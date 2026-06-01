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Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est requis.
*Si le dégagement est inférieur à 4 mm, la porte peut ne pas s’ouvrir complètement ou peut interférer avec le mur, ce qui peut affecter les performances du produit.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Design porte plate minimaliste
Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne
Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Fonctionnalités IA
Refroidissement intelligent pour une consommation énergétique optimisée avec LG ThinQ™ ¹⁾
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Fraîcheur optimale
Refroidissement précis, fraîcheur constante
LinearCooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.
LinearCooling™
Conventionnel
*D'après les résultats des tests réalisés par TÜV Rheinland à l'aide de la méthode de test interne de LG comparant le taux de réduction du poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a affiché un taux de réduction du poids inférieur.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
FRESHConverter+™
Stockage des aliments avec des réglages de température flexibles
Oubliez les soucis de température — FRESHConverter™ ³⁾ vous permet d’ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d’aliments.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
Clause de non-responsabilité
1)LG ThinQ™
-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. LG ThinQ™ disponible sur les smartphones Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Téléphone et connexion de données WiFi à domicile requis et inscription du produit avec LG ThinQ™ requise.
-Les fonctionnalités LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.
2)Mode d’économie de l’IA
-Le mode d’économie de l’IA peut être ajusté en deux étapes (jusqu’à 1 % pour l’étape 1 et jusqu’à 5 % pour l’étape 2), et le taux d’économie varie en fonction de la puissance nominale et des spécifications du produit.
-Le taux d’économies de l’IA pour chaque étape peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.
-Les détails spécifiques du test pour le taux d’économie sont les suivants : 1.Modèle de test : gbbs726cpy
2.Conditions de test : Congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge
3. Conditions d’installation : Température ambiante à 25 °C, humidité à 55 %
4.Méthode de test : ouverture de 8 heures, absence d’ouverture de 16 heures. Durée totale d’ouverture pendant les heures d’ouverture : Réfrigérateur 28 fois, congélateur 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque étape du mode d’économie d’IA sur 3 jours sont convertis en consommation d’énergie sur 24 heures et comparés.
5. Lorsque vous utilisez le mode Économie de l’IA, le cycle d’élimination du givre et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l’environnement. L’application de l’étape 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.
6. Les résultats des tests ont été vérifiés par TÜV Rheinland Inc. en utilisant la méthode de test spécifiée, mais ils peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
7. Le mode Économie de l’IA n’est pris en charge que par l’application LG ThinQ, et LG ThinQ peut avoir certaines limitations en termes d’environnements et de méthodes d’utilisation pris en charge.
3)DoorCooling+™
-Basé sur les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d’un récipient d’eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu’il est ouvert que s’il est fermé.
-DoorCooling+™ s’arrête lorsque la porte est ouverte.
-Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.
4)FRESHConverter™
-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), poisson (0 °C) et fromage (2 °C)
-Basé sur les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer la fluctuation de température moyenne dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage de 25 °C.
-Les résultats peuvent varier en fonction des changements de la température extérieure ou du réglage de la température intérieure.
LG ThinQ™
Contrôlez et personnalisez vos appareils LG où que vous soyez
Contrôlez votre réfrigérateur et optimisez votre consommation
Contrôle à distance ou suivi de la consommation : prenez le contrôle de votre réfrigérateur avec LG ThinQTM ! Et activez le mode Économie d’énergie AI afin d’optimiser votre consommation selon vos habitudes d’usage.
Contrôlez vos appareils à distance et recevez des alertes bienveillantes
Contrôlez votre réfrigérateur à distance, accédez à des paramétrages spécifiques et personnalisés ou encore soyez avertis lors de vos oublis.
Restez serein grâce aux alertes de température
Recevez une alerte si la température de votre réfrigérateur devient trop élevée pour agir à temps et préserver vos aliments.
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Volume total (L)
375
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
597 x 2 030 x 674
PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)
175
SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie
C
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)
Silver
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Type de produit
Réfrigérateur Congélateur
Norme/Profondeur
Encastrable
Classe d’énergie
C
CAPACITÉ
Volume total (L)
375
Volume du réfrigérateur (L)
225
Volume du congélateur (L)
113
Volume tiroirs (L)
37
DIMENSIONS ET POIDS
Poids du produit (kg)
73
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
597 x 2 030 x 674
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)
2 030
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité
2 030
Poids de l’emballage (kg)
80
Profondeur avec poignée (mm)
674
Profondeur sans poignée (mm)
608
COMMANDE ET ÉCRAN
Écran LED interne
Display LED
Congélation express
Oui
MATÉRIAU ET FINITION
Finition (porte)
Silver
Type de poignée
Poignée Pocket
Porte (Finition)
VCM
Fond métallique(Metal Fresh)
Non
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
Distributeur d’eau uniquement
Non
Fabrique à glaçe automatique
Non
Fabrique à glaçons_Manuel
Bac à glaçons normal
FONCTIONS
Door Cooling+
Oui
InstaView
Non
LINEAR Cooling
Oui
Porte réversible
Oui
PERFORMANCE
Niveau sonore (classe)
B
Type de compresseur
Compresseur Smart Inverter (BLDC)
Consommation électrique (kWh/an)
175
Niveau sonore (dB)
34
Classe climatique
T
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
Smart Diagnosis
Oui
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Lumière
LED supérieur
Clayette porte bouteilles
Non
Balconnet dans la porte_Transparent
4
Multi-Air Flow
Oui
Pure N Fresh
Non
Clayette rétractable
Non
Étagère_Verre trempé
3
Bac à légumes
Oui (2)
Bac fraîcheur (Fresh Zone)
Oui
CODE BARRE
Code barre
8806096637227
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Tiroir_Congélateur
3 Transparents
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
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