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LG gram 17" Copilot+ PC | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 16Go | 512Go
LG gram 17" Copilot+ PC | Windows 11 Home | Intel® Core™ Ultra 7 | 16Go | 512Go
17Z90TL-G
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*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*L’appareil mobile ci-dessus n’est pas inclus dans le colis (vendu séparément).
*L'image montre les produits LG gram à des fins d'illustration. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
IA Dual
IA Dual : synergie cloud et On-Device
Alimentée par l'IA sur l'appareil et dans le cloud, l'IA Dual offre des performances optimales et des informations personnalisées, où que vous
soyez. Travaillez plus efficacement, restez en sécurité et réalisez plus de choses, que vous soyez connecté à internet ou non.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Veuillez noter que gram chat On-Device est conçu pour des demandes spécifiques et ne prend pas en charge les conversations continues. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le uniquement pour des demandes simples et uniques.
Toujours activé, même hors ligne grâce à l’IA On-Device
*Les images sont fournies à titre d’illustration, avec des séquences écourtées, qui peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.
*La fonction gram chat On-Device vous permet d’interagir avec les documents stockés sur votre PC, et ne traite pas les informations quotidiennes simples ou les questions nécessitant des recherches sur Internet. La « Recherche par conversation » est actuellement en version bêta et sera mise à jour à l’avenir.
*Certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement lors de la première utilisation en raison du besoin de temps de pré-apprentissage de l’IA On-Device pour s’adapter à l’utilisateur. ① le gram chat On-Device nécessite une indexation pour combiner les mots avec les données du contenu de votre PC, ce qui peut prendre du temps pour donner les résultats souhaités. ② Au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont nécessaires pour utiliser la notification de détection de l’utilisation de la batterie.
*Cette fonctionnalité est disponible uniquement en anglais et coréen.
*Les résultats de recherche par IA peuvent varier en fonction des données au moment de la recherche, et l’exactitude du contenu n’est pas garantie, une vérification de l’utilisateur est donc requise.
*Cette fonctionnalité est disponible uniquement en anglais et coréen.
**L’écran du PC est capturé environ une fois toutes les 2 secondes, avec une limite de stockage d’environ 13 GB. Les images capturées sont automatiquement supprimées après une certaine période. Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres tels que l’utilisation de la fonctionnalité, la durée de stockage de l’écran et la capacité via l’icône en forme d’engrenage en haut du gram chat.
**Cette fonctionnalité est désactivée par défaut et sur acceptation, que vous pouvez activer si vous souhaitez l’utiliser.
**Cette fonctionnalité : ① Peut avoir des difficultés à rechercher du texte manuscrit, des images floues ou des polices décoratives. ② Les recherches reposent sur des correspondances de texte exactes, y compris l’espacement. ③ L’utilisation de la capture audio peut réduire les performances informatiques.
**Cette fonctionnalité ne récupère pas les fichiers perdus ; elle aide plutôt les utilisateurs à naviguer vers l’écran précédent en recherchant des mots clés. Les utilisateurs peuvent récupérer des fichiers à l’aide du copier-coller.
***Paramètres système pris en charge : • Mode sombre / • Verrouillage Fn / • Prolongement de la durée de vie de la batterie / • Détection de l’utilisation de la batterie IA / • Mode Lecture / • Pavé tactile / • Mode économie de batterie / • Chargement hors ligne USB-C / • Contrôle de la luminosité / • Contrôle du son
Assistant IA intelligent avec Cloud AI
*Les images sont fournies à titre d’illustration, avec des séquences écourtées, qui peuvent différer de l’expérience utilisateur réelle.
*Ce service offre des fonctionnalités payantes de GPT4o, mais ne prend pas en charge l’intégration de la recherche ou la fonctionnalité de l’éditeur de codage. Le gram chat Cloud est gratuit pendant la première année suivant l’enregistrement de l’utilisateur, après quoi il devient un service payant. Les utilisateurs seront informés séparément pendant cette période et pourront se désabonner s’ils le souhaitent.
*gram chat Cloud nécessite une installation avant utilisation et la création d’un compte séparé.
*Des limites d’utilisation s’appliquent au gram chat Cloud. L’utilisation mensuelle maximale des jetons est de 200 K, avec une limite d’utilisation mensuelle de 450 demandes et une limite d’utilisation quotidienne de 30 demandes.
