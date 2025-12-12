About Cookies on This Site

Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™
GBBSJ20DEP.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™

GBBSJ20DEP.pdf
Classe énergétique : UE
Fiche produit

Réfrigérateur combiné | 375L | Door Cooling+™

LG GBBSJ20DEP

Fonctionnalités principales

  • Technologie Multi Air Flow™
  • Technologie Door Cooling+™
  • Grande capacité 375L
  • Connectivité application LG ThinQ™
  • Eclairage Soft LED
  • Silencieux: niveau sonore 35 dB
Plus
Špičková stříbrná kombinovaná chladnička (GBBW726AEV) zabudovaná do šedých skříněk vedle mramorové pracovní desky s indukční varnou deskou a velkým oknem na pravé straně.

Pensés pour vous, conçus pour un max de fraîcheur.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zabudovaná do vysokých šedých skříněk s modrými šipkami směřujícími k horní a přední straně.

Ajustement parfait

Vnitřní pohled na kombinovanou chladničku LG (GBBW726AEV) s policemi na ovoce, zeleninu, nápoje a snacky s modrými liniemi proudění vzduchu z levé strany.

Fonctionnalités IA

Vista interior de un congelador inferior LG con estantes llenos de frutas, verduras, bebidas y aperitivos, mientras que las líneas azules de flujo de aire soplan desde el lado izquierdo del frigorífico.

Fraîcheur optimale

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zcela otevřená, s horní chladicí částí, ve které jsou vidět potraviny v zásuvkách s modrými kryty a šipkami zdůrazňujícími prostorný vnitřní prostor.

Efficacité maximale de stockage

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) s pravými dveřmi otevřenými do úhlu 110 stupňů, s zakřiveným pantem v horní části, který těsně přiléhá k sousední šedé stěně skříně.

Porte sans déport

Conçu pour s'adapter à toutes les cuisines

Ouvrez grand, même près d'un mur ou dans des espaces restreints, grâce aux charnières sans déport.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) pohled shora rozdělený obrázek vlevo s textem Konvenční panty narážející na stěnu vpravo s textem Panty Zero Clearance se volně otevírají

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) pohled shora rozdělený obrázek vlevo s textem Konvenční panty narážející na stěnu vpravo s textem Panty Zero Clearance se volně otevírají

*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est nécessaire.

*Si l'espace est inférieur à 4 mm, la porte risque de ne pas s'ouvrir complètement ou d'entrer en contact avec le mur, ce qui pourrait nuire au bon fonctionnement du produit.

*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Design porte plate minimaliste

Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne

Le réfrigérateur LG saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine avec son design porte plate raffiné.

Matná černá kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) zabudovaná do šedé kuchyňské linky s vinotékou vlevo a sporákem s nádobím vpravo.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) vlevo ve světle šedých skříňkách s mramorovým obkladem vpravo v tmavých skříňkách vedle polic a kuchyňského nádobí
Fonctionnalités IA

Refroidissement intelligent pour une énergie optimisée avec LG ThinQ™ ¹⁾

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) v obývacím prostoru s nočním výhledem na město, překrytá grafikou režimu AI Saving Mode a grafem kolísání spotřeby energie.

Mode économie IA

Votre consommation énergétique optimisée pendant les périodes de faible utilisation

Le mode économie d'énergie AI analyse vos habitudes d'utilisation sur une période de trois semaines et identifie les moments où la porte du réfrigérateur est ouverte moins fréquemment afin réduire la consommation d'énergie.

Frigorífico-congelador LG empotrado en muebles grises, con flechas azules apuntando hacia dentro desde el borde inferior y flechas naranjas apuntando hacia fuera, hacia el suelo.

Fraîcheur IA

Un refroidissement proactif lors des périodes d'ouverture de porte fréquentes.

Réduit les hausses de température lors des ouvertures répétées de la porte grâce à une analyse basée sur les données, en intensifiant le refroidissement deux heures à l'avance en fonction des habitudes d'utilisation.

