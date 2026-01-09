GBBSJ20DPY

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Les images du produit sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.
*Pour garantir le bon fonctionnement de la porte, un espace minimum de 4 mm entre les côtés du réfrigérateur et le mur est requis.
*Si le dégagement est inférieur à 4 mm, la porte peut ne pas s’ouvrir complètement ou peut interférer avec le mur, ce qui peut affecter les performances du produit.
Flat Door Premium
Un design élégant et moderne pour une intégration parfaite
Profitez d’un design de porte plate Flat Door premium et d’un intérieur spacieux qui apportent une élégance raffinée et pratique à votre cuisine moderne.
Fonctionnalités de l’IA
Un refroidissement plus intelligent pour optimiser l’énergie avec LG ThinQ™ ¹⁾
*Si la température de réglage du compartiment du réfrigérateur est de 1 °C ou 2 °C, cette fonctionnalité ne sera pas activée.
Fraîcheur maximale
Refroidissement précis, fraîcheur constante
Le LinearCooling™ conserve les aliments plus frais, plus longtemps, en réduisant les fluctuations de température et en préservant leur saveur et leur apparence.
*Basé sur un test interne de LG (température ambiante de 25 °C, humidité normale, congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 4 °C), perte de poids d’eau mesurée après 24 heures.
FRESHConverter+™
Stockage des aliments avec des réglages de température flexibles
Oubliez les soucis de température — FRESHConverter™ ³⁾ vous permet d’ajuster facilement les réglages en fonction des différents types d’aliments.
Efficacité de stockage maximale
Capacité maximale, organisation intelligente
Optimisez l’efficacité de stockage grâce à des solutions intelligentes et soignées qui gardent la fraîcheur de vos aliments.
Rangement flexible, soigneusement organisé
Des clayettes et des accessoires soigneusement conçus vous aident à garder votre réfrigérateur ordonné tout en s’adaptant à vos besoins.
Clause de non-responsabilité
1)LG ThinQ™
-Pour utiliser les fonctionnalités ThinQ, installez l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et connectez-vous au WiFi. LG ThinQ™ disponible sur les smartphones Android 9.0 ou supérieur, iOS 16.0 ou supérieur. Téléphone et connexion de données WiFi à domicile requis et inscription du produit avec LG ThinQ™ requise.
-Les fonctionnalités LG ThinQ™ peuvent varier en fonction du produit et du pays.
2)Mode d’économie de l’IA
-Le mode d’économie de l’IA peut être ajusté en deux étapes (jusqu’à 1 % pour l’étape 1 et jusqu’à 5 % pour l’étape 2), et le taux d’économie varie en fonction de la puissance nominale et des spécifications du produit.
-Le taux d’économies de l’IA pour chaque étape peut varier en fonction des conditions d’utilisation réelles.
-Les détails spécifiques du test pour le taux d’économie sont les suivants : 1.Modèle de test : gbbs726cpy
2.Conditions de test : Congélateur à -18 °C, réfrigérateur à 3 °C, sans charge
3. Conditions d’installation : Température ambiante à 25 °C, humidité à 55 %
4.Méthode de test : ouverture de 8 heures, absence d’ouverture de 16 heures. Durée totale d’ouverture pendant les heures d’ouverture : Réfrigérateur 28 fois, congélateur 6 fois. Les résultats énergétiques pour chaque étape du mode d’économie d’IA sur 3 jours sont convertis en consommation d’énergie sur 24 heures et comparés.
5. Lorsque vous utilisez le mode Économie de l’IA, le cycle d’élimination du givre et la vitesse du compresseur peuvent être ajustés en fonction de l’environnement. L’application de l’étape 2 peut entraîner une augmentation de la température interne du congélateur et du réfrigérateur.
6. Les résultats des tests ont été vérifiés par TÜV Rheinland Inc. en utilisant la méthode de test spécifiée, mais ils peuvent varier en fonction de l’environnement d’utilisation réel.
7. Le mode Économie de l’IA n’est pris en charge que par l’application LG ThinQ, et LG ThinQ peut avoir certaines limitations en termes d’environnements et de méthodes d’utilisation pris en charge.
