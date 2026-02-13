About Cookies on This Site

Grande taille

Grande taille

Offre exclusive

Voyez plus grand
avec LG

Un coup de pouce de 450€ pour passer du 65" au 77"

Du 65" aux 77" en un

Coup de Pouce

450€ de remise avec le code : XXXUPGRADEXXX

Téléviseurs QNED

Comment profiter des coupons ?

Étapes Détaillées

  1. Etape 1 

    Sélection du Produit

     

    Sélectionnez le produit que vous avez choisi et cliquez sur "Acheter".

  2. Etape 2

    Ajout du Produit au Panier

     

    Sur la page d'achat du produit, ajoutez le produit à votre panier en cliquant sur "Paiement"

  3. Etape 3

    Application du Coupon

    Une fois à l'étape "Bons de réduction", retrouvez votre coupon

    dans la section "Sélectioner le bon de réduction".

    La remise s'affiche automatiquement

icon 1

Offre de bienvenue

5% de remise* sur votre 1ère commande

en vous inscrivant dès maintenant !

icon 3

Livraison
offerte

sur certaines catégories de produits*.

icon 2

Paiement personnalisé

Paiement CB 3 ou 4 fois sans frais.