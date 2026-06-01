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Réfrigérateur combiné | 333L | Door Cooling+™
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est requis.
*Si le dégagement est inférieur à 4 mm, la porte peut ne pas s’ouvrir complètement ou peut interférer avec le mur, ce qui peut affecter les performances du produit.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Design porte plate minimaliste
Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne
Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
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Fonctionnalités IA
Refroidissement intelligent pour une consommation énergétique optimisée avec LG ThinQ™¹⁾
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Fraîcheur optimale
Refroidissement précis, fraîcheur constante
LinearCooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.
LinearCooling™
Conventionnel
*D'après les résultats des tests réalisés par TÜV Rheinland à l'aide de la méthode de test interne de LG comparant le taux de réduction du poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a affiché un taux de réduction du poids inférieur.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Avertissements :
1)LG ThinQ™
-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, vous devez installer l'application « LG ThinQ » depuis Google Play Store ou Apple App Store sur votre smartphone et vous connecter au Wi-Fi. L'application LG ThinQ™ est disponible sur les smartphones compatibles Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Une connexion de données Wi-Fi sur votre téléphone et votre domicile ainsi que l'enregistrement du produit auprès de LG ThinQ™ sont nécessaires.
-Les fonctions LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.
2)Mode d'économie AI
Le mode Économie IA propose deux niveaux de réduction d’énergie (jusqu’à 1 % et jusqu’à 5 %), les économies réelles pouvant varier selon les caractéristiques du produit et les conditions d’utilisation.
Testé sur le modèle GBBS726CEV dans des conditions vérifiées par TÜV Rheinland (congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge, température ambiante de 25 °C et humidité de 55 %).
Le mode Économie IA ajuste le cycle de dégivrage et la vitesse du compresseur en fonction de l’environnement, ce qui peut entraîner une légère hausse de la température intérieure.
Disponible uniquement via l’application LG ThinQ™, les environnements compatibles peuvent varier.
3)DoorCooling+™
- D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d'un récipient d'eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu'il est ouvert que lorsqu'il est fermé.
- DoorCooling+™ s'arrête lorsque la porte est ouverte.
- Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.
4)FRESHConverter™
-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), Poisson (0 °C) et Fromage (2 °C)
- D'après les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer la fluctuation moyenne de température dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage à 25 ℃.
- Les résultats peuvent varier en fonction des changements de température extérieure ou du réglage de la température intérieure.
LG ThinQ™
Contrôlez et personnalisez vos appareils LG où que vous soyez
Contrôlez votre réfrigérateur et optimisez votre consommation
Contrôle à distance ou suivi de la consommation : prenez le contrôle de votre réfrigérateur avec LG ThinQTM ! Et activez le mode Économie d’énergie AI afin d’optimiser votre consommation selon vos habitudes d’usage.
Contrôlez vos appareils à distance et recevez des alertes bienveillantes
Contrôlez votre réfrigérateur à distance, accédez à des paramétrages spécifiques et personnalisés ou encore soyez avertis lors de vos oublis.
Restez serein grâce aux alertes de température
Recevez une alerte si la température de votre réfrigérateur devient trop élevée pour agir à temps et préserver vos aliments.
Toutes les caractéristiques
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
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The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
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