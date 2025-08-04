We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Une solution soignée pour parfaire votre cuisine
Complétez votre cuisine de façon élégante et moderne
Ce réfrigérateur saura s'intégrer parfaitement dans votre cuisine grâce à son design porte plate, avec une charnière sans déport
Cuisine moderne avec un réfrigérateur qui s'intègre parfaitement dans les armoires environnantes, ressemblant à un modèle encastré.
Fraîcheur longue durée de vos aliments
Bol de légumes frais comme s'ils étaient fraîchement récoltés dans une ferme à l'aide de la technologie de refroidissement d'un réfrigérateur.
*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG consistant à mesurer le temps qu'il a fallu pour atteindre le taux de réduction de poids de 5 % du pak choi sur l'étagère du compartiment des aliments frais du modèle de refroidissement linéaire LGE. Modèles applicables uniquement. Le résultat peut varier en fonction de l'utilisation réelle.
*Basé sur les résultats des tests UL utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps nécessaire pour que la température du balconnet supérieur de la porte chute de 24,8 ℃ à 8 ℃ entre le modèle Non-Door Cooling+ de LGE (GBB60NSZHE) et le modèle Door Cooling+ (GBB72NSDFN).
*Le Door Cooling+™ est censé cesser de fonctionner lorsque la porte est ouverte.
Températures réglables
FRESH Converter™ conserve la bonne température pour chaque aliment tels que la viande, le poisson et les légumes.
Gros plan sur un convertisseur frais rempli de viande, réglé à la bonne température pour la viande parmi les options de viande, de poisson et de légumes.
Un souffle d'air froid en un instant
Le refroidissement express rafraîchit et conserve la fraîcheur avec un souffle d'air froid rapide et puissant.
Gros plan sur le bouton de refroidissement express situé en haut du réfrigérateur.
Une efficacité énergétique sans compromis
Réfrigérateur avec système de refroidissement efficace par compresseur à onduleur intelligent et étiquette de garantie de 10 ans du compresseur.
*Le test est basé sur la norme "KS C ISO 15502" (Modèle : R-B601GM, R-B602GCWP).
*L'image du produit est à titre indicatif uniquement et peut différer du produit réel.
FAQ
Bien que cela dépende de votre style de vie, en règle générale : le combiné LG (capacité : 340-384L) suffit pour un petit ménage de 1 à 2 personnes ; les modèles Multi-portes (506-508L) conviennent à une famille de 3-4 personnes ; pour une famille plus nombreuse, nous recommandons les modèles grandes capacités multi-portes ou Américains LG (capacité 625-705L). Les modèles multi-portes offrent une largeur supplémentaire pour ranger les plateaux, les grands plats, etc. Puisque chez LG, nous souhaitons que chaque client trouve le réfrigérateur qui lui convient le mieux, nous proposons une sélection de tailles par gamme.
Également connus sous le nom de réfrigérateurs-congélateurs Combi, les réfrigérateurs à double porte offrent la commodité d'avoir une section congélateur séparée pour tous vos aliments surgelés. Les réfrigérateurs-congélateurs LG Combi ont 70 % d'espace de réfrigérateur sur 30 % d'espace de congélateur, ce qui vous permet d'accéder facilement aux sections les plus fréquemment utilisées.
Utilisez le panneau de commande sur la porte ou à l'intérieur du réfrigérateur pour régler la température souhaitée pour votre réfrigérateur ou votre congélateur. Sur les modèles pris en charge, vous pouvez également utiliser l'application LG ThinQ™ sur votre smartphone pour modifier le réglage de la température à distance.
Le givre se forme lorsque la vapeur d'eau frappe les serpentins de refroidissement glacés, puis se condense en eau, qui gèle immédiatement. Un réfrigérateur sans givre utilise une minuterie pour allumer régulièrement un serpentin de chauffage autour du serpentin de refroidissement pour faire fondre la glace, empêchant automatiquement l'accumulation de givre.
Toutes les caractéristiques