3)DoorCooling+™
-Basé sur les résultats des tests TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG mesurant le taux de refroidissement d’un récipient d’eau placé dans le panier supérieur de 25 °C à 6 °C, DoorCooling+™ a montré un taux de refroidissement 15,1 % plus rapide lorsqu’il est ouvert que s’il est fermé.
-DoorCooling+™ s’arrête lorsque la porte est ouverte.
-Les résultats peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle. Modèles applicables uniquement.
4)FRESHConverter™
-Le réglage de la température peut être modifié en appuyant sur le bouton de sélection. Il existe trois modes différents : Viande (-3 °C), poisson (0 °C) et fromage (2 °C)
-Basé sur les résultats des tests internes de LG utilisant la méthode de test interne de LG pour mesurer la fluctuation de température moyenne dans le compartiment FRESHConverter+™ sans charge et avec un réglage de 25 °C.
-Les résultats peuvent varier en fonction des changements de la température extérieure ou du réglage de la température intérieure.
Caractéristiques clés
CAPACITÉ - Volume total (L)
375
DIMENSIONS ET POIDS - Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
597 x 2 030 x 674
PERFORMANCE - Consommation électrique (kWh/an)
210
SPÉCIFICATIONS DE BASE - Classe d’énergie
D
PERFORMANCE - Type de compresseur
Compresseur Inverter
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE - ThinQ (Wi-Fi)
Oui
MATÉRIAU ET FINITION - Finition (porte)
Silver
Toutes les caractéristiques
SPÉCIFICATIONS DE BASE
Type de produit
Réfrigérateur Congélateur
Norme/Profondeur
Encastrable
Classe d’énergie
D
CAPACITÉ
Volume total (L)
375
Volume du congélateur (L)
113
Volume du réfrigérateur (L)
262
COMMANDE ET ÉCRAN
Écran LED interne
Display LED
Congélation express
Oui
DIMENSIONS ET POIDS
Poids de l’emballage (kg)
81
Dimensions de l’appareil (LxHxP, mm)
597 x 2 030 x 674
Poids du produit (kg)
74
Profondeur sans poignée (mm)
608
Profondeur avec poignée (mm)
674
Hauteur jusqu'au dessus de l'unité
2 030
Hauteur jusqu’au-dessus de la charnière ou du cache décoratif de porte (mm)
2 030
FONCTIONS
Door Cooling+
Oui
LINEAR Cooling
Oui
InstaView
Non
Porte réversible
Oui
SYSTÈME DE GLACE ET D’EAU
Fabrique à glaçons_Manuel
Bac à glaçons normal
Distributeur d’eau uniquement
Non
Fabrique à glaçe automatique
Non
MATÉRIAU ET FINITION
Porte (Finition)
VCM
Finition (porte)
Silver
Fond métallique(Metal Fresh)
Ar métal
Type de poignée
Poignée Pocket
PERFORMANCE
Type de compresseur
Compresseur Inverter
Consommation électrique (kWh/an)
210
Classe climatique
T
Niveau sonore (dB)
35
Niveau sonore (classe)
B
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Balconnet dans la porte_Transparent
4
Lumière
LED supérieur
Étagère_Verre trempé
3
Bac à légumes
Oui (2)
Clayette porte bouteilles
Non
Multi-Air Flow
Oui
Clayette rétractable
Non
Pure N Fresh
Non
Bac fraîcheur (Fresh Zone)
Oui
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
Smart Diagnosis
Oui
ThinQ (Wi-Fi)
Oui
CODE BARRE
Code barre
8806096624159
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR
Tiroir_Congélateur
3 Transparents
INFORMATIONS RELATIVES À LA CONFORMITÉ
- extension
- extension
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Les informations de sécurité des accessoires sont inclues dans les informations de sécurité du produit et ne sont pas fournies séparément
Pour en savoir plus sur la manière dont ce produit traite les données et sur vos droits en tant qu’utilisateur, veuillez consulter « Couverture des données et spécifications » à l’adresse LG Privacy