*Si la température réglée dans le compartiment réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonction ne sera pas activée.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) má mírně pootevřené horní dveře a červený vlnovkový grafický symbol zobrazující ikonu otevřených dveří a výstražnou ikonu

The Détection porte entreouverte

Restez serein grâce aux alertes intelligentes concernant les portes ouvertes

La détection d'ouverture légère de la porte garantit la fraîcheur de vos aliments et minimise le gaspillage d'énergie en vous alertant en cas de fermeture incorrecte de la porte.  

Fraîcheur optimale

Refroidissement précis, fraîcheur constante

Linear Cooling™ conserve la fraîcheur des aliments plus longtemps en réduisant les fluctuations de température à ± 0,5℃.

Grafika kombinované chladničky s mrazákem LG (GBBW726AEV) zobrazující čerstvá rajčata po 7 dnech s modrým grafem kolísání a textem ±0,5 °C.

LinearCooling™

Grafika kombinované chladničky LG (GBBW726AEV) zobrazující zvadlé rajče po 7 dnech s červeným grafem kolísání a textem ±1,0 °C.

Conventionnel

*D'après les résultats des tests réalisés par TÜV Rheinland à l'aide de la méthode de test interne de LG comparant le taux de réduction du poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a affiché un taux de réduction du poids inférieur.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) se otevírá a světle modrý vzduch proudí z levého otvoru směrem ke košům ve dveřích, kde jsou uloženy láhve a nádoby s ovocem.

DoorCooling+™

Une fraîcheur uniforme et rapide

Les boissons et les aliments restent frais grâce au rideau d'air froid DoorCooling+™ 3).

*Les images des produits sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

Kombinovaná chladnička LG (GBBW726AEV) Fresh Balancer pro skladování salátu, papriky, pomerančů a jablek s šipkami nahoru a dolů a Moist Balance Crisper zblízka

FRESHBalancer™

Le bon taux d'humidité pour chaque aliment

FRESH Balancer™ ajuste l'humidité de vos fruits et légumes grâce au Moist balance Crisper™, ce qui contribue à les garder frais. 

*D'après un test interne réalisé par LG (température ambiante de 25 °C, humidité normale, congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 4 °C), perte de poids en eau mesurée après 24 heures.

*Les images du produit sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.

FRESHConverter+™

Tiroir de conservation des aliments avec réglages de température flexibles

Plus besoin de vous soucier de la température : FRESHConverter™ vous permet d'ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d'aliments.

Viande

                                         

Poisson

                     

Fromage

                                            

Q.

Que faut-il prendre en compte lors de l'achat d'un réfrigérateur-congélateur ?

A.

Lorsque vous choisissez un réfrigérateur-congélateur LG, tenez compte de facteurs clés tels que l'espace de stockage, l'efficacité énergétique et la technologie de refroidissement intelligente.

Les solutions intelligentes et pratiques de LG vous aident à optimiser l'efficacité du stockage tout en conservant la fraîcheur de vos aliments*.

 

Recherchez des innovations telles que LinearCooling™, qui aide à maintenir des températures plus stables dans tout le réfrigérateur, et DoorCooling+™, qui aide à refroidir les aliments dans la porte.

Le design haut de gamme des portes plates de LG et le choix de couleurs et de finitions modernes ajoutent également une touche d'élégance à votre cuisine.

 

*D'après les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG comparant le taux de perte de poids des légumes entre le modèle avec refroidissement linéaire et le modèle sans refroidissement linéaire, le modèle avec refroidissement linéaire a montré un taux de perte de poids inférieur.

Q.

De quelle taille de réfrigérateur/congélateur ai-je besoin ?

A.

Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.

Q.

Comment modifier le réglage de la température sur mon réfrigérateur/congélateur LG ?

A.

Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.

Q.

