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Réfrigérateur combiné | 333L | Door Cooling+™

Réfrigérateur combiné | 333L | Door Cooling+™

LG GBBSJ20DSW
Vue avant de Réfrigérateur combiné | 333L | Door Cooling+™ LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de côté LG GBBSJ20DSW
vue de côté LG GBBSJ20DSW
vue arrière LG GBBSJ20DSW
Vue avant de Réfrigérateur combiné | 333L | Door Cooling+™ LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de face LG GBBSJ20DSW
vue de côté LG GBBSJ20DSW
vue de côté LG GBBSJ20DSW
vue arrière LG GBBSJ20DSW

Fonctionnalités principales

  • Technologie Multi Air Flow™
  • Technologie Door Cooling+™
  • Grande capacité 333L
  • Connectivité application LG ThinQ™
  • Eclairage Soft LED
  • Silencieux: niveau sonore 35 dB
Plus
Congélateur bas noir mat LG (gbbs726cpy) intégré dans des armoires grises à côté d’un comptoir en marbre avec une plaque de cuisson à induction et une grande fenêtre à droite

Pensés pour vous, conçus pour un max de fraîcheur.

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) installé encastré dans de grandes armoires grises avec des flèches bleues pointant vers les surfaces supérieure et avant

Ajustement parfait

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) avec smartphone montrant l’application ThinQ à l’avant et une icône IA bleu clair éclatante à côté du réfrigérateur

Fonctionnalités IA

Vue intérieure du congélateur bas LG (gbbs726cpy) avec des étagères de fruits, légumes, boissons et collations avec des lignes de flux d’air bleues du côté gauche

Fraîcheur optimale

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) entièrement ouvert avec compartiment réfrigérateur supérieur montrant les aliments dans des tiroirs avec des superpositions bleues et des flèches mettant en valeur l’intérieur spacieux

Efficacité maximale de stockage

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) avec sa porte droite ouverte à 110 degrés, montrant une charnière incurvée en haut étroitement alignée avec un mur d’armoire gris adjacent.

Porte sans déport

Conçu pour s’adapter à toutes les cuisines

Ouvrez grand, même près d'un mur ou dans des espaces restreints, grâce aux charnières sans déport.

Vue de haut du réfrigérateur congélateur LG (GBBS726CEV) image divisée à gauche avec du texte Charnière conventionnelle frappant le mur à droite avec du texte Charnières Zéro dégagement s’ouvrant librement

*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est requis.
*Si le dégagement est inférieur à 4 mm, la porte peut ne pas s’ouvrir complètement ou peut interférer avec le mur, ce qui peut affecter les performances du produit.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Design porte plate minimaliste

Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne

Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.

Réfrigérateur congélateur noir mat LG (gbbs726cpy) intégré dans une armoire de cuisine grise avec cave à vin à gauche et cuisinière avec ustensiles à droite

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) laissé dans des armoires gris clair avec un dosseret en marbre à droite dans des armoires sombres à côté des étagères et des ustensiles de cuisson

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Fonctionnalités IA

Refroidissement intelligent pour une consommation énergétique optimisée avec LG ThinQ™¹⁾

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) dans un espace de vie avec vue nocturne sur la ville superposée avec un graphique en mode Économie de l’IA et un graphique énergétique fluctuant

Mode économie IA

Votre consommation énergétique optimisée pendant les périodes de faible utilisation

Le mode économie d'énergie AI analyse vos habitudes d'utilisation sur une période de trois semaines et identifie les moments où la porte du réfrigérateur est ouverte moins fréquemment afin réduire la consommation d'énergie.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Congélateur bas LG (gbbs726cpy) à côté d’armoires gris clair dans un espace de vie avec vue sur la rivière superposée avec un graphique et une icône AI Fresh

Fraîcheur IA

Un refroidissement proactif lors des périodes d'ouverture de porte fréquentes.

Réduit les hausses de température lors des ouvertures répétées de la porte grâce à une analyse basée sur les données, en intensifiant le refroidissement deux heures à l'avance en fonction des habitudes d'utilisation.

