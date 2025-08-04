Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
LG gram SuperSlim 15Z90ST | OLED | Windows 11 Pro | 15,6" | Ultra 7 | 16Go | 1To

Caractéristiques

Avis

Assistance

LG gram SuperSlim 15Z90ST | OLED | Windows 11 Pro | 15,6" | Ultra 7 | 16Go | 1To

LG gram SuperSlim 15Z90ST | OLED | Windows 11 Pro | 15,6" | Ultra 7 | 16Go | 1To

LG 15Z90ST-G.AP78F
Fonctionnalités principales

  • Poids ultra-léger de 990g, design fin et compact
  • Windows 11 Pro Processeur Intel® Core™ Ultra 7
  • Écran OLED 15,6" format 16:9 aspect mat
  • Résolution FHD (1920 x 1080), DCI-P3 100%
Caractéristiques clés

  • Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Taille (pouce)

    15.6 pouces

  • Processeur

    Intel® Core™ Ultra 7

  • Mémoire

    LPDDR5X 16Go (Dual Channel, 6400MHz)

  • SSD

    M.2(2280) Dual SSD slots, Gen4 - NVMe : 1To

  • Poids (kg)

    990g

  • Résolution

    FHD (1920x1080)

  • Graphique

    Intel® Arc™﻿ graphics

  • Gamme de couleurs

    sRGB 100%(Typical, min 95%)

  • Dimension (mm)

    356.27x223.4x16.95mm

Toutes les caractéristiques

INFOS

  • Catégorie de produit

    gram

  • Année

    Y24

ECRAN

  • Luminosité

    350 nits

  • Gamme de couleurs

    sRGB 100%(Typical, min 95%)

  • Taux de Contraste

    1200:1 (Typical)

  • Type de dalle

    OLED

  • Pol

    Anti-Glare

  • Format

    16:9

  • Taux de rafraîchissement

    60Hz

  • Résolution

    FHD (1920x1080)

  • Taille (pouce)

    15.6 pouces

SYSTÈME

  • Graphique

    Intel® Arc™﻿ graphics

  • Mémoire

    LPDDR5X 16Go (Dual Channel, 6400MHz)

  • Système d’exploitation

    Windows 11 Pro

  • Processeur

    Intel® Core™ Ultra 7

STOCKAGE

  • SSD

    M.2(2280) Dual SSD slots, Gen4 - NVMe : 1To

CONNECTIVITÉ

  • BT

    BT 5.3

  • Webcam

    FHD IR Webcam avec Dual Mic (Reconnaissance faciale)

  • Sans fil

    Wi-Fi 6E (802.11ax) - AX211

SON

  • Audio

    HD Audio avec Dolby Atmos

  • Haut-parleurs

    Stereo Speaker 1.5W x 2

SÉCURITÉ

  • Encoche de sécurité Kensington Slim

    Normal Kensington lock

  • Sécurité SSD

    SSD Security

BATTERIE

  • Batterie

    72 Wh Li-Ion

PUISSANCE

  • Adaptateur AC

    65W

THERMIQUE

  • Thermique

    Système de refroidissement avancé

BOUTON

  • Bouton

    Bouton d'alimentation sans empreinte digitale

LED

  • LED

    Alimentation, Chargement, Verr Maj, Webcam, Micro

DIMENSION / POIDS

  • Dimension (mm)

    356.27x223.4x16.95mm

  • Dimension du colis (mm)

    477 x 299 x 62mm

  • Poids du colis (kg)

    2,3kg

  • Poids (kg)

    990g

CONCEPTION

  • Couleur

    Blue

LOGICIEL PRÉINSTALLÉ

  • Dolby Atmos

    Oui

  • Suite de performances de connectivité Intel®

    Oui

  • Intel® Unision

    Oui

  • LG Display Extension

    Oui

  • LG Easy Guide / Guide de dépannage

    Oui

  • LG Glance par Mirametrix®

    Oui

  • LG On Screen Display 3

    Oui

  • Manuels PC LG

    Oui

  • LG Pen Settings

    Non

  • LG Security Guard

    Oui

  • LG UltraGear Studio

    Non

  • LG Update & Recovery

    Oui

  • LG Update Center

    Oui

  • McAfee Live Safe (version d'essai de 30 jours)

    Oui (30j)

  • Microsoft 365 (version d'essai de 30 jours)

    Oui (30j)

  • PCmover Professional

    Oui

  • Sync on Mobile

    Oui

  • Wacom notes

    Non

ACCESSOIRE

  • Accessoire

    65W (Nouveau, petit format) 3 pôles avec câble externe C vers C de 1,8m/3A, blanc/noir (type mural 'I' pour UE)

PÉRIPHÉRIQUE D’ENTRÉE

  • Clavier

    Clavier rétroéclairé pleine taille

  • Souris

    Pavé tactile de précision avec fonction de défilement et de gestes (taille : 111,6 x 69,6 mm)

PORT D’ENTRÉE/SORTIE

  • HP-Out

    Casque à 4 pôles

  • USB Type A

    x2 USB 3.2 GEN1x1 : 5G

  • HDMI

    HDMI 2.1 (4K@60Hz)

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément

Ce qu’ils en pensent

