Réfrigérateur combiné | 333L | Door Cooling+™

GBBSJ10DPY.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit
GBBSJ10DPY.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Réfrigérateur combiné | 333L | Door Cooling+™

LG GBBSJ10DPY
Vue avant
Avant toute porte ouverte sans vue sur la nourriture
Avant toute porte ouverte avec vue sur la nourriture
Porte supérieure ouverte avec vue sur la nourriture
Porte inférieure avant ouverte avec vue sur la nourriture
LeftSideOpen Alimentation
Refroidissement de porte et éclairage LED
Vue glacier 1
Vue glacier 2
Tiroir Vue détaillée
Poignée Vue détaillée
Vue latérale droite
Vue latérale gauche
Vue latérale
Côte arrière
Fonctionnalités principales

  • Technologie Multi Air Flow™
  • Technologie Door Cooling+™
  • Grande capacité 333L
  • Connectivité application LG ThinQ™
  • Eclairage Soft LED
  • Silencieux: niveau sonore 35 dB
Plus
Congélateur bas noir mat LG (gbbs726cpy) intégré dans des armoires grises à côté d’un comptoir en marbre avec une plaque de cuisson à induction et une grande fenêtre à droite

Pensés pour vous, conçus pour un max de fraîcheur

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) installé encastré dans de grandes armoires grises avec des flèches bleues pointant vers les surfaces supérieure et avant

Ajustement parfait

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) avec smartphone montrant l’application ThinQ à l’avant et une icône IA bleu clair éclatante à côté du réfrigérateur

Fonctionnalités IA

Vue intérieure du congélateur bas LG (gbbs726cpy) avec des étagères de fruits, légumes, boissons et collations avec des lignes de flux d’air bleues du côté gauche

Fraîcheur optimale

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) entièrement ouvert avec compartiment réfrigérateur supérieur montrant les aliments dans des tiroirs avec des superpositions bleues et des flèches mettant en valeur l’intérieur spacieux

Efficacité maximale de stockage

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) avec sa porte droite ouverte à 110 degrés, montrant une charnière incurvée en haut étroitement alignée avec un mur d’armoire gris adjacent.

Porte sans déport

Conçu pour s’adapter à toutes les cuisines

Ouvrez grand, même près d'un mur ou dans des espaces restreints, grâce aux charnières sans déport.

Vue de haut du réfrigérateur congélateur LG (gbbs726cpy) image divisée à gauche avec du texte Charnière conventionnelle frappant le mur à droite avec du texte Charnières Zéro dégagement s’ouvrant librement

*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est requis.
*Si le dégagement est inférieur à 4 mm, la porte peut ne pas s’ouvrir complètement ou peut interférer avec le mur, ce qui peut affecter les performances du produit.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Design porte plate minimaliste

Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne

Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.

Réfrigérateur congélateur noir mat LG (gbbs726cpy) intégré dans une armoire de cuisine grise avec cave à vin à gauche et cuisinière avec ustensiles à droite

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) laissé dans des armoires gris clair avec un dosseret en marbre à droite dans des armoires sombres à côté des étagères et des ustensiles de cuisson

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Fonctionnalités IA

Refroidissement intelligent pour une consommation énergétique optimisée avec LG ThinQ™ ¹⁾

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) dans un espace de vie avec vue nocturne sur la ville superposée avec un graphique en mode Économie de l’IA et un graphique énergétique fluctuant

Mode économie IA

Votre consommation énergétique optimisée pendant les périodes de faible utilisation

Le mode économie d'énergie AI analyse vos habitudes d'utilisation sur une période de trois semaines et identifie les moments où la porte du réfrigérateur est ouverte moins fréquemment afin réduire la consommation d'énergie.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) à côté d’armoires gris clair dans un espace de vie avec vue sur la rivière superposée avec un graphique et une icône AI Fresh

Fraîcheur IA

Un refroidissement proactif lors des périodes d'ouverture de porte fréquentes.

Réduit les hausses de température lors des ouvertures répétées de la porte grâce à une analyse basée sur les données, en intensifiant le refroidissement deux heures à l'avance en fonction des habitudes d'utilisation.

*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

La porte supérieure du congélateur bas LG (gbbs726cpy) est légèrement ouverte avec un graphique en forme d’onde rouge montrant l’icône de porte ouverte et l’icône d’alerte ensemble

Détection porte entreouverte

Restez serein grâce aux alertes intelligentes concernant les portes ouvertes

La détection d'ouverture légère de la porte garantit la fraîcheur de vos aliments et minimise le gaspillage d'énergie en vous alertant en cas de fermeture incorrecte de la porte.