Qu'est-ce que cela signifie pour un réfrigérateur/congélateur d'être sans givre ?

A.

Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.

Efficacité de stockage maximale

Capacité maximale, organisation intelligente

Optimisez l’efficacité de stockage grâce à des solutions intelligentes et soignées qui gardent la fraîcheur de vos aliments.

Vue intérieure du réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) avec des fruits sur l’étagère supérieure, des bouteilles de vin au milieu et plus de fruits sur l’étagère inférieure

*Les images et vidéos sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Gros plan sur le réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) d’une étagère à vin contenant quatre bouteilles et une boîte de macarons avec un design de clayette agrandie en image circulaire

Casier à vin

Utilisez votre espace judicieusement, pour le vin et autres

Une étagère pour les bouteilles et les essentiels du quotidien - efficacement organisée sans perte d’espace.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Étagère de réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) surlignée en bleu avec des flèches vers le haut et vers le bas à droite. L’image montre une étagère pliée contenant deux bouteilles d’eau

Clayette rétractable

Faites de la place si vous en avez besoin

Espace extra pour les ingrédients grands ou hauts, améliorant la flexibilité et la facilité de stockage.

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Rangement flexible, soigneusement organisé

Des clayettes et des accessoires soigneusement conçus vous aident à garder votre réfrigérateur ordonné tout en s’adaptant à vos besoins.

Vue intérieure du réfrigérateur LG (GBBW726AEV) avec cinq étagères et niveaux de hauteur réglables affichés avec des flèches bleues indiquant un mouvement vertical

Étagère ajustable

Efficacité de l’espace optimisée avec sept niveaux de hauteur réglables

L’intérieur du congélateur bas LG (GBBW726AEV) avec un seau mobile contenant des packs de jus et un récipient placés au-dessus du tiroir Fresh Balancer

Seau mobile

Utilisation flexible dans le réfrigérateur ou le congélateur

L’intérieur du congélateur bas LG (GBBW726AEV) avec un mini panier coulissant transparent contenant six petites bouteilles de sauce

Mini panier de porte

Panier coulissant pour petites bouteilles de sauce

L’image de gauche du réfrigérateur congélateur LG (GBBW726AEV) montre une boîte de filtre fermée avec du fromage et une icône de désodorisation en bas à gauche. L’image de droite montre une boîte ouverte, révélant du fromage

Ma boîte

Filtre à charbon absorbant les odeurs

*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Le congélateur bas LG (GBBW726AEV) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Le congélateur bas LG (GBBW726AEV) noir mat vu de face dans une pièce lumineuse avec stores verticaux, avec une garantie compresseur de 10 ans et des icônes d’efficacité énergétique A ci-dessous

Meilleure efficacité énergétique

S’adapte à votre style de vie, pour un maximum de fraîcheur

Le LG Smart Inverter Compressor™ s’adapte à la puissance de refroidissement selon les besoins, réduisant ainsi la consommation d’énergie tout en fonctionnant de manière silencieuse et fiable. Il est également fourni avec une garantie de 10 ans.

Clause de non-responsabilité

1)LG ThinQ™

-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. LG ThinQ™ disponible sur les smartphones Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Téléphone et connexion de données WiFi à domicile requis et inscription du produit avec LG ThinQ™ requise.

-Les fonctionnalités LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.

2)Mode d’économie de l’IA

-Le mode d’économie de l’IA peut être ajusté en deux étapes (jusqu’à 1 % pour l’étape 1 et jusqu’à 5 % pour l’étape 2), et le taux d’économie varie en fonction de la puissance nominale et des spécifications du produit.

-Le taux d’économies de l’IA pour chaque étape peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.

