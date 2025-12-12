About Cookies on This Site

GBBSJ10DPY
GBBSJ10DPY.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

GBBSJ10DPY

GBBSJ10DPY.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

GBBSJ10DPY

LG GBBSJ10DPY
Vue avant du congélateur inférieur LG (GBBS726CEV) avec finition noir mat
Congélateur bas LG (GBBS726CEV) porte entièrement ouverte montrant les compartiments réfrigérateur et congélateur
Vue de dessus du réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) avec un réfrigérateur noir mat à gauche et un mur d’armoire à droite
À gauche, de la viande avec température -3 °C affichée, au centre, du poisson frais avec température 0 °C et à droite, du fromage avec température 2 °C.
Congélateur bas LG (GBBS726CEV) dans un espace de vie avec vue nocturne sur la ville superposée avec un graphique en mode Économie de l’IA et un graphique énergétique fluctuant
Congélateur bas LG (GBBS726CEV) installé encastré dans un grand mur beige chaud avec des flèches blanches pointant vers le haut et les surfaces avant
Gros plan sur le réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) d’une étagère à vin contenant quatre bouteilles et une boîte de macarons avec un design de clayette agrandie en image circulaire
Vue avant du réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) montrant la ventilation DoorCooling+™
Vue supérieure du réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV)
Vue inférieure du réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV)
Étagère de réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) surlignée en bleu avec des flèches vers le haut et vers le bas à droite. L’image montre une étagère pliée contenant deux bouteilles d’eau
Vue de face du congélateur bas LG (GBBS726CEV) montrant le design extérieur
Vue arrière du congélateur bas LG (GBBS726CEV) montrant le panneau arrière
Réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) intégré dans une armoire marron foncé avec fenêtre et canapé à gauche et évier à droite
Dimensions et installation du congélateur bas LG (GBBS726CEV)
Fonctionnalités principales

  • GBBSJ10DPY
Congélateur bas noir mat LG (GBBS726CEV) intégré dans des armoires grises à côté d’un comptoir en marbre avec une plaque de cuisson à induction et une grande fenêtre à droite

Une fraîcheur qui s’adapte, un soin maximum

Congélateur bas LG (GBBS726CEV) installé encastré dans de grandes armoires grises avec des flèches bleues pointant vers les surfaces supérieure et avant

Intégration parfaite

Congélateur bas LG (GBBS726CEV) avec smartphone montrant l’application ThinQ à l’avant et une icône IA bleu clair éclatante à côté du réfrigérateur

Fonctionnalités de l’IA

Vue intérieure du congélateur bas LG (GBBS726CEV) avec des étagères de fruits, légumes, boissons et collations avec des lignes de flux d’air bleues du côté gauche

Fraîcheur maximale

Congélateur bas LG (GBBS726CEV) entièrement ouvert avec compartiment réfrigérateur supérieur montrant les aliments dans des tiroirs avec des superpositions bleues et des flèches mettant en valeur l’intérieur spacieux

Efficacité de stockage maximale

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) avec sa porte droite ouverte à 110 degrés, montrant une charnière incurvée en haut étroitement alignée avec un mur d’armoire gris adjacent.

Dégagement zéro

Conçu pour s’adapter à toutes les cuisines

Large ouverture, même près du mur ou dans des espaces restreints avec zéro dégagement

Vue de haut du réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) image divisée à gauche avec du texte Charnière conventionnelle frappant le mur à droite avec du texte Charnières Zéro dégagement s’ouvrant librement

*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est requis.
*Si le dégagement est inférieur à 4 mm, la porte peut ne pas s’ouvrir complètement ou peut interférer avec le mur, ce qui peut affecter les performances du produit.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Flat Door Premium

Un design élégant et moderne pour une intégration parfaite

Profitez d’un design de porte plate Flat Door premium et d’un intérieur spacieux qui apportent une élégance raffinée et pratique à votre cuisine moderne.

