LG gram SuperSlim 15Z90ST | OLED | Windows 11 Pro | 15,6" | Ultra 7 | 16Go | 1To
Caractéristiques clés
-
Système d’exploitation
Windows 11 Pro
-
Taille (pouce)
15.6 pouces
-
Processeur
Intel® Core™ Ultra 7
-
Mémoire
LPDDR5X 16Go (Dual Channel, 6400MHz)
-
SSD
M.2(2280) Dual SSD slots, Gen4 - NVMe : 1To
-
Poids (kg)
990g
-
Résolution
FHD (1920x1080)
-
Graphique
Intel® Arc™ graphics
-
Gamme de couleurs
sRGB 100%(Typical, min 95%)
-
Dimension (mm)
356.27x223.4x16.95mm
Toutes les caractéristiques
INFOS
-
Catégorie de produit
gram
-
Année
Y24
ECRAN
-
Luminosité
350 nits
-
Gamme de couleurs
sRGB 100%(Typical, min 95%)
-
Taux de Contraste
1200:1 (Typical)
-
Type de dalle
OLED
-
Pol
Anti-Glare
-
Format
16:9
-
Taux de rafraîchissement
60Hz
-
Résolution
FHD (1920x1080)
-
Taille (pouce)
15.6 pouces
SYSTÈME
-
Graphique
Intel® Arc™ graphics
-
Mémoire
LPDDR5X 16Go (Dual Channel, 6400MHz)
-
Système d’exploitation
Windows 11 Pro
-
Processeur
Intel® Core™ Ultra 7
STOCKAGE
-
SSD
M.2(2280) Dual SSD slots, Gen4 - NVMe : 1To
CONNECTIVITÉ
-
BT
BT 5.3
-
Webcam
FHD IR Webcam avec Dual Mic (Reconnaissance faciale)
-
Sans fil
Wi-Fi 6E (802.11ax) - AX211
SON
-
Audio
HD Audio avec Dolby Atmos
-
Haut-parleurs
Stereo Speaker 1.5W x 2
SÉCURITÉ
-
Encoche de sécurité Kensington Slim
Normal Kensington lock
-
Sécurité SSD
SSD Security
BATTERIE
-
Batterie
72 Wh Li-Ion
PUISSANCE
-
Adaptateur AC
65W
THERMIQUE
-
Thermique
Système de refroidissement avancé
BOUTON
-
Bouton
Bouton d'alimentation sans empreinte digitale
LED
-
LED
Alimentation, Chargement, Verr Maj, Webcam, Micro
DIMENSION / POIDS
-
Dimension (mm)
356.27x223.4x16.95mm
-
Dimension du colis (mm)
477 x 299 x 62mm
-
Poids du colis (kg)
2,3kg
-
Poids (kg)
990g
CONCEPTION
-
Couleur
Blue
LOGICIEL PRÉINSTALLÉ
-
Dolby Atmos
Oui
-
Suite de performances de connectivité Intel®
Oui
-
Intel® Unision
Oui
-
LG Display Extension
Oui
-
LG Easy Guide / Guide de dépannage
Oui
-
LG Glance par Mirametrix®
Oui
-
LG On Screen Display 3
Oui
-
Manuels PC LG
Oui
-
LG Pen Settings
Non
-
LG Security Guard
Oui
-
LG UltraGear Studio
Non
-
LG Update & Recovery
Oui
-
LG Update Center
Oui
-
McAfee Live Safe (version d'essai de 30 jours)
Oui (30j)
-
Microsoft 365 (version d'essai de 30 jours)
Oui (30j)
-
PCmover Professional
Oui
-
Sync on Mobile
Oui
-
Wacom notes
Non
ACCESSOIRE
-
Accessoire
65W (Nouveau, petit format) 3 pôles avec câble externe C vers C de 1,8m/3A, blanc/noir (type mural 'I' pour UE)
PÉRIPHÉRIQUE D’ENTRÉE
-
Clavier
Clavier rétroéclairé pleine taille
-
Souris
Pavé tactile de précision avec fonction de défilement et de gestes (taille : 111,6 x 69,6 mm)
PORT D’ENTRÉE/SORTIE
-
HP-Out
Casque à 4 pôles
-
USB Type A
x2 USB 3.2 GEN1x1 : 5G
-
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
-
extension
-
-
extension
-
extension