-Les détails spécifiques du test pour le taux d’économie sont les suivants :

1.Modèle de test : GBBW322CEV

2.Conditions de test : Congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge

3. Conditions d’installation : Température ambiante à 25 °C, humidité à 55 %

4.Méthode de test : ouverture de 8 heures, absence d’ouverture de 16 heures. Durée totale d’ouverture pendant les heures d’ouverture : Réfrigérateur 28 fois, congélateur 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque étape du mode d’économie d’IA sur 3 jours sont convertis en consommation d’énergie sur 24 heures et comparés.

5. Lorsque vous utilisez le mode Économie de l’IA, le cycle d’élimination du givre et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l’environnement. L’application de l’étape 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.

6. Les résultats des tests ont été vérifiés par TÜV Rheinland Inc. en utilisant la méthode de test spécifiée, mais ils peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.

7. Le mode Économie de l’IA n’est pris en charge que par l’application LG ThinQ, et LG ThinQ peut avoir certaines limitations en termes d’environnements et de méthodes d’utilisation pris en charge.

3)DoorCooling+™

-Basé sur les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d’un récipient d’eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu’il est ouvert que s’il est fermé.

-DoorCooling+™ s’arrête lorsque la porte est ouverte.

-Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.

4)FRESHConverter™

-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), poisson (0 °C) et fromage (2 °C)

-Basé sur les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer la fluctuation de température moyenne dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage de 25 °C.

-Les résultats peuvent varier en fonction des changements de la température extérieure ou du réglage de la température intérieure.

Imprimer

Caractéristiques clés

  • CAPACITÉ - Volume total (L)

    375

  • DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)

    210

  • SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie

    D

  • PERFORMANCE - Type de compresseur

    Compresseur Inverter

  • TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

  • MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)

    Noir Acier

Toutes les caractéristiques

SPÉCIFICATIONS DE BASE

  • Type de produit

    Réfrigérateur Congélateur

  • Norme/Profondeur

    Encastrable

  • Classe d’énergie

    D

CAPACITÉ

  • Volume total (L)

    375

  • Volume du congélateur (L)

    113

  • Volume du réfrigérateur (L)

    262

COMMANDE ET ÉCRAN

  • Écran LED interne

    Display LED

  • Congélation express

    Oui

DIMENSIONS ET POIDS

  • Poids de l’emballage (kg)

    81

  • Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)

    597 x 2 030 x 674

  • Poids du produit (kg)

    74

  • Profondeur sans poignée (mm)

    608

  • Profondeur avec poignée (mm)

    674

  • Hauteur jusqu'au dessus de l'unité

    2 030

  • Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)

    2 030

FONCTIONS

  • Door Cooling+

    Oui

  • LINEAR Cooling

    Oui

  • InstaView

    Non

  • Porte réversible

    Oui

SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU

  • Fabrique à glaçons_Manuel

    Bac à glaçons normal

  • Distributeur d’eau uniquement

    Non

  • Fabrique à glaçe automatique

    Non

MATÉRIAU ET FINITION

  • Porte (Finition)

    PCM

  • Finition (porte)

    Noir Acier

  • Fond métallique(Metal Fresh)

    Ar métal

  • Type de poignée

    Poignée Pocket

PERFORMANCE

  • Type de compresseur

    Compresseur Inverter

  • Consommation électrique (kWh/an)

    210

  • Classe climatique

    T

  • Niveau sonore (dB)

    35

  • Niveau sonore (classe)

    B

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

  • Balconnet dans la porte_Transparent

    4

  • Lumière

    LED supérieur

  • Étagère_Verre trempé

    3

  • Bac à légumes

    Oui (2)

  • Clayette porte bouteilles

    Non

  • Multi-Air Flow

    Oui

  • Clayette rétractable

    Non

  • Pure N Fresh

    Non

  • Bac fraîcheur (Fresh Zone)

    Oui

TECHNOLOGIE INTELLIGENTE

  • Smart Diagnosis

    Oui

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Oui

CODE BARRE

  • Code barre

    8806096624166

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

  • Tiroir_Congélateur

    3 Transparents

INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ

PLUS D’INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy

Ce qu’ils en pensent

