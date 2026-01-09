We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Contrôlez et personnalisez vos appareils LG où que vous soyez
Contrôlez votre lave-linge et optimisez votre consommation
Lancement de programmes à distance, suivi des cycles et de la consommation : prenez le contrôle de votre lave-linge ! Et personnalisez vos objectifs énergétiques pour optimiser votre consommation grâce au mode Économie d’énergie.
Configurez vos appareils et recevez des alertes bienveillantes
Accédez à des programmes spécifiques, personnalisez votre écran, la mélodie de fin de cycle ou encore soyez avertis lors de vos oublis.
Garde le linge frais lorsqu’il est laissé dans le lave-linge
Ne vous souciez plus des odeurs ni des plis : votre linge reste frais dans le tambour grâce à l'option Fresh Keeper permettant d'activer un brassage délicat automatique.
*Le mode Économie d'énergie est disponible uniquement via l'application LG ThinQ et peut présenter certaines limitations en fonction de l'environnement pris en charge et des conditions d'utilisation. Les économies d'énergie (370,7 kWh → 107,3 kWh) ont été vérifiées par le laboratoire interne de LG dans des conditions de test spécifiques (modèle : F94X56WHST, IEC 3 kg), et les résultats réels peuvent varier en fonction de l'utilisation réelle.
*Fresh Keeper = conservation de la fraîcheur