*Le dépassement de ces limites entraînera une rétrogradation du modèle GPT-4o mini et la désactivation des appels de fonction.
*Bien que le gram chat Cloud ne collecte pas d’invites personnelles, il peut demander l’accès à votre compte Google ou Microsoft à des fins d’intégration des fonctionnalités.
**Linked Google Workspace, Microsoft 365.
Microsoft Copilot
Votre compagnon IA quotidien
Obtenez de vraies réponses basées sur Internet et générez facilement des images grâce à Copilot sous Windows. Ce puissant outil IA exploite les ressources en ligne pour vous fournir des informations précises et à jour adaptées à vos demandes. En quelques clics, vous pouvez obtenir les réponses dont vous avez besoin et créer des images personnalisées pour améliorer vos projets.
Un ordinateur portable avec le fond d’écran Windows 11 Bloom à l’écran, avec un gros plan mettant en valeur une touche Copilot dédiée sur le clavier. Le logo « Copilot+PC » est visible dans le coin supérieur gauche, mettant l’accent sur les fonctionnalités intégrées à l’IA.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité de l’application peuvent varier selon la région. Nécessite un compte Microsoft et une connexion à Internet pour fonctionner correctement.
*Copilot dans Windows 11 est progressivement déployé en prévisualisation dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le calendrier de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.
*Les fonctionnalités d’IA avec Copilot sous Windows 11 peuvent varier en termes de performances selon les besoins de l’utilisateur et les environnements d’utilisation, et peuvent ne pas fournir le même niveau de performance dans tous les cas d’utilisation.
*Certaines expériences Copilot+ PC nécessitent des mises à jour gratuites qui continuent à être déployées début 2025. Le calendrier varie en fonction de l’appareil et de la région. Voir l’adresse aka.ms/copilotpluspcs
Rappel instantané
Trouvez facilement le dossier dans lequel vous avez enregistré un fichier. Décrivez simplement quelque chose dont vous vous souvenez, et gram trouvera instantanément ce dont vous avez besoin.
Créez facilement vos propres images
Nous n’avons pas tous besoin des talents d’un artiste. Il suffit de dessiner vos pensées pour obtenir instantanément une image qui semble avoir été créée par un designer professionnel.
Traduction en direct avec légendes
Profitez d’une communication fluide avec la fonctionnalité Légende en direct. Obtenez une transcription à l’écran en temps réel à partir de n’importe quelle source audio dans la langue de votre choix, pour faciliter chaque conversation.
*Écrans simulés. Les fonctionnalités et la disponibilité de l’application peuvent varier selon la région. Nécessite un compte Microsoft et une connexion à Internet pour fonctionner correctement.
*Copilot dans Windows 11 est progressivement déployé en prévisualisation dans la dernière mise à jour de Windows 11 sur certains marchés mondiaux. Tous les utilisateurs n’auront pas accès à Copilot simultanément, car le calendrier de disponibilité varie selon l’appareil et le marché.
*Les fonctionnalités d’IA avec Copilot sous Windows 11 peuvent varier en termes de performances selon les besoins de l’utilisateur et les environnements d’utilisation, et peuvent ne pas fournir le même niveau de performance dans tous les cas d’utilisation.
*Certaines expériences Copilot+ PC nécessitent des mises à jour gratuites qui continuent à être déployées début 2025. Le calendrier varie en fonction de l’appareil et de la région. Voir l’adresse aka.ms/copilotpluspcs
*Le Rappel arrive bientôt via une mise à jour Windows après le lancement. Le calendrier variera en fonction de l’appareil et de la région. Optimisé pour certaines langues (anglais, chinois (simplifié), français, allemand, japonais et espagnol). Des limitations de stockage et de contenu s’appliquent. Voir [https://aka.ms/copilotpluspcs]
*Le cocréateur est optimisé pour les invites de texte en anglais. Nécessite un compte Microsoft et une connexion à Internet pour accéder aux services cloud qui permettent de garantir une utilisation responsable de l’IA. En savoir plus [https://aka.ms/copilotpluspcs]
*Le calendrier de disponibilité de certaines fonctionnalités de Windows Studio Effects variera selon l’appareil et la région. Voir [https://aka.ms/copilotpluspcs]
*Les Légendes en direct prennent actuellement en charge la traduction des sous-titres vidéo et audio en anglais depuis plus de 40 langues. Et les expériences Copilot+ PC disponibles varient en fonction de l’appareil et de la région et au fil du temps. Voir [https://aka.ms/copilotpluspcs]
La vie tout en légèreté
La légèreté du LG gram, 1 389 g, dans un ordinateur fin de 16,0 mm qui s’adapte à tous les modes de vie. Conçu pour passer des tests rigoureux de qualité militaire, ce design est un parfait exemple d’alliance de la durabilité et de l’élégance.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*L’épaisseur indiquée ci-dessus mesure la partie la plus fine du produit, et le poids est basé sur l’ordinateur portable uniquement. Veuillez consulter les spécifications pour une description détaillée du produit.