Réfrigérateur congélateur noir mat LG (GBBS726CEV) intégré dans une armoire de cuisine grise avec cave à vin à gauche et cuisinière avec ustensiles à droite

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (GBBS726CEV) laissé dans des armoires gris clair avec un dosseret en marbre à droite dans des armoires sombres à côté des étagères et des ustensiles de cuisson

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Fonctionnalités de l’IA

Un refroidissement plus intelligent pour optimiser l’énergie avec LG ThinQ™ ¹⁾

Congélateur bas LG (GBBS726CEV) dans un espace de vie avec vue nocturne sur la ville superposée avec un graphique en mode Économie de l’IA et un graphique énergétique fluctuant

Mode Économie de l’IA

Refroidissement optimisé pendant les temps d’utilisation réduits

Le mode Économie de l’IA²⁾ analyse vos habitudes d’utilisation sur une période de 3 semaines et détecte lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte moins fréquemment, réduisant ainsi la consommation d’énergie tout en gardant vos aliments frais.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (GBBS726CEV) à côté d’armoires gris clair dans un espace de vie avec vue sur la rivière superposée avec un graphique et une icône AI Fresh

AI Fresh¹⁾

Refroidissement proactif pour les ouvertures de porte fréquentes

Minimise les hausses de température lors des heures d’ouverture fréquentes de la porte grâce à une analyse basée sur les données, intensifiant le refroidissement deux heures à l’avance en fonction de modèles d’utilisation détaillés.

*Si la température de réglage du compartiment du réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonctionnalité ne sera pas activée.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

La porte supérieure du congélateur bas LG (GBBS726CEV) est légèrement ouverte avec un graphique en forme d’onde rouge montrant l’icône de porte ouverte et l’icône d’alerte ensemble

Détection d’une légère ouverture de porte

Préservez la fraîcheur grâce aux alertes de porte intelligentes

La détection d’une légère ouverture de porte¹⁾ garantit que vos courses restent fraîches et minimise les déchets d’énergie en vous alertant des fermetures de portes incorrectes.

Fraîcheur maximale

Refroidissement précis, fraîcheur constante

Le LinearCooling™ conserve les aliments plus frais, plus longtemps, en réduisant les fluctuations de température et en préservant leur saveur et leur apparence.

Graphique du réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) montrant des tomates fraîches après 7 jours avec un graphique de fluctuation bleue et un texte ±0,5 °C
Graphisme du réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) montrant une tomate flétrie après 7 jours avec un graphique de fluctuation rouge et un texte ±1,0 °C
Le congélateur bas LG (GBBS726CEV) ouvert avec de l’air bleu clair s’écoulant de l’évent gauche vers les paniers de porte stockant des bouteilles, des fruits et des conteneurs

DoorCooling+™

Offrez de la fraîcheur plus rapidement dans le panier de la porte

Les boissons et la nourriture restent fraîches grâce aux performances rapides de DoorCooling+™ ³⁾.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (GBBS726CEV) Fresh Balancer stockant de la laitue, des poivrons, des oranges et des pommes avec des flèches vers le haut et vers le bas et un gros plan du Moist Balance Crisper

FRESHBalancer™

Soin de l’humidité pour les fruits et légumes

FRESH Balancer™ maintient l’humidité de vos fruits et légumes grâce au Moist Balance Crisper™, qui permet de les garder frais.

*Basé sur un test interne de LG (température ambiante de 25 °C, humidité normale, congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 4 °C), perte de poids d’eau mesurée après 24 heures.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

FRESHConverter+™

Stockage des aliments avec des réglages de température flexibles

Oubliez les soucis de température — FRESHConverter™ ³⁾ vous permet d’ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d’aliments.

      

     

      

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Efficacité de stockage maximale

Capacité maximale, organisation intelligente

Optimisez l’efficacité de stockage grâce à des solutions intelligentes et soignées qui gardent la fraîcheur de vos aliments.

Vue intérieure du réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) avec des fruits sur l’étagère supérieure, des bouteilles de vin au milieu et plus de fruits sur l’étagère inférieure

*Les images et vidéos sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Gros plan sur le réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) d’une étagère à vin contenant quatre bouteilles et une boîte de macarons avec un design de clayette agrandie en image circulaire

Casier à vin

Utilisez votre espace judicieusement, pour le vin et autres

Une étagère pour les bouteilles et les essentiels du quotidien - efficacement organisée sans perte d’espace.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Étagère de réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) surlignée en bleu avec des flèches vers le haut et vers le bas à droite. L’image montre une étagère pliée contenant deux bouteilles d’eau

Clayette rétractable

Faites plus de place si vous en avez besoin

Espace extra pour les ingrédients grands ou hauts, améliorant la flexibilité et la facilité de stockage.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Rangement flexible, soigneusement organisé

Des clayettes et des accessoires soigneusement conçus vous aident à garder votre réfrigérateur ordonné tout en s’adaptant à vos besoins.