Fraîcheur optimale

Refroidissement précis, fraîcheur constante

LinearCooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.

Grafika kombinované chladničky s mrazákem LG (GBBW726AEV) zobrazující čerstvá rajčata po 7 dnech s modrým grafem kolísání a textem ±0,5 °C.

LinearCooling™ 

Grafika kombinované chladničky LG (GBBW726AEV) zobrazující zvadlé rajče po 7 dnech s červeným grafem kolísání a textem ±1,0 °C.

Conventionnel

*D'après les résultats des tests réalisés par TÜV Rheinland à l'aide de la méthode de test interne de LG comparant le taux de réduction du poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a affiché un taux de réduction du poids inférieur.

Le congélateur bas LG (gbbs726cpy) ouvert avec de l’air bleu clair s’écoulant de l’évent gauche vers les paniers de porte stockant des bouteilles, des fruits et des conteneurs

DoorCooling+™

Une fraîcheur uniforme et rapide

Les boissons et les aliments restent frais grâce au rideau d'air froid DoorCooling+™.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Le congélateur bas LG (gbbs726cpy) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Le congélateur bas LG (gbbs726cpy) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Efficacité énergétique

Pensés pour vous, conçus pour un max de fraîcheur

Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement. Il est également garanti de 10 ans.

Clause de non-responsabilité

1)LG ThinQ™
-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. LG ThinQ™ disponible sur les smartphones Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Téléphone et connexion de données WiFi à domicile requis et inscription du produit avec LG ThinQ™ requise.
-Les fonctionnalités LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

2)Mode d’économie de l’IA
-Le mode d’économie de l’IA peut être ajusté en deux étapes (jusqu’à 1 % pour l’étape 1 et jusqu’à 5 % pour l’étape 2), et le taux d’économie varie en fonction de la puissance nominale et des spécifications du produit.
-Le taux d’économies de l’IA pour chaque étape peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.
-Les détails spécifiques du test pour le taux d’économie sont les suivants : 1.Modèle de test : gbbs726cpy
2.Conditions de test : Congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge
3. Conditions d’installation : Température ambiante à 25 °C, humidité à 55 %
4.Méthode de test : ouverture de 8 heures, absence d’ouverture de 16 heures. Durée totale d’ouverture pendant les heures d’ouverture : Réfrigérateur 28 fois, congélateur 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque étape du mode d’économie d’IA sur 3 jours sont convertis en consommation d’énergie sur 24 heures et comparés.
5. Lorsque vous utilisez le mode Économie de l’IA, le cycle d’élimination du givre et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l’environnement. L’application de l’étape 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.
6. Les résultats des tests ont été vérifiés par TÜV Rheinland Inc. en utilisant la méthode de test spécifiée, mais ils peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
7. Le mode Économie de l’IA n’est pris en charge que par l’application LG ThinQ, et LG ThinQ peut avoir certaines limitations en termes d’environnements et de méthodes d’utilisation pris en charge.

3)DoorCooling+™
-Basé sur les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d’un récipient d’eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu’il est ouvert que s’il est fermé.
-DoorCooling+™ s’arrête lorsque la porte est ouverte.
-Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.

4)FRESHConverter™
-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), poisson (0 °C) et fromage (2 °C)
-Basé sur les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer la fluctuation de température moyenne dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage de 25 °C.
-Les résultats peuvent varier en fonction des changements de la température extérieure ou du réglage de la température intérieure.

SOMMAIRE

Imprimer

DIMENSIONS

gbbsj10dpy

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    333

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 1 860 x 674

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    202

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    D

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Inverter

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Silver

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Congélateur

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    D

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    333

  • Volume du congélateur (L)

    113

  • Volume du réfrigérateur (L)

    220

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Display LED

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    77

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 1 860 x 674

  • Poids du produit (kg)

    70

  • Profondeur sans poignée (mm)

    608

  • Profondeur avec poignée (mm)

    674

  • Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

    1 860

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    1 860

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

  • Porte réversible

    Oui

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Bac à glaçons normal

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Fabrique à glaçe automatique

    Non

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    VCM

  • Finition (porte)

    Silver

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Non

  • Type de poignée

    Poignée Pocket

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Inverter

  • Consommation électrique (kWh/an)

    202

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    35

  • Niveau sonore (classe)

    B

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    3

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    2

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Clayette porte bouteilles

    Non

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Clayette rétractable

    Non

  • Pure N Fresh

    Non

  • Bac fraîcheur (Fresh Zone)

    Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE BARRE

  • Code barre

    8806096624135

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Tiroir_Congélateur

    3 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

