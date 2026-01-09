We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Refrigerator
LG ThinQ™
Contrôlez et personnalisez vos appareils LG où que vous soyez
Contrôlez votre réfrigérateur et optimisez votre consommation
Contrôle à distance ou suivi de la consommation : prenez le contrôle de votre réfrigérateur avec LG ThinQTM ! Et activez le mode Économie d’énergie AI afin d’optimiser votre consommation selon vos habitudes d’usage.
Contrôlez vos appareils à distance et recevez des alertes bienveillantes
Contrôlez votre réfrigérateur à distance, accédez à des paramétrages spécifiques et personnalisés ou encore soyez avertis lors de vos oublis.
Restez serein grâce aux alertes de température
Recevez une alerte si la température de votre réfrigérateur devient trop élevée pour agir à temps et préserver vos aliments.