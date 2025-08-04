Aller au Contenu Passer à laide sur laccessibilité
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Une personne tient un smartphone affichant l’application LG ThinQ tout en savourant une tasse de café.

ThinQ® donne vie à vos envies

Plate-forme pour vos appareils et périphériques LG intelligents, ThinQ® offre le contrôle et la fonctionnalité à portée de main, pour vous simplifier la vie et profiter du confort de la maison.

ThinQ® donne vie à vos envies Google Play ThinQ® donne vie à vos envies Apple App Store

Conçue pour s’adapter à votre style de vie

Plate-forme pour vos appareils et périphériques LG intelligents, ThinQ® offre le contrôle et la fonctionnalité à portée de main, pour vous simplifier la vie et profiter du confort de la maison.

Une cuisine moderne avec un réfrigérateur LG. Une découpe du produit est montrée dans le coin en bas à droite de l’image.

Réfrigérateur

Acheter dès maintenant
Lave-linge LG et vase décoratif, placés côte à côte. Une découpe du produit est montrée dans le coin en bas à droite de l’image.

Lave-linge

Acheter dès maintenant
Sèche-linge LG et bac à linge placés côte à côte. Une découpe du produit est montrée dans le coin en bas à droite de l’image.

Sèche-linge

Acheter dès maintenant
Climatiseur LG fixé au mur. Une découpe du produit est montrée dans le coin en bas à droite de l’image.

Climatiseur

Acheter dès maintenant

Une femme souriante assise sur un canapé utilise son smartphone dans un salon lumineux.

Sublimez chaque instant avec ThinQ UP

ThinQ UP n’est pas seulement une mise à niveau, c’est un voyage vers une expérience de vie agréable et plus ciblée. Rendez chaque moment dans votre maison plus agréable.

Sublimez chaque instant avec ThinQ UP Google Play Sublimez chaque instant avec ThinQ UP Apple App Store
Cuisine Vivre Air

Conçue pour s’adapter à votre style de vie

Vue nocturne

Luminosité nocturne personnalisée à portée de main

Une fois mis à niveau, vous pouvez régler la luminosité nocturne de l’éclairage intérieur par incréments plus fins, pour profiter d’une vue nocturne personnalisée plus agréable.

*La vidéo ci-dessus est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.

Un entretien du linge avancé au-delà des attentes

Une vidéo montre un lave-linge LG et diverses mélodies de fin. La vidéo prend fin en montrant l’application LG ThinQ.

Mélodie de fin de saison

Terminez chaque cycle de lessive avec votre mélodie de saison

Grâce aux mélodies de saison, vous pouvez choisir le son parfait pour fêter la fin de votre lessive.

*La vidéo ci-dessus est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.

Écran Splash personnalisé

Apportez de la joie à votre lessive grâce à des écrans de démarrage personnalisés

    • Gros plan du panneau de commande sur un lave-linge LG.

      Personnalisez l’écran de démarrage de votre lave-linge avec des thèmes uniques.

    • Un gros plan du panneau de commande d’un sèche-linge LG.

      Faites l’expérience d’un démarrage joyeux à chaque lessive.

*Les images ci-dessus sont à titre indicatif seulement et peuvent différer du produit réel.

Profitez de la tranquillité d’un contrôle plus intelligent

Une vidéo d’un climatiseur LG et différents sons de début et de fin. La vidéo prend fin en montrant l’application LG ThinQ.

Son de début/fin

Rafraîchissez l’atmosphère avec des mélodies de saison

Le LG DUALCOOL vous offre de nouveaux sons d’alerte de saison pour une journée toujours plus dynamique.

*La vidéo ci-dessus est à titre indicatif seulement et peut différer du produit réel.

*Les modèles applicables devraient être étendus, et peuvent être ajustés en fonction des considérations de calendrier.

Une femme âgée aux cheveux gris, portant des lunettes, assise sur un canapé et qui sourit en utilisant un téléphone.

Des appareils qui évoluent avec vous

ThinQ UP permet de personnaliser vos appareils intelligents selon vos envies. Téléchargez de nouvelles fonctions et améliorations en fonction de votre style de vie et de vos préférences personnelles.

Des appareils qui évoluent avec vous Google Play Des appareils qui évoluent avec vous Apple App Store

*Les fonctionnalités ThinQ® peuvent varier en fonction du produit et du pays. Vérifiez la disponibilité des services avec votre revendeur local ou avec la société LG.

*Pour utiliser la fonctionnalité ThinQ, vous devez installer l’application « LG ThinQ » depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple sur votre smartphone et établir une connexion au Wi-Fi.

*(Vérifiez les spécifications de votre téléphone avant utilisation (Android OS 9.0 ou supérieur, iOS 15.0 ou supérieur)

*L’écran de l’application mobile ci-dessus est uniquement à titre d’illustration et peut être différent de l’application réelle et de ses versions.

*Ce service ThinQ UP est disponible pour les modèles de lave-linge LG F4WX9092, F4WX9092B en Allemagne, F4W9009TBC, F4W9009TWC en Angleterre, F94X92WSTE en France à partir de mars 2025. 

*Ce service ThinQ UP est disponible pour le sèche-linge LG modèle RT90X8C en Allemagne, RH9X71WH, RH9X76WH, RH9X76BM en France à partir de mars 2025.

*Ce service ThinQ UP est disponible pour le réfrigérateur LG MoodUP modèle # GMV960NNME en Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, France, Pologne à partir de mars 2025.

*Les modèles applicables devraient être étendus, et peuvent être ajustés en fonction des considérations de calendrier.