*LG gram : Test certifié avec la norme MIL-STD-810H par les laboratoires KOLAS. A passé 7 tests différents MIL-STD 810H de durabilité menés par un laboratoire indépendant, conforme aux normes militaires américaines. Conforme aux méthodes suivantes pour la norme MIL-STD-810H : Méthode 500.6 Pression faible (Altitude) (Procédure I – Stockage et méthode et Procédure II - Opération) ; Méthode 501.7 Température élevée (Procédure I – Stockage et Procédure II - Opération) ; Méthode 502.7 Température basse (Procédure I – Stockage et Procédure II - Opération) ; Méthode 509.7 – Test brouillard salin ; Méthode 510.7 - Poussière ; Méthode 514.8 – Vibration ; Méthode 516.8 Choc (Procédure I – Fonctionnelle et Procédure Ⅳ - Chute durant l’expédition). L’appareil est susceptible de ne pas offrir les mêmes performances que celles observées lors des tests dans toutes les conditions. Test effectué dans un environnement contrôlé. N’essayez pas chez vous.
*L’endommagement du gram, causé par l’expérience menée par le client, n’est pas couvert par la garantie.
*La réussite de ce test ne signifie pas qu’il correspond à un usage militaire.
WQXGA haute résolution et DCI-P3 99% (Typ). gamme de couleurs élargie
Des détails nets, des expériences éclatantes
Plongez-vous dans des couleurs riches et éclatantes grâce à la résolution WQXGA époustouflante et à la large gamme de couleurs DCI-P3 99% (Typ). Le LG gram donne vie à vos idées avec clarté, ajoutant précision et profondeur à chaque visuel.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Écran 16” 16:10
Élargissez chaque moment visuel
Boostez votre productivité avec une vue élargie. L’écran 16 pouces vous aide à voir plus à la fois, ce qui facilite les tâches. Le rapport d’aspect 16:10 vous offre plus d’espace, pour faire moins défiler et vous concentrer davantage. Avec la couverture des couleurs DCI-P3 99% (Typ.), profitez de détails éclatants et de couleurs riches et réalistes.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’utilisation réelle.
*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).
*DCI-P3 typique 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3 : la norme de couleur définie par Digital Cinema Initiatives (DCI))
Affichage antireflets
Restez concentré, voyez clairement
Profitez d’un écran net et dynamique sans vous soucier des reflets, même dans les environnements lumineux.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*La luminosité est de 350 nits (Typ.)
Effectuez plusieurs tâches en toute liberté
Né pour l’IA, parfaitement alimenté par le processeur Intel® Core™ Ultra
Le dernier processeur Intel® Core™ Ultra, doté d’une unité de traitement neuronal (NPU) capable de gérer jusqu’à 47 opérations par seconde (Tera Operations per Second, TOPS) pour les tâches d’IA, est désormais intégré au LG gram, offrant des performances puissantes optimisées pour ordinateur portable. Grâce à son efficacité énergétique innovante et aux performances distinctes d’un processeur dédié à l’IA, il gère efficacement les tâches d’IA et d’apprentissage automatique.
Gros plan d’un processeur Intel Core Ultra intégré dans une carte de circuit imprimé de haute technologie. La puce est entourée de circuits complexes avec des lumières bleues brillantes, créant une esthétique futuriste et hautement performante.
Choisissez le processeur qui vous convient !
Si vous recherchez un ordinateur portable haute performance, consultez notre modèle 17Z90T qui prend en charge jusqu’à 74 GPU TOPS.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Intel®, le logo Intel et Intel Core sont des marques déposées de l’entreprise Intel ou ses filiales.
*Les performances du NPU et du GPU varient en fonction du processeur, et la valeur TOPS indiquée ci-dessus est indiquée comme « Jusqu’à ».