Vue intérieure du réfrigérateur LG (GBBS726CEV) avec cinq étagères et niveaux de hauteur réglables affichés avec des flèches bleues indiquant un mouvement vertical

Étagère ajustable

L’intérieur du congélateur bas LG (GBBS726CEV) avec un seau mobile contenant des packs de jus et un récipient placés au-dessus du tiroir Fresh Balancer

Seau mobile

Utilisation flexible dans le réfrigérateur ou le congélateur

L’intérieur du congélateur bas LG (GBBS726CEV) avec un mini panier coulissant transparent contenant six petites bouteilles de sauce

Mini panier de porte

Panier coulissant pour petites bouteilles de sauce

L’image de gauche du réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) montre une boîte de filtre fermée avec du fromage et une icône de désodorisation en bas à gauche. L’image de droite montre une boîte ouverte, révélant du fromage

Ma boîte

Filtre à charbon absorbant les odeurs

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Le congélateur bas LG (GBBS726CEV) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Le congélateur bas LG (GBBS726CEV) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Meilleure efficacité énergétique

Une fraîcheur qui s’adapte, un soin maximum

Le LG Smart Inverter Compressor™ s’adapte à la puissance de refroidissement selon les besoins, réduisant ainsi la consommation d’énergie tout en fonctionnant de manière silencieuse et fiable. Il est également fourni avec une garantie de 10 ans.

Clause de non-responsabilité

1)LG ThinQ™
-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. LG ThinQ™ disponible sur les smartphones Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Téléphone et connexion de données WiFi à domicile requis et inscription du produit avec LG ThinQ™ requise.
-Les fonctionnalités LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

2)Mode d’économie de l’IA
-Le mode d’économie de l’IA peut être ajusté en deux étapes (jusqu’à 1 % pour l’étape 1 et jusqu’à 5 % pour l’étape 2), et le taux d’économie varie en fonction de la puissance nominale et des spécifications du produit.
-Le taux d’économies de l’IA pour chaque étape peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.
-Les détails spécifiques du test pour le taux d’économie sont les suivants : 1.Modèle de test : GBBW322CEV
2.Conditions de test : Congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge
3. Conditions d’installation : Température ambiante à 25 °C, humidité à 55 %
4.Méthode de test : ouverture de 8 heures, absence d’ouverture de 16 heures. Durée totale d’ouverture pendant les heures d’ouverture : Réfrigérateur 28 fois, congélateur 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque étape du mode d’économie d’IA sur 3 jours sont convertis en consommation d’énergie sur 24 heures et comparés.
5. Lorsque vous utilisez le mode Économie de l’IA, le cycle d’élimination du givre et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l’environnement. L’application de l’étape 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.
6. Les résultats des tests ont été vérifiés par TÜV Rheinland Inc. en utilisant la méthode de test spécifiée, mais ils peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
7. Le mode Économie de l’IA n’est pris en charge que par l’application LG ThinQ, et LG ThinQ peut avoir certaines limitations en termes d’environnements et de méthodes d’utilisation pris en charge.

3)DoorCooling+™
-Basé sur les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d’un récipient d’eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu’il est ouvert que s’il est fermé.
*DoorCooling+™ s’arrête lorsque la porte est ouverte.
*Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.

4)FRESHConverter™
-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), poisson (0 °C) et fromage (2 °C)
-Basé sur les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer la fluctuation de température moyenne dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage de 25 °C.
-Les résultats peuvent varier en fonction des changements de la température extérieure ou du réglage de la température intérieure.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    333

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 1 860 x 674

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    202

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    D

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Inverter

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Silver

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Congélateur

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    D

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    333

  • Volume du congélateur (L)

    113

  • Volume du réfrigérateur (L)

    220

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Display LED

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    77

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 1 860 x 674

  • Poids du produit (kg)

    70

  • Profondeur sans poignée (mm)

    608

  • Profondeur avec poignée (mm)

    674

  • Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

    1 860

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    1 860

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

  • Porte réversible

    Oui

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Bac à glaçons normal

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Fabrique à glaçe automatique

    Non

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    VCM

  • Finition (porte)

    Silver

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Non

  • Type de poignée

    Poignée Pocket

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Inverter

  • Consommation électrique (kWh/an)

    202

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    35

  • Niveau sonore (classe)

    B

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    3

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    2

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Clayette porte bouteilles

    Non

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Clayette rétractable

    Non

  • Pure N Fresh

    Non

  • Bac fraîcheur (Fresh Zone)

    Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE BARRE

  • Code barre

    8806096624135

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Tiroir_Congélateur

    3 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