*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

La porte supérieure du congélateur bas LG (gbbs726cpy) est légèrement ouverte avec un graphique en forme d’onde rouge montrant l’icône de porte ouverte et l’icône d’alerte ensemble

Détection porte entreouverte

Restez serein grâce aux alertes intelligentes concernant les portes ouvertes

La détection d'ouverture légère de la porte garantit la fraîcheur de vos aliments et minimise le gaspillage d'énergie en vous alertant en cas de fermeture incorrecte de la porte.

Fraîcheur optimale

Refroidissement précis, fraîcheur constante

LinearCooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.

Grafika kombinované chladničky s mrazákem LG (GBBW726AEV) zobrazující čerstvá rajčata po 7 dnech s modrým grafem kolísání a textem ±0,5 °C.

LinearCooling™ 

Grafika kombinované chladničky LG (GBBW726AEV) zobrazující zvadlé rajče po 7 dnech s červeným grafem kolísání a textem ±1,0 °C.

Conventionnel

*D'après les résultats des tests réalisés par TÜV Rheinland à l'aide de la méthode de test interne de LG comparant le taux de réduction du poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a affiché un taux de réduction du poids inférieur.

Le congélateur bas LG (gbbs726cpy) ouvert avec de l’air bleu clair s’écoulant de l’évent gauche vers les paniers de porte stockant des bouteilles, des fruits et des conteneurs

DoorCooling+™

Une fraîcheur uniforme et rapide

Les boissons et les aliments restent frais grâce au rideau d'air froid DoorCooling+™.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Le congélateur bas LG (gbbs726cpy) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Le congélateur bas LG (gbbs726cpy) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Efficacité énergétique

Pensés pour vous, conçus pour un max de fraîcheur

Le compresseur Smart Inverter™ ajuste la vitesse du moteur pour refroidir efficacement. Il est également garanti de 10 ans.

Avertissements :

 

1)LG ThinQ™

-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis Google Play Store ou Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Une connexion de données Wi-Fi sur votre téléphone et votre domicile ainsi que l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont nécessaires.

-Les fonctions LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

 

2)Mode d'économie AI

Le mode Économie IA propose deux niveaux de réduction d’énergie (jusqu’à 1 % et jusqu’à 5 %), les économies réelles pouvant varier selon les caractéristiques du produit et les conditions d’utilisation.

Testé sur le modèle GBBS726CEV dans des conditions vérifiées par TÜV Rheinland (congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge, température ambiante de 25 °C et humidité de 55 %).

Le mode Économie IA ajuste le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur en fonction de l’environnement, ce qui peut entraîner une légère hausse de la température intérieure.

Disponible uniquement via l’application LG ThinQ™, les environnements compatibles peuvent varier.

 

3)DoorCooling+™

- D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu'il est ouvert que lorsqu'il est fermé.  

- DoorCooling+™ s'arrête lorsque la porte est ouverte.  

- Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.

 

4)FRESHConverter™

-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C)

- D'après les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer la fluctuation moyenne de température dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage à 25 ℃.

- Les résultats peuvent varier en fonction des changements de température extérieure ou du réglage de la température intérieure.

LG ThinQ™

Contrôlez et personnalisez vos appareils LG où que vous soyez

Contrôlez votre réfrigérateur et optimisez votre consommation

Contrôle à distance ou suivi de la consommation : prenez le contrôle de votre réfrigérateur avec LG ThinQTM  ! Et activez le mode Économie d’énergie AI afin d’optimiser votre consommation selon vos habitudes d’usage.

Contrôlez vos appareils à distance et recevez des alertes bienveillantes

Contrôlez votre réfrigérateur à distance, accédez à des paramétrages spécifiques et personnalisés ou encore soyez avertis lors de vos oublis.

Restez serein grâce aux alertes de température

Recevez une alerte si la température de votre réfrigérateur devient trop élevée pour agir à temps et préserver vos aliments.

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INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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