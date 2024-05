LG A PRESENTÉ SON NOUVEAU LAVE-LINGE TWINWASH™ AU CONFORT INCOMPARABLE À L’OCCASION DU LG INNOFEST 2018

La technologie Next TurboWash™ permet des cycles plus rapides et un nettoyage révolutionnaire.

VILLEPINTE, le 13 février 2018 - À l’occasion du LG InnoFest Europe 2018 en France, LG Electronics (LG) a présenté les innovations de sa machine à laver TWINWash™ qui offre des performances de lavage exceptionnelles. En effet, il nettoie et prend soin des vêtements sans les abîmer, tout en maximisant la capacité de lavage et en réduisant le temps des lessives.

Parmi ses nombreuses innovations de pointe, LG a introduit Next TurboWash™, une technologie qui permet un lavage plus précis en seulement 39 minutes. Le tambour est entièrement couvert de nombreuses buses de pulvérisation qui ajustent leurs angles de pulvérisation et visent directement les vêtements. De plus, le déplacement en 3 dimensions des buses modifie la puissance de pulvérisation et permet une synchronisation parfaite entre les six différents mouvements. En augmentant l’effet détergent, cette nouvelle technologie permet des cycles de lavage plus courts et une élimination efficace des tâches tout en préservant la douceur des vêtements. La technologie innovante du moteur Inverter Direct Drive™ de LG offre un grand contrôle des mouvements et des pulvérisations.

Parallèlement, la technologie TrueSteam™ envoie de la vapeur directement dans les vêtements afin d’éliminer 99,9 % des allergènes présents sur les vêtements ainsi que les plis et les odeurs. Cette technologie adoucit, rafraichit le linge et produit de la véritable vapeur grâce à son générateur de vapeur. Par ailleurs, avec la fonction Ajout de Linge sur la machine principale TWINWash™, il est désormais possible d’ajouter des vêtements dans la machine à laver après le démarrage.

La machine à laver TWINWash™ améliore le confort des utilisateurs en offrant la possibilité de laver deux charges de linge en même temps. L’appareil possède à la fois une machine à laver principale et une petite machine à laver pouvant fonctionner indépendamment ou simultanément. Les utilisateurs peuvent laver en même temps des articles qui nécessitent des réglages différents, tels que le blanc et les couleurs, les vêtements normaux et délicats, ou les articles de petite et de grande taille. En plus, l’appareil est doté de l’efficace fonction de séchage Eco-Hybrid™ de LG offrant aux consommateurs une solution tout-en-un par excellence.

La LG TWINWash™ Mini est idéale pour les articles délicats ou de petite taille ayant besoin d’un programme unique de lavage, notamment la lingerie, les vêtements pour bébé ou les taies d’oreillers et serviettes. Grâce à cette petite machine à laver, les utilisateurs peuvent nettoyer immédiatement leurs vêtements de sport ou leurs maillots de bain sans avoir besoin d’utiliser la grande machine à laver principale à chargement frontal. Cela leur permet de toujours garder leurs vêtements propres et frais.

De plus, la LG TWINWash™ est entièrement équipée d’une connexion wi-fi, ce qui permet aux utilisateurs de contrôler et de surveiller à distance leur appareil. La connectivité wifi permet également de télécharger de nouveaux cycles de lavage grâce à la fonctionnalité Programme téléchargé™, de suivre la consommation énergétique à l’aide de la fonction Contrôle des Consommations Energétiques™ et d’identifier tout problème éventuel grâce au programme Smart Diagnosis™.

« LG Electronics améliore le confort des utilisateurs avec la machine à laver TWINWash™ qui lave les vêtements efficacement, rapidement et en douceur», a expliqué Song Dae-hyun, président de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. « L’entreprise offre une solution de lavage excellente avec cette machine TWINWash™ lavante-séchante récemment améliorée et dotée de la technologie Next TurboWash™ permettant de réduire considérablement le temps de lavage, tout en gardant des cycles doux et efficaces. »

