD

    OUI

BATTERIE

  • Batterie

    80Wh

PUISSANCE

  • Adaptateur AC

    65W

THERMIQUE

  • Thermique

    Méga cooling 4.0

BOUTON

  • Bouton

    Bouton d’alimentation sans empreinte digitale

LED

  • LED

    Alimentation, entrée DC, verrouillage des majuscules, webcam

DIMENSION / POIDS

  • Dimension (mm)

    355.1 x 241.3 x 15.9

  • Dimension du colis (mm)

    475 x 290 x 60

  • Poids du colis (kg)

    2.2

  • Poids (kg)

    1.23

CONCEPTION

  • Matériaux du châssis

    Glass, Magnesium, PC-ABS

  • Couleur

    Blanc Dynamique

LOGICIEL PRÉINSTALLÉ

  • Cyberlink Power Media, Directeur photo LE*, Directeur Power LE*, Directeur audio LE*, Directeur couleur LE*

    NON

  • Dolby Atmos

    OUI

  • DTS X:Ultra

    NON

  • Suite de performances de connectivité Intel®

    OUI

  • Intel® Unision

    OUI

  • LG Control Center

    NON

  • LG Display Extension

    OUI

  • LG Easy Guide / Guide de dépannage

    NON

  • LG Glance par Mirametrix®

    OUI

  • LG On Screen Display 3

    OUI

  • Manuels PC LG

    OUI

  • LG Pen Settings

    NON

  • LG Power Manager

    NON

  • LG Reader Mode

    NON

  • LG Security Guard

    OUI

  • LG UltraGear Studio

    NON

  • LG Update & Recovery

    OUI

  • LG Update Center

    NON

  • McAfee Live Safe (version d'essai de 30 jours)

    OUI

  • Microsoft 365 (version d'essai de 30 jours)

    OUI

  • Nebo pour LG

    NON

  • PCmover Professional

    OUI

  • Sync on Mobile

    OUI

  • Wacom notes

    NON

ACCESSOIRE

  • Accessoire

    Adaptateur USB-C vers RJ45 (option B2B)

CERTIFIÉ

  • Certifié

    HDR True Black500

PÉRIPHÉRIQUE D’ENTRÉE

  • Clavier

    Clavier rétroéclairé full size (États-Unis: 97 touches, Royaume-Uni: 98 touches avec pavé numérique à 3 colonnes)

  • Souris

    Pavé tactile de précision avec fonction de défilement et de geste (Taille: 131.5 x 82.6mm)

PORT D’ENTRÉE/SORTIE

  • HP-Out

    Casque 4 Pole de type US

  • USB Type A

    USB 3.2 Gen2x1 (x1)

  • USB Type C

    USB 4 Gen3x2 Type C (x2, avec Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    NC

  • DC-in

    NC

  • RJ45

    NC

  • Etc.

    NC

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