Multitâche fluide et rapide
Le meilleur des deux mondes grâce à la mémoire de canal LPDDR5 pour un traitement plus rapide des données et aux SSD Dual NVMe offrant un accès plus rapide à votre stockage.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Les options de Mémoire et SSD ci-dessus nécessitent un achat séparé et les prix peuvent varier en fonction du pays et du modèle.
*Le programme ci-dessus n’est pas inclus dans l’emballage (vendu séparément).
gram Link
Soyez tous connectés
Le LG gram connecte facilement jusqu’à 10 périphériques à la fois, même iOS et Android. Partagez, collaborez et créez en faisant de votre lieu de travail un ensemble technologique harmonieux.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Pour fonctionner correctement, installez l’application LG gram Link sur vos appareils mobiles, avec iOS version 15.2 ou ultérieure et Android version 9 ou ultérieure requise.
*Pour installer l’application LG gram Link, vous pouvez utiliser le [programme de mise à jour LG] pour trouver et installer automatiquement l’application LG Update qui correspond à votre système. (S’applique aux modèles sortis en 2024 et ultérieurs).
*La tablette ci-dessus et les périphériques portables ne sont pas inclus (vendus séparément).
*L'image montre les produits LG gram à des fins d'illustration. Veuillez consulter les images de la galerie prises avec le produit réel.
*Le gram Link est prévu pour les mises à jour futures, et le calendrier de mise à jour de la version peut varier selon le pays.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Alimentation intelligente, branchez et pressez lecture
Alimenté par une batterie haute capacité de 77 Wh offrant jusqu’à 24,5 heures de temps d’utilisation et équipé de notre assistant intelligent d’IA, le gram analyse les habitudes des utilisateurs pour optimiser l’efficacité de la batterie. Boostez votre productivité et profitez d’un jeu ininterrompu.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
*L’autonomie de la batterie ci-dessus représente la capacité maximale basée sur le temps de lecture vidéo dans les conditions suivantes : luminosité réglée à 150 nits, sans fil désactivé et lecture audio via des écouteurs (volume par défaut).
*L’autonomie réelle de la batterie varie en fonction des spécifications du modèle, de la configuration, des applications et fonctionnalités utilisées et des paramètres de gestion de la batterie.
*Pour utiliser la fonctionnalité de notification de détection de l’utilisation de la batterie de l’assistant intelligent d’IA, au moins 80 heures d’apprentissage des modèles sont nécessaires.
*Les images sont simulées pour vous aider à mieux comprendre les fonctionnalités et peuvent différer de l’environnement réel.
Caractéristiques clés
Système - Système d’exploitation
Win 11 Home NextGen Premium
Système - Processeur
Intel® Core™ Ultra7 256V (8 Cores: 4P + 4LPE, P: 2.2 up to 4.8 GHz / E: 2.2 up to 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, 47TOPS NPU, 16GB Memory)
Système - Mémoire
16GB LPDDR5X (8533MHz)
Stockage - SSD
512Go
Dimension / Poids - Poids (kg)
1389 g
Ecran - Résolution
WQXGA
Système - Graphique
Intel® Arc™ graphics
Toutes les caractéristiques
BATTERIE
Batterie
77 Wh Li-Ion
CERTIFIÉ
Certifié
MIL-STD-810H
Copilot+ PC
Oui
CONCEPTION
Matériaux du châssis
Magnesium
Couleur
Black
PÉRIPHÉRIQUE D’ENTRÉE
Clavier
"AZERTY rétroéclairé Pavé tactile de précision"
SYSTÈME
Graphique
Intel® Arc™ graphics
Mémoire
16GB LPDDR5X (8533MHz)
Système d’exploitation
Win 11 Home NextGen Premium
Processeur
Intel® Core™ Ultra7 256V (8 Cores: 4P + 4LPE, P: 2.2 up to 4.8 GHz / E: 2.2 up to 3.7 GHz, Intel Smart Cache 12 MB, 47TOPS NPU, 16GB Memory)
PORT D’ENTRÉE/SORTIE
USB Type C
Sortie casque (4 pôles), USB 3.2 Gen2x1 (x2), USB 4 Gen3x2 Type C (x2, avec Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)
HDMI
HDMI 2.1
DIMENSION / POIDS
Poids (kg)
1389 g
STOCKAGE
SSD
512Go
ECRAN
Résolution
WQXGA
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
- extension
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